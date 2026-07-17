Bloqueio atmosférico intensifica ventos e coloca MS em alerta

Ventos intensos, calor e baixa umidade devem marcar o fim de semana em Mato Grosso do Sul - Divulgação

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Mato Grosso do Sul deve enfrentar um fim de semana marcado por uma combinação de calor acima da média, baixa umidade e principalmente ventos intensos, resultado de um bloqueio atmosférico sobre a região centro-oeste. A Defesa Civil de Corumbá chegou a emitir um alerta de perigo para vendaval, com previsão de rajadas entre 63 km/h e 100 km/h até domingo (19).

Embora o aviso seja direcionado ao município pantaneiro, a previsão indica que praticamente todo o Estado será influenciado pelo mesmo sistema meteorológico, que deve manter o tempo firme, impedir o avanço de frentes frias e favorecer temperaturas elevadas nos próximos dias.

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec), entre sexta-feira (17) e segunda-feira (20), um sistema de alta pressão atmosférica dificultará a formação de nuvens de chuva e deve permitir maior incidência de radiação solar, provocando a elevação gradual das temperaturas.

A previsão é de máximas entre 33°C e 38°C em diversas regiões do Estado, caracterizando um período de temperaturas acima da média climatológica para esta época do ano. Paralelamente, a umidade relativa do ar deve cair para índices entre 10% e 30%, valores considerados de atenção e que aumentam os riscos à saúde da população.

Além do calor, outro destaque é a atuação do chamado Jato de Baixos Níveis (JBN), uma corrente intensa de ventos que se forma entre um e três quilômetros de altitude e transporta ar quente da região Norte em direção ao Centro-Oeste e Sul do país.

Segundo o Cemtec, esse sistema deve beneficiar ventos persistentes, com velocidades entre 50 km/h e 70 km/h e rajadas que podem ultrapassar 80 km/h, principalmente nas regiões oeste, sudoeste, centro-sul, sul e sudeste de Mato Grosso do Sul.

Em Corumbá, onde os efeitos devem ser mais intensos, a Defesa Civil classificou o cenário como de perigo.

O órgão alerta para risco de queda de árvores e galhos, destelhamento de residências, danos em edificações, estruturas e plantações, além da possibilidade de postes, placas e outros objetos serem derrubados pela força do vento.

Entre as orientações estão permanecer em locais seguros durante as rajadas, evitar abrigo sob árvores, não estacionar veículos próximos a postes, muros, outdoors e torres de transmissão e recolher objetos que possam ser lançados pelo vento.

O meteorologista Natálio Abraão explica que o bloqueio atmosférico continuará se fortalecendo sobre o Centro-Oeste e deve permanecer atuando sobre Mato Grosso do Sul até o início de agosto, prolongando o período de tempo seco.

Segundo ele, o calor ganhará intensidade a partir deste sábado (18), com temperaturas de até 37°C em Três Lagoas e máximas próximas de 33°C em Campo Grande na segunda-feira (20).

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