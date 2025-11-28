Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

última ratio

Assessor de desembargador investigado por venda de sentença tinha senha para assinar processos

Funcionário do gabinete do desembargador Marcos José de Brito Rodrigues, do TJMS, agia mediante 'delegação ilegal de atividade jurisdicional'

Glaucea Vaccari

Glaucea Vaccari

28/11/2025 - 20h16
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Um assessor do desembargador Marcos José de Brito Rodrigues, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), tinha um token e senha do magistrado, com a qual abrir processos e até assinava sentenças, com conhecimento e aval do desembargador, investigado por venda de sentenças. É o que aponta relatório da Corregedoria Nacional de Justiça.

Marcos Brito foi um dos alvos da Operação Ultima Ratio, desencadeada pela Polícia Federal em outubro de 2024 e que também afastou outros quatro desembargadores e um conselheiro do TJMS, por ordem do ministro Francisco Falcão, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Segundo as investigações, Marcos Brito Rodrigues teria recebido vantagens indevidas para favorecer empresários e figuras públicas em processos de alto valor.

De acordo com o Estadão, o relatório aponta que mensagens via WhatsApp recuperadas no âmbito de investigação revelam que o funcionário do gabinete, identificado por Marcelo, era instruído pelo próprio desembargador a ‘minutar decisão e a assiná-la ele mesmo’.

Assim, o funcionário tinha poderes para fazer uso do certificado digital e apenas informava o magistrado quanto terminava os atos.

"O assessor Marcelo possuía acesso ao token e senha do desembargador, permitindo a assinatura de decisões em seu nome, configurando delegação ilegal de atividade jurisdicional e violação de sigilo funcional”, diz trecho do documento.

O relatório é a base da decisão para a abertura do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) que poderá resultar na aposentadoria compulsória de Marcos José de Brito Rodrigues. Ele nega ligação com o esquema.

O relatório foi redigido há cerca de duas semanas pelo corregedor Mauro Campbell, que se manifestou favorável a abertura do PAD contra Marcos José de Brito. Quanto aos demais investigados, os casos ainda estão em processo de análise na Corregedoria.

O documento cita os argumentos da defesa, que nega desvios e venda de sentenças, mas aponta situações que, segundo o corregedor, corroboram com a possível participação do magistrado no esquema.

Além do assessor, são citados como elo um filho de Marcos Brito, o advogado Diogo Ferreira Rodrigues, "revelando proximidade estrutural entre magistrados investigados e potencial conflito de interesses".

O corregedor aponta ainda que o padrão de conduta identificado ao longo das investigações "revelou a prática sistemática e reiterada de violações aos deveres funcionais, inerentes ao nobre cargo de desembargador do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul’.

Entre as condutas são citados contato direto com partes e advogados fora dos autos processuais; intervenção em processos de relatoria de outros magistrados; recebimento de presentes de alto valor de advogados que patrocinavam causas perante o Tribunal de Justiça e exercício da função jurisdicional em situações de evidente suspeição sem declará-la.

Também houve a delegação ilegal de atividades jurisdicionais ao seu assessor, compartilhamento de credenciais de acesso ao sistema e movimentação de valores expressivos em espécie sem justificativa compatível com seus rendimentos declarados.

Além de votar pela abertura do PAD, o corregedor também se manifestou pela manutenção do afastamento cautelar do desembargador de suas funções, pois os elementos probatórios foram capazes de " configurar a chamada justa causa para a instauração de processo administrativo disciplinar, com a manutenção de seu afastamento cautelar das funções jurisdicionais.”

“Todos esses gravíssimos elementos indiciários reforçaram a percepção desta Corregedoria Nacional de que, a abertura de procedimento administrativo disciplinar é medida impositiva”, concluiu o corregedor no relatório.

A defesa do desembargador se manifestou, pugnando pelo pelo arquivamento da reclamação disciplinar por ‘ausência de justa causa’, na medida em que sua atuação teria se pautado na análise objetiva dos autos, estando ausente, em seu entender, qualquer indicativo de sua efetiva adesão ao esquema delitivo.

Além disso, negou todas as outras acusações, reiterando a alegação de inexistência de prova ou indício de ilícito a fundamentar a manutenção da reclamação disciplinar.

Venda de sentença

A Operação Ultima Ratio foideflagrada pela Polícia Federal (PF) com apoio da Receita Federal no dia 24 de outubro de 2024 e desvendou um amplo esquema de venda de sentenças envolvendo desembargadores do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS), advogados e empresários.

Ao todo, a Polícia Federal cumpriu 44 mandados de busca e apreensão, em diversos locais, como residências de investigados e seus familiares, o prédio do TJMS, a sede do Tribunal de Contas do Estado (TCE), o fórum e escritórios de advocacia. Além de Campo Grande, alvos são investigados em Brasília, São Paulo e Cuiabá.

