BR-163 fecha 2025 redução de 36,6% no número de mortes

Números divulgados pela concessionária que administra o trecho da BR-163 em Mato Grosso do Sul, a Motiva Pantanal, mostram uma redução de mais de 36% no número de mortos durante 2025 se comparado com o mesmo período de 2024.

Responsável por administrar os 845,4 quilômetros de extensão da rodovia, que cruza o Mato Grosso do Sul desde as divisas do Paraná ao Mato Grosso, de Mundo Novo até Sonora, a Motiva Pantanal (antiga CCR Via) ganhou novo nome para marcar a retomada de obras e R$9,3 bilhões em investimentos voltados à tecnologia e modernização do trecho.

Pelo balanço recentemente divulgado, a rodovia que passa por 21 municípios foi palco de 1.755 acidentes registrados em 2025 na BR-163, dos quais pelo menos 991 pessoas ficaram feridas.

Esse primeiro índice do ano passado, em si, já representa uma queda de 11% do total de pessoas feridas socorridas em acidentes na BR-163 durante todo o 2024.

Além disso, se considerado somente o número de vítimas fatais, 2025 foi encerrado com uma redução de 36,6%, levando em conta os 45 óbitos registrados no ano passado frente aos 71 anotados em 2024.

A própria concessionária relata o atendimento de 44 acidentes fatais feitos por suas equipes, número esse de 2025 que também representa uma redução do índice (-8,3%) se comparado com o mesmo período de todo o 2024.

"A pronta resposta a essas ocorrências é garantida por uma estrutura operacional robusta, com ambulâncias, guinchos, viaturas de inspeção de tráfego, Bases do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) distribuídas ao longo da rodovia e monitoramento permanente pelo Centro de Controle Operacional (CCO)", expõe a Motiva em nota.

Balanço de 2025

Em absoluto, a Motiva Pantanal indica que 2025 registrou 90.202 ocorrências atendidas ao todo, o que representa uma média de 247 atendimentos diários pelos mais de 845 km de rodovia.

"Nesse período, 47.201 usuários receberam atendimento direto das equipes operacionais da concessionária, com média de 129 pessoas assistidas diariamente, por meio de serviços gratuitos como socorro mecânico, atendimento médico primário, inspeção de tráfego e orientação aos motoristas", cita o texto da Motiva.

Os problemas com os veículos que transitam nas rodovias sul-mato-grossenses foram destaque, respondendo por mais de 30% das ocorrências, com um total de 20.486 atendimentos, por exemplo, somente relacionados à pane mecânica. Além dessa, destacam-se:

4.177 atendimentos - Pneu furado

Pneu furado 1.392 atendimentos - Superaquecimento do motor

Superaquecimento do motor 1.200 atendimentos - Pane seca

Pane seca 1.031 ocorrências - Pane elétrica

Pane elétrica 633 registros - Bateria descarregada

Durante as viagens, usuários das rodovias podem obter auxílio em uma das 17 Bases Operacionais do SAU, que por sua vez ficam localizadas em pontos estratégicos ao longo dos 845,4 quilômetros da rodovia, nos seguintes locais:

Mundo Novo (km 27,6 - Norte)

(km 27,6 - Norte) Itaquiraí (km 80,9 - Sul)

(km 80,9 - Sul) Naviraí (km 128,6 - Sul)

(km 128,6 - Sul) Juti (km 179,6 - Norte)

(km 179,6 - Norte) Caarapó (km 224,3 - Sul)

(km 224,3 - Sul) Dourados (km 285,2 - Sul)

(km 285,2 - Sul) Rio Brilhante (km 331,8 - Sul)

(km 331,8 - Sul) Nova Alvorada (km 381,4 - Sul)

(km 381,4 - Sul) Anhanduí (km 427,1 - Norte)

(km 427,1 - Norte) Campo Grande (km 478,5 - Norte)

(km 478,5 - Norte) Jaraguari (km 534,6 - Sul)

(km 534,6 - Sul) Bandeirantes (km 577,9 - Norte)

(km 577,9 - Norte) São Gabriel do Oeste (km 629,1 - Norte)

(km 629,1 - Norte) Rio Verde de Mato Grosso (km 678,1 - Norte)

(km 678,1 - Norte) Coxim (km 740,7 - Sul)

(km 740,7 - Sul) Pedro Gomes (km 778,4 - Sul)

(km 778,4 - Sul) Sonora (km 822,2 – Norte)

