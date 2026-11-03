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vai à promulgação

PEC da Segurança Pública é aprovada por unanimidade no Senado

Texto prevê mudanças na estrutura da segurança pública e no combate ao crime organizado; Maioridade penal tramitará em projeto à parte

Estadão Conteúdo

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03/11/2026 - 18h41
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O Senado aprovou nesta terça-feira, 3, em dois turnsos, a proposta de emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública, uma das principais apostas do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para 2026.

Em 1º turno, foram 73 votos a favor e nenhum contra e, em 2º turno, foram 75 favoráveis e nenhum contra. Com a aprovação, a PEC vai para promulgação.

A oposição queria usar a PEC da Segurança para aprovar uma redução da maioridade penal para 16 anos de forma geral e para 14 anos nos crimes hediondos, mas o plenário aprovou um requerimento para transformar em um projeto à parte as duas emendas que tratavam sobre o tema.

Apresentada pelo Executivo, a PEC 18/2025 reorganiza o sistema de segurança pública - com ampliação de atribuições da Polícia Rodoviária Federal (PRF), por exemplo - e visa a fortalecer a integração entre as forças de segurança, sobretudo no combate ao crime organizado.

O texto prevê a criação de polícias municipais, de ouvidorias autônomas e do Sistema de Políticas Penais, para melhorar a administração do sistema prisional brasileiro. Além da destinação de mais recursos para a área da segurança, com a inclusão do Sistema Único de Segurança Pública (Susp) na Constituição.

O presidente Lula tem sinalizado que, após a aprovação da PEC, criará o Ministério da Segurança Pública. A ideia é que a pasta centralize a interlocução com os Estados na área e coordene medidas para um combate ainda mais efetivo em relação ao avanço de facções como o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV).

Risco de Temporal

Campo Grande entra em alerta laranja para chuva de 100 mm e granizo

Aviso começa às 23h desta terça-feira (3) e segue até quarta (4), com risco de ventos intensos, queda de árvores, falta de energia e alagamentos.

03/11/2026 17h26

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Descargas elétricas iluminam o céu de Campo Grande; Capital está sob alerta laranja para tempestades e queda de granizo.

Descargas elétricas iluminam o céu de Campo Grande; Capital está sob alerta laranja para tempestades e queda de granizo. Foto: Gerson Oliveira/Correio do Estado.

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Campo Grande entra em alerta laranja para tempestades a partir das 23h desta terça-feira (3), com previsão de chuva intensa, ventos fortes e possibilidade de granizo. O comunicado, divulgado pela Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil com base em informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), permanece válido até as 22h59 de quarta-feira (4).

O alerta chama a atenção pelo volume de chuva previsto, que pode variar entre 30 e 60 milímetros por hora ou atingir de 50 a 100 milímetros em um único dia.

As condições meteorológicas aumentam o risco de alagamentos, queda de árvores, interrupções no fornecimento de energia elétrica e danos em diferentes regiões da Capital.

A mudança no nível de atenção ocorre após a cidade permanecer sob alerta amarelo ao longo desta terça-feira, classificação que indica perigo potencial, o nível mais baixo de severidade entre os avisos meteorológicos do Inmet.

O alerta laranja, classificado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) como nível de perigo, é o segundo mais grave da escala meteorológica e indica risco de ocorrências intensas, como tempestades, ventos fortes, granizo e alagamentos.

Nesse estágio, há possibilidade de chuvas de 20 a 30 milímetros por hora ou acumulados de até 50 milímetros por dia, com risco considerado baixo de transtornos como alagamentos, queda de galhos de árvores e interrupções no fornecimento de energia elétrica.

Com a entrada do aviso laranja, classificado como situação de perigo, cresce a preocupação com a intensidade das tempestades e os possíveis transtornos à população.

Calor pode chegar a 38°C antes das tempestades

Apesar do alerta para chuva intensa, Campo Grande enfrenta mais um dia de temperaturas elevadas nesta terça-feira (3), com mínima prevista de 20°C e máxima de 38°C, conforme a previsão do Inmet.

Durante a tarde, a Capital apresenta condições de calor e variação de nebulosidade, com possibilidade de pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas isoladas. Ao longo do período, os termômetros chegaram a marcar aproximadamente 33°C, com céu parcialmente ensolarado. 

Para a noite, a previsão do Inmet aponta muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada, enquanto o novo aviso de tempestade passa a valer a partir das 23h.

Na quarta-feira (4), os termômetros devem variar entre 24°C e 37°C, com previsão de céu nublado e possibilidade de chuvisco durante a manhã. Para os períodos da tarde e da noite, o instituto indica predomínio de nuvens.

Apesar da previsão diária de temperaturas elevadas e períodos sem chuva, a Defesa Civil mantém o alerta para tempestades, já que episódios de instabilidade podem ocorrer de forma localizada e provocar grandes volumes de precipitação em um curto intervalo de tempo.

Risco de alagamentos e queda de árvores

O alerta laranja exige atenção especial dos moradores, principalmente em regiões com maior risco de alagamentos e locais com árvores de grande porte ou estruturas expostas às rajadas de vento.

Conforme a Defesa Civil, as tempestades poderão provocar interrupções no fornecimento de energia elétrica, quedas de árvores, danos em plantações e acúmulo de água nas vias públicas.

Durante os períodos de chuva intensa, a orientação é evitar atravessar ruas alagadas, não procurar abrigo debaixo de árvores e manter distância de postes ou fios elétricos caídos.

Motoristas também devem redobrar a atenção, especialmente em vias com histórico de alagamentos, e evitar estacionar veículos próximos a árvores, torres de transmissão e estruturas que possam ser atingidas pelos ventos.

Calor e possibilidade de chuva também marcam o interior de MS

A instabilidade também poderá atingir municípios do interior de Mato Grosso do Sul nesta quarta-feira (4). Em Dourados, a previsão indica temperaturas entre 25°C e 37°C, com períodos de sol e possibilidade de chuva.

Em Três Lagoas, os termômetros devem variar entre 25°C e 37°C, com sol entre nuvens e baixa probabilidade de chuva. Já em Ponta Porã, a mínima prevista é de 26°C e a máxima de 36°C, com possibilidade de pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas.

Já em Corumbá, o calor será ainda mais intenso, com temperaturas entre 27°C e 39°C, predomínio de sol e possibilidade de chuva isolada ao longo do dia.

Saiba quem acionar em caso de emergência

Em situações provocadas pelas tempestades, os moradores podem entrar em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199.

Para solicitar serviços municipais, como a remoção de árvores caídas, o atendimento é realizado pelo número 156.

Já nos casos em que árvores atingirem a rede elétrica, com possibilidade de fios energizados ou risco de choque, a recomendação é não se aproximar do local e acionar o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.

A população também deve acompanhar as atualizações dos órgãos meteorológicos e de proteção civil, já que os avisos podem ser alterados conforme a evolução das condições do tempo.

 

Dinheiro Público

Governo de MS prevê R$ 4,3 milhões para servir coffee breaks em 18 órgãos

Contratação prevê mais de 96 mil atendimentos, com 12 salgados por pessoa e custo de R$ 44,89.

03/11/2026 16h36

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Governo de MS prevê até R$ 4,3 milhões para fornecimento de coffee breaks a 18 órgãos estaduais.

Governo de MS prevê até R$ 4,3 milhões para fornecimento de coffee breaks a 18 órgãos estaduais. Foto: Matheus Bertelli/Pexels/Imagem ilustrativa.

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O Governo de Mato Grosso do Sul prevê a contratação de até R$ 4,3 milhões em serviços de coffee break, destinados ao fornecimento de alimentação em eventos e atividades da administração pública estadual. O valor chama a atenção pelo montante milionário reservado para esse tipo de serviço e consta em uma ata de registro de preços publicada no Diário Oficial do Estado desta terça-feira (3).

O documento prevê a contratação de até 96.532 atendimentos individuais de coffee break, ao custo de R$ 44,89 por pessoa, totalizando R$ 4,3 milhões. O fornecimento ocorrerá conforme a demanda da administração estadual, durante os 12 meses de vigência da ata.

