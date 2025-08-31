Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Cidades

Briga por saco de lixo termina com homem morto a golpes de facão no Taquarussu

O homem perdeu a vida a golpes de facão, na mesma vila de casas onde a pequena Emanuelly foi estuprada e morta

Laura Brasil

31/08/2025 - 07h33
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Mais uma tragédia assolou a vila de casas que ficou marcada pelo estupro e assassinato da menina Emanuelly Victória de Souza, de 6 anos. Desta vez, um homem de 45 anos, que residia no local, foi morto a golpes de facão na Vila Taquarussu, em Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, a polícia foi acionada no início da noite de sábado (30). Tudo teria começado quando uma moradora fez uma reclamação sobre um saco de lixo que estava no corredor de acesso às kitnets do local.

A vítima teria questionado uma mulher a respeito, mas ela desconversou, disse não saber do que se tratava e chegou a mencionar que “a gente aqui está de luto”.

O comentário fazia referência à morte da menina Emanuelly Victória de Souza, de 6 anos, que foi estuprada e morta por Marcos Willian Teixeira Timóteo, de 20 anos, conhecido da família. Ele havia fugido e terminou morto em troca de tiros com a polícia, na última quarta-feira (30).

Mais tarde, houve outra reclamação. Segundo populares que presenciaram o ocorrido, o homem estava bebendo, saiu segurando um facão e estava acompanhado de um rapaz. A discussão se estendeu e ele teria ameaçado a mulher.

No meio da confusão, vizinhos relataram que dois sobrinhos da vítima, ambos de 22 anos, partiram para cima do tio. Um deles o acertou na cabeça com um pedaço de pau; com o homem caído no chão, o outro jovem pegou o facão e desferiu os golpes.

Quando a polícia chegou, os suspeitos não estavam mais no local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas, ao chegar, apenas constatou a morte.

Tragédia da menina Emanuelly

A menina Emanuelly Victória de Souza, de apenas 6 anos, foi estuprada e morta por um conhecido da família, Marcos Willian Teixeira Timóteo, de 20 anos, apelidado de Gordinho, que foi morto pela Polícia Civil um dia depois de sumir com a criança.

Com ela, ele passou cerca de três horas, quando teria abusado da criança por mais de uma vez, antes de matá-la. Após a morte, ele ainda foi trabalhar com a pai da vítima.

Imagens de câmera de segurança mostram que Marcos Willian passa com Emanuelly às 8h34min de quarta-feira em direção a sua casa. Os dois sumiram após o rapaz estar na casa da família da criança.

ESTAVA ESCRITO

Marcos Willian tinha apenas 20 anos de idade, mas já acumulava diversas passagens por crimes variados, incluindo outros estupros de vulneráveis. Em 2018, quando tinha apenas 13 anos, “Gordinho” estreou no mundo do crime com um furto qualificado.

No ano seguinte, com 14 anos, o criminoso estuprou um bebê de 1 ano e 5 meses e jogou o corpo no matagal. Nesta ocasião, a criança sobreviveu.

Em 2020, ele voltou a praticar outro estupro, desta vez com a enteada, de apenas 11 anos. A mãe da menina descobriu quando desconfiou do comportamento estranho da criança, após ela voltar da escola. Ao ser questionada, ela contou para a mãe sobre o ocorrido.

Como observado, Marcos era menor de idade quando praticou esses três crimes. Como previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), ele foi considerado inimputável penalmente, ou seja, não responsabilizado criminalmente como adulto. Por isso, foram aplicadas duas medidas socioeducativas aplicadas para ele, na Unidade Educacional de Internação (Unei).

No ano passado, depois de quatro anos “longe” do crime, Marcos praticou injúria cometida no contexto de violência doméstica, que é quando o agressor utiliza palavras para ofender a dignidade ou o decoro da vítima, afetando sua honra subjetiva.

** Colaborou Felipe Machado

Assine o Correio do Estado

BRASIL

Desfile do 7 de setembro terá segurança reforçada na Praça dos Três Poderes

Serão utilizados equipamentos de última geração, como drones com capacidade de imagem térmica, que permitem varreduras diurnas e noturnas e vigilância contínua do perímetro

30/08/2025 20h00

Compartilhar
Praça dos Três Poderes

Praça dos Três Poderes FOTO: Agência Brasil

Continue Lendo...

A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF) informou que um esquema especial de segurança está sendo montado para garantir a realização do julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal (STF), dos réus do núcleo 1 da trama golpista, que inclui o ex-presidente Jair Bolsonaro, e do desfile cívico-militar do dia 7 de Setembro.

Na Praça dos Três Poderes, a operação será integrada entre a Polícia Judicial do STF e a secretaria do Distrito Federal.

Serão utilizados equipamentos de última geração, como drones com capacidade de imagem térmica, que permitem varreduras diurnas e noturnas e vigilância contínua do perímetro.

O local também terá o policiamento ostensivo ampliado, podendo haver abordagens e revista de mochilas em situações suspeitas, em cumprimento à decisão do STF que proíbe acampamentos e obstruções na área.

Até o momento, segundo o Governo do Distrito Federal, não há indícios de manifestações relacionadas ao julgamento de Bolsonaro e aliados.

Também será instalada, a partir da segunda-feira (1º), a Célula Presencial Integrada de Inteligência na sede da SSP-DF. O julgamento no STF começará no dia seguinte.

"A estrutura reunirá órgãos de segurança locais e nacionais para ampliar o compartilhamento de informações, reduzir o tempo de resposta e potencializar ações preventivas, como o monitoramento de redes sociais e a identificação de movimentações suspeitas", informou a SSP-DF.

