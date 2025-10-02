Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Autoescolas de MS não irão ter prejuízo com mudanças, diz sindicato

Para o Sindicato dos Centros de Formação de Condutores de Mato Grosso do Sul, mesmo que o processo mude, os alunos ainda vão precisar das autoescolas

Laura Brasil

02/10/2025 - 17h43
Mesmo com a consulta pública aberta para que a população avalie a obrigatoriedade de frequentar autoescolas para obter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), não há motivo para preocupação, conforme o Sindicato dos Centros de Formação de Condutores de Mato Grosso do Sul (SindCFCMS).

A partir desta quinta-feira (2), conforme anunciou o Ministério dos Transportes, a minuta da consulta pública ficará disponível por 30 dias na plataforma Participa + Brasil.

O presidente do SindCFCMS, Henrique José Fernandes, afirmou que a nova proposta,que pretende incluir o ensino à distância (EAD), não passa de um lobby do ministro dos Transportes, Renan Filho.

Além disso, ele questionou a falta de explicações sobre como funcionaria o processo com instrutores independentes, duvidando que isso realmente reduza o custo da CNH.

Sobre as aulas à distância, Henrique lamentou a proposta, lembrando que o setor já realizou investimentos para atender a todas as exigências. Segundo ele, caso o sistema mude, esses investimentos perderão a funcionalidade e os empresários não serão ressarcidos.

“Os donos de autoescolas acompanham isso com muita tristeza e preocupação, porque é muito investimento que a gente fez, obrigatório pelo próprio governo. Você tem que ter uma estrutura fantástica, grande. O Detran te incomoda até com a cor da sua parede, se é amarela, branca, cor-de-rosa, e da noite para o dia você não tem mais nada disso?”, questionou o presidente do sindicato.

Entretanto, diante do cenário em que a população poderá avaliar qual modelo prefere seguir, se pela manutenção dos Centros de Formação de Condutores ou outro, Henrique relatou que o setor não busca um monopólio.

Segundo informou ao Correio do Estado, ainda que o processo passe por alguma alteração, Henrique acredita que, no Mato Grosso do Sul, por conta do sistema criterioso de avaliação do Detran-MS, nenhuma empresa será afetada.

Ele explicou que o serviço prestado pelas autoescolas é altamente necessário, tanto para a segurança no trânsito quanto para a formação dos condutores, que exigem acompanhamento e avaliação adequados.

“Aqui no nosso Estado, se não estudar, o cara não passa. Não adianta. Aqui não passa. Se o cara não pegar o livrinho, não tiver uma aulinha, esquece que não passa, não. Aqui nós temos um Detran sério, examinadores corretos, o exame funciona. Essas pessoas vão bater lá e vão voltar pra procurar alguém, ou um instrutor autônomo ou uma autoescola. Não estou tão preocupado”, afirmou Henrique.

Na próxima semana, representantes dos sindicatos de autoescolas de todo o país irão a Brasília (DF) para se reunir com deputados e tentar, mais uma vez, uma agenda com o ministro dos Transportes.

Sobre a anuência do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que, segundo Renan Filho, teria dado aval para a realização da consulta pública, Henrique afirmou acreditar que se trata de uma jogada política.

A Federação Nacional das Autoescolas (Feneauto) teria entrado em contato com a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, que não confirmou que essa conversa entre o presidente e o ministro tenha ocorrido.

“Houve a conversa da Federação com a ministra Gleisi Hoffmann, e ela falou: ‘Olha, com certeza o Lula não falou nada disso. A não ser que tenham conversado os dois’. A gente acha que o ministro ficou desgastado da vez que nos mobilizamos, em setembro. Ele está fazendo isso para tentar se fortalecer e dizer: ‘Agora não é mais uma decisão minha, é do presidente’.”

Improbidade administrativa

Empresários e servidores são condenados por desviar milhões do Hospital Regional de MS

Envolvidos em esquema fraudulento terão de devolver mais de R$ 6 milhões ao poder público, além de terem sido proibidos de ocupar cargos público

02/10/2025 17h57

Esquema de desviou R$ 6,3 milhões dos cofres públicos ocorreu entre 2016 e 2019 no Hospital Regional

Esquema de desviou R$ 6,3 milhões dos cofres públicos ocorreu entre 2016 e 2019 no Hospital Regional Gerson Oliveira

O juiz da 2ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos de Campo Grande, Giuliano Máximo Martins, condenou empresários, empresas e servidores públicos por envolvimento em um esquema de fraude em licitações e superfaturamento na compra de reagentes hospitalares para o Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS). 

A sentença reconheceu a prática de atos de improbidade administrativa que causaram prejuízo milionário ao erário, de R$ 6,31 milhões aos cofres públicos.

Os atos de improbidade teriam ocorrido a partir de 2016, no primeiro mandato do ex-governador Reinaldo Azambuja  (ex-PSDB, atualmente no PL). A ação civil por improbidade administrativa foi ajuizada em 2019. 

O esquema

As investigações do Ministério Público revelaram que empresários e gestores públicos manipularam licitações em 2016 para aquisição de reagentes da marca Siemens, utilizados em aparelhos de bioquímica Dimension do HRMS. 

Por se tratar de um “sistema fechado”, os insumos só poderiam ser adquiridos da marca original, o que, segundo o entendimento do magistrado (e da tese do Ministério Público) foi usado para restringir a competitividade e direcionar os contratos.

