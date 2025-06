BRs 262 e 163 concentram mais da metade dos acidentes em rodovias de MS

Tira casaco, bota casaco

O alerta é para quedas de mais de 5ºC em 24 horas e podem trazer problemas à saúde.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu ontem (28) um alerta laranja, relacionado à brusca queda de temperatura em grande parte do estado de Mato Grosso do Sul. Os termômetros podem cair mais de 5°C em pouco tempo.

O alerta é válido para o fim da tarde deste domingo (29) até o fim da tarde de amanhã (30).

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e Clima (CEMTEC) de Mato Grosso do Sul, as regiões sul e sudeste do Estado devem ser as mais afetadas com as quedas de temperaturas nesta segunda-feira, podendo chegar a 8°C e 12°C.

Podem acontecer chuvas e tempestades isoladas nestas regiões. Essa situação meteorológica acontece por causa da chegada de outra frente fria, aliada ao transporte do calor e umidade.

Nas regiões sudoeste e pantaneira, as mínimas devem variar entre 11ºC e 14ºC, com máximas até 20ºC.

Nas regiões nordeste e norte do estado, os termômetros devem registrar mínimas de 16ºC e máximas até 30ºC durante o dia.

Em Campo Grande, o tempo deve permanecer firme e as temperaturas variam de 13ºC a 25ºC. Podem ocorrer rajadas de vento com valores entre 40-60km/h em todo o estado.

Além de Mato Grosso do Sul, as outras federações que também estão em alerta são o Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e pequenas partes do Mato Grosso e Rondônia.

Foram registradas, na tarde de hoje (29) pancadas isoladas de chuvas em algumas regiões da Capital, mas com predomínio de sol e calor.

Foto: Correio do Estado/Daiane Albuquerque

Alerta laranja

A cor laranja do alerta representa um nível intermediário de perigo associado aos fenômenos climáticos, um sistema de aviso do Inmet, juntamente com o alerta amarelo (perigo potencial) e o alerta vermelho (grande perigo).

Quando o Inmet emite um alerta laranja, isso significa que pode ocorrer uma queda acentuada de temperatura, geralmente mais de 5ºC em um período de 24 horas.

Essa mudança de temperatura pode afetar mais intensamente a saúde de idosos, crianças e a população com doenças respiratórias, além de afetar no setor agrícola e rural.

Algumas orientações do Instituto de Meteorologia são: