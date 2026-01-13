Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

BALANÇO

BR-163 fecha 2025 redução de 36,6% no número de mortes

Dados divulgados pela concessionária que administra a rodovia apontam para queda no total de pessoas feridas e no número de acidentes fatais em comparação com todo 2024

Leo Ribeiro

Leo Ribeiro

13/01/2026 - 10h33
Números divulgados pela concessionária que administra o trecho da BR-163 em Mato Grosso do Sul, a Motiva Pantanal, mostram uma redução de mais de 36% no número de mortos durante 2025 se comparado com o mesmo período de 2024. 

Responsável por administrar os 845,4 quilômetros de extensão da rodovia, que cruza o Mato Grosso do Sul desde as divisas do Paraná ao Mato Grosso, de Mundo Novo até Sonora, a Motiva Pantanal (antiga CCR Via) ganhou novo nome para marcar a  retomada de obras e R$9,3 bilhões em investimentos voltados à tecnologia e modernização do trecho. 

Pelo balanço recentemente divulgado, a rodovia que passa por 21 municípios foi palco de 1.755 acidentes registrados em 2025 na BR-163, dos quais pelo menos 991 pessoas ficaram feridas. 

Esse primeiro índice do ano passado, em si, já representa uma queda de 11% do total de pessoas feridas socorridas em acidentes na BR-163 durante todo o 2024. 

Além disso, se considerado somente o número de vítimas fatais, 2025 foi encerrado com uma redução de 36,6%, levando em conta os 45 óbitos registrados no ano passado frente aos 71 anotados em 2024. 

A própria concessionária relata o atendimento de 44 acidentes fatais feitos por suas equipes, número esse de 2025 que também representa uma redução do índice (-8,3%) se comparado com o mesmo período de todo o 2024. 

"A pronta resposta a essas ocorrências é garantida por uma estrutura operacional robusta, com ambulâncias, guinchos, viaturas de inspeção de tráfego, Bases do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) distribuídas ao longo da rodovia e monitoramento permanente pelo Centro de Controle Operacional (CCO)", expõe a Motiva em nota. 

Balanço de 2025

Em absoluto, a Motiva Pantanal indica que 2025 registrou 90.202 ocorrências atendidas ao todo, o que representa uma média de 247 atendimentos diários pelos mais de 845 km de rodovia. 

"Nesse período, 47.201 usuários receberam atendimento direto das equipes operacionais da concessionária, com média de 129 pessoas assistidas diariamente, por meio de serviços gratuitos como socorro mecânico, atendimento médico primário, inspeção de tráfego e orientação aos motoristas", cita o texto da Motiva. 

Os problemas com os veículos que transitam nas rodovias sul-mato-grossenses foram destaque, respondendo por mais de 30% das ocorrências, com um total de 20.486 atendimentos, por exemplo, somente relacionados à pane mecânica. Além dessa, destacam-se: 

  • 4.177 atendimentos - Pneu furado
  • 1.392 atendimentos - Superaquecimento do motor
  • 1.200 atendimentos - Pane seca
  • 1.031 ocorrências - Pane elétrica
  • 633 registros - Bateria descarregada

Durante as viagens, usuários das rodovias podem obter auxílio em uma das 17 Bases Operacionais do SAU, que por sua vez ficam localizadas em pontos estratégicos ao longo dos 845,4 quilômetros da rodovia, nos seguintes locais: 

  • Mundo Novo (km 27,6 - Norte)
  • Itaquiraí (km 80,9 - Sul)
  • Naviraí (km 128,6 - Sul)
  • Juti (km 179,6 - Norte)
  • Caarapó (km 224,3 - Sul)
  • Dourados (km 285,2 - Sul)
  • Rio Brilhante (km 331,8 - Sul)
  • Nova Alvorada (km 381,4 - Sul)
  • Anhanduí (km 427,1 - Norte)
  • Campo Grande (km 478,5 - Norte)
  • Jaraguari (km 534,6 - Sul)
  • Bandeirantes (km 577,9 - Norte)
  • São Gabriel do Oeste (km 629,1 - Norte)
  • Rio Verde de Mato Grosso (km 678,1 - Norte)
  • Coxim (km 740,7 - Sul)
  • Pedro Gomes (km 778,4 - Sul)
  • Sonora (km 822,2 – Norte)

 

Cidades

PRF apreende 59 kg de cabelo humano

Carga foi encontrada na BR-262 em trecho do município de Água Clara

13/01/2026 12h24

No último domingo (11), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 59 quilos de cabelo humano. A carga estava com um motorista que não teve seu nome divulgado e dirigia uma van.

Durante fisclizações na BR-262, em trecho do munícipio de Água Clara cidade a 192 quilômetros de Campo Grande, os agentes abordaram um homem, que apresentou nervosismo ao conversar. 