A empresa selecionada para o eventual fornecimento dos coffee breaks é a Terezinha Zandavalli de Figueiredo Ltda., vencedora de uma licitação conduzida pela Secretaria de Estado de Administração (SAD).

A ata de registro de preços nº 333/SAD/2026 foi assinada em 29 de outubro e terá validade de um ano a partir da publicação do extrato, permitindo que os órgãos públicos realizem contratações dentro dos valores e quantitativos estabelecidos.

Saúde lidera previsão de coffee breaks entre 18 órgãos estaduais

Documentos que integram o processo de contratação revelam que 18 órgãos do Governo de Mato Grosso do Sul estão contemplados na previsão de fornecimento dos 96.532 atendimentos de coffee break, distribuídos conforme as necessidades informadas por cada instituição.

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) concentra o maior quantitativo, com 18.006 atendimentos previstos, seguida pela Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), com 14.904, e pela Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos (SEAD), com 13.918.

Também aparecem entre os principais órgãos a Secretaria de Estado de Educação (SED), com 10 mil atendimentos, a Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), com 7.500, e a Secretaria de Estado de Administração (SAD), com 6 mil.

Os quantitativos constam no Relatório de Quantitativo de Órgãos, documento que integra o processo administrativo nº 77/009.794/2025 e detalha a distribuição prevista dos serviços entre secretarias, fundações, agências e demais instituições estaduais.

Segundo o Termo de Referência, a contratação tem como objetivo atender às necessidades de alimentação durante reuniões, seminários, treinamentos, congressos, palestras e outros eventos promovidos pelos órgãos públicos.

Cardápio inclui 12 salgados por pessoa

O Termo de Referência também detalha o que deverá ser servido por R$ 44,89 por pessoa. O cardápio prevê 12 salgados fritos e assados, com 15 gramas cada, duas fatias de bolo de pelo menos 40 gramas cada e uma porção de fruta.

As opções de bebidas incluem água mineral, café, chá, refrigerantes e sucos naturais.

Entre os alimentos previstos estão coxinhas, quibes, pastéis, esfihas, pães de queijo, chipas e bolos de diferentes sabores, como cenoura, milho, mandioca e laranja.

O documento estabelece que deverão ser oferecidos dois tipos de salgados fritos, três tipos de assados, um sabor de bolo e uma fruta, além das opções de bebidas.

O fornecimento deverá ocorrer em Campo Grande, conforme a demanda dos órgãos estaduais.

A empresa contratada também ficará responsável por disponibilizar a estrutura necessária para servir os alimentos, incluindo mesas, utensílios e profissionais encarregados da organização e reposição dos produtos durante os eventos.

Conforme as regras estabelecidas, os alimentos deverão ser preparados no dia da entrega e disponibilizados no local indicado com antecedência mínima de 45 minutos em relação ao horário previsto para o evento.

Valor não representa gasto imediato

Apesar do montante previsto, a publicação não significa que o Governo de Mato Grosso do Sul já tenha desembolsado R$ 4,3 milhões para a compra dos coffee breaks.

Isso porque a modalidade de registro de preços permite à administração pública estabelecer previamente fornecedores, valores e quantidades para futuras contratações, sem a obrigação de adquirir integralmente os serviços registrados.

Na prática, os órgãos estaduais poderão solicitar o fornecimento de coffee breaks conforme suas necessidades, respeitando as condições estabelecidas na ata e as exigências legais.

Dessa forma, o valor efetivamente gasto dependerá das contratações realizadas durante a vigência do registro de preços, podendo ser inferior ao montante global publicado.

SAD não respondeu aos questionamentos

A reportagem do Correio do Estado procurou a Secretaria de Estado de Administração (SAD) para solicitar esclarecimentos sobre a previsão de R$ 4,3 milhões em coffee breaks, os critérios utilizados para definir os quantitativos e a destinação dos serviços entre os órgãos estaduais.

Até a publicação desta matéria, não houve retorno. O espaço permanece aberto para manifestações.

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