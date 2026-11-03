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Avanço do sarampo mobiliza ação de orientação e vacinação em MS

O Brasil registrou 61 casos importados de sarampo neste ano e o aumento da ocorrência acende alerta para medidas preventivas; Em MS, ação acontecerá no aeroporto

Glaucea Vaccari

Glaucea Vaccari

03/11/2026 - 17h53
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O avanço do sarampo nos Estados Unidos e em outros países das Américas levou o Ministério da Saúde a  reforçar o alerta de monitoramento do risco da doença no Brasil. Em Mato Grosso do Sul, a Secretaria Estadual de Saúde (SES) realizará ação nesta quarta-feira (4) para reforçar a prevenção no Estado.

A ação de orientação e vacinação contra o sarampo será no Aeroporto Internacional de Campo Grande, a partir das 10h.

Conforme a SES, durante a mobilização, haverá oferta da vacina tríplice viral para pessoas de 1 a 59 anos sem registro de vacinação. A tríplice viral protege contra o sarampo, caxumba e rubéola.

A vacinação é a principal forma de proteção. A tríplice viral está disponível gratuitamente no Sistema Único de Saúde (SUS), com a primeira dose aos 12 meses e a segunda aos 15 meses. Adolescentes e adultos que não foram vacinados também devem procurar uma Unidade Básica de Saúde (UBS) e conferir a caderneta.

Casos importados

O aumento da ocorrência em outros países aumenta a pressão sobre o Brasil, que, conforme a última atualização do Ministério da Saúde, de 21 de outubro, registrou 61 casos de sarampo neste ano, a maioria com origem importada.

O País permanece como área livre do sarampo, pois não há transmissão sustentada da doença em território nacional desde 2024, mas a manutenção desse status é desafiadora, segundo o diretor do Programa Nacional de Imunizações do Brasil, Eder Gatti.

"O nosso certificado foi conquistado em 2016 e perdido em 2019, porque houve a reintrodução da doença na região Norte. Ela se espalhou pelo país e teve um grande surto em São Paulo, com 19 mil casos", lembra Eder Gatti. 

"Há uma diferença de postura e resposta muito evidente, que se observa pelos resultados", acrescenta. 

Em 2023, ano anterior à reconquista do certificado, os índices de vacinação da tríplice viral, dentro do calendário básico infantil, foram de 88% na primeira dose e de 66% na segunda. Já em 2024, a cobertura subiu para 96% e 78%, respectivamente. Neste ano, as taxas preliminares são de 95% na primeira dose e 80% na segunda. 

"Apesar do contexto internacional, o Brasil segura a sua certificação e espero que a gente consiga manter esse cenário, porque a gente está falando de uma doença que mata crianças, causa abortos e complicações obstétricas. É uma doença que tem um índice de letalidade muito maior para as populações mais vulneráveis, indígenas e pessoas em situação de pobreza", afirmou Garri à Agência Brasil.

Avanço no exterior

Os Estados Unidos registram o pior surto de sarampo em mais de 35 anos, segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), com quase 5 mil casos confirmados em 2026, contra 2.289 no ano passado.

Seis mortes foram confirmadas nos EUA neste ano. 

Mais de 90% dos casos confirmados são pessoas não vacinadas ou com situação vacinal desconhecida.  

Na região, EUA, Guatemala, México, Peru e Canadá concentram 99,5% dos casos confirmados em 2026, segundo a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS).

Transmissão e prevenção

A transmissão do vírus do sarampo ocorre de pessoa a pessoa, por via aérea, ao tossir, espirrar, falar ou respirar. O sarampo é tão contagioso que uma pessoa infectada pode transmitir para 90% das pessoas próximas que não estejam imunes. 

A transmissão pode ocorrer entre 6 dias antes e 4 dias após o aparecimento das manchas vermelhas pelo corpo.

O sarampo é uma doença prevenível por vacinação. 