Então os policiais solicitaram vistoria no interior do veículo, em que encontraram a quantidadade de cabelos. Sem ter documentação fiscal e de origem, ou qualquer comprovação o motorista confessou que levaria a carga até Três Lagoas.

A carga foi apreendida e encaminhada à Receita Federal.

INTOXICAÇÃO

Criança é internada após consumir fórmula infantil em MS

Vigilância Sanitária intensifica fiscalização e orienta pais a verificarem lotes de produtos recolhidos

13/01/2026 12h15

Vigilância Sanitária intensifica fiscalização e orienta pais a verificarem lotes de produtos recolhidos

Vigilância Sanitária intensifica fiscalização e orienta pais a verificarem lotes de produtos recolhidos Divulgação

Uma criança precisou ser internada em um hospital particular de Dourados após apresentar quadro de intoxicação que, segundo a Vigilância Sanitária municipal, está associado ao consumo de uma fórmula infantil incluída em um recente alerta sanitário da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

A informação divulgada pelo portal Dourados News, explica que o episódio acendeu o sinal de alerta no município e motivou o reforço das ações de fiscalização em farmácias e supermercados, com o objetivo de retirar imediatamente das prateleiras os lotes de produtos proibidos. 

A Anvisa determinou, por meio da Resolução nº 32/2026, a proibição da comercialização, distribuição e uso de determinados lotes de fórmulas infantis das marcas Nestogeno, Nan Supreme Pro, Nanlac Supreme Pro, Nanlac Comfor, Nan Sensitive e Alfamino, todas fabricadas pela Nestlé Brasil Ltda.

A medida tem caráter preventivo e foi adotada após a identificação do risco de contaminação por cereulide — uma toxina produzida pela bactéria Bacillus cereus. A ingestão de alimentos contaminados pode provocar vômitos persistentes, diarreia e letargia, condição caracterizada por sonolência excessiva e lentidão de movimentos.

Em Dourados, a Vigilância Sanitária informou que as equipes estão percorrendo estabelecimentos comerciais para verificar a presença dos produtos e orientar comerciantes sobre o recolhimento imediato dos lotes atingidos pela medida. O órgão também reforçou o alerta aos pais e responsáveis para que confiram o número do lote impresso no rótulo antes de oferecer o alimento às crianças.

A Nestlé informou que o recolhimento ocorre de forma voluntária e em escala global, após a detecção da toxina em um ingrediente fornecido por uma empresa terceirizada internacional. Segundo a fabricante, no Brasil apenas os lotes especificados pela Anvisa estão incluídos no recall, sem impacto nos demais produtos das marcas citadas.

Pais e responsáveis que identificarem fórmulas pertencentes aos lotes proibidos não devem utilizar o produto e devem entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da empresa para orientações sobre troca ou devolução.

Em casos de aparecimento de sintomas após o consumo, a orientação é buscar atendimento médico imediatamente e, se possível, levar a embalagem do produto para auxiliar na avaliação clínica.

Campo Grande

Já na Capital, o Procon Municipal de Campo Grande realiza, desde a semana passada, operação de fiscalização intensiva em farmácias e supermercados para garantir a retirada imediata de lotes de fórmulas infantis fabricadas pela Nestlé Brasil.

A ação atende resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que suspendeu a venda e o uso de produtos específicos devido ao risco de contaminação por cereulide, uma toxina bacteriana. (Confira os lotes proibidos abaixo).

Em Campo Grande, a fiscalização percorre estabelecimentos em todas as regiões, com objetivo de assegurar que todos os itens impróprios sejam retirados das prateleiras.

O Procon Municipal reforça que as famílias que já possuem os produtos em casa devem interromper o uso imediatamente.

O consumidor tem direito garantido por lei à substituição do item por um lote seguro ou à restituição imediata do valor pago.

Caso a criança tenha consumido o produto do lote contaminado e apresente sintomas compatíveis com os citados, a recomendação é buscar atendimento médico.

Como identificar e denunciar

O Procon orienta que consumidores sigam os seguintes passos:

  • Confira o rótulo: Verifique se o lote do produto em sua posse consta na lista de suspensão da Anvisa.
  • Direito de troca: O estabelecimento ou fabricante deve realizar a troca ou o reembolso mediante a apresentação do produto.
  • Denúncias: Caso encontre os produtos suspensos à venda, o cidadão deve acionar o Procon Municipal pelo telefone 156, opção 6.

Confira os lotes proibidos

No Brasil, os produtos e lotes a serem recolhidos são:

Vigilância Sanitária intensifica fiscalização e orienta pais a verificarem lotes de produtos recolhidos

Vigilância Sanitária intensifica fiscalização e orienta pais a verificarem lotes de produtos recolhidos

**Colaborou Glaucea Vaccari**

