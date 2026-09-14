Sem água e extremamente magras, cadelas são resgatadas e tutor é preso em Campo Grande

Cadela resgatada no Bairro Tiradentes apresentava magreza acentuada; tutor foi preso em flagrante por suspeita de maus-tratos. - Foto: Divulgação.

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Duas cadelas em estado de extrema debilidade foram resgatadas pela Polícia Civil na manhã desta segunda-feira (14), no bairro Tiradentes, em Campo Grande. Tutor dos animais, um homem de 29 anos, identificado pelas iniciais J.V.L.S.C., foi preso em flagrante suspeito de maus-tratos.

A ocorrência foi atendida por policiais da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Ambientais e de Atendimento ao Turista (Decat), depois que uma denúncia encaminhada por meio do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops) indicou a situação em que os animais estariam vivendo.

Ao chegarem ao endereço, os policiais, acompanhados por uma equipe da Perícia Científica, encontraram duas cadelas de porte semelhante ao da raça pitbull em condições consideradas graves.

Os animais apresentavam magreza severa, lesões espalhadas pela pele e unhas excessivamente grandes. A situação encontrada no quintal também chamou a atenção das equipes.

Animal apresentava sinais visíveis de debilidade quando foi encontrado pela Polícia Civil. Foto: Divulgação. Animal apresentava sinais visíveis de debilidade quando foi encontrado pela Polícia Civil. Foto: Divulgação.

Havia fezes espalhadas pelo local e três recipientes destinados aos animais. Dois estavam completamente vazios e o terceiro continha somente resíduos de água suja, conforme constatado durante a diligência.

Duas cadelas foram encontradas em área do imóvel onde a polícia constatou condições inadequadas de higiene. Foto: Divulgação. Duas cadelas foram encontradas em área do imóvel onde a polícia constatou condições inadequadas de higiene. Foto: Divulgação.

O morador chegou à residência enquanto os policiais estavam no local e autorizou a entrada das equipes da Polícia Civil e da perícia. Aos agentes, confirmou ser responsável pelas duas cadelas.

Uma delas, de pelagem marrom, tem aproximadamente 5 anos, enquanto a outra, marrom e branca, tem cerca de 3 anos. Ambas não são castradas

Uma delas, de pelagem marrom, tem aproximadamente cinco anos. A segunda, marrom e branca, tem cerca de três anos. Nenhuma das duas é castrada.

Debilidade durava pelo menos três meses

Em depoimento, o tutor teria reconhecido que os sinais de debilidade não eram recentes. Segundo o relato prestado aos policiais, os animais apresentavam problemas havia pelo menos três meses.

O homem afirmou que levou apenas uma das cadelas a um veterinário cerca de dois meses atrás. Apesar disso, conforme a versão apresentada por ele, não foram realizados exames clínicos ou laboratoriais.

Ainda de acordo com o relato do suspeito, vitaminas chegaram a ser fornecidas aos animais, mas o produto teria acabado aproximadamente dez dias antes da ação policial.

Ele não apresentou as embalagens dos medicamentos mencionados e mostrou somente cartões de vacinação desatualizados.

Aos policiais, o homem também declarou não possuir condições financeiras para garantir os cuidados básicos e o acompanhamento de saúde das duas cadelas.

Diante das condições constatadas no imóvel e do estado dos animais, a Decat caracterizou a situação como maus-tratos e efetuou a prisão em flagrante do tutor.

Cadelas foram levadas ao CCZ

As duas cadelas foram retiradas da residência e encaminhadas ao Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), onde ficaram sob os cuidados do órgão.

O homem, por sua vez, foi conduzido à delegacia com apoio da Polícia Militar. Após os procedimentos policiais, a prisão em flagrante foi formalizada e ele permaneceu à disposição da Justiça.

O caso seguirá sob investigação da Decat.