Todas as pessoas de 12 meses a 59 anos de idade têm indicação para serem vacinadas contra o sarampo. Adolescentes e adultos não vacinados ou com esquema incompleto contra o sarampo devem iniciar ou completar o esquema vacinal de acordo com a situação encontrada, respeitando as indicações do Calendário Nacional de Vacinação.

Há duas vacinas disponíveis para proteção contra o sarampo: vacina tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola) e a tetraviral (sarampo, caxumba, rubéola e varicela).

A vacina tríplice viral é contraindicada durante a gestação. As gestantes não vacinadas ou com esquema incompleto deverão receber a vacina no puerpério.

 

Operação da PMR

Duas mortes e 408 infrações marcam feriado nas rodovias estaduais de MS

Operação Finados registrou sete acidentes, oito feridos, prisões por diferentes crimes e apreensão de drogas, cigarros e produtos medicinais

03/11/2026 17h44

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Divulgação/PMR

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As rodovias estaduais de Mato Grosso do Sul registraram duas mortes e sete sinistros de trânsito durante o feriado de Finados. Ao longo da operação, realizada entre sexta-feira (30) e segunda-feira (2), a Polícia Militar Rodoviária (PMRv) também contabilizou 408 infrações de trânsito, oito pessoas feridas e três veículos apreendidos.

A fiscalização mobilizou 114 policiais e 43 viaturas. Ao todo, foram abordadas 2.646 pessoas e fiscalizados 2.166 veículos, entre 2.018 carros e 148 motocicletas.

Durante a operação, os policiais registraram sete prisões em flagrante, conduziram 11 pessoas à delegacia e cumpriram dois mandados de prisão. Também houve um flagrante por alcoolemia ao volante.

As equipes apreenderam 263 gramas de entorpecentes, sendo 120 gramas de cocaína e 143 gramas de maconha. Em duas ocorrências relacionadas a contrabando e descaminho, foram apreendidos 800 pacotes de cigarros e produtos medicinais, incluindo ampolas de tirzepatida e outros itens, além de 95 seringas.

Nos sete sinistros de trânsito, além das duas mortes, oito pessoas ficaram feridas e dez saíram ilesas.

Orientações de segurança

O BPMRv reforça a importância de os condutores respeitarem os limites de velocidade, utilizarem corretamente os dispositivos de segurança, manterem distância segura do veículo à frente e evitarem ultrapassagens em locais proibidos. A orientação também é nunca dirigir após consumir bebida alcoólica.

Em caso de pista molhada, os motoristas devem redobrar a atenção, reduzir a velocidade e evitar manobras bruscas.

Risco de Temporal

Campo Grande entra em alerta laranja para chuva de 100 mm e granizo

Aviso começa às 23h desta terça-feira (3) e segue até quarta (4), com risco de ventos intensos, queda de árvores, falta de energia e alagamentos.

03/11/2026 17h26

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Descargas elétricas iluminam o céu de Campo Grande; Capital está sob alerta laranja para tempestades e queda de granizo.

Descargas elétricas iluminam o céu de Campo Grande; Capital está sob alerta laranja para tempestades e queda de granizo. Foto: Gerson Oliveira/Correio do Estado.

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Campo Grande entra em alerta laranja para tempestades a partir das 23h desta terça-feira (3), com previsão de chuva intensa, ventos fortes e possibilidade de granizo. O comunicado, divulgado pela Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil com base em informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), permanece válido até as 22h59 de quarta-feira (4).

O alerta chama a atenção pelo volume de chuva previsto, que pode variar entre 30 e 60 milímetros por hora ou atingir de 50 a 100 milímetros em um único dia.

As condições meteorológicas aumentam o risco de alagamentos, queda de árvores, interrupções no fornecimento de energia elétrica e danos em diferentes regiões da Capital.

A mudança no nível de atenção ocorre após a cidade permanecer sob alerta amarelo ao longo desta terça-feira, classificação que indica perigo potencial, o nível mais baixo de severidade entre os avisos meteorológicos do Inmet.

