Cidades

Cidades

Black Friday tem horário estendido e cinema no "precinho" em shoppings de Campo Grande

São promoções que vão desde cinema com combo de ingresso e pipoca por R$ 39,50 até loja de chocolate conhecida oferecendo chocotone com preço especial; confira

Laura Brasil

25/11/2025 - 13h00
Os consumidores que esperaram pela Black Friday podem se preparar para uma semana inteira de promoções e horário diferenciado nos shoppings de Campo Grande.

Pensando nas suas compras, o Correio do Estado preparou uma agenda que irá auxiliar os entusiastas da data a visitar os três centros de compras que estão com ofertas especiais.

O Shopping Campo Grande terá uma semana inteira de descontos, que se inicia no dia 25 e vai até 30 de novembro, com ofertas imperdíveis e vantagens exclusivas para quem está pensando em antecipar as compras de fim de ano.

Prometendo atender a todos os gostos, são descontos em diversas categorias, como gastronomia, beleza, tecnologia e entretenimento, além de uma ação especial para clientes cadastrados no programa de benefícios do shopping.

Amantes de chocolate irão se deleitar com ofertas na Cacau Show, como o Chocotone La Creme ao Leite, de 650 gramas, que custa R$ 89,99 e sai por R$ 69,99 durante a campanha. O wafer de 80 gramas, de R$ 33,98, estará pela bagatela de R$ 26,99.

Já os amantes de tecnologia encontram na iPlace diversas promoções, como:

  • Caixa de som JBL Boombox 3, modelo Bluetooth na cor preta, que passa de R$ 2.999 para R$ 1.899,90;
  • Combo Smart Tag iPlace, que cai de R$ 599 para R$ 199; entre outras.

Quando o assunto é autocuidado, a L'Occitane au Brésil preparou descontos especiais em produtos que fazem sucesso entre homens e mulheres. Confira algumas ofertas:

  • Deo Colônia Araucária Poente (100 ml) de R$ 169,90 por R$ 101,94;
  • Kit da linha Cade Masculina, com três itens, de R$ 688 por R$ 647.

Cinema no "precinho"

A Cinemark entra na Black Friday com a campanha "Super Voucher Cinemark", válida até 30 de novembro.

Com crianças e adolescentes encerrando o ano letivo, os vouchers promocionais são excelentes opções para antecipar o presente de final de ano, pois podem ser utilizados em qualquer unidade da rede no Brasil, em até 45 dias após a compra, e estão disponíveis no site especial da Cinemark.

O grande destaque é o voucher completo, com ingresso e combo de pipoca, por apenas R$ 39,50.

As opções disponíveis incluem:

  • Ingresso 2D (seg. a qui.): R$ 20
  • Ingresso 2D (todos os dias): R$ 24
  • Ingresso 3D (todos os dias): R$ 27,50
  • Combo Pequeno (pipoca + refrigerante): R$ 20
  • Ingresso 2D + Combo Pequeno (todos os dias): R$ 39,50

Vale lembrar que o consumidor inscrito no Programa de Benefícios tem vantagens o ano todo, e não seria diferente durante a Black Friday.

Pensando em melhorar a experiência, o Shopping Campo Grande preparou uma ativação exclusiva durante o período de promoções.

A cada R$ 250 em compras, o cliente cadastrado no programa de benefícios pode registrar suas notas fiscais no aplicativo do shopping e ganhar três chances de girar a roleta de brindes, instalada em frente à loja Sephora.

Entre os prêmios estão:

  • vinhos;
  • cosméticos;
  • artigos de papelaria;
  • copos personalizados;
  • e outras surpresas.

Horário estendido

O Shopping Norte Sul Plaza terá horário estendido durante a Black Friday, nos dias 28 e 29 de novembro, oferecendo mais tempo para o público aproveitar os descontos e promoções exclusivas das lojas participantes.

Entre as lojas que confirmaram adesão ao horário ampliado estão Casas Bahia, Marisa, Torra, Studio Z, C&A, Passaletti e L'Occitane.

