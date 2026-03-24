Trânsito violento e a saúde pública

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

O trânsito de Mato Grosso do Sul transformou-se, silenciosamente, em um dos mais graves problemas de saúde pública do Estado. Nesta edição, mostramos que MS lidera o envio de vítimas de acidentes para hospitais, um dado que, por si só, já deveria soar como um alerta contundente.

Por trás dessa estatística estão histórias de sofrimento, vidas interrompidas, famílias impactadas e uma realidade que evidencia um trânsito mais violento do que o desejável e, ao que tudo indica, menos fiscalizado do que o necessário.

A dimensão do problema vai além dos números frios. Acidentes graves são, muitas vezes, consequência de um conjunto de fatores conhecidos: imprudência, condução por pessoas sem habilitação, uso irregular de motocicletas, excesso de velocidade e falhas na infraestrutura viária.

Quando esses elementos se combinam, o resultado é previsível: mais colisões, mais feridos e mais mortes. A constatação de que o trânsito se tornou um fator de risco maior do que em outras regiões reforça a necessidade de políticas públicas mais firmes e coordenadas.

Mas o impacto dessa realidade não se limita às ruas e rodovias. Ele se estende aos corredores dos hospitais. Cada vítima atendida representa uma vaga ocupada, equipes mobilizadas, recursos direcionados.

O efeito cascata é inevitável: o aumento dos gastos com saúde pública, a sobrecarga das unidades hospitalares e a redução de leitos disponíveis para pacientes com doenças de causas naturais.

Em outras palavras, o custo da violência no trânsito não recai apenas sobre quem se envolve diretamente em acidentes, mas sobre toda a sociedade, que passa a disputar um sistema de saúde já pressionado.

Diante desse cenário, investir em segurança viária deixa de ser apenas uma medida de mobilidade e passa a ser uma estratégia inteligente de gestão da saúde pública.

Fiscalizar motocicletas irregulares, impedir que motoristas sem habilitação circulem, intensificar o combate à imprudência e garantir a manutenção adequada das vias são ações que exigem recursos, mas cujo retorno é imediato e abrangente.

Cada acidente evitado representa menos gastos hospitalares, menos sobrecarga do sistema e, principalmente, menos sofrimento humano.

É preciso compreender que a prevenção no trânsito é, também, prevenção na saúde. Ao priorizar políticas que reduzam acidentes, o Estado não apenas economiza, como preserva vidas e melhora a qualidade do atendimento para toda a população.

Em um contexto de recursos limitados, talvez poucos investimentos sejam tão eficazes quanto aqueles destinados a tornar as ruas e estradas mais seguras.

O resultado será sentido não apenas nos indicadores, mas naquilo que realmente importa: menos mortes, menos dor e mais dignidade para quem precisa do sistema público de saúde.

Assine o Correio do Estado