Como parte do esquema de jogo combinado entre as empresas Lab Pack (fornecedoras dos reagentes) e Neo Line (dona dos equipamentos) houve substituição irregular de equipamentos públicos por aparelhos particulares da empresa Neoline Produtos e Serviços Hospitalares Ltda., sem formalização, garantindo à empresa o controle exclusivo do fornecimento.

As fraudes envolveram a manipulação de mapas de preços e a exclusão proposital de propostas mais baratas. Em um dos processos licitatórios, a cotação apresentada por uma outra empresa, a Medcomerce, que oferecia valores menores, foi desconsiderada, e substituída por preços mais altos de atas anteriores, assegurando a vitória das empresas beneficiadas.

Empresas e empresários envolvidos

As principais empresas envolvidas foram:

  • Neoline Produtos e Serviços Hospitalares Ltda., representada por Luiz Antônio Moreira de Souza  e Michela Ximenes Castellon;
  • Lab Pack do Brasil Produtos Hospitalares Ltda., representada por **Carlos Almeida de Araújo e  Mauro Raupp Estrela.

A decisão do magistrado da 2ª de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Honogêneos também destacou o papel dos servidores José Roberto Scarpin Ramos (coordenador do sistema de registro de preços) e Marcus Vinicius Rossettini de Andrade Costa (superintendente de gestão de compras e materiais), apontados como responsáveis pela manipulação de editais, alterações injustificadas de quantidades licitadas e majoração de preços via aditivos.

As condenações

O juiz Giuliano Máximo Martins concluiu que os réus praticaram ato de improbidade ao permitir contratações por valores acima do mercado. Foram condenados:

  • José Roberto Scarpin Ramos (servidor público)
  • Marcus Vinicius Rossettini de Andrade Costa (servidor público)
  • Neoline Produtos e Serviços Hospitalares Ltda.
  • Michela Ximenes Castellon (empresária, sócia da Neoline)
  • Carlos Almeida de Araújo (empresário, ligado à Lab Pack)
  • Lab Pack do Brasil Produtos Hospitalares Ltda.

As sanções incluem o ressarcimento  integral do dano ao erário, a ser apurado em liquidação de sentença, pagamento de multa civil equivalente ao valor do prejuízo, e a proibição - para as empresas - de contratar com o poder público (4 anos para a Neoline e 2 anos para a Lab Pack).

A empresária Michela Ximenes Castellon foi apontada como peça-chave no esquema, elaborando cotações, coordenando negociações e até pedindo vista de processos licitatórios em momentos estratégicos. Já Carlos Almeida de Araújo, da Lab Pack, colaborou ativamente, segundo o juiz, alinhando propostas com a Neoline para manipular preços.

Cabe recurso da decisão. 

Os absolvidos

Foram absolvidos os empresários Luiz Antônio Moreira de Souza, da Neoline e Mauro Raupp Estrela, da Lab Pack. O juiz entendeu que não havia provas suficientes de que eles participaram diretamente das fraudes ou obtiveram benefícios indevidos.

Prejuízo milionário e impacto

Em uma das atas de registro de preços (nº 141/2016), o valor contratado chegou a R$ 2,8 milhões, já com indícios de superfaturamento. 

As investigações apontam que a prática de elevar artificialmente os preços ocorreu de forma sistemática, causando lesão direta ao patrimônio público e violando os princípios de legalidade, moralidade e competitividade.

A decisão ainda determinou a inclusão dos nomes dos condenados no Cadastro Nacional de Condenados por Ato de Improbidade Administrativa. 
 

Cidades

Prefeitura pode ser multada em até R$ 1 mi por descumprir plano ambiental

Apenas quatro de vinte programas estabelecidos em 2012 foram parcialmente executados

02/10/2025 17h30

APA do Lajeado

APA do Lajeado Divulgação

A Prefeitura de Campo Grande é obrigada judicialmente a cumprir integralmente medidas ambientais que foram estabelecidas em 2012, mas que não foram cumpridas nem pela metade. Caso o município não apresente, em até um ano, um plano de execução, receberá multas diárias de R$ 10 mil limitadas à soma de R$ 1 milhão.

Previstas no Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental (APA) do Lajeado, as obrigações incluem: a elaboração e execução dos programas ambientais em até 12 meses; a fiscalização das atividades da concessionária Águas Guariroba ou de terceiros; a delimitação geográfica da área protegida; a publicação periódica de relatórios de implantação e execução do Plano de Manejo; e a averbação da APA nos imóveis rurais incluídos em seus limites.

Além das multas fixadas pela Vara de Cumprimento de Sentenças, a Prefeitura de Campo Grande recebeu o prazo de 15 dias para apresentar as certidões de matrícula dos imóveis onde a averbação da APA foi realizada. Caso o prazo não seja cumprido, consequências legais serão aplicadas. 

Execução

Apesar de alegar avanços, o Município de Campo Grande não conseguiu comprovar a execução da maioria dos programas.

A Justiça reconheceu que apenas quatro dos vinte programas foram parcialmente cumpridos e que os sete novos programas criados em revisão posterior sequer foram efetivamente implementados.

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), órgão responsável pelo pedido de cumprimento de sentença, refutou as justificativas apresentadas pela Prefeitura e demonstrou, com documentos, a insuficiência das ações realizadas.

O pedido de prorrogação de prazo feito pela Prefeitura foi indeferido pelo juiz Paulo Henrique Pereira, que determinou a aplicação da multa prevista na sentença original. 