O alerta laranja, classificado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) como nível de perigo, é o segundo mais grave da escala meteorológica e indica risco de ocorrências intensas, como tempestades, ventos fortes, granizo e alagamentos.

Nesse estágio, há possibilidade de chuvas de 20 a 30 milímetros por hora ou acumulados de até 50 milímetros por dia, com risco considerado baixo de transtornos como alagamentos, queda de galhos de árvores e interrupções no fornecimento de energia elétrica.

Com a entrada do aviso laranja, classificado como situação de perigo, cresce a preocupação com a intensidade das tempestades e os possíveis transtornos à população.

Calor pode chegar a 38°C antes das tempestades

Apesar do alerta para chuva intensa, Campo Grande enfrenta mais um dia de temperaturas elevadas nesta terça-feira (3), com mínima prevista de 20°C e máxima de 38°C, conforme a previsão do Inmet.

Durante a tarde, a Capital apresenta condições de calor e variação de nebulosidade, com possibilidade de pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas isoladas. Ao longo do período, os termômetros chegaram a marcar aproximadamente 33°C, com céu parcialmente ensolarado. 

Para a noite, a previsão do Inmet aponta muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada, enquanto o novo aviso de tempestade passa a valer a partir das 23h.

Na quarta-feira (4), os termômetros devem variar entre 24°C e 37°C, com previsão de céu nublado e possibilidade de chuvisco durante a manhã. Para os períodos da tarde e da noite, o instituto indica predomínio de nuvens.

Apesar da previsão diária de temperaturas elevadas e períodos sem chuva, a Defesa Civil mantém o alerta para tempestades, já que episódios de instabilidade podem ocorrer de forma localizada e provocar grandes volumes de precipitação em um curto intervalo de tempo.

Risco de alagamentos e queda de árvores

O alerta laranja exige atenção especial dos moradores, principalmente em regiões com maior risco de alagamentos e locais com árvores de grande porte ou estruturas expostas às rajadas de vento.

Conforme a Defesa Civil, as tempestades poderão provocar interrupções no fornecimento de energia elétrica, quedas de árvores, danos em plantações e acúmulo de água nas vias públicas.

Durante os períodos de chuva intensa, a orientação é evitar atravessar ruas alagadas, não procurar abrigo debaixo de árvores e manter distância de postes ou fios elétricos caídos.

Motoristas também devem redobrar a atenção, especialmente em vias com histórico de alagamentos, e evitar estacionar veículos próximos a árvores, torres de transmissão e estruturas que possam ser atingidas pelos ventos.

Calor e possibilidade de chuva também marcam o interior de MS

A instabilidade também poderá atingir municípios do interior de Mato Grosso do Sul nesta quarta-feira (4). Em Dourados, a previsão indica temperaturas entre 25°C e 37°C, com períodos de sol e possibilidade de chuva.

Em Três Lagoas, os termômetros devem variar entre 25°C e 37°C, com sol entre nuvens e baixa probabilidade de chuva. Já em Ponta Porã, a mínima prevista é de 26°C e a máxima de 36°C, com possibilidade de pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas.

Já em Corumbá, o calor será ainda mais intenso, com temperaturas entre 27°C e 39°C, predomínio de sol e possibilidade de chuva isolada ao longo do dia.

Saiba quem acionar em caso de emergência

Em situações provocadas pelas tempestades, os moradores podem entrar em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199.

Para solicitar serviços municipais, como a remoção de árvores caídas, o atendimento é realizado pelo número 156.

Já nos casos em que árvores atingirem a rede elétrica, com possibilidade de fios energizados ou risco de choque, a recomendação é não se aproximar do local e acionar o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.

A população também deve acompanhar as atualizações dos órgãos meteorológicos e de proteção civil, já que os avisos podem ser alterados conforme a evolução das condições do tempo.

 

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