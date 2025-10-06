Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

CAMPO GRANDE

Na véspera de viagem para Argentina, prefeita 'faz mistério' sobre nova chefia da Sesau

Adriane Lopes recusa nomes da Câmara Municipal e diz que comitê gestor, que tem prazo de validade de seis meses, continua trabalhando com secretária, ou secretário, que assumir

Leo Ribeiro

Leo Ribeiro

06/10/2025 - 13h03
Prestes a sair de Campo Grande em viagem para a Argentina, durante agenda com representantes do governo Estadual e Federal na Capital, a prefeita Adriane Lopes foi questionada sobre quem deverá assumir a gestão da saúde e, apesar de dizer que já sabia o nome a ser indicado desde o princípio, escolheu fazer mistério sobre quem sentará no posto máximo da secretaria.

Cabe lembrar que a Secretaria Municipal de Saúde era comandada pela médica campo-grandense, Rosana Leite, até sua exoneração em 05 de setembro, depois de chegar à Sesau ainda em 2022 como secretária-adjunta, momento em que a pasta era coordenada pelo vereador licenciado Dr. Sandro Benites.  

Ou seja, com o comando da Sesau nas mãos de um comitê intergestor há cerca de um mês - que possui um "prazo de validade" de um semestre -, a prefeita Adriane Lopes comenta que têm o nome escolhido desde que surgiu a ideia de reestruturar a Pasta. 

Sendo que Adriane Lopes sai de viagem amanhã (07) rumo à Argentina e deve voltar na sexta-feira (10), a prefeita não deu qualquer sinal sobre quem deve assumir a Sesau, escolhendo guardar segredo até mesmo sobre o gênero do nome escolhido. 

"A partir do momento que a reestruturação estiver concluída, o comitê continua trabalhando em parceria com a secretária, ou o secretário, que for assumir", afirmou. 

Adriane esteve hoje (06) no Centro de Pesquisa e Capacitação (CEPAER), para a entrega de equipamentos da Agraer - acompanhada in loco pela equipe do Correio do Estado - e ressaltou que apesar do prazo de seis meses o Executivo "precisa" e "quer" antecipar o anúncio do novo comando da Sesau. 

Questionada se poderia detalhar ao menos se o nome escolhido seria ou não da Câmara Municipal, a prefeita apenas negou e se limitou a dizer que: "quando começou o projeto já tinha o nome". 

"Não, já está tudo decidido, eu já tenho o nome, a Câmara tem feito uma sugestão muito responsável, de pessoas muito técnicas, mas quando começamos o projeto de reestruturação, já tínhamos desenhado o começo, meio e fim", disse em complemento. 

Esse comitê tem a gestão interina coordenada por Ivoni Kanaan Nabhan Pelegrinelli, formado por outros cinco membros: 

  • gestora de planejamento e execução estratégia - Catiana Sabadin Zamarrenho; 
  • gestora jurídica - Andréa Alves Ferreira Rocha; 
  • gestor de finanças e orçamento - Isaac José de Araújo;
  • gestor administrativo - Vanderlei Bispo de Oliveira; 
  • gestor de contratação - André de Moura Brandão.

Após a exoneração de Rosana,  Ivoni Kanaan Pelegrinelli chegou a conversar com exclusividade com o Correio do Estado, afirmando que uma das prioridades do grupo seria colocar o estoque de medicamentos dos postos de saúde em dia e zerar o déficit, que hoje é um dos principais problemas enfrentados pela população.

“Já tivemos uma reunião com o Conselho Municipal de Saúde, com os vereadores e com superintendentes da Sesau, agora vamos sentar e decidir as ações a serem tomadas. A prefeita me pediu para melhorar os serviços, levar uma saúde de melhor qualidade para a população e é o que tentaremos fazer neste período”, declarou ao Correio do Estado.

Saindo em viagem

Sobre a viagem para o País "hermano", Riedel apontou em discurso que o vice-governador também deve viajar para a Argentina junto de outros 20 prefeitos e prefeitas, como seu representante e de Mato Grosso do Sul na discussão sobre a rota bioceânica. 

Diferente da expedição teste de exportação pela Rota Bioceânica - quando Campo Grande mandou cerca de 36 caminhonetes e fracassou ao levar quase 13 toneladas de carne até Iquique, no Chile -, quando questionada se adotaria a mesma estratégia da Câmara municipal de ir até o destino em picapes, Adriane tratou logo de descartar essa opção. 

