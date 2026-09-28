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ACIDENTE FATAL

Motociclista morre e outro fica em estado grave após acidente no Anel Viário

Acidente aconteceu por volta das 6h30 desta segunda-feira, na região do Jardim Veraneio; vítima que morreu tinha 33 anos

Alicia Miyashiro e Noysle Carvalho

Alicia Miyashiro e Noysle Carvalho

28/09/2026 - 09h15
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Na manhã desta segunda-feira (28), um homem identificado como Newerton Bruno Pereira de Souza, de 33 anos, morreu e outro motociclista ficou gravemente ferido em acidente envolvendo duas motocicletas e uma caminhonete. A colisão ocorreu por volta das 6h30, nas proximidades da Rua Wagner Jorge Bortotto Garcia, na região do Jardim Veraneio. 

Os dois motociclistas seguiam para o trabalho quando se envolveram no acidente. Eles trabalhavam na Berpram Reciclagem e Preservação Ambiental, empresa localizada na região.

Newerton morreu ainda no local. O outro motociclista sofreu ferimentos graves, foi socorrido por uma equipe da Motiva Pantanal e encaminhado para a Santa Casa de Campo Grande.

O motorista da caminhonete não sofreu ferimentos aparentes. Abalado após o acidente, ele passou mal e precisou de atendimento médico e foi encaminhado para a unidade hospitalar Cassems.

A mãe de Newerton também passou mal e chegou a desmaiar no local. Ela foi atendida pelos socorristas da concessionária que estavam no local.

A dinâmica do acidente ainda será esclarecida pela investigação. A apuração feita pelo Correio do Estado no local aponta que a caminhonete vinha pela via lateral, a Rua Wagner Jorge Borttoto Garcia, enquanto as duas motocicletas trafegavam pela pista principal.

Há relato de que a caminhonete teria tentado realizar a conversão para a esquerda para acessar a BR-163, onde há placas que sinalizam a proibição de cruzar a pista, quando houve a colisão com as motocicletas.

A circunstância, porém, ainda depende da conclusão da perícia e, por isso, não é possível estabelecer neste momento de quem foi a responsabilidade pelo acidente.

Com o impacto, a lateral da caminhonete ficou amassada.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Científica e Motiva Pantanal atenderam a ocorrência. A 3ª Delegacia de Polícia de Campo Grande ficará responsável pela investigação.

A princípio, o caso deverá ser apurado como homicídio culposo, quando não há intenção de matar. A definição poderá mudar conforme o avanço das investigações e os elementos reunidos pela Polícia Civil.

Trânsito

O fluxo de veículos sofreu alterações durante os trabalhos da perícia e a retirada do corpo. Em parte da manhã, motoristas conseguiram passar pelo acostamento e pelo trecho da pista que permanecia livre.

Durante a retirada do corpo, o tráfego chegou a ser interrompido. Pouco antes das 9h, a circulação começou a ser retomada parcialmente, por um dos lados da pista e pelo acostamento.

Familiares da vítima acompanharam os trabalhos no local.

INFILTRADOS

Polícia Civil de MS dispensa delegado envolvido com desvio de drogas

A delegada Bárbara Camargo Alves assume a unidade de Terenos, a qual Hoffman D'ávilla era titular

28/09/2026 10h15

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Delegado Hoffman D'ávilla foi dispensado de suas funções após ser preso na Operação Infiltrados

Delegado Hoffman D'ávilla foi dispensado de suas funções após ser preso na Operação Infiltrados Foto: Taynara Menezes / Correio do Estado

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A Delegacia-Geral da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul oficializou a dispensa de Hoffman D’ávilla Cândido e Sousa do cargo de delegado e do Quadro da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), após passar por audiência de custódia e a Justiça manter sua prisão. Ele é investigado no âmbito da Operação Infiltrados, que apura o suposto desvio de drogas apreendidas por agentes das forças de segurança de Mato Grosso do Sul e está detido desde a última quinta-feira (24).

Com sua saída da Delegacia de de Terenos, Bábara Camargo Alves assume o posto de titular da unidade e responde pelo expediente no período de 24 de setembro a 23 de outubro. Ela é delegada adjunta da Segunda Delegacia de Polícia de Campo Grande.

Hoffman deverá ser encaminhado para uma unidade prisional do Estado, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Operação Infiltrados

A Operação Infiltrados investiga a suspeita de que agentes das forças de segurança utilizavam o acesso proporcionado pelos próprios cargos para desviar entorpecentes apreendidos e fazer com que as drogas retornassem ao mercado ilegal.

Segundo as informações divulgadas pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), a Justiça expediu 24 mandados de prisão preventiva, dois de prisão temporária e 38 mandados de busca e apreensão, com diligências em Campo Grande, Dourados e Terenos.

Entre os investigados estão policiais civis, policiais militares e um policial penal.

Conforme já noticiado pelo Correio do Estado, a investigação aponta que a cocaína seria o principal entorpecente desviado pelo grupo.

Uma das suspeitas é de que a quantidade de droga encontrada em determinadas ocorrências fosse superior à registrada oficialmente. Dessa forma, parte do entorpecente ficaria fora dos documentos de apreensão e poderia ser desviada.

