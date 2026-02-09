Aulas retornam para 100 mil alunos do Município, mas matrículas seguem abertas

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

As aulas da Rede Municipal de Ensino retornaram nesta segunda-feira (9), iniciando o ano letivo de 2026 em 207 escolas de Campo Grande. Mais de 100 mil alunos retornaram às aulas, mas as matrículas seguem abertas para atender transferências e novas demandas.

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação (Semed), durante o recesso escolar foram realizadas ações de planejamento, manutenção e organização das escolas, incluindo limpeza, roçada, reparos elétricos e hidráulicos, além da reorganização dos espaços pedagógicos.

O secretário municipal de Educação, Lucas Bitencourt, disse que o trabalho foi intensificado para assegurar condições adequadas de ensino e aprendizagem desde o primeiro dia de aula.

“Trabalhamos intensamente durante o recesso para garantir ambientes adequados, seguros e acolhedores para mais de 100 mil alunos e para todos os profissionais da educação”, destacou.

Ainda segundo a Semed, a merenda escolar está garantida, com 500 toneladas de alimentos e cardápios já elaborados por nutricionistas, adequados às diferentes faixas etárias.

Ao longo do ano, a Secretaria também planeja a entrega de três novas Emeis e a licitação para a construção de mais seis unidades de educação infantil em Campo Grande.

Rede estadual

Na Rede Estadual de Ensino, o ano letivo de 2026 também começou hoje, com 190 mil alunos, sendo 180 mil da zona urbana e 10 mil da zona rural, em 352 escolas estaduais, nos 79 municípios de Mato Grosso do Sul.

Do total, 111.600 estudam em escolas de tempo integral.

Os alunos que estudam em período integral recebem três refeições diárias: café da manhã, almoço e lanche da tarde. Já os alunos que estudam em apenas um período recebem apenas uma refeição.

Os alunos começaram o ano com kit escolar e uniforme novo, que foram enregues na semana do Natal, em dezembro de 2025.

Para este ano, a novidade é que mais três escolas estão sendo construídas e serão entregues em Ponta Porã, Campo Grande e Ribas do Rio Pardo, ainda nesta semana.

“O retorno dos estudantes às escolas representa a concretização de todo o planejamento construído durante a Jornada Formativa. É um momento de acolhimento, de retomada da rotina escolar e de reafirmação do nosso compromisso com a aprendizagem, com a equidade e com a qualidade do Ensino Público em Mato Grosso do Sul”, afirmou o secretário estadual de Educação, Hélio Daher.

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, acompanhou o início do ano letivo na Escola Estadual Maestro Frederico Liebermann, localizada no Monte Castelo, e destacou a estrutura para que o aluno tenha um ensino de qualidade.

“Alunos têm acesso a três refeições, tem um ensino de qualidade, tem material moderno, como a gente viu ali no laboratório, tem equipamento, tem profissionais capacitados e motivados, sem dúvida nenhuma essa equação é fundamental para o nosso desenvolvimento”, pontuou o governador.

O período de matrículas da Rede Estadual de Ensino terminou nas primeiras semanas de 202, mas permanece aberto o processo conhecido como “autodesignação”, que permite que pais ou responsáveis realizem as matrículas nas unidades com vagas disponíveis, conforme sistema da Central de Matrículas.