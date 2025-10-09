Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Cidades

Brasil não tem preferência por países, diz Lula em inauguração de fábrica da chinesa BYD

Durante a inauguração, o petista afirmou que o "problema" com o governo norte-americano será resolvido

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

09/10/2025 - 22h00
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, aproveitou a inauguração de uma fábrica da gigante automobilística chinesa BYD para disparar recados aos Estados Unidos. Em discurso, o presidente afirmou que o Brasil "não tem preferência por países" e voltou a dizer que os argumentos da Casa Branca para impor a tarifa de 50% sobre produtos brasileiros não eram verdadeiros.

"Nós não temos preferência por países. O que nós queremos é estabelecer uma relação civilizada com o mundo. É por isso que nós defendemos o multilateralismo e não concordamos quando os Estados Unidos tomaram a decisão de taxar os produtos brasileiros com base em coisas que não eram verdadeiras", declarou ele.

Lula voltou a falar sobre a conversa telefônica que teve com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na segunda-feira, 6 Ele disse acreditar que o "problema" com o governo norte-americano será resolvido e que o Brasil não quer ter uma relação negativa com nenhum país.

"Eu tive uma conversa com o presidente Trump na segunda-feira, meia hora por telefone, e eu acho que o nosso problema com os Estados Unidos será resolvido. A gente quer estar bem com a China, com os Estados Unidos, Argentina, Uruguai e Bolívia. Nós não queremos estar mal com nenhum país", disse o presidente.

Lula também distribuiu afagos ao primeiro-ministro chinês, Xi Jinping, a quem chamou de amigo. O petista afirmou que a China e o Brasil são dois países de destaque do Sul Global e que não aceitam que outras nações "metam o dedo".

"Eu me considero amigo do Xi Jinping, e tenho certeza que ele se considera amigo do Brasil porque nós nos tratamos como dois países importantes no Sul Global e não aceitamos que ninguém meta o dedo no nosso nariz. Nós queremos ser respeitados e tratados com muita decência", afirmou o presidente.

Lula participou nesta quinta-feira da inauguração de um complexo da montadora de carros elétricos chinesa BYD, em Camaçari (BA).

Segundo a Secretaria de Comunicação Social (Secom), o empreendimento custou R$ 5,5 bilhões e possui o potencial de gerar 20 mil empregos, entre diretos e indiretos.

Transição energética

Em discurso na fábrica que a BYD está inaugurando, o fundador e CEO da montadora chinesa, Wang Chuanfu, disse que o "futuro é elétrico". Sua fala ocorre em meio a investimentos de outras empresas do setor no Brasil em motores convencionais flex, movidos a gasolina ou etanol.

"O futuro é elétrico; o futuro pertence a todos nós", exclamou Chuanfu, que vê o Brasil em posição privilegiada para liderar a "transformação verde".

Segundo o empresário, o País tem energia limpa abundante e consumidores dispostos a abraçar novas tecnologias.

"Acreditamos que vamos ajudar o Brasil a acelerar a transição energética", acrescentou Chuanfu.

Em Camaçari, a BYD monta carros elétricos e híbridos, que combinam um motor convencional a combustão interna, que roda tanto com gasolina quanto com etanol, com um propulsor elétrico

O CEO da BYD informou que 30 carros híbridos flex, que chamou de solução brasileira de mobilidade verde, serão fornecidos no mês que vem para a conferência da ONU sobre mudanças climáticas, a COP30. Após o evento, os carros serão doados a escolas públicas

O empresário destacou ainda que a BYD, já com 170 mil proprietários de seus carros no Brasil, lidera há dois anos o mercado de automóveis elétricos no País.

Censo

Em MS, mais de 130 mil pessoas vão de bicicleta para o trabalho

Meio de transporte mais usado ainda é o automóvel, mas a bicicleta vem ganhando força no Estado

09/10/2025 17h15

Estado é o 3º com maior porcentagem de trabalhadores que vão para o trabalho de bike

Estado é o 3º com maior porcentagem de trabalhadores que vão para o trabalho de bike Gerson Oliveira/Correio do Estado

A pesquisa do Censo 2022: Deslocamentos para o trabalho, divulgada nesta quinta-feira (9) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostrou que 12,72% da população apta a trabalhar se locomovia ao seu local de trabalho por meio de bicicleta, o 4º meio de transporte mais utilizado no Estado. 

Segundo o IBGE, em MS, havia 1.030.568 pessoas de 14 anos ou mais ocupadas que se deslocavam para o trabalho pelo menos 3 vezes por semana. A maior parte da população se deslocava através de automóvel até o trabalho, 38,14%, o que corresponde a 393.058 pessoas. Em Campo Grande, a taxa era de 45,84%. 

