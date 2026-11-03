PEC da Segurança Pública é aprovada por unanimidade no Senado

Risco de Temporal

Aviso começa às 23h desta terça-feira (3) e segue até quarta (4), com risco de ventos intensos, queda de árvores, falta de energia e alagamentos.

Descargas elétricas iluminam o céu de Campo Grande; Capital está sob alerta laranja para tempestades e queda de granizo. Foto: Gerson Oliveira/Correio do Estado.

Campo Grande entra em alerta laranja para tempestades a partir das 23h desta terça-feira (3), com previsão de chuva intensa, ventos fortes e possibilidade de granizo. O comunicado, divulgado pela Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil com base em informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), permanece válido até as 22h59 de quarta-feira (4).

O alerta chama a atenção pelo volume de chuva previsto, que pode variar entre 30 e 60 milímetros por hora ou atingir de 50 a 100 milímetros em um único dia.

As condições meteorológicas aumentam o risco de alagamentos, queda de árvores, interrupções no fornecimento de energia elétrica e danos em diferentes regiões da Capital.

A mudança no nível de atenção ocorre após a cidade permanecer sob alerta amarelo ao longo desta terça-feira, classificação que indica perigo potencial, o nível mais baixo de severidade entre os avisos meteorológicos do Inmet.

O alerta laranja, classificado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) como nível de perigo, é o segundo mais grave da escala meteorológica e indica risco de ocorrências intensas, como tempestades, ventos fortes, granizo e alagamentos.

Nesse estágio, há possibilidade de chuvas de 20 a 30 milímetros por hora ou acumulados de até 50 milímetros por dia, com risco considerado baixo de transtornos como alagamentos, queda de galhos de árvores e interrupções no fornecimento de energia elétrica.

Com a entrada do aviso laranja, classificado como situação de perigo, cresce a preocupação com a intensidade das tempestades e os possíveis transtornos à população.

Calor pode chegar a 38°C antes das tempestades

Apesar do alerta para chuva intensa, Campo Grande enfrenta mais um dia de temperaturas elevadas nesta terça-feira (3), com mínima prevista de 20°C e máxima de 38°C, conforme a previsão do Inmet.

Durante a tarde, a Capital apresenta condições de calor e variação de nebulosidade, com possibilidade de pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas isoladas. Ao longo do período, os termômetros chegaram a marcar aproximadamente 33°C, com céu parcialmente ensolarado.

Para a noite, a previsão do Inmet aponta muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada, enquanto o novo aviso de tempestade passa a valer a partir das 23h.

Na quarta-feira (4), os termômetros devem variar entre 24°C e 37°C, com previsão de céu nublado e possibilidade de chuvisco durante a manhã. Para os períodos da tarde e da noite, o instituto indica predomínio de nuvens.

Apesar da previsão diária de temperaturas elevadas e períodos sem chuva, a Defesa Civil mantém o alerta para tempestades, já que episódios de instabilidade podem ocorrer de forma localizada e provocar grandes volumes de precipitação em um curto intervalo de tempo.

Risco de alagamentos e queda de árvores

O alerta laranja exige atenção especial dos moradores, principalmente em regiões com maior risco de alagamentos e locais com árvores de grande porte ou estruturas expostas às rajadas de vento.

Conforme a Defesa Civil, as tempestades poderão provocar interrupções no fornecimento de energia elétrica, quedas de árvores, danos em plantações e acúmulo de água nas vias públicas.

Durante os períodos de chuva intensa, a orientação é evitar atravessar ruas alagadas, não procurar abrigo debaixo de árvores e manter distância de postes ou fios elétricos caídos.

Motoristas também devem redobrar a atenção, especialmente em vias com histórico de alagamentos, e evitar estacionar veículos próximos a árvores, torres de transmissão e estruturas que possam ser atingidas pelos ventos.

Calor e possibilidade de chuva também marcam o interior de MS

A instabilidade também poderá atingir municípios do interior de Mato Grosso do Sul nesta quarta-feira (4). Em Dourados, a previsão indica temperaturas entre 25°C e 37°C, com períodos de sol e possibilidade de chuva.

Em Três Lagoas, os termômetros devem variar entre 25°C e 37°C, com sol entre nuvens e baixa probabilidade de chuva. Já em Ponta Porã, a mínima prevista é de 26°C e a máxima de 36°C, com possibilidade de pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas.

Já em Corumbá, o calor será ainda mais intenso, com temperaturas entre 27°C e 39°C, predomínio de sol e possibilidade de chuva isolada ao longo do dia.

Saiba quem acionar em caso de emergência

Em situações provocadas pelas tempestades, os moradores podem entrar em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199.

Para solicitar serviços municipais, como a remoção de árvores caídas, o atendimento é realizado pelo número 156.

Já nos casos em que árvores atingirem a rede elétrica, com possibilidade de fios energizados ou risco de choque, a recomendação é não se aproximar do local e acionar o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.

A população também deve acompanhar as atualizações dos órgãos meteorológicos e de proteção civil, já que os avisos podem ser alterados conforme a evolução das condições do tempo.