Entenda o horário de funcionamento

Na sexta-feira (28) e no sábado (29), o shopping funcionará das 10h às 22h, com operação facultativa até as 23h, conforme adesão de cada loja.

Já no domingo (30), o funcionamento retorna ao horário normal, com lojas e quiosques das 12h às 20h, âncoras das 11h às 20h e Praça de Alimentação das 11h às 21h.

70% de descontos

O Bosque dos Ipês apresenta uma das maiores ações promocionais do ano, de 28 a 30 de novembro, com a Super Friday do Bosque, que terá abertura antecipada das lojas e benefícios exclusivos.

O centro comercial oferece preços reduzidos e condições especiais para quem deseja antecipar as compras de Natal.

Além disso, durante os três dias da festa de descontos, os números da sorte da campanha de Natal valerão cinco vezes mais, aumentando as chances de concorrer a um Honda HR-V zero quilômetro.

Outro destaque é a tarifa de estacionamento por R$ 8, válida durante todo o dia 28, como incentivo para que os clientes aproveitem o shopping e realizem as compras com mais conforto e sem pressa.

As lojas Magazine Luiza e Casas Bahia abrirão às 8h, oferecendo ainda mais comodidade para quem gosta de fazer compras cedo e garantir as melhores ofertas.

Confira algumas ofertas para presentear neste Natal

Centauro

  • Tênis Adidas Ultraboost: de R$ 999,99 por R$ 799,99
  • Tênis Asics Nimbus 27: de R$ 1.099,99 por R$ 899,99
  • Combo: 3 peças PUMA por R$ 299,99

Cacau Show

  • Panettone LaCreme Trufado 650 g: de R$ 89,99 por R$ 69,99
  • Panettone Brigadeiro 580 g: de R$ 79,99 por R$ 64,99
  • Panettone Trufado 420 g: de R$ 59,99 por R$ 47,99

Chilli Beans

  • Óculos solares: de R$ 199,98 por R$ 139,99
  • Armação de grau: de R$ 399,98 por R$ 199,99
  • Relógios: de R$ 499,98 por R$ 249,99

Havanna

Na compra de três panetones, o terceiro sai com 50% de desconto, exceto na versão zero açúcar. O desconto é aplicado sobre a unidade de igual ou menor valor.

Magazine Luiza

Descontos de até 80% em diversas categorias.
 

Cidades

Câmara convida presidente Instituto Municipal de Previdência para explicar investimentos no Máster

Vereadores reprovaram requerimento que solicitava cópias de contratos e lista de instituições financeiras que contaram com aplicações do instituto

25/11/2025 17h00

Foto: Câmara Municipal de Campo Grande

A Câmara Municipal de Campo Grande decidiu convidar o diretor-presidente do Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande (IMPCG), o ex-vereador Marcos Tabosa, para prestar esclarecimentos sobre os investimentos da autarquia no Banco Master, instituição que teve sua liquidação extrajudicial decretada pelo Banco Central (BC). O IMPCG possui R$ 1,4 milhão aplicados em letras financeiras da instituição. 

A convocação ocorreu após a rejeição, por 12 votos a 11, de um requerimento que pedia cópias de contratos, atas, pareceres e a lista completa das instituições financeiras onde o instituto mantém aplicações.

Autor do requerimento, o vereador Marquinhos Trad (PDT) lamentou a recusa dos parlamentares e destacou que, desde 2024, o Ministério Público de Contas de São Paulo vinha advertindo municípios sobre os riscos de aplicar recursos dos regimes próprios de previdência no Banco Master.

Segundo ele, as recomendações eram explícitas: não haveria qualquer proteção caso a instituição enfrentasse dificuldades financeiras.

"Estamos imbuídos de um propósito de proteção do dinheiro público, até porque esse dinheiro não pertence ao gestor, ele apenas cuida da gestão. A partir do momento em que se noticia um prenúncio de má gerência", justificou.

