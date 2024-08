Bispo auxiliar de Campo Grande, Dom Mariano morre aos 73 anos

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Bispo auxiliar da Arquidiocese de Campo Grande, Dom Mariano Danecki, faleceu vítima de complicações cardíacas, na tarde desta sexta-feira (30), no Hospital Unimed, localizado na rua Antônio Maria Coelho, número 6.000, em Campo Grande.

Segundo a Arquidiocese da Capital, ele foi submetido a uma cirurgia cardiovascular na data de ontem.

O bispo é velado das 5h às 13h, neste sábado (31), na Catedral Nossa Senhora da Abadia e Santo Antonio de Pádua.

A Santa Missa exequial será presidida pelo Arcebispo Metropolitano, Dom Dimas Lara Barbosa, às 13h.

Após a Santa Missa, o corpo será trasladado para a Cidade Ocidental (GO), onde se encontra o cemitério Jardim da Imaculada, da Província São Maximilinano Kolbe, dos Frades Franciscanos Menores Conventuais.

O sepultamento ocorrerá às 14h deste domingo (1º).

"É com grande pesar que recebemos a notícia do falecimento de Dom Mariano Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Campo Grande", lamentou a instituição religiosa em suas redes sociais.

BIOGRAFIA

De acordo com a Arquidiocese de Campo Grande, Dom Frei Janusz Marian Danecki, OFM Conv – denominado dom Mariano Danecki – nasceu Sochaczew, na Polônia, em 08 de setembro de 1951.

Ingressou no Seminário Menor de Niepokalanów em 1965, com 14 anos, onde permaneceu até 1970. Depois do Noviciado, estudou no Seminário Maior dos Franciscanos na Cracóvia, nos anos de 1971 a 1977.

Professou os Primeiros Votos, no dia 05 de setembro de 1971, tendo feito a Profissão Perpétua quatro anos depois, em 8 de dezembro de 1975. Recebeu a Ordenação Presbiteral em 19 de junho de 1977, em Sochaczew.

Exerceu seu Ministério Sacerdotal na Polônia por oito anos, passando por diversas paróquias e, também, pela Arquidiocese de Varsóvia, até o ano de 1984. Desempenhou atividade na Pastoral Vocacional e no Centro Vocacional de Niepokalanów.

No dia 14 de abril de 1985, foi enviado à Missão de São Maximiliano Maria Kolbe, no Brasil. No período de 1987 a 1994, exerceu atividade de Formador no Seminário Propedêutico da Ordem dos Frades Menores Conventuais, Supervisor da Comunidade Jardim da Imaculada, na Diocese de Luziânia, e Reitor do Seminário São Francisco de Assis, em Brasília.

Foi Diretor Nacional do Movimento Milícia da Imaculada e Vigário da Província São Maximiliano Maria Kolbe, no Brasil, de 2003 a 2007.

Seu último trabalho antes da Nomeação Episcopal, foi como Pároco da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, em Juruá, na Prelazia de Tefé, no Amazonas.

No dia 25 de fevereiro de 2015, foi eleito, por Sua Santidade o Papa Francisco, como Bispo Titular de Regie e Auxiliar da Arquidiocese de Campo Grande.

No dia 1º de maio de 2015, em Campo Grande, no Estado do Mato Grosso do Sul, sendo Ordenante Principal, dom Dimas Lara Barbosa, Arcebispo Metropolitano de Campo Grande – MS, e Consagrantes, dom Sérgio Eduardo Castriani, CSSp, Arcebispo Metropolitano de Manaus –AM, e dom Frei João Casimiro Wilk, OFM Conv., Bispo Diocesano de Anápolis – GO, dom Frei Janusz Marian Danecki, OFM Conv., recebeu a Ordenação Episcopal.