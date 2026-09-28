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Atentado a tiros deixa homem ferido em Angélica

Disparos atingiram a perna e o pescoço da vítima, que recebeu os primeiros atendimentos no Hospital ABA

João Pedro Zequini

28/09/2026 - 10h45
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Na madrugada do último sábado (26), um homem sofreu um atentado na cidade de Angélica. A vítima foi baleada duas vezes, sendo uma vez na perna e outra no pescoço.  O rapaz recebeu os primeiros atendimentos no Hospital Associação Beneficente de Angélica (ABA), em seguida precisou ser transferido para um hospital em Dourados. 

De acordo com informações apuradas pelo Ivinoticias, a Força Tática do 8º Batalhão de Polícia Militar foi acionada após informações de que um homem, teria efetuado diversos disparos contra a vítima. 

O rapaz estava em um bicicleta rosa e branca e fugiu logo em seguida. O crime aconteceu por volta das 2h da madrugada de sábado. 

Após o ocorrido, os policiais receberam informações de que um possível foi avistado e diante disso, iniciaram o patrulhamento pela cidade. 

Ao chegarem na Rua Rio Dourado, os oficiais avistaram um possível suspeito, um jovem de 21 anos anos, correndo para os fundos de uma residência. 

Segundo os policiais, assim que o rapaz avistou a viatura apagou as luzes da casa, ao ser abordado, ele negou qualquer tipo de participação. 

Após negar participação, o rapaz disse aos policiais que saberia dizer quem poderia ter cometido o crime. De acordo com ele, antes da abordagem ele havia permanecido na residência de outro rapaz, de 22 anos, onde teria visto um revólver calibre 38. 

Depois de receberem a informação de um outro suspeito, a Força Tática, foi até à residência do segundo jovem. Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito demonstrou nervosismo e também negou envolvimento com o crime. 

Ainda foram apontadas pelo policiais que houve divergências entre as versões apresentadas pelos dois rapazes durante as investigações. 

Com isso, ambos foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Angélica e, após darem seus relatos, ambos foram liberados. A ocorrência foi registrada como tentativa de homicídio. 

ACIDENTE FATAL

Motociclista morre e outro fica em estado grave após acidente no Anel Viário

Acidente aconteceu por volta das 6h30 desta segunda-feira, na região do Jardim Veraneio; vítima que morreu tinha 33 anos

28/09/2026 09h15

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Acidente envolvendo duas motocicletas e uma caminhonete deixou um homem morto e outro gravemente ferido na manhã desta segunda-feira, em Campo Grande.

Acidente envolvendo duas motocicletas e uma caminhonete deixou um homem morto e outro gravemente ferido na manhã desta segunda-feira, em Campo Grande. Marcelo Victor

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Na manhã desta segunda-feira (28), um homem identificado como Newerton Bruno Pereira de Souza, de 33 anos, morreu e outro motociclista ficou gravemente ferido em acidente envolvendo duas motocicletas e uma caminhonete. A colisão ocorreu por volta das 6h30, nas proximidades da Rua Wagner Jorge Bortotto Garcia, na região do Jardim Veraneio. 

Os dois motociclistas seguiam para o trabalho quando se envolveram no acidente. Eles trabalhavam na Berpram Reciclagem e Preservação Ambiental, empresa localizada na região.

Newerton morreu ainda no local. O outro motociclista sofreu ferimentos graves, foi socorrido por uma equipe da Motiva Pantanal e encaminhado para a Santa Casa de Campo Grande.

O motorista da caminhonete não sofreu ferimentos aparentes. Abalado após o acidente, ele passou mal e precisou de atendimento médico e foi encaminhado para a unidade hospitalar Cassems.

A mãe de Newerton também passou mal e chegou a desmaiar no local. Ela foi atendida pelos socorristas da concessionária que estavam no local.

A dinâmica do acidente ainda será esclarecida pela investigação. A apuração feita pelo Correio do Estado no local aponta que a caminhonete vinha pela via lateral, a Rua Wagner Jorge Borttoto Garcia, enquanto as duas motocicletas trafegavam pela pista principal.

Há relato de que a caminhonete teria tentado realizar a conversão para a esquerda para acessar a BR-163, onde há placas que sinalizam a proibição de cruzar a pista, quando houve a colisão com as motocicletas.

A circunstância, porém, ainda depende da conclusão da perícia e, por isso, não é possível estabelecer neste momento de quem foi a responsabilidade pelo acidente.

Com o impacto, a lateral da caminhonete ficou amassada.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Científica e Motiva Pantanal atenderam a ocorrência. A 3ª Delegacia de Polícia de Campo Grande ficará responsável pela investigação.

A princípio, o caso deverá ser apurado como homicídio culposo, quando não há intenção de matar. A definição poderá mudar conforme o avanço das investigações e os elementos reunidos pela Polícia Civil.

Trânsito

O fluxo de veículos sofreu alterações durante os trabalhos da perícia e a retirada do corpo. Em parte da manhã, motoristas conseguiram passar pelo acostamento e pelo trecho da pista que permanecia livre.