O vereador reforçou que, diante dos fatos, cabia ao Legislativo exercer seu papel fiscalizador. "Quando esses fatos vieram à tona, restava ao Legislativo fazer o que dele se espera: fiscalizar, exigir documentos, ouvir justificativas e entender como o risco foi assumido", frisou, ao defender o pedido de informações rejeitado no plenário.

O fato

A liquidação extrajudicial do Banco Master, decretada pelo Banco Central, interrompe o funcionamento da instituição e organiza sua retirada do Sistema Financeiro Nacional. A medida deve resultar em prejuízos milionários a três fundos de pensão de prefeituras de Mato Grosso do Sul. O IMPCG possui R$ 1,4 milhão aplicados em letras financeiras da instituição. Reportagem publicada pelo Estadão revelou que os fundos de Angélica e São Gabriel do Oeste também investiram no Master: R$ 2 milhões e R$ 3 milhões, respectivamente.

Alertas sobre a possibilidade de calote já haviam sido noticiados pelo Correio do Estado em reportagens de abril e agosto do ano passado. De acordo com as publicações, servidores municipais da Capital não concordavam com a decisão de aplicar recursos previdenciários no banco.

Em nota enviada ao Correio do Estado, a Prefeitura de Campo Grande afirmou que todas as aplicações financeiras do IMPCG seguem rigorosamente a Resolução CMN nº 4.963/2021, que regulamenta os investimentos dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS).

A administração municipal também destacou que o Banco Master constava, na época da aplicação, na lista oficial de instituições autorizadas pelo Ministério da Previdência Social a receber recursos previdenciários. O município explicou ainda que o investimento foi feito por meio da aquisição de uma letra financeira com vencimento em abril de 2029, sem possibilidade de resgate antecipado. Caso a falência do banco se confirme, este será o segundo calote sofrido pelo IMPCG: em 2013, com a quebra do Banco Rural, o instituto perdeu cerca de R$ 50 milhões.

Relatório obtido pelo Correio do Estado mostra que as aplicações no Banco Master representam 2,99% dos R$ 47,8 milhões investidos pelo IMPCG. A maior parte dos recursos está aplicada na Caixa Econômica Federal (R$ 23,4 milhões ou 49,14%) e no Banco do Brasil Gestão de Recursos (R$ 14,9 milhões ou 31,37%). O restante está distribuído entre Bradesco (R$ 2,99 milhões 6,26%), Daycoval (R$ 2,90 milhões 6,07%), Itaú (R$ 1,7 milhão 3,66%), RIJ Corretora (R$ 222 mil 0,47%), Banco Genial (R$ 21,8 mil 0,05%) e Finaxis (R$ 2,5 mil 0,01%).

Apesar da diversificação, o IMPCG enfrenta desequilíbrio financeiro. Em 2024, a autarquia registrou receita de R$ 515,3 milhões, mas gastou R$ 640,8 milhões com o pagamento de aposentadorias e pensões um déficit anual de R$ 125,5 milhões. Para cobrir o rombo e manter os salários em dia, a Prefeitura tem aportado cerca de R$ 10,5 milhões por mês. Mesmo assim, por exigência federal, o instituto é obrigado a destinar parte de seu faturamento a um fundo de reserva.

O BC determinou também a liquidação do Master SA Corretora de Câmbio, do Banco Letsbank S.A. e do Banco Master de Investimento S.A., nomeando a EFB Regimes Especiais de Empresas como liquidante, com amplos poderes de administração. Além disso, foram tornados indisponíveis os bens da controladora Master Holding Financeira, da 133 Investimentos e Participações LTDA e dos controladores Daniel Bueno Vorcaro, Armando Miguel Gallo Neto e Felipe Wallace Simonsen.

Neste mês, a Polícia Federal prendeu o dono do banco, Daniel Vorcaro, em São Paulo. A liquidação ocorreu pouco mais de um mês após o BC vetar a venda de parte do Master ao Banco de Brasília (BRB), negociação que havia sido anunciada juntamente com o Grupo Fictor.

