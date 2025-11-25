Black Friday tem horário estendido e cinema no "precinho" em shoppings de Campo Grande - Crédito: Gerson Oliveira / Correio do Estado

Os consumidores que esperaram pela Black Friday podem se preparar para uma semana inteira de promoções e horário diferenciado nos shoppings de Campo Grande.

Pensando nas suas compras, o Correio do Estado preparou uma agenda que irá auxiliar os entusiastas da data a visitar os três centros de compras que estão com ofertas especiais.

O Shopping Campo Grande terá uma semana inteira de descontos, que se inicia no dia 25 e vai até 30 de novembro, com ofertas imperdíveis e vantagens exclusivas para quem está pensando em antecipar as compras de fim de ano.

Prometendo atender a todos os gostos, são descontos em diversas categorias, como gastronomia, beleza, tecnologia e entretenimento, além de uma ação especial para clientes cadastrados no programa de benefícios do shopping.

Amantes de chocolate irão se deleitar com ofertas na Cacau Show, como o Chocotone La Creme ao Leite, de 650 gramas, que custa R$ 89,99 e sai por R$ 69,99 durante a campanha. O wafer de 80 gramas, de R$ 33,98, estará pela bagatela de R$ 26,99.

Já os amantes de tecnologia encontram na iPlace diversas promoções, como:

Caixa de som JBL Boombox 3, modelo Bluetooth na cor preta, que passa de R$ 2.999 para R$ 1.899,90;

Combo Smart Tag iPlace, que cai de R$ 599 para R$ 199; entre outras.

Quando o assunto é autocuidado, a L'Occitane au Brésil preparou descontos especiais em produtos que fazem sucesso entre homens e mulheres. Confira algumas ofertas:

Deo Colônia Araucária Poente (100 ml) de R$ 169,90 por R$ 101,94;

Kit da linha Cade Masculina, com três itens, de R$ 688 por R$ 647.

Cinema no "precinho"

A Cinemark entra na Black Friday com a campanha "Super Voucher Cinemark", válida até 30 de novembro.

Com crianças e adolescentes encerrando o ano letivo, os vouchers promocionais são excelentes opções para antecipar o presente de final de ano, pois podem ser utilizados em qualquer unidade da rede no Brasil, em até 45 dias após a compra, e estão disponíveis no site especial da Cinemark.

O grande destaque é o voucher completo, com ingresso e combo de pipoca, por apenas R$ 39,50.

As opções disponíveis incluem:

Ingresso 2D (seg. a qui.): R$ 20

Ingresso 2D (todos os dias): R$ 24

Ingresso 3D (todos os dias): R$ 27,50

Combo Pequeno (pipoca + refrigerante): R$ 20

Ingresso 2D + Combo Pequeno (todos os dias): R$ 39,50

Vale lembrar que o consumidor inscrito no Programa de Benefícios tem vantagens o ano todo, e não seria diferente durante a Black Friday.

Pensando em melhorar a experiência, o Shopping Campo Grande preparou uma ativação exclusiva durante o período de promoções.

A cada R$ 250 em compras, o cliente cadastrado no programa de benefícios pode registrar suas notas fiscais no aplicativo do shopping e ganhar três chances de girar a roleta de brindes, instalada em frente à loja Sephora.

Entre os prêmios estão:

vinhos;

cosméticos;

artigos de papelaria;

copos personalizados;

e outras surpresas.

Horário estendido

O Shopping Norte Sul Plaza terá horário estendido durante a Black Friday, nos dias 28 e 29 de novembro, oferecendo mais tempo para o público aproveitar os descontos e promoções exclusivas das lojas participantes.

Entre as lojas que confirmaram adesão ao horário ampliado estão Casas Bahia, Marisa, Torra, Studio Z, C&A, Passaletti e L'Occitane.

Entenda o horário de funcionamento

Na sexta-feira (28) e no sábado (29), o shopping funcionará das 10h às 22h, com operação facultativa até as 23h, conforme adesão de cada loja.

Já no domingo (30), o funcionamento retorna ao horário normal, com lojas e quiosques das 12h às 20h, âncoras das 11h às 20h e Praça de Alimentação das 11h às 21h.

70% de descontos

O Bosque dos Ipês apresenta uma das maiores ações promocionais do ano, de 28 a 30 de novembro, com a Super Friday do Bosque, que terá abertura antecipada das lojas e benefícios exclusivos.

O centro comercial oferece preços reduzidos e condições especiais para quem deseja antecipar as compras de Natal.

Além disso, durante os três dias da festa de descontos, os números da sorte da campanha de Natal valerão cinco vezes mais, aumentando as chances de concorrer a um Honda HR-V zero quilômetro.

Outro destaque é a tarifa de estacionamento por R$ 8, válida durante todo o dia 28, como incentivo para que os clientes aproveitem o shopping e realizem as compras com mais conforto e sem pressa.

As lojas Magazine Luiza e Casas Bahia abrirão às 8h, oferecendo ainda mais comodidade para quem gosta de fazer compras cedo e garantir as melhores ofertas.

Confira algumas ofertas para presentear neste Natal

Centauro

Tênis Adidas Ultraboost: de R$ 999,99 por R$ 799,99

Tênis Asics Nimbus 27: de R$ 1.099,99 por R$ 899,99

Combo: 3 peças PUMA por R$ 299,99

Cacau Show

Panettone LaCreme Trufado 650 g: de R$ 89,99 por R$ 69,99

Panettone Brigadeiro 580 g: de R$ 79,99 por R$ 64,99

Panettone Trufado 420 g: de R$ 59,99 por R$ 47,99

Chilli Beans

Óculos solares: de R$ 199,98 por R$ 139,99

Armação de grau: de R$ 399,98 por R$ 199,99

Relógios: de R$ 499,98 por R$ 249,99

Havanna

Na compra de três panetones, o terceiro sai com 50% de desconto, exceto na versão zero açúcar. O desconto é aplicado sobre a unidade de igual ou menor valor.

Magazine Luiza

Descontos de até 80% em diversas categorias.



