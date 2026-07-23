Quando o jogo termina, o que permanece?

“O essencial é invisível aos olhos”. Antoine de Saint-Exupéry, em “O Pequeno Príncipe”.
Há frases que atravessam o tempo porque continuam a nos ajudar a compreender a condição humana.
Somos fascinados pelo que pode ser medido: contamos pontos, registramos recordes, elaboramos rankings e transformamos quase tudo em indicadores de desempenho.
Aprendemos a olhar para o quantificável. No entanto, aquilo que mais nos transforma raramente aparece nas estatísticas.
Nas últimas semanas, milhões de pessoas acompanharam a Copa do Mundo. Discutimos vitórias, estratégias e eliminações. Mas, quando o torneio termina, permanece a pergunta: o que realmente levamos dessa experiência?
Não são os resultados. Com o passar do tempo, a memória dos números se desfaz. O que permanece são as histórias.
Permanecem as trajetórias de quem transformou dificuldades em força, enfrentou perdas com dignidade e revelou humildade na vitória.
Em poucos dias, pessoas de culturas e línguas diferentes deixaram de ser apenas adversárias e se tornaram próximas.
Sem perceber, e sem que houvesse uma aula, um professor ou uma prova, aprendemos a torcer por seres humanos antes de torcer por uniformes.
Existem aprendizagens que acontecem silenciosamente. Elas não cabem em certificados, mas moldam nossa empatia, nosso senso de dignidade e nossos valores, algo que nenhum discurso, por si só, conseguiria ensinar.
Essa reflexão nos leva do esporte diretamente para a educação: que experiências ajudam um ser humano a se tornar mais humano?
Durante muito tempo, concentramos esforços em definir o que as crianças deveriam aprender. O conhecimento e a excelência acadêmica continuam indispensáveis
Mas hoje, com a saturação de estímulos digitais, a grande urgência é como os estudantes constroem significado do que vivem.
A inteligência artificial responderá perguntas com rapidez cada vez maior. A informação será commodity.
Mas compreender profundamente uma experiência, emocionar-se com a história do outro e traduzir compaixão em escolhas de vida continuarão sendo tarefas estritamente humanas. É aí que a educação revela sua verdadeira grandeza.
Educar é criar oportunidades para que crianças e jovens vejam o mundo com curiosidade, sensibilidade e responsabilidade.
É ajudá-los a perceber que o aprendizado acontece em cada encontro, leitura ou projeto que amplia a compreensão sobre si e sobre o outro.
Se queremos uma sociedade mais justa, a escola precisa oferecer experiências que despertem essas qualidades.
Saint-Exupéry nos ensinou que o essencial é invisível aos olhos. Talvez o papel da escola seja ajudar nossos estudantes a reconhecer esse essencial e transformá-lo em atitude.
Afinal, não é o placar que muda uma vida, são os significados que construímos a partir das experiências que vivemos.