Em seguida, aparece a motocicleta, veículo utilizado por 21,21% dos trabalhadores sul-mato-grossenses e 17,01% em Campo Grande. Em terceiro lugar, aparece o transporte coletivo, como o ônibus, que é usado por 12,75% dos trabalhadores no Estado e 18,51% dos ocupados em Campo Grande. 

Logo depois, aparece a bicicleta como meio de transporte utilizado para locomoção, onde 131.088 pessoas relataram utilizar em todo o Estado (12,72%). Na Capital, apenas 6,22% dos trabalhadores ocupam esse meio de transporte. 

Comparando com a taxa nacional, Mato Grosso do Sul tem a 3ª maior proporção de pessoas que utilizam a bicicleta para chegar ao local de trabalho, ficando atrás apenas do Amapá (17,1%) e do Acre (13,3%). 

Ainda em comparação, o Estado possui o 5º maior índice de trabalhadores ocupando automóveis para chegar ao trabalho, atrás de Santa Catarina (47,3%), Distrito Federal (45,6%), Paraná (44,6%) e do Rio Grande do Sul (44,2%). 

Em 2023, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran/MS) apontou que existiam 1.770.233 veículos em Mato Grosso do Sul. Destes, 813.709 eram carros e 197.772 eram caminhonetes. Em 2025, o número aumentou para 1.893.205 até fevereiro deste ano, sendo 828.600 carros e 205.300 caminhonetes. 

Ciclovias

De acordo com dados divulgados pela Prefeitura Municipal de Campo Grande, existem 129,7 quilômetros de faixas exclusivas para bicicletas em 79 bairros espalhados pelas sete regiões da Capital. 

Destes, 3 quilômetros são de calçada compartilhada, 17,5 quilômetros são de ciclofaixa e 89 quilômetros são de ciclovias. 

Isso representa, em linha reta, a distância entre Campo Grande e Camisão, que ficam a 120 quilômetros de distância. 

No entanto, as vias deixam a desejar em vários pontos e precisam de reparos em trechos. Os ciclistas da Capital precisam conviver com problemas recorrentes como falta de iluminação, falta de sinalização, falta de pintura, desnivelamento no asfalto, buracos e matagal. 

Como noticiou o Correio do Estado nesta semana, mais 1,33 quilômetro de ciclovia será implantado na pista da avenida Ceará até a avenida Professor Luís Alexandre de Oliveira, até interligar à ciclovia da Nelly Martins, no bairro Chácara Cachoeira. A via deve ser inaugurada até o dia 30 de dezembro. 

Com os novos projetos, serão adicionados 18,62 km de novos trechos e 8,20 km requalificados.

De acordo com a Agetran, com o investimento da Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (SUDECO), no valor de R$ 1.002.100, está prevista a execução de 11,47 km de ciclovias em trechos como: Av. Tamandaré, Av. Euler de Azevedo, Av. Rodoviária, Rua Iguatemi, Rua Antônio Rahe, Av. Senador Filinto Müller, Av. Gabriel Spipe Calarge, Av. George Chaia, Rua Anchieta, Rua Carandá, Rua Arica e Rua da Candelária.

Com recursos provenientes de emendas especiais da bancada federal, no valor de R$ 1.500.000,00 e R$4.785.919,00, também está prevista a execução de 4,79 km em trechos como a Avenida Nosso Senhor do Bonfim, entre a Avenida Cônsul Assaf Trad e a Avenida Desembargador Leão Neto do Carmo.

Além disso, há projeto para requalificação de 8,20 km e implantação de mais 2,36 km de ciclovias em trechos das avenidas Cônsul Assaf Trad, Nelly Martins, Parque Soter e Avenida Zulmira Borba.

Veja quais são as ruas e avenidas que têm ciclovias/ciclofaixas/calçadas compartilhadas:

  • Afonso Pena
  • Duque de Caxias
  • Lúdio Martins Coelho
  • Nasri Siufi
  • Fábio Zahran
  • Costa e Silva
  • Cônsul Assaf Trad
  • Avenida Noroeste - Orla Morena
  • Nelly Martins (Via Park)
  • Rua Petrópolis
  • Cafezais
  • José Barbosa Rodrigues
  • Dom Antônio Barbosa
  • Gury Marques
  • Avenida do Poeta (Parque dos Poderes)
  • Prefeito Heráclito Diniz de Figueiredo
  • BR 262 – indo para o Indubrasil
  • Amaro Castro Lima
  • Rádio Maia
  • Rua da Divisão
  • Rua Graça Aranha
  • Avenida Rita Vieira
  • Rua Vitor Meireles
  • Ernesto Geisel (em frente ao Shopping Norte Sul Plaza)
  • Wilson Paes de Barros
  • Avenida Mato Grosso

O número de ciclovias ou espaço exclusivo para ciclistas é expressamente baixo, visto que, de acordo com o IBGE, Mato Grosso do Sul possui cerca de 5 mil quilômetros de estradas pavimentadas e 8 mil quilômetros de estradas não pavimentadas, um total de aproximadamente 13 mil quilômetros de vias.