"Não, não, não. Eu vou de avião, não tem muito tempo, porque são 1800 quilômetros, é quase dois dias de viagem. Como a gente não pode ficar tanto tempo ausente, tem muitos assuntos acontecendo na cidade, como comitê gestor da saúde, assistência social e obras também que a gente está com um planejamento", disse. 

Segundo Adriane, Campo Grande têm papel de protagonista desde o último encontro em Iquique, quando foi constituído o comitê gestor das 24 cidades, e que há novas diretrizes entre os "três maiores e mais importantes" municípios. 

"Campo Grande, Jujuy, que tem 350 mil habitantes e Iquique, que é a ponta da lança lá no oceano pacífico, onde nós estamos começando uma associação de municípios entre essas três cidades que vem fortalecer as políticas públicas tanto de logística como na área da saúde e outras... já para quando a rota estiver pronta, as cidades estarem preparadas", explicou a prefeita. 

Considerando o encontro "de grande relevância para CG", Adriane Lopes indica que um dos motivos para ir até a Argentina é a apresentação de um aplicativo que contém os dados da Capital, abrindo a possibilidade para as cidades que quiserem fazer adesão na Rota Bioceânica. 

"Nós estamos levando também uma novidade de Campo Grande, disponibilizando um aplicativo através da nossa equipe técnica, que foi desenvolvido e lançado num evento que nós tivemos aqui, e lá nós vamos estar colocando à disposição das cidades. Então a gente vai num bate-volta mesmo só para instituir essa associação de municípios junto com o Jujuy e Iquique e já voltamos. Vai uma equipe técnica do parque tecnológico e um servidor da Semades", conclui. 

INCÊNDIO FLORESTAL

Com fogo no Parque Estadual, Alcinópolis decreta emergência por 90 dias

Município está autorizado a penetrar nas casas para prestar socorro; mobilizar estruturas para atendimento à situação de emergência; priorizar os instrumentos orçamentários ordinários; entre outros

06/10/2025 12h00

Equipes mobilizadas no combate ao fogo

Equipes mobilizadas no combate ao fogo Foto: Prefeitura de Alcinópolis

Prefeitura Municipal de Alcinópolis decretou situação de emergência por 90 dias no município, em razão do incêndio que atinge o Parque Estadual das Nascentes do Rio Taquari (PENT).

Queimadas consumiram nove mil hectares do PENT desde 25 de setembro de 2025. As chamas atingem matas, fazendas, lavouras, morrarias e áreas de visitação/turismo.

O decreto nº206/2025, declarando situação de emergência, foi publicado no Diário Oficial Eletrônico, do município de Alcinópolis, nesta segunda-feira (6).

Com a medida, o município está autorizado:

  • Mobilizar toda a estrutura do Poder Executivo Municipal para atendimento à situação de emergência
  • Penetrar nas casas, para prestar socorro ou para determinar a pronta evacuação das mesmas
  • Usar da propriedade, inclusive particular, em circunstâncias que possam provocar danos ou prejuízos ou comprometer a segurança de pessoas, instalações, serviços e outros bens públicos ou particulares
  • Priorizar os instrumentos orçamentários ordinários (remanejamentos/suplementações/créditos especiais) para o enfrentamento da Situação de Emergência
  • Dispensar de licitação as contratações estritamente necessárias ao atendimento da situação emergencial, inclusive parcelas de obras e serviços, que possam ser concluídas em até um ano, contado da data de ocorrência do desastre, vedadas a prorrogação e a recontratação com base no mesmo fundamento

Confira o trecho redigido em Diário Oficial:

Equipes mobilizadas no combate ao fogo
Equipes mobilizadas no combate ao fogo

A medida ocorre após o 'pedido de socorro' feito pela prefeitura por meio de nota divulgada nas redes sociais.

O Poder Executivo Municipal solicita ajuda dos Governos Estadual e Federal no reforço das equipes de combate ao fogo. Veja:

Diante da gravidade da situação, a Administração Municipal, por meio do Executivo e da Secretaria de Desenvolvimento e Meio Ambiente, solicita reforços e apoio adicional a órgãos competentes e parceiros regionais, com o objetivo de ampliar a força de combate e proteger as áreas atingidas.

O incêndio no Parque Estadual das Nascentes do Rio Taquari chegou a um nível crítico.
Nossos brigadistas guerreiros, que há dias lutam incansavelmente contra as chamas, estão ficando encurralados pelo fogo. Para preservar suas vidas, precisam se retirar do local, levando às pressas os maquinários para que não sejam consumidos.Nossa fauna e flora choram diante dessa tragédia.
O fogo avança sem piedade, destruindo vidas e sonhos.
Pedimos, com urgência, o apoio do Governo Estadual e Federal.
O PENT não pode esperar. O PENT clama por ajuda!