Entre os afastados estão figuras de destaque no TJMS, incluindo o presidente Sérgio Fernandes Martins, o presidente eleito Sideni Soncini Pimentel, o vice-presidente eleito Vladimir Abreu da Silva, além dos desembargadores Marcos José de Brito Rodrigues e Alexandre Bastos.

Em dezembro do ano passado, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Cristiano Zanin, relator da Operação Última Ratio, liberou os desembargadores Sideni Soncini Pimentel, presidente eleito da corte; o vice-presidente eleito, Vladimir Abreu da Silva; alem de Marcos José de Brito Rodrigues e Alexandre Bastos de usarem tornozeleira eletrônica. 

A investigação também mirou o conselheiro do TCE-MS, Osmar Domingues Jeronymo, e seu sobrinho Danilo Moya Jerônimo, servidor do TJMS. 

Outro suspeito de participação é o advogado Felix Jayme Nunes da Cunha, considerado operador no pagamento de propinas.

Além dos afastados de suas funções, foram alvos de mandado de busca e apreensão:

  • Marcus Vinicius Machado Abreu da Silva - Advogado, filho de Vladimir Abreu
  • Ana Carolina Machado Abreu da Silva - Advogada, filha de Vladimir Abreu
  • Julio Roberto Siqueira Cardoso - Advogado e desembargador aposentado
  • Camila Bastos - Advogada, filha de Alexandre Bastos, afastou-se da vice-presidência da OAB-MS após a operação
  • Rodrigo Gonçalves Pimentel - Advogado, filho de Sideni Pimentel
  • Renata Gonçalves Pimentel - Advogada, filha de Sideni Pimentel
  • Divoncir Schreiner Maran - Desembargador aposentado
  • Divoncir Schreiner Maran Jr. - Advogado, filho do desembargador aposentado Divoncir Maran
  • Diogo Ferreira Rodrigues - Advogado, filho de Marcos José de Brito Rodrigues
  • Felix Jayme Nunes da Cunha - Advogado e operador do esquema
  • Diego Moya Jerônimo - Empresário e sobrinho de Osmar Jeronymo
  • Percival Henrique de Souza Fernandes - Médico infectologista
  • Paulo Afonso de Oliveira - Juiz de primeira instância
  • Andreson de Oliveira Gonçalves - Lobista e elo do esquema com instâncias superiores

SAÚDE

Justiça abre inquérito para investigar irregularidades na UPA Coronel Antonino

Entre os pontos abordados no relatório do Ministério Público do Estado estão: falta de remédios, infiltrações e mobiliário inadequado

28/11/2025 18h00

Compartilhar
Pessoas esperaram por atendimento há mais de 2 horas no UPA Coronel Antonino

Pessoas esperaram por atendimento há mais de 2 horas no UPA Coronel Antonino Marcelo Victor/ Correio do Estado

Continue Lendo...

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), por meio da 32ª Promotoria de Justiça de Saúde Pública, instaurou um inquérito civil para apurar irregularidades na Unidade de Pronto Atendimento Dr. Walfrido Azambuja de Arruda, a UPA Coronel Antonino, em Campo Grande.

O inquérito civil foi aberto após vistoria, realizada pela Assessoria Técnica do MPMS, que constatou problemas estruturais e assistenciais capazes de comprometer o funcionamento adequado da unidade e a qualidade do atendimento prestado à população.

As irregularidades apontadas pelo relatório são: 

  • infiltrações;
  • mofo; 
  • desgaste da pintura em diversos ambientes;
  • interdição de uma sala de isolamento;
  • quatro aparelhos de ar-condicionado antigos e inoperantes;
  • mobiliário inadequado, incluindo 11 camas e quatro macas sem grades.

O MPMS também aponta que o serviço de raio-X estava interrompido em razão da troca da empresa prestadora, e faltavam equipamentos essenciais, como monitor multiparamétrico, oxímetro portátil, ventilador mecânico e esfigmomanômetros.

Além disso, no setor farmacêutico faltam remédios da Relação Municipal de Medicamentos (Remune), como antibióticos, analgésicos e soluções injetáveis. 

Por fim, o relatório identificou que, embora a escala geral de profissionais atendesse ao mínimo legal previsto pela Portaria GM/MS nº 10/2017, foram identificados desfalques temporários de técnicos de enfermagem, situação que exige medidas emergenciais para evitar sobrecarga das equipes.

Origem do processo

O procedimento de inquérito civil foi aberto porque o MPMS solicitou informações e comprovação documental sobre medidas corretivas à Secretaria Municipal de Saúde (Sesau). Porém, não obteve resposta dentro do prazo, então a Promotoria de Justiça converteu partiu para esta etapa.

Foram requisitadas providências como a instalação do novo equipamento de raio-X, plano de manutenção dos aparelhos de ar-condicionado, substituição de camas e macas, aquisição de equipamentos médico-hospitalares, regularização do abastecimento de medicamentos e recomposição do quadro técnico.