Para o desfile de 7 de Setembro, que contará com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a Esplanada dos Ministérios será interditada a partir das 17h do dia 6, na altura da Catedral e às 23h, a partir da alça leste, logo após a Rodoviária do Plano Piloto.

O acesso ao público no dia do desfile será aberto às 6h, com pontos de revista instalados.

Estão proibidos itens como armas, objetos cortantes, substâncias inflamáveis, recipientes de vidro, fogos de artifício, mochilas de grande porte, barracas e drones sem autorização.

O Comando Móvel da Polícia Militar estará presente no local.

 

Assine o Correio do Estado

INTERIOR

Herdeiros conseguem R$ 30 mil dois anos após morte de vítima a facadas em MS

Após discussão, homem voltou ao bar com uma faca de açougueiro em mãos, desferindo uma série de golpes contra a vítima de 37 anos

30/08/2025 17h01

Compartilhar
Julgado por homicídio qualificado, o Conselho de Sentença descartou a tese de legítima defesa apresentada e reconheceu a responsabilidade do réu no crime. 

Julgado por homicídio qualificado, o Conselho de Sentença descartou a tese de legítima defesa apresentada e reconheceu a responsabilidade do réu no crime.  Reprodução/Osvaldo Duarte/Dourados News

Continue Lendo...

Passado pouco mais de dois anos da morte de Leandro Fornazarro Teodoro, por meio de ação da 1ª Promotoria de Justiça de Itaporã seus herdeiros conseguiram indenização pelo assassinato registrado em 2023 no interior de Mato Grosso do Sul. 

Longe aproximadamente 192 quilômetros da Capital, o crime aconteceu em 21 de junho de 2023, em frente a um bar do município de Douradina. 

Próximo ao chamado "Bar do Melo", no distrito sul-mato-grossense próximo da saíde de Bocajá, uma briga teria começado na data dos fatos, com Leandro sendo atingido por uma série de golpes de faca. 

Sem que pudesse ser socorrido, o homem de 37 anos à época faleceu no em frente ao bar, sendo que o acusado, identificado pelas iniciais J.F.J, se apresentou de forma espontânea na Delegacia de polícia de Douradina dois dias depois. 

Desdobramentos

Após ficar foragido por dois dias, o acusado pelo assassinato confessou que seria, de fato, responsável pelo homicídio. 

Com isso, a denúncia encarregou-se de apontar indícios que foram considerados suficientes, quanto a autoria e materialidade, "sustentados por boletim de ocorrência, laudo pericial, imagens de câmeras de segurança e depoimentos colhidos", expõe o Ministério Público de Mato Grosso do Sul em nota.

Nas palavras do Promotor de Justiça Radamés de Almeida Domingos, segundo consta no teor da denúncia, as discussões ainda dentro do Bar do melo teriam sido motivadas por motivos banais. 

Entretanto, não foram suficientes para dissuadir o acusado do ato que estava prestes a cometer, com o réu deixando o ponto, indo até a sua casa em busca de algo para tirar a vida de Leandro. 

Com uma faca de açougueiro em mãos o homem voltou ao bar, deferindo em seguida uma série de golpes contra a vítima de 37 anos. 

Julgado por homicídio qualificado (conforme termos do artigo 121 do Código Penal), o Conselho de Sentença descartou a tese de legítima defesa apresentada e reconheceu a responsabilidade do réu no crime. 

Com isso, fica fixada a pena-base em 9 anos, reduzida para oito de reclusão pela atenuante da confissão espontânea, pena essa que deverá ser cumprida em regime inicial semiaberto. 

Além disso, a Justiça fixou o pagamento de R$ 30 mil de indenização mínima aos herdeiros da vítima. 

 

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Sertanejo ligado ao tráfico de armas e drogas é executado em Campo Grande
CAPITAL

/ 22 horas

Sertanejo ligado ao tráfico de armas e drogas é executado em Campo Grande

2

Resultado da Loteria Federal 5996-0 de hoje, sábado (30/08)
loteria

/ 15 horas

Resultado da Loteria Federal 5996-0 de hoje, sábado (30/08)

3

Herdeiros conseguem R$ 30 mil dois anos após morte de vítima a facadas em MS
INTERIOR

/ 16 horas

Herdeiros conseguem R$ 30 mil dois anos após morte de vítima a facadas em MS

4

Após 100 dias internados, mãe e filho recebem alta no mesmo dia
"Foi um milagre"

/ 1 dia

Após 100 dias internados, mãe e filho recebem alta no mesmo dia

5

Envolvido em escândalo no TJMS é dono de 396 veículos e 4 aviões
ultima ratio

/ 19 horas

Envolvido em escândalo no TJMS é dono de 396 veículos e 4 aviões

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Como fica a aposentadoria especial do médico servidor público?
Exclusivo para assinantes

/ 2 dias

Juliane Penteado: Como fica a aposentadoria especial do médico servidor público?
Sem concurso e sem garantias: a realidade dos professores temporários em MS
Exclusivo para Assinantes

/ 3 dias

Sem concurso e sem garantias: a realidade dos professores temporários em MS
A Tempestade Perfeita: Banco do Brasil é o sinal fraco
Exclusivo para assinantes

/ 5 dias

A Tempestade Perfeita: Banco do Brasil é o sinal fraco
Juliane Penteado: Veja como somar tempo do RGPS e RPPS na aposentadoria do servidor
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 22/08/2025

Juliane Penteado: Veja como somar tempo do RGPS e RPPS na aposentadoria do servidor