A mobilização demonstra a força da união entre brigadistas, órgãos ambientais, instituições públicas e trabalhadores rurais. O esforço conjunto tem sido essencial para reduzir os impactos do fogo e preservar não apenas o PENT, mas também as áreas de pastagens e propriedades do entorno. As equipes permanecem em alerta e seguem atuando de forma integrada para conter o incêndio e minimizar danos ambientais e sociais.

 INCÊNDIO

Incêndio florestal de grandes proporções atinge, desde 25 de setembro, o Parque Estadual das Nascentes do Rio Taquari, próximo aos municípios de Alcinópolis e Costa Rica, localizado no extremo norte de Mato Grosso do Sul, divisa com os estados de Mato Grosso e Goiás.

De acordo com Parecer Técnico do Coordenador da Defesa Civil de Alcinópolis, o fogo já consumiu nove mil hectares do parque. 

As chamas começaram em área de mata, mas já avança para fazendas, lavouras, morrarias e áreas de visitação/turismo. Atualmente, o fogo se encontra no Lado do Lúcio e Rancho do Planalto, próximos à borda da serra.

As queimadas transformam cenários verdes e cheios de vida em cinzas e mortes. O fogo destrói matas, áreas verdes, vegetações, florestas, biodiversidade e espécies nativas de Mato Grosso do Sul.

Ao todo, 60 pessoas estão mobilizadas no combate às chamas, sendo integrantes da:

  • Funcionários da Fazenda Terra Santa;
  • Equipe Adriano Fazendas Sr. Saturnino Fernandes (maquinários, homens e recursos financeiros);
  • Brigada de Incêndios de Alcinópolis;
  • Brigada do ICMBio Parque das Emas;
  • Equipes do setor agro (Adriano, Dae, Renato Rezende, Ronaldo, Eduardo Tramonte, Adroaldo Guzella);
  • Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMDEMA);
  • Secretaria Municipal de Obras.

O local é de difícil acesso e, na maioria das vezes, só é possível chegar no ponto de avião.

De acordo com o Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (IMASUL), as visitas turísticas estão suspensas no local por tempo indeterminado. A medida garante a segurança dos visitantes e funcionários, além de permitir que as equipes de combate ao fogo atuem com máxima eficiência.

As queimadas são extremamente nocivas ao meio ambiente, pois emitem poluentes atmosféricos, reduzem a biodiversidade, destroem matas, devastam a vegetação, prejudicam a fauna e flora, eliminam a cobertura vegetal nativa, comprometem florestas, campos e savanas e matam o ecossistema.

Mudanças climáticas, calor excessivo, escassez de chuvas e baixa umidade relativa do ar favorecem a ocorrência de queimadas no Estado.

PARQUE ESTADUAL DAS NASCENTES DO RIO TAQUARI

Parque Estadual das Nascentes do Rio Taquari está localizado nos municípios de Alcinópolis e Costa Rica, divisa com os estados de Mato Grosso e Goiás, na região nordeste de Mato Grosso do Sul.

Possui 30.618,9636 hectares e forma um corredor ecológico entre Cerrado e Pantanal.

Tem florestas, cachoeiras, morrarias, sítios arqueológicos e cavernas.

A unidade de conservação é gerida pelo Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (IMASUL).

INCÊNDIO FLORESTAL

Fogo retorna ao Parque Estadual do Rio Taquari e prefeitura pede 'socorro'

Fogo estava sob controle, mas voltou a se intensificar no último sábado (4)

06/10/2025 10h25

Fogo no Parque Estadual das Nascentes do Rio Taquari

Fogo no Parque Estadual das Nascentes do Rio Taquari Foto: Prefeitura de Alcinópolis

Incêndio florestal de grandes proporções voltou a atingir, neste sábado (4), o Parque Estadual das Nascentes do Rio Taquari, próximo aos municípios de Alcinópolis e Costa Rica, localizado no extremo norte de Mato Grosso do Sul, divisa com os estados de Mato Grosso e Goiás.

O fogo começou em 25 de setembro, permaneceu sob controle entre 2 e 3 de outubro, mas, voltou a se intensificar no último sábado (4).

As chamas começaram em área de mata, mas já avança para fazendas, lavouras, morrarias e áreas de visitação/turismo. Atualmente, o fogo se encontra no Lado do Lúcio e Rancho do Planalto, próximos à borda da serra.

