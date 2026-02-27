Ex-paratleta morre após ser jogado de sacada por homem em surto

Maykon é ex-paratleta e já integrou a equipe da Associação Driblando as Diferenças em MS - Reprodução: redes sociais

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Um homem identificado como Maykon Douglas, de 35 anos, morreu após ser arremessado do quarto andar de um edifício no bairro Boa Viagem, na Zona Sul do Recife (PE). O caso, registrado nesta semana, é investigado pela Polícia Civil de Pernambuco e gerou forte repercussão nas redes sociais.

Segundo informações do portal Alagoas 24 Horas, Maykon, que era cadeirante, estava em um apartamento quando foi empurrado da varanda por outro homem. Ele caiu junto com a cadeira de rodas e morreu ainda no local.

Após o crime, o próprio suspeito teria se lançado do mesmo prédio. Ele foi socorrido com vida e encaminhado ao Hospital da Restauração, no bairro do Derby, mas não resistiu aos ferimentos.

Equipes do 19º Batalhão da Polícia Militar de Pernambuco isolaram a área para os trabalhos da perícia, realizados pelo Instituto de Criminalística (IC) e pelo Instituto de Medicina Legal (IML).

Encontro pouco antes da tragédia

De acordo com o delegado Rodrigo Bello, os dois homens não tinham relação anterior e teriam se conhecido pouco antes do crime, no calçadão de Boa Viagem, onde Maykon costumava vender doces.

Conforme relato, o suspeito teria se aproximado, afirmado ter se comovido com a história da vítima e feito o convite para que ele subisse até o apartamento, localizado no quarto andar do edifício. Testemunhas informaram que os dois permaneceram conversando por algum tempo, até que o comportamento do suspeito teria mudado repentinamente.

“Ele teve um surto, começou a alterar o comportamento. Maykon, que é cadeirante, não tinha como correr. Foi arremessado da varanda junto com a cadeira de rodas e morreu no local”, relatou o delegado.

A principal linha de investigação aponta que o suspeito apresentava sinais de surto no momento da agressão, hipótese que ainda será analisada oficialmente pela polícia.

Quem era Maykon Douglas

Maykon Douglas era conhecido não apenas pelo trabalho como vendedor ambulante, mas também por sua trajetória no esporte paralímpico. Ele era paratleta de bocha adaptada e integrou a equipe da Associação Driblando as Diferenças (ADD-MS).

Com histórico de destaque nas categorias de base, Maicon foi bicampeão das Paralimpíadas Escolares e conquistou medalha de ouro nos Jogos Parapan-Americanos Juvenis de 2013, disputados na Argentina. Também participou dos Jogos Parasul-Americanos, realizados em Santiago.

A morte do paratleta provocou comoção entre amigos, familiares e integrantes da comunidade esportiva, que lamentaram a perda e prestaram homenagens nas redes sociais.

O caso segue sob investigação para esclarecer as circunstâncias e a motivação do crime.

Assine o Correio do Estado