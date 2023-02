Brasil fica em segundo em ranking de ameaça a juízes na América Latina

Economia

A operação apresentou queda de 7,6% em comparação com o mesmo período da safra anterior

A terceira semana da operação de colheita de soja se encerrou na última sexta-feira (3), em Mato Grosso do Sul.

No período, foram colhidos 46 mil hectares de soja, número que representa 1,2% da área plantada em todo o estado.

A operação de colheita está 7,6% abaixo do progresso realizado no mesmo período da safra anterior, segundo informações do Boletim da Agricultura da Casa Rural, produzido pela Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul (Aprosoja/MS), Sistema Famasul e Governo do Estado.

Ainda segundo o boletim, a região sul do estado apresenta a colheita mais avançada, com média de 1,5%, enquanto o centro está com 0,7% e o norte com 0,66% de média.

Conforme apuração do Sistema de Informação Geográfica do Agronegócio de Mato Grosso do Sul (SIGA-MS), todas as regiões do estado estão em pleno desenvolvimento fenológico vegetativo e reprodutivo, variando de R1 à R8 e apresentam boas condições em 93% das áreas.

O presidente da Aprosoja/MS, André Dobashi reforça que, neste momento, a revisão e manutenção das máquinas é primordial para evitar perdas na colheita.

“É fundamental que o agricultor preze por uma manutenção preventiva, a fim de evitar falhas operacionais e interrupções das atividades em suas lavouras. Vale lembrar que, maquinários desregulados perdem a eficiência e estão sujeitos a pausas inesperadas, colocando em risco a qualidade dos grãos que estão em ponto de colheita”.

A área de soja no estado ainda está em constante crescimento, e a estimativa é que a safra seja 2,5% maior em relação ao ciclo passado (2021/2022), atingindo a área de 3,842 milhões de hectares. A produtividade estimada é de 53,44 sc/ha, gerando a expectativa de produção de 12,318 milhões de toneladas