Com isso, a Prefeitura de Alcinópolis emitiu nota solicitando ajuda e reforço das equipes de combate.

Diante da gravidade da situação, a Administração Municipal, por meio do Executivo e da Secretaria de Desenvolvimento e Meio Ambiente, solicita reforços e apoio adicional a órgãos competentes e parceiros regionais, com o objetivo de ampliar a força de combate e proteger as áreas atingidas.

O incêndio no Parque Estadual das Nascentes do Rio Taquari chegou a um nível crítico.
Nossos brigadistas guerreiros, que há dias lutam incansavelmente contra as chamas, estão ficando encurralados pelo fogo. Para preservar suas vidas, precisam se retirar do local, levando às pressas os maquinários para que não sejam consumidos.Nossa fauna e flora choram diante dessa tragédia.
O fogo avança sem piedade, destruindo vidas e sonhos.
Pedimos, com urgência, o apoio do Governo Estadual e Federal.
O PENT não pode esperar. O PENT clama por ajuda!

A mobilização demonstra a força da união entre brigadistas, órgãos ambientais, instituições públicas e trabalhadores rurais. O esforço conjunto tem sido essencial para reduzir os impactos do fogo e preservar não apenas o PENT, mas também as áreas de pastagens e propriedades do entorno. As equipes permanecem em alerta e seguem atuando de forma integrada para conter o incêndio e minimizar danos ambientais e sociais.

As queimadas transformam cenários verdes e cheios de vida em cinzas e mortes. O fogo destrói matas, áreas verdes, vegetações, florestas, biodiversidade e espécies nativas de Mato Grosso do Sul.

Ao todo, 60 pessoas estão mobilizadas no combate às chamas, sendo integrantes da:

  • Funcionários da Fazenda Terra Santa;
  • Equipe Adriano – Fazendas Sr. Saturnino Fernandes (maquinários, homens e recursos financeiros);
  • Brigada de Incêndios de Alcinópolis;
  • Brigada do ICMBio – Parque das Emas;
  • Equipes do setor agro (Adriano, Dae, Renato Rezende, Ronaldo, Eduardo Tramonte, Adroaldo Guzella);
  • Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMDEMA);
  • Secretaria Municipal de Obras.

O local é de difícil acesso e, na maioria das vezes, só é possível chegar no ponto de avião.

De acordo com o Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (IMASUL), as visitas turísticas estão suspensas no local por tempo indeterminado. A medida garante a segurança dos visitantes e funcionários, além de permitir que as equipes de combate ao fogo atuem com máxima eficiência.

As queimadas são extremamente nocivas ao meio ambiente, pois emitem poluentes atmosféricos, reduzem a biodiversidade, destroem matas, devastam a vegetação, prejudicam a fauna e flora, eliminam a cobertura vegetal nativa, comprometem florestas, campos e savanas e matam o ecossistema.

Mudanças climáticas, calor excessivo, escassez de chuvas e baixa umidade relativa do ar favorecem a ocorrência de queimadas no Estado.

A Serra do Amolar também está em chamas. Um raio, que caiu em um morro a 800 metros de altura, foi o causador do incêndio. Brigadistas e bombeiros militares atuam na região em combate as chamas. É a primeira vez no ano em que o local pega fogo.

PREVENÇÃO

As formas de evitar a propagação de incêndios florestais no Pantanal são:

  • Implementar aceiros - faixas desprovidas de vegetação que servem para barrar o fogo e impedir que ele continue seu rumo
  • Manter terrenos limpos e capinados
  • Evitar jogar pontas de cigarro acesas na vegetação à beira de rodovias
  • Realizar queimadas na época correta, frequência correta e locais corretos, chamadas popularmente de queimadas preventivas ou controladas
  • Chuva
  • Evitar o uso de fogo em julho, agosto e setembro, meses do inverno, pois as condições climáticas são desfavoráveis para a época

PARQUE ESTADUAL DAS NASCENTES DO RIO TAQUARI

Parque Estadual das Nascentes do Rio Taquari está localizado nos municípios de Alcinópolis e Costa Rica, divisa com os estados de Mato Grosso e Goiás, na região nordeste de Mato Grosso do Sul.

Possui 30.618,9636 hectares e forma um corredor ecológico entre Cerrado e Pantanal.

Tem florestas, cachoeiras, morrarias, sítios arqueológicos e cavernas.

A unidade de conservação é gerida pelo Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (IMASUL).

