Corumbá foi a 3ª cidade mais quente do Brasil neste domingo, diz Inmet

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Corumbá bateu recorde nacional de calor e ficou entre as top 3 mais quentes do País.

Cidade Branca foi a 3ª cidade mais calorosa do Brasil ontem, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Os termômetros alcançaram 41,9ºC no município. De acordo com o meteorologista Natálio Abrahão, a sensação térmica alcançou os 48°C.

A cidade ficou atrás apenas de Ariranha-SP (43,4°C) e Nova Xavantina-MT (42,2°C).

O município ultrapassou a temperatura de Cuiabá (40,6ºC), conhecida como “Cuiabrasa”, famosa pelas temperaturas mais altas do Brasil.

Segundo o Inmet, Mato Grosso do Sul se destacou entre as cidades mais quentes do País ontem. Confira:

POSIÇÃO RANKING NACIONAL MUNICÍPIO TEMPERATURA 2° Corumbá 41,9°C 18° Nhumirim 40,7°C 20° Porto Murtinho 40,7°C 23° Paranaíba 40,6°C 32° Cassilândia 40,2°C 33° Maracaju 40,2°C 43° Água Clara 39,8°C 59° Três Lagoas 39,3°C 63° Miranda 39,2°C 68° Amambai 39,1°C

Fonte: Inmet

ONDA DE CALOR

Onda de calor é o resultado de um bloqueio atmosférico causado pela persistência de um grande sistema de alta pressão atmosférica sobre uma área, por vários dias consecutivos.

Segundo o meteorologista Natálio Abrahão, este fenômeno impede a chegada de novas frentes frias, para os próximos dias no Estado, o que favorece a chegada de uma massa de ar quente e seca.

O Inmet divulgou alerta vermelho, de grande perigo, sobre Onda de Calor para Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Isto significa que os termômetros permanecerão 5°C acima da média por um período maior que cinco dias.

"Condições atuais de elevadas temperaturas em todo o estado com as máximas em elevação que podem atingir 40 graus no domingo ou 41 graus", explicou Abrahão.

MAIS CALOR

De acordo com o Inmet, a previsão é de mais calor para os próximos dias. Confira as temperaturas dos próximos dias:

CAMPO GRANDE

DIA DA SEMANA TEMPERATURA Segunda-feira, 28 de setembro de 2026 24°C / 36°C Terça-feira, 29 de setembro de 2026 24°C / 38°C Quarta-feira, 30 de setembro de 2026 21°C / 39°C

Fonte: Inmet

CORUMBÁ

DIA DA SEMANA TEMPERATURA Segunda-feira, 28 de setembro de 2026 27°C / 44°C Terça-feira, 29 de setembro de 2026 23°C / 44°C Quarta-feira, 30 de setembro de 2026 18°C / 42°C

Fonte: Inmet

TRÊS LAGOAS

DIA DA SEMANA TEMPERATURA Segunda-feira, 28 de setembro de 2026 24°C / 42°C Terça-feira, 29 de setembro de 2026 26°C / 43°C Quarta-feira, 30 de setembro de 2026 24°C / 42°C

Fonte: Inmet

DOURADOS

DIA DA SEMANA TEMPERATURA Segunda-feira, 28 de setembro de 2026 23°C / 40°C Terça-feira, 29 de setembro de 2026 23°C / 41°C Quarta-feira, 30 de setembro de 2026 19°C / 28°C

Fonte: Inmet

PONTA PORÃ

DIA DA SEMANA TEMPERATURA Segunda-feira, 28 de setembro de 2026 23°C / 39°C Terça-feira, 29 de setembro de 2026 22°C / 38°C Quarta-feira, 30 de setembro de 2026 18°C / 27°C

CUIDADOS

De acordo com o Ministério da Saúde, o tempo quente e seco requer cuidados aos sul-mato-grossenses. Confira as recomendações: