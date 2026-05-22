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Caminhão carregado com botijões de gás tomba em rodovia em Campo Grande

Motorista perdeu o controle da direção em uma curva, veículo tombou e 570 botijões ficaram espalhados no canteiro

Glaucea Vaccari e Karina Varjão

Glaucea Vaccari e Karina Varjão

22/05/2026 - 14h31
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Um caminhão carregado com gás liquefeito de petróleo (GLP), o gás de cozinha, tombou no início da tarde desta sexta-feira (22), na BR-163, em Campo Grande.

De acordo com informações apuradas pelo Correio do Estado, o motorista, de 24 anos, carregou a carga em um posto da Capital e levaria até Jardim, quando houve o acidente.

O tenente Ranfolfo Rocha, do Corpo de Bombeiros,informou que o motorista trafegava pela rodovia e, ao fazer uma rotatória, na saída para São Paulo, perdeu o controle da direção e o caminhão tombou.

Ainda conforme o tenente, o motorista relatou que o tombamento aconteceu devido ao peso da carga. 

A concessionária que administra a rodovia, Motiva Pantanal, relatou que imagens das câmeras de monitoramento da BR-163 é possível ver uma fumaça saindo do veículo antes do tombamento e, por este motivo, não se descarta que possa ter havido alguma pane.

O veículo estava carregado com 580 botijões, sendo 570 do tipo P13, que é o comum de cozinha, e 10 do tipo P45, que é o maior comumente usado em estabelecimentos comerciais e industriais.

Inicialmente, foi informado aos bombeiros que havia risco de explosão e incêndio, mas ao chegarem ao local, essas possibilidades foram descartadas.

"A gente verificou que não teve nenhum botijão muito danificado, não houve nenhum vazamento no botijão, em relação ao veículo tombado não houve vazamento de diesel, então a gente descartou o risco de incêndio nesse momento", explicou o tenente Rocha.

A área foi interditada para a retirada do caminhão e da carga tombada na rotatória. Um outro veículo da mesma empresa foi até o local e os botijões serão colocados neste veículo para seguir até o destino.

Durante os trabalhos, a Motiva Pantanal utiliza um sistema de pare e siga para organizar o tráfego na entrada da rotatória e o trânsito está lento no local.

O motorista não teve ferimentos e não quis dar muitas declarações a imprensa, se limitando a dizer que perdeu o controle na rotatória.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) também estão no local.

Caminhão estava carregado com 580 botijõesCaminhão estava carregado com 580 botijões (Foto: Karina Varjão)

Novos Contratos

Governo do Estado destina mais R$ 29 milhões para cursos profissionalizantes

Os contratos assinados fazem parte do programa de Cursos Profissionalizantes de Nível Médio, para alunos do Ensino Médio

22/05/2026 12h56

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Secretaria do Estado de Educação amplia carta de cursos profissionalizantes

Secretaria do Estado de Educação amplia carta de cursos profissionalizantes Gerson Oliveira/Correio do Estado

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Por meio do Diário Oficial desta sexta-feira (22), foi anunciado o fechamento de mais sete contratos entre o Governo do Estado, a Secretaria do Estado de Educação (SED) e empresas privadas voltadas para o ramo educacional. 

Esses novos contratos fazem parte do programa de Cursos Profissionalizante de Nível Médio, iniciado em 2024 e fortalecido em 2025, recebeu agora em 2026 quase R$ 30 milhões, chegando a um total investido de R$ 150 milhões. 

Assim como o Provert (Programa de Verticalização da Educação Profissional), a iniciativa trabalha para capacitar jovens da Rede Estadual Ensino, com cursos técnicos e profissionalizantes, visando o preparo para o mercado de trabalho. 

As empresas que firmaram contrato válido por 12 meses (um ano) foram: 

  • Colégio Rui Barbosa LTDA (R$ 913.690,40)
  • Eited Escola de Inovação Tecnologia e Desenvolvimento Educacional LTDA (R$ 10.964.284,80) 
  • FACINTEC - Instituto de Educação Técnica e Ensino Superior LTDA (R$ 913.690,40) 
  • Gradual Estudo e Gestão LTDA - (R$ 3.883.184,20) 
  • Instituto de Inovação, Tecnologia e Desenvolvimento Educacional - Inovativa - (R$ 685.267,80)
  • Instituto Murano de Ensino Técnico e Superior LTDA (R$ 1.941.592,10) 
  • Novytec Educação Profissional LTDA - (R$ 10.735.862,20)

Essas empresas formam o grupo que irá aplicar os cursos profissionalizantes nas escolas da rede estadual. 

Em conversa com o Correio do Estado, o Secretário Estadual de Educação Hélio Queiroz Daher, comentou que os cursos disponibilizados vão variar de acordo com a demanda da região. 
 

SÉRIE DE ADIAMENTOS

Ministério agenda "privatização" do Rio Paraguai para o próximo ano

Anúncio de que o leilão de concessão deve ocorrer no primeiro semestre de 2027 foi feito nesta quinta-feira

22/05/2026 12h45

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Volume transportado pela hidrovia nos dois primeiros meses deste ano chegou a 1,4 milhão de toneladas, montante recorde para o período

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Inicialmente previsto para dezembro do ano passado e depois adiado para 2026, o leilão para concessão dos 600 quilômetros da hidrovia do Rio Paraguai, entre Corumbá e Porto Murtinho, deve acontecer somente no primeiro semestre do próximo ano, conforme programação divulgada nesta quinta-feira (21) durante cerimônia de comemoração relativa aos dois anos de criação da Secretaria Nacional de Hidrovias e Navegação. 

A estimativa de que o leilão aconteceria ainda em 2025 foi feita em junho do ano passado pelo ministro pelo ex-ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho (Republicanos-PB), durante passagem por Campo Grande. 

Depois disso, já em janeiro deste ano,  o agora deputado federal afirmou que o edital do leilão seria publicado ainda no primeiro semestre de 2026