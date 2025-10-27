Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

CIDADE MORENA

Câmara vai contra prefeita e retoma lei que segrega atletas trans em Campo Grande

Texto foi instituído graças aos votos de 17 vereadores para derrubada do veto de Adriane Lopes, contra oito contrários, prevendo multa que varia de 48 a R$96 mil e até banimento do esporte

Leo Ribeiro

Leo Ribeiro

27/10/2025 - 10h55
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Nesta segunda-feira (27) o Diário Oficial de Campo Grande trouxe, na sessão destinada aos atos legislativos, a decisão da Casa de Leis da Capital de ir contra a posição da prefeita, retomando a lei que segrega atletas transgênero na Cidade Morena.

Assinado pelo presidente da Câmara Municipal, Epaminondas "Papy" Neto (PSDB), o Projeto de Lei 11.526/25 nasceu da autoria de Rafael Tavares e André Salineiro, ambos vereadores pelo Partido Liberal (PL) em Campo Grande, tendo como co-autores ainda Ana Portela (PL), Herculano Borges (Republicanos), Wilson Lands (Avante) e Leinha (Avante).

Conforme o texto, a agora “Lei n.° 7.508”, de 27 de outubro de 2025: "estabelece o sexo biológico como único critério para definição do gênero dos esportistas em competições esportivas profissionais no âmbito do município de Campo Grande". 

Após ser inicialmente aprovado na Câmara Municipal, o Projeto de Lei da bancada bolsonarista para banir atletas trans de competições chegou a ser totalmente vetado por Adriane Lopes. 

Basicamente, a prefeitura havia alegado que o tema é de competência da União e concorrente aos Estados e ao Distrito Federal, com os proponentes já indicando nesse momento que iriam lutar pela derrubada do veto. 

Dito e feito, um total de 17 vereadores se uniu para derrubar o veto e retomar a lei que, enquanto os proponentes dizem ser para "assegurar igualdade de condições nas competições", por outro lado é apontada como instrumento de segregação. 

Beto Avelar (PP); Delei Pinheiro (PP); Flavio Cabo Almi (PSDB); Jean Ferreira (PT); Landmark (PT); Luiza Ribeiro (PT); Marquinhos Trad (PDT) e Otávio Trad (PSD) sendo contrários, a derrubada do veto e instituição dessa lei aconteceu graças aos posicionamentos dos seguintes vereadores: 

  • André Salineiro - Partido Liberal (PL)
  • Ana Portela - Partido Liberal (PL)
  • Carlão - Partido Socialista Brasileiro (PSB) 
  • Clodoilson Pires - Podemos
  • Dr. Jamal - Movimento Democrático Brasileiro (MDB)
  • Dr. Lívio - União Brasil
  • Fábio Rocha - União Brasil
  • Herculano Borges - Republicanos 
  • Leinha - Avante 
  • Maicon Nogueira - Partido Progressistas (PP)
  • Neto Santos - Republicanos
  • Prof. Juari - Partido Social Democracia Brasileira (PSDB) 
  • Prof. Riverton - Partido Progressistas (PP)
  • Rafael Tavares - Partido Liberal (PL)
  • Silvio Pitu - Partido Social Democracia Brasileira (PSDB)
  • Veterinário Francisco - União Brasil 
  • Wilson Lands - Avante

Sem criar as ditas "categorias específicas" defendidas durante a sessão em que houve a derrubada do veto da prefeita, a lei é criada apenas com o critério segregador e as respectivas multas e penalizações previstas aos atletas transgêneros. 

Ou seja, para além de "vedar a participação de transexuais em equipes que correspondam ao sexo oposto ao de nascimento", a Lei 7.508 prevê somente que apenas as penalidades que atingem não somente às atletas mas também entidades. 

Essas entidades de administração do desporto e de prática desportiva, ou até mesmo organizadores de competições oficiais que descumprirem essa lei, por exemplo, ficam sujeitos a uma multa que corresponde a 300 Unidades de Valor Fiscal de Campo Grande (Ufics). 

Com valores atuais que giram na casa de R$160, a dita multa pode chegar a 48 mil reais, podendo inclusive ser aplicada em dobro no caso de reincidência a bater a casa de R$96 mil.

Além disso, fica exposto que até mesmo os títulos e premiações obtidos pela equipe ou atleta serão automaticamente anulados "em caso de comprovação de , sem prejuízo da apuração de responsabilidades".

Entenda

Sendo que o terceiro artigo dessa lei cita até mesmo o banimento do esporte no âmbito de Campo Grande, para "atletas transgênero que omitir sua condição", o estopim que levou à aprovação do projeto que proíbe atletas trans em competições esportivas na Câmara Municipal foi o caso envolvendo uma jogadora da equipe Fênix. 

Pela Taça Tony Gol, as jogadoras do time Leoas de Campo Grande se recusaram a entrar no gramado contra a equipe Fênix, que possui uma atleta transgênero de 24 anos no time. 

Antes desse episódio vários outros jogos aconteceram normalmente sem qualquer tipo de intercorrência, o que pegou todas as atletas de surpresa, já que a jogadora em questão treina e joga no clube há pelo menos quatro anos. 

Segundo a técnica do time Fênix, Solange Rosa, mais conhecida como Sol, de 39 anos, ainda enquanto projeto de lei o texto só buscava tirar vantagem da competidora, pois pautar o assunto sem discussões aprofundadas seria puro preconceito. 

"No futebol feminino a gente joga com homens, somos treinadas por homens e, no entanto, nunca debatemos isso. O que aconteceu no episódio do dia 6 [recusa das Leoas de entrar em campo] foi puro preconceito. Então, eu vejo que, ao aprovar essa lei, eles estão simplesmente jogando uma atleta na cova dos leões", argumentou Sol.

Enquanto os proponentes citam que o texto também incentiva que categorias específicas possam ser criadas para atender a competidores trans, para o parlamentar contrário, Jean Ferreira (PT), o projeto na prática diz que a intenção é que esse grupo siga apenas nas estatísticas. 

"Quando impedimos que [pessoas trans] ocupem mais espaços, que possam se desenvolver socialmente, estamos, na prática, dizendo: 'queremos que continuem nas ruas, marginalizadas, vulneráveis, sendo assassinadas’. Porque, quando não há oportunidade, é isso que resta”, expôs o líder da bancada petista.

Na interpretação do assessor jurídico do vereador, o advogado Giuseppe Luca Piccolo, além dos vícios já anteriormente indicados, essa lei pode gerar diferentes regras em cada município, "tornando sua aplicação inviável", diz.

Instituída, a lei passa a entrar em vigor a partir desta segunda-feira (27).

 

Assine o Correio do Estado

PARAÍSO DAS ÁGUAS (MS)

Dois homens tentam salvar colega afogada, mas desaparecem no Rio Sucuriú

Bombeiros de Chapadão do Sul e Campo Grande estão em Paraíso das Águas para auxiliar nas buscas

27/10/2025 11h35

Compartilhar
Viatura utilizada para realizar buscas por dois rapazes desaparecidos no Rio Sucuriú

Viatura utilizada para realizar buscas por dois rapazes desaparecidos no Rio Sucuriú Divulgação

Continue Lendo...

Dois homens, de 18 e 32 anos, estão desaparecidos e sendo procurados pelo Corpo de Bombeiros desde domingo (26), no Rio Sucuriú, em Paraíso das Águas, município localizado a 277 quilômetros.

Conforme apurado pela mídia local, um grupo de amigos se banhava nas águas do Rio Sucuriú, em um ponto popularmente conhecido como “prainha” – barranco de areia raso, localizado entre o Rancho do Tereré e a Ponte da Pedra – quando uma menina se afogou e os dois rapazes foram tentar salvá-la.

Mas, eles se afogaram, foram arrastados pela força da correnteza e estão desaparecidos. Em seguida, amigos acionaram o socorro.