Assine o Correio do Estado

IBGE

Expectativa de vida no Brasil atinge maior número desde 1940

Mulheres ainda têm maior expectativa de vida, de 79,9 anos

28/11/2025 17h30

Compartilhar
Idade média dos brasileiros é de 76,6 anos

Idade média dos brasileiros é de 76,6 anos FOTO: Gerson Oliveira/Correio do Estado

Continue Lendo...

A expectativa de vida da população do Brasil chegou aos 76,7 anos de acordo com informações das Tábuas de Mortalidade 2024, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

O número mostra um leve aumento de 2,5 meses com relação a 2023. Para a população masculina, a expectativa calculada para 2024 era de 73,3 anos; para as mulheres, chega perto dos 80 anos (79,9 anos). Em ambos os sexos, o crescimento foi de 2 meses. 

Isso mostra uma diferença de 6,6 anos de expectativa entre os sexos. 

Em 1940, no início da série histórica, essa diferença era de 5,4 anos, a menor já registrada. Já a maior foi observada em 2000, quando ficou em 7,8 anos. 

De acordo com as tabelas do IBGE, desde o início da pesquisa, houve elevação nos números, com exceção dos anos 2020 e 2021, quando a pandemia do Coronavírus provocou uma elevação no número de mortes no Brasil, gerando, consequentemente, uma redução da expectativa de vida ao nascer no país. 

Ao longo dos anos, a longevidade brasileira aumentou, em média, 31,1 anos quando no início da pesquisa, a expectativa era de que as pessoas vivessem até 45,5 anos. 

Idade média dos brasileiros é de 76,6 anosFonte: IBGE

No mundo, a maior expectativa de vida ao nascer para ambos os sexos pertence a Mônaco (86,5 anos), com San Marino (85,8), Hong Kong (85,6), Japão (84,9) e Coreia do Sul (84,4) a seguir.

Mortalidade

A taxa de mortalidade infantil, ou seja, crianças que morrem antes de completar um ano de idade, também apresentou queda, mas não é a menor registrada. 

A média brasileira em 2024 era de 12,3 para cada mil crianças nascidas vivas. Esse indicador reduziu de forma drástica desde 1940, quando era de 146,6 crianças que não completariam o primeiro ano de vida a cada mil nascidos vivos. 

Idade média dos brasileiros é de 76,6 anosFonte: IBGE

De acordo com o órgão, a queda na mortalidade das crianças brasileiras está associada às massivas campanhas de vacinação, à atenção pré-natal, ao aleitamento materno, ação dos agentes comunitários de saúde e programas de nutrição infantil, entre outros fatores. 

Tópicos como o aumento de renda, de escolaridade e acesso ao saneamento básico também são fatores que contribuíram para a longevidade, não apenas infantil, mas da população brasileira em geral, gerando índices mais baixos de mortalidade, aumentando os números de longevidade ao longo dos anos. 

“No processo de transição demográfica brasileira destaca-se que, desde o século XIX até meados da década de 1940, o Brasil caracterizou-se pela prevalência de altas taxas de natalidade e de mortalidade, principalmente a mortalidade nos primeiros anos de vida. A partir desse período, com a incorporação às políticas de saúde pública dos avanços da medicina, particularmente os antibióticos recém-descobertos no combate as enfermidades infecto-contagiosas e importados no pós-guerra, o país experimentou uma primeira fase de sua transição demográfica, caracterizada pelo início da queda das taxas de mortalidade.  Primeiramente, os grupos etários mais beneficiados com a diminuição da mortalidade, foram os das crianças menores de 5 anos de idade. Inicia-se assim, o processo de transição epidemiológica”, relatou o IBGE. 


 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Casal é condenado a prisão e multa de R$ 30 milhões por "quebra-quebra" em Brasília
8 de janeiro

/ 2 dias

Casal é condenado a prisão e multa de R$ 30 milhões por "quebra-quebra" em Brasília

2

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3548, quinta-feira (27/11)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3548, quinta-feira (27/11)

3

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2944, quinta-feira (27/11): veja o rateio
LOTERIA

/ 13 horas

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2944, quinta-feira (27/11): veja o rateio

4

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3548, quinta-feira (27/11): veja o rateio
LOTERIA

/ 13 horas

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3548, quinta-feira (27/11): veja o rateio

5

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2944, quinta-feira (27/11)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2944, quinta-feira (27/11)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: O que o INSS reconhece como Direito Previdenciário da pessoa que vive com HIV/AIDS
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 21 horas

Juliane Penteado: O que o INSS reconhece como Direito Previdenciário da pessoa que vive com HIV/AIDS
Leandro Provenzano: Seu imóvel está em risco?
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

Leandro Provenzano: Seu imóvel está em risco?
Dados e Inteligência Artificial Moldam o Aprendizado
Exclusivo para Assinantes

/ 3 dias

Dados e Inteligência Artificial Moldam o Aprendizado
Juliane Penteado: Novembro Azul e os direitos do segurado com câncer de próstata
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 semana

Juliane Penteado: Novembro Azul e os direitos do segurado com câncer de próstata