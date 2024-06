Câmara dos Deputados dá "sinal verde" para punir vítimas de estupro

Procurado

Conforme informações da polícia, o acusado foi flagrado abusando de uma criança de 10 anos, na área urbana de Novo Horizonte do Sul. Até o momento, segue foragido.

Francisco João Pereira, de 65 anos, conhecido como Valmir, é procurado pela Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, acusado de estupro contra uma criança de 10 anos, no município de Novo Horizonte do Sul, a 338 quilômtros de Campo Grande.

Conforme informações da polícia, o crime aconteceu na área urbana do município no dia 2 de maio, quando o idoso de 65 anos, teria sido flagrado praticando atos libidinosos com uma criança de 10 anos.

A Polícia Civil, por intermédio das delegacias de Ivinhema e Novo Horizonte do Sul, identificou um homem, acusado de estupro de vulnerável. Os fatos ocorreram no dia 02/05/2024, no período vespertino, na área urbana da cidade de Novo Horizonte do Sul.

Segundo consta, o homem de 65 anos, teria sido flagrado praticando atos libidinosos com a criança de 10 anos de idade.Após os fatos, pelo que se apurou, veio à tona que os abusos eram praticados desde que a criança tinha cinco anos de idade.

Para que ela não contasse nada a ninguém, o idoso lhe dava presentes e ameaçava que ia abandonar ela em uma estrada. Diante disso, a autoridade policial representou pela prisão preventiva dele, que, após manifestação favorável do Ministério Público, foi decretada pelo Poder Judiciário.

O idoso se encontra foragido e a Polícia Civil solicita apoio da população para encontrá-lo.

Divulgação/ Polícia Civil

Quem tiver qualquer informação acerca do paradeiro do suspeito, Francisco João Pereira, 65 anos de idade, conhecido como Valmir, poderá realizar denúncia anônima por meio do whatsapp (67) 99208-9491.

