Corumbá foi a 3ª cidade mais quente do Brasil neste domingo, diz Inmet

Corumbá bateu recorde nacional de calor e ficou entre as top 3 mais quentes do País.
Cidade Branca foi a 3ª cidade mais calorosa do Brasil ontem, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
Os termômetros alcançaram 41,9ºC no município. De acordo com o meteorologista Natálio Abrahão, a sensação térmica alcançou os 48°C.
A cidade ficou atrás apenas de Ariranha-SP (43,4°C) e Nova Xavantina-MT (42,2°C).
O município ultrapassou a temperatura de Cuiabá (40,6ºC), conhecida como “Cuiabrasa”, famosa pelas temperaturas mais altas do Brasil.
Segundo o Inmet, Mato Grosso do Sul se destacou entre as cidades mais quentes do País ontem. Confira:
|
POSIÇÃO RANKING NACIONAL
|
MUNICÍPIO
|
TEMPERATURA
|
2°
|
Corumbá
|
41,9°C
|
18°
|
Nhumirim
|
40,7°C
|
20°
|
Porto Murtinho
|
40,7°C
|
23°
|
Paranaíba
|
40,6°C
|
32°
|
Cassilândia
|
40,2°C
|
33°
|
Maracaju
|
40,2°C
|
43°
|
Água Clara
|
39,8°C
|
59°
|
Três Lagoas
|
39,3°C
|
63°
|
Miranda
|
39,2°C
|
68°
|
Amambai
|
39,1°C
Fonte: Inmet
ONDA DE CALOR
Onda de calor é o resultado de um bloqueio atmosférico causado pela persistência de um grande sistema de alta pressão atmosférica sobre uma área, por vários dias consecutivos.
Segundo o meteorologista Natálio Abrahão, este fenômeno impede a chegada de novas frentes frias, para os próximos dias no Estado, o que favorece a chegada de uma massa de ar quente e seca.
O Inmet divulgou alerta vermelho, de grande perigo, sobre Onda de Calor para Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Isto significa que os termômetros permanecerão 5°C acima da média por um período maior que cinco dias.
"Condições atuais de elevadas temperaturas em todo o estado com as máximas em elevação que podem atingir 40 graus no domingo ou 41 graus", explicou Abrahão.
MAIS CALOR
De acordo com o Inmet, a previsão é de mais calor para os próximos dias. Confira as temperaturas dos próximos dias:
CAMPO GRANDE
|
DIA DA SEMANA
|
TEMPERATURA
|
Segunda-feira, 28 de setembro de 2026
|
24°C / 36°C
|
Terça-feira, 29 de setembro de 2026
|
24°C / 38°C
|
Quarta-feira, 30 de setembro de 2026
|
21°C / 39°C
Fonte: Inmet
CORUMBÁ
|
DIA DA SEMANA
|
TEMPERATURA
|
Segunda-feira, 28 de setembro de 2026
|
27°C / 44°C
|
Terça-feira, 29 de setembro de 2026
|
23°C / 44°C
|
Quarta-feira, 30 de setembro de 2026
|
18°C / 42°C
Fonte: Inmet
TRÊS LAGOAS
|
DIA DA SEMANA
|
TEMPERATURA
|
Segunda-feira, 28 de setembro de 2026
|
24°C / 42°C
|
Terça-feira, 29 de setembro de 2026
|
26°C / 43°C
|
Quarta-feira, 30 de setembro de 2026
|
24°C / 42°C
Fonte: Inmet
DOURADOS
|
DIA DA SEMANA
|
TEMPERATURA
|
Segunda-feira, 28 de setembro de 2026
|
23°C / 40°C
|
Terça-feira, 29 de setembro de 2026
|
23°C / 41°C
|
Quarta-feira, 30 de setembro de 2026
|
19°C / 28°C
Fonte: Inmet
PONTA PORÃ
|
DIA DA SEMANA
|
TEMPERATURA
|
Segunda-feira, 28 de setembro de 2026
|
23°C / 39°C
|
Terça-feira, 29 de setembro de 2026
|
22°C / 38°C
|
Quarta-feira, 30 de setembro de 2026
|
18°C / 27°C
CUIDADOS
De acordo com o Ministério da Saúde, o tempo quente e seco requer cuidados aos sul-mato-grossenses. Confira as recomendações:
- Não praticar exercícios físicos durante as horas mais quentes do dia
- Evitar exposição ao sol das 9h às 17h
- Usar protetor solar
- Beber muita água
- Usar roupas finas e largas, de cores claras e tecidos leves (de algodão)
- Não fazer refeições pesadas
- proteger-se do sol com chapéus e óculos de proteção
- Manter o ambiente arejado, com umidificador de ar, ventilador, toalhas molhadas, baldes cheios d’água e ar condicionado