*Colaborou Naiara Camargo
 

Sus

Novas doses de antídoto contra intoxicação por metanol são enviadas a MS

Em aquisição inédita, o fomepizol irá reforçar o estoque do SUS a partir desta sexta-feira (10), em todo o Estado

09/10/2025 16h44

Crédito: Paulo Pinto / Agência Brasil

O país passa a contar com o antídoto fomepizol, utilizado no tratamento de intoxicações por metanol. O lote com 2.500 unidades será destinado ao Sistema Único de Saúde (SUS), sendo que 20 unidades serão enviadas para Mato Grosso do Sul.

Após o aumento de casos em vários estados de pessoas intoxicadas ao ingerir bebidas alcoólicas adulteradas, a última atualização indica 24 casos confirmados, 259 em investigação e 145 suspeitas descartadas.

O Ministério da Saúde inicia a distribuição das primeiras 1.500 doses, nesta quinta-feira (9), tendo como prioridade inicial São Paulo, que receberá 288 doses do medicamento por registrar o maior número de casos.

Em seguida, a distribuição seguirá para todo o país, garantindo a oferta do medicamento em todas as regiões. Permanecerão no estoque estratégico do Ministério da Saúde um total de 1.000 ampolas.

A compra do medicamento, junto à subsidiária de uma empresa japonesa, ocorreu apenas oito dias após o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, acionar o Fundo Estratégico da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas).

Cabe ressaltar que o medicamento é considerado raro, devido à baixa produção mundial. Esse reforço soma-se às ampolas de etanol farmacêutico, antídoto utilizado no tratamento de intoxicações por metanol, já disponível em Mato Grosso do Sul.

Os demais estados começarão a receber o antídoto na sexta-feira (10):

  • Pernambuco (68 unidades)
  • Paraná (84)
  • Rio de Janeiro (120)
  • Rio Grande do Sul (80)
  • Mato Grosso do Sul (20)
  • Piauí (24)
  • Espírito Santo (28)
  • Goiás (52)
  • Acre (16)
  • Paraíba (28)
  • Rondônia (16)

Distribuição

A secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, Mariângela Simão, explicou que, com a compra feita pelo Ministério da Saúde em parceria com a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), o país já conta com o primeiro antídoto, que é o etanol.

“O que estamos oferecendo agora é uma segunda opção, o fomepizol, adquirido via Opas com apoio da Anvisa: são 2.500 ampolas, que já estão sendo entregues. Apesar de termos notificações em 12 estados, todos os estados do país terão à disposição tanto o etanol quanto o fomepizol”, disse a secretária.

Demanda

Conforme divulgado pelo Ministério da Saúde, os estados podem solicitar novos envios de remessas, conforme a necessidade apresentada e o registro de casos.

Para realizar a distribuição do novo antídoto, foi considerado o último Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), assegurando a distribuição igualitária conforme as emergências toxicológicas de cada região.

Como funciona o fomepizol?

O fomepizol é uma alternativa ao tratamento já realizado com etanol farmacêutico, sendo utilizado em casos de intoxicação por metanol. Com alta eficácia e segurança, o medicamento impede que o metanol se metabolize em ácido fórmico, evitando acidose metabólica.

Como a procura pelo medicamento é baixa, o antídoto possui custo elevado. Para viabilizar a oferta no SUS, o Ministério da Saúde contatou diversos fornecedores internacionais.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) também publicou chamada pública para identificar fornecedores internacionais do fomepizol, atualmente não disponível no Brasil, em resposta a ofício do Ministério da Saúde solicitando urgência.

“A Anvisa lançou um edital para identificar produtores no mundo capazes de fornecer o medicamento ao Brasil. Conseguimos localizar a fabricante japonesa, e a Opas realizou um trabalho fundamental para viabilizar a importação em volume substancial. Foi um processo muito ágil: no sábado, discutimos conjuntamente com o Ministério da Saúde, a Anvisa, a empresa e a Opas; no domingo, a Anvisa autorizou a importação; e hoje o produto está chegando ao mercado brasileiro. Trata-se de um prazo recorde.”

Como funciona o etanol farmacêutico?

O etanol farmacêutico pode ser administrado já na suspeita de intoxicação, sem necessidade de aguardar confirmação laboratorial. Deve ser usado exclusivamente sob prescrição e monitoramento médico em ambiente de saúde. A população não deve adquiri-lo por conta própria.