Durante a retirada do corpo, o tráfego chegou a ser interrompido. Pouco antes das 9h, a circulação começou a ser retomada parcialmente, por um dos lados da pista e pelo acostamento.

Familiares da vítima acompanharam os trabalhos no local.

Onda de calor

Corumbá foi a 3ª cidade mais quente do Brasil neste domingo, diz Inmet

Termômetros alcançaram 41,9°C e sensação térmica alcançou os 48°C

28/09/2026 09h10

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Sol 'de rachar' em Campo Grande

Sol 'de rachar' em Campo Grande GERSON OLIVEIRA

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Corumbá bateu recorde nacional de calor e ficou entre as top 3 mais quentes do País.

Cidade Branca foi a 3ª cidade mais calorosa do Brasil ontem, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Os termômetros alcançaram 41,9ºC no município. De acordo com o meteorologista Natálio Abrahão, a sensação térmica alcançou os 48°C.

A cidade ficou atrás apenas de Ariranha-SP (43,4°C) e Nova Xavantina-MT (42,2°C).

O município ultrapassou a temperatura de Cuiabá (40,6ºC), conhecida como “Cuiabrasa”, famosa pelas temperaturas mais altas do Brasil.

Segundo o Inmet, Mato Grosso do Sul se destacou entre as cidades mais quentes do País ontem. Confira:

POSIÇÃO RANKING NACIONAL

MUNICÍPIO

TEMPERATURA

Corumbá

41,9°C

18°

Nhumirim

40,7°C

20°

Porto Murtinho

40,7°C

23°

Paranaíba

40,6°C

32°

Cassilândia

40,2°C

33°

Maracaju

40,2°C

43°

Água Clara

39,8°C

59°

Três Lagoas

39,3°C

63°

Miranda

39,2°C

68°

Amambai

39,1°C

Fonte: Inmet 

ONDA DE CALOR

Onda de calor é o resultado de um bloqueio atmosférico causado pela persistência de um grande sistema de alta pressão atmosférica sobre uma área, por vários dias consecutivos.

Segundo o meteorologista Natálio Abrahão, este fenômeno impede a chegada de novas frentes frias, para os próximos dias no Estado, o que favorece a chegada de uma massa de ar quente e seca.

O Inmet divulgou alerta vermelho, de grande perigo, sobre Onda de Calor para Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Isto significa que os termômetros permanecerão 5°C acima da média por um período maior que cinco dias.

"Condições atuais de elevadas temperaturas em todo o estado com as máximas em elevação que podem atingir 40 graus no domingo ou 41 graus", explicou Abrahão.

MAIS CALOR

De acordo com o Inmet, a previsão é de mais calor para os próximos dias. Confira as temperaturas dos próximos dias:

CAMPO GRANDE

DIA DA SEMANA

TEMPERATURA

Segunda-feira, 28 de setembro de 2026

24°C / 36°C

Terça-feira, 29 de setembro de 2026

24°C / 38°C

Quarta-feira, 30 de setembro de 2026

21°C / 39°C

Fonte: Inmet

CORUMBÁ

DIA DA SEMANA

TEMPERATURA

Segunda-feira, 28 de setembro de 2026

27°C / 44°C

Terça-feira, 29 de setembro de 2026

23°C / 44°C

Quarta-feira, 30 de setembro de 2026

18°C / 42°C

Fonte: Inmet

TRÊS LAGOAS

DIA DA SEMANA

TEMPERATURA

Segunda-feira, 28 de setembro de 2026

24°C / 42°C

Terça-feira, 29 de setembro de 2026

26°C / 43°C

Quarta-feira, 30 de setembro de 2026

24°C / 42°C

Fonte: Inmet

DOURADOS

DIA DA SEMANA

TEMPERATURA

Segunda-feira, 28 de setembro de 2026

23°C / 40°C

Terça-feira, 29 de setembro de 2026

23°C / 41°C

Quarta-feira, 30 de setembro de 2026

19°C / 28°C

Fonte: Inmet

PONTA PORÃ

DIA DA SEMANA

TEMPERATURA

Segunda-feira, 28 de setembro de 2026

23°C / 39°C

Terça-feira, 29 de setembro de 2026

22°C / 38°C

Quarta-feira, 30 de setembro de 2026

18°C / 27°C

CUIDADOS

De acordo com o Ministério da Saúde, o tempo quente e seco requer cuidados aos sul-mato-grossenses. Confira as recomendações:

  • Não praticar exercícios físicos durante as horas mais quentes do dia
  • Evitar exposição ao sol das 9h às 17h
  • Usar protetor solar
  • Beber muita água
  • Usar roupas finas e largas, de cores claras e tecidos leves (de algodão)
  • Não fazer refeições pesadas
  • proteger-se do sol com chapéus e óculos de proteção
  • Manter o ambiente arejado, com umidificador de ar, ventilador, toalhas molhadas, baldes cheios d’água e ar condicionado

Sol

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