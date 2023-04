Câmara Municipal aprova aumento e Consórcio Guaicurus receberá R$ 15, milhões por ano

QUEIMADAS

O objetivo é conscientizar os sul-mato-grossenses sobre os riscos do incêndio no campo e na cidade

Foi lançada nesta terça-feira (25) a 11ª Campanha de Prevenção e Combate a Incêndios da Reflore/MS que, junto com empresas e parceiros, o projeto vai realizar ações para conscientizar os sul-mato-grossenses sobre os riscos do fogo e do incêndio.

Sob o tema “Fogo Zero - o melhor combate é a Prevenção”, a campanha tem como foco orientar moradores tanto do campo, como das regiões urbanas de Mato Grosso do Sul, já que grande parte dos incêndios são causados por humanos, por isso a importância de conscientizar as pessoas do campo e da cidade.

De acordo com o presidente da Reflore/MS, Junior Ramires, as principais causas que geram incêndios são os fenômenos naturais, incidentes, expansão de áreas rurais, hábitos culturais e principalmente o analfabetismo ambiental.

“O objetivo é o ´Fogo Zero´. Que a gente consiga, ao longo do tempo como entidade, como estado e como país, evitar o máximo possível os incêndios, porque eles são danosos para os seres humanos, para o meio ambiente e trazem prejuízos com relação às atividades agroindustriais que a gente exerce”, afirmou Ramires.

Para ele, a conscientização é o primeiro passo para barrar as queimadas e evitar a degradação das florestas e do solo.

“Acredito que a conscientização é o primeiro fator, o fator mais importante nesta luta. Juntos, somando forças, evitaremos os incêndios florestais. O melhor combate é a prevenção”, afirmou o presidente da Reflore/MS.

Durante a campanha, também será realizada a capacitação de profissionais do setor de base florestal no combate de incêndios, com treinamento de Sistema de Comando de Incidentes e Brigadas de Incêndios, ambos em parceria com o Senar/MS e o Corpo de Bombeiros Militar do estado.

Outra estratégia para orientar e informar as pessoas foi instalar diversas placas informativas na estrada da costa leste de MS com contatos para casos de emergência.

No Dia Mundial do Meio Ambiente, 05 de junho, a Reflore/MS e profissionais das empresas associadas, vão realizar uma blitz educativa, levando informações aos condutores de veículos em pontos estratégicos das rodovias da costa leste do estado, com a distribuição de sacos de lixos automotivos, panfletos e adesivos.

Conforme dados divulgados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), em 2022 foram registrados 2.368 focos de incêndio em Mato Grosso do Sul.

Já com relação às ocorrências de incêndios florestais atendidas pelo Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul (CBMMS), foram registradas 4.049 notificações. No bioma cerrado, região onde está localizada grande parte das florestas plantadas do Estado, a área queimada foi de 407.000 hectares no último ano.

Uma das explicações para o aumento dos focos de incêndio no ano está relacionada à liberação, por parte do governo do Estado, das queimadas controladas no Pantanal.Outro fator foi a seca prolongada. Além disso, a redução das chuvas na região afetou o período de cheias e deixou a vegetação ainda mais seca, o que favoreceu a ocorrência de combustão espontânea.

Na tentativa de combater as queimadas, o Centro de Proteção Ambiental (CPA) implementou, desde janeiro do ano passado, o monitoramento e a verificação de focos de calor em todo o Estado.

De acordo com o capitão do CBMMS, Carlos Antônio Saldanha da Costa, esse serviço é realizado por meio de detecção de focos de calor e acesso a imagens de alta resolução, ambos gerados diariamente por meio de satélites.

“Deste modo, ao se detectar um foco de calor, é averiguado se não se trata de uma queima autorizada. Em caso positivo, esse foco de calor é desconsiderado para efeitos de incêndio florestal. Caso o proprietário da fazenda não tenha autorização de queima controlada, ele é acionado e informado que foram detectados focos de calor na propriedade e que ele não possui autorização”, explicou Saldanha.