Segundo a Agência Brasil, a situação dos investidores do banco dependerá do montante aplicado e do perfil de cada cliente. O Fundo Garantidor de Créditos (FGC) cobrirá valores de até R$ 250 mil por CPF ou CNPJ, incluindo rendimentos, por conglomerado financeiro.

Clientes com valores superiores poderão recuperar apenas parte do montante na liquidação ou na via judicial, processo que pode se arrastar por anos. O FGC estima R$ 41 bilhões em garantias envolvidas e cerca de 1,6 milhão de credores elegíveis, assegurando que há patrimônio suficiente para honrar os pagamentos dentro das regras.

*Colaborou Suzan Benites

PAGAMENTO

Após risco de nova paralisação, Consórcio Guaicurus deposita vale dos funcionários

Adiada devido ao feriado prolongado, a remuneração era para estar na conta dos colaboradores na segunda-feira

25/11/2025 17h00

Agora, a expectativa é que a primeira parcela do 13º salário seja paga até sexta-feira (28)

Agora, a expectativa é que a primeira parcela do 13º salário seja paga até sexta-feira (28) Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

Após novo atraso no vale de funcionários do Consórcio Guaicurus, a empresa regularizou a situação e depositou o pagamento, na tarde desta terça-feira (25). A informação foi confirmada pelo Presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Coletivo Urbano de Campo Grande (STTCU-CG), Demétrio Freitas. 

Geralmente paga no dia 20, a remuneração era para estar na conta dos funcionários no dia 24 de novembro, porém, foi adiada devido ao feriado prolongado de quatro dias, que envolveu: Consciência Negra na quinta-feira (20) e ponto facultativo na sexta-feira (21), seguidos do sábado (22) e domingo (23).

Agora, a expectativa é que a primeira parcela do 13º salário seja paga até sexta-feira (28). Ao Correio do Estado, Demétrio Freitas falou que a prioridade era regularizar a situação do vale, já que o prazo era mais curto e, com isso, a pressão aumentava, com risco até de ocorrer uma nova paralisação do transporte público.

“O Sindicato se reuniu com o Consórcio, que solicitou para aguardar [o pagamento] até hoje (25.11). Em relação ao 13º, o Consórcio tem até sexta", explicou o presidente do STTCU-CG à reportagem.

PARALISAÇÃO

Em 22 de outubro de 2025, Campo Grande amanheceu sem ônibus, com terminais fechados e pontos vazios. Os motoristas do transporte coletivo paralisaram atividades por duas horas, das 4h30min às 6h30min, o que refletiu em atrasos o dia todo.

O fato pegou usuários de surpresa, que acordaram para ir trabalhar e não tinham meio de locomoção. A paralisação aconteceu pelo mesmo motivo: atraso no pagamento do vale de aproximadamente mil motoristas.

A remuneração só foi cair na conta dos motoristas em 25 de outubro, cinco dias após a data limite. Conforme noticiado pelo Correio do Estado, o atraso o ocorreu pela falta de pagamento de R$ 9 milhões, sendo R$ 6 milhões do Governo de MS e R$ 3 milhões da Prefeitura de Campo Grande, ao Consórcio Guiacurus.

O Governo do Estado estava com o dinheiro disponível em caixa, mas não conseguiu repassá-lo à Prefeitura porque a administração municipal deixou de emitir uma certidão, que é exigida para que o convênio seja cumprido. 

Em nota enviada à imprensa em 22 de outubro de 2025, a Prefeitura afirmou que está em dia com o pagamento ao Consórcio Guaicurus. 

"A Prefeitura de Campo Grande informa que está rigorosamente em dia com todas as suas obrigações de pagamento junto ao Consórcio Guaicurus. É importante destacar que o financiamento do transporte coletivo urbano envolve também outros entes públicos e a própria sociedade, por meio da tarifa paga pelos usuários.

No que compete ao Município, todos os compromissos estão sendo cumpridos. A administração mantém diálogo constante com o Consórcio para buscar as melhores soluções e assegurar a continuidade e a qualidade do serviço, evitando prejuízos à população".