Outra linha investigada envolve a retirada de drogas que já estavam formalmente apreendidas e armazenadas em depósitos de delegacias.

De acordo com o MPMS, os entorpecentes desviados seriam posteriormente entregues a traficantes ligados ao grupo e recolocados em circulação.

A investigação que resultou na Operação Infiltrados teve início em outubro de 2025, a partir de elementos encontrados durante as operações Traquetos e Blindspot, também conduzidas pelo Gaeco.

 

Onda de calor

Corumbá foi a 3ª cidade mais quente do Brasil neste domingo, diz Inmet

Termômetros alcançaram 41,9°C e sensação térmica alcançou os 48°C

28/09/2026 09h10

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Sol 'de rachar' em Campo Grande

Sol 'de rachar' em Campo Grande GERSON OLIVEIRA

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Corumbá bateu recorde nacional de calor e ficou entre as top 3 mais quentes do País.

Cidade Branca foi a 3ª cidade mais calorosa do Brasil ontem, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Os termômetros alcançaram 41,9ºC no município. De acordo com o meteorologista Natálio Abrahão, a sensação térmica alcançou os 48°C.

A cidade ficou atrás apenas de Ariranha-SP (43,4°C) e Nova Xavantina-MT (42,2°C).

O município ultrapassou a temperatura de Cuiabá (40,6ºC), conhecida como “Cuiabrasa”, famosa pelas temperaturas mais altas do Brasil.

Segundo o Inmet, Mato Grosso do Sul se destacou entre as cidades mais quentes do País ontem. Confira:

POSIÇÃO RANKING NACIONAL

MUNICÍPIO

TEMPERATURA

Corumbá

41,9°C

18°

Nhumirim

40,7°C

20°

Porto Murtinho

40,7°C

23°

Paranaíba

40,6°C

32°

Cassilândia

40,2°C

33°

Maracaju

40,2°C

43°

Água Clara

39,8°C

59°

Três Lagoas

39,3°C

63°

Miranda

39,2°C

68°

Amambai

39,1°C

Fonte: Inmet 

ONDA DE CALOR

Onda de calor é o resultado de um bloqueio atmosférico causado pela persistência de um grande sistema de alta pressão atmosférica sobre uma área, por vários dias consecutivos.

Segundo o meteorologista Natálio Abrahão, este fenômeno impede a chegada de novas frentes frias, para os próximos dias no Estado, o que favorece a chegada de uma massa de ar quente e seca.

O Inmet divulgou alerta vermelho, de grande perigo, sobre Onda de Calor para Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Isto significa que os termômetros permanecerão 5°C acima da média por um período maior que cinco dias.

"Condições atuais de elevadas temperaturas em todo o estado com as máximas em elevação que podem atingir 40 graus no domingo ou 41 graus", explicou Abrahão.

MAIS CALOR

De acordo com o Inmet, a previsão é de mais calor para os próximos dias. Confira as temperaturas dos próximos dias:

CAMPO GRANDE

DIA DA SEMANA

TEMPERATURA

Segunda-feira, 28 de setembro de 2026

24°C / 36°C

Terça-feira, 29 de setembro de 2026

24°C / 38°C

Quarta-feira, 30 de setembro de 2026

21°C / 39°C

Fonte: Inmet

CORUMBÁ

DIA DA SEMANA

TEMPERATURA

Segunda-feira, 28 de setembro de 2026

27°C / 44°C

Terça-feira, 29 de setembro de 2026

23°C / 44°C

Quarta-feira, 30 de setembro de 2026

18°C / 42°C

Fonte: Inmet

TRÊS LAGOAS

DIA DA SEMANA

TEMPERATURA

Segunda-feira, 28 de setembro de 2026

24°C / 42°C

Terça-feira, 29 de setembro de 2026

26°C / 43°C

Quarta-feira, 30 de setembro de 2026

24°C / 42°C

Fonte: Inmet

DOURADOS

DIA DA SEMANA

TEMPERATURA

Segunda-feira, 28 de setembro de 2026

23°C / 40°C

Terça-feira, 29 de setembro de 2026

23°C / 41°C

Quarta-feira, 30 de setembro de 2026

19°C / 28°C

Fonte: Inmet

PONTA PORÃ

DIA DA SEMANA

TEMPERATURA

Segunda-feira, 28 de setembro de 2026

23°C / 39°C

Terça-feira, 29 de setembro de 2026

22°C / 38°C

Quarta-feira, 30 de setembro de 2026

18°C / 27°C

CUIDADOS

De acordo com o Ministério da Saúde, o tempo quente e seco requer cuidados aos sul-mato-grossenses. Confira as recomendações:

  • Não praticar exercícios físicos durante as horas mais quentes do dia
  • Evitar exposição ao sol das 9h às 17h
  • Usar protetor solar
  • Beber muita água
  • Usar roupas finas e largas, de cores claras e tecidos leves (de algodão)
  • Não fazer refeições pesadas
  • proteger-se do sol com chapéus e óculos de proteção
  • Manter o ambiente arejado, com umidificador de ar, ventilador, toalhas molhadas, baldes cheios d’água e ar condicionado

Sol

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