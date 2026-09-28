Atentado a tiros deixa homem ferido em Angélica

Caso foi registrado como tentativa de homicídio e será investigado pela Polícia Civil - Foto: Reprodução

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Na madrugada do último sábado (26), um homem sofreu um atentado na cidade de Angélica. A vítima foi baleada duas vezes, sendo uma vez na perna e outra no pescoço. O rapaz recebeu os primeiros atendimentos no Hospital Associação Beneficente de Angélica (ABA), em seguida precisou ser transferido para um hospital em Dourados.

De acordo com informações apuradas pelo Ivinoticias, a Força Tática do 8º Batalhão de Polícia Militar foi acionada após informações de que um homem, teria efetuado diversos disparos contra a vítima.

O rapaz estava em um bicicleta rosa e branca e fugiu logo em seguida. O crime aconteceu por volta das 2h da madrugada de sábado.

Após o ocorrido, os policiais receberam informações de que um possível foi avistado e diante disso, iniciaram o patrulhamento pela cidade.

Ao chegarem na Rua Rio Dourado, os oficiais avistaram um possível suspeito, um jovem de 21 anos anos, correndo para os fundos de uma residência.

Segundo os policiais, assim que o rapaz avistou a viatura apagou as luzes da casa, ao ser abordado, ele negou qualquer tipo de participação.

Após negar participação, o rapaz disse aos policiais que saberia dizer quem poderia ter cometido o crime. De acordo com ele, antes da abordagem ele havia permanecido na residência de outro rapaz, de 22 anos, onde teria visto um revólver calibre 38.

Depois de receberem a informação de um outro suspeito, a Força Tática, foi até à residência do segundo jovem. Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito demonstrou nervosismo e também negou envolvimento com o crime.

Ainda foram apontadas pelo policiais que houve divergências entre as versões apresentadas pelos dois rapazes durante as investigações.

Com isso, ambos foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Angélica e, após darem seus relatos, ambos foram liberados. A ocorrência foi registrada como tentativa de homicídio.