Corpo de Bombeiros Militar (CBMMS) de Chapadão do Sul/Paraíso das Águas e voluntários estão à procura do corpo.

As buscam iniciaram na tarde de domingo (26), encerraram à noite e retornaram na manhã desta segunda-feira (27), com mergulhadores do CBMMS de Campo Grande, que chegaram ao município para auxiliar na ocorrência.

A família de ambos, muito abaladas, acompanham de perto as buscas. A tragédia aconteceu quando o grupo estava em uma embarcação e estacionaram o barco para se refrescar do calor.

CUIDADOS

De acordo com o Corpo de Bombeiros, dezenas de atitudes podem evitar tragédias em banhos de mar, rio, piscina, cachoeira, córregos, riachos e lagoas. Veja:

  • Procure um local conhecido por você ou por outra pessoa, desde que ela o acompanhe
  • Não ultrapasse faixas e placas de avisos
  • Não entre em locais onde há avisos de perigo de morte ou em águas poluídas
  • Não tente salvar uma pessoa afogada, caso não saiba nadar, sempre acione o Corpo de Bombeiros
  • Procure sempre local onde existe a presença de guarda-vidas, ou o Corpo de Bombeiros
  • Evite nadar sozinho
  • Não tome bebida alcoólica antes de entrar na água
  • Não se afaste da margem
  • Nade longe de pedras e estacas
  • Não salte de locais elevados para dentro da água
  • Prefira lançar flutuadores para salvar pessoas ao invés da ação corpo a corpo
  • Identifique nas proximidades a existência do salva-vidas e permaneça próximo a ele
  • Evite brincadeiras de mau gosto, como caldos, trotes, saltos e de empurrar
  • Acate as orientações dos Bombeiros ou dos Salva-vidas
  • Não abuse se aventurando perigosamente
  • Não deixe as crianças sozinhas em meios aquosos
  • Não deixe brinquedos ou materiais dentro da piscina, pois atraem a atenção de crianças
  • Não deixe baldes ou bacias com água ao alcance de crianças e sempre deixe a tampa da privada fechada
  • Obedeça sinalizações próximos à margem de rios
  • Mantenha a calma e o pulmão sempre cheio de ar, pois ele funcionará como uma boia
  • Caso esteja em um rio, tentar jogar as pernas para frente, de forma a proteger a cabeça
  • Mantenha calma: a própria correnteza do rio, em algum momento, o levará até a margem
  • Tente agarrar algum galho de árvore que esteja flutuando
  • Evite navegar com carga em excesso
  • Só entre na embarcação usando coletes salva-vidas
  • Somente conduza embarcações se for habilitado para tal

PRIMEIROS SOCORROS

Se ver alguém se afogando, tome as seguintes atitudes:

  • Chame ajuda via 193 (Corpo de Bombeiros)
  • Remova a vítima da água com segurnaça
  • posicione a vítima de costas
  • Limpe a boca e nariz
  • Faça respiração boca a boca (RCP)
  • Massageie o coração (se necessário)

* Com informações de BCN News

SEQUESTRO

Pivô da "queda" de desembargador é apontado como mandante de sequestro da filha

Gerson Palermo foi condenado a 126 anos de prisão e liberado para cumprir prisão domiciliar por decisão do desembargador Divoncir Schreiner Maran, fugindo no dia seguinte após a liberdade

27/10/2025 11h00

Compartilhar
Gerson Palermo rompeu a tornozeleira eletrônica em abril de 2020, depois de conseguir prisão domiciliar concedida por Divoncir Maran

Gerson Palermo rompeu a tornozeleira eletrônica em abril de 2020, depois de conseguir prisão domiciliar concedida por Divoncir Maran FOTO: Divulgação

Continue Lendo...

O narcotraficante Gernon Palermo, pivô do afastamento do desembargador do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), Divoncir Schreiner Maran, está sendo acusado de ser o mandante do sequestro da própria filha, uma jovem de 25 anos, que foi mantida em cárcere privado no Bairro Moreninhas, em Campo Grande, e libertada no sábado (25).

De acordo com as informações, o pai ligou para a jovem que estava saindo do trabalho, afirmando que mandaria alguém entregar uma quantia em dinheiro a ela. Segundo o pai, o valor seria para ajudar nos custos do tratamento de saúde da avó, que está acamada. Quando essa pessoa chegou, ela entrou no veículo e foi sequestrada. A princípio, a intenção com o sequestro era reaver R$ 50 mil.

Durante o período em que a menina foi mantida em cativeiro, os sequestradores enviaram fotos e mensagem de áudio da vítima para o marido dela, que acionou a Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros - (Garras).

Até o momento, a investigação da polícia aponta o pai da vítima, Gerson Palermo, como um dos principais suspeitos para a arquitetura do crime, isso porque, durante o período do cativeiro, em uma ligação com o genro (marido da vítima), e o avô materno da jovem, ele afirmou que não aconteceria nada com a filha caso "devolvessem o dinheiro". 

Entretanto, após ser libertada, a jovem disse em depoimento que sofreu violências física e psicológica no cativeiro, incluindo ameaças de mutilação, coronhadas, chutes e intimidações de morte. O companheiro da vítima também foi ameaçado caso não entregasse o dinheiro do resgate, que não chegou a ser pago.

Durante a ação do Garras, um envolvido no sequestro foi preso, e a polícia continua em diligências para identificar e capturar os demais participantes, entre eles, Gerson Palermo, um integrante de facção criminosa que está foragido da Justiça há cinco anos.

Entenda

Condenado a 126 anos de prisão, Gerson Palermo, está foragido desde 22 de abril de 2020, quando teve a prisão domiciliar revogada, um dia após a concessão. Entretanto, no mesmo dia da liberdade, ele retirou a tornozeleira eletrônica e fugiu. 

O caso foi denunciado ao Conselho Nacional de Justiça - (CNJ), que, em setembro de 2023, decidiu investigar o desembargador Divoncir Schreiner Maran, pela concessão de liberdade ao chefe do tráfico, condenado há mais de 100 anos de prisão.

Com a investigação, em fevereiro de 2024, o STJ decidiu afastar o magistrado de suas funções e proibiu que ele entrasse em qualquer prédio do Judiciário Estadual.

Além disso, o gabinete de Maran foi alvo de busca e apreensão. Filhos, esposa e advogados ligados a ele também foram alvos da operação da PF e da Receita Federal, que viu indícios de corrupção no caso. 

Em abril do mesmo ano, o magistrado se aposentou, aos 75 anos, idade máxima para permanecer na magistratura.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Casal é praticamente degolado em duplo homicídio em Campo Grande
POLÍCIA

/ 21 horas

Casal é praticamente degolado em duplo homicídio em Campo Grande

2

Prefeitura é investigada por suposta cobrança ilegal de salários de professores substitutos
Política

/ 2 dias

Prefeitura é investigada por suposta cobrança ilegal de salários de professores substitutos

3

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3522, sábado (25/10): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3522, sábado (25/10): veja o rateio

4

Campo Grande: em 2 dias, prefeitura quita dívida milionária para transporte público não parar
Ônibus

/ 2 dias

Campo Grande: em 2 dias, prefeitura quita dívida milionária para transporte público não parar

5

Resultado da + Milionária de ontem, concurso 297, sábado (25/10): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da + Milionária de ontem, concurso 297, sábado (25/10): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Burnout no serviço público
Exclusivo para Assinantes

/ 3 dias

Juliane Penteado: Burnout no serviço público
Do Vale da Celulose ao Vale do Silício Pantaneiro
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

Do Vale da Celulose ao Vale do Silício Pantaneiro
Leandro Provenzano: Perdeu Dinheiro na COE Ambipar?
Exclusivo para Assinantes

/ 16/10/2025

Leandro Provenzano: Perdeu Dinheiro na COE Ambipar?
Mato Grosso do Sul: liberdade econômica e gestão.
Exclusivo para Assinantes

/ 14/10/2025

Mato Grosso do Sul: liberdade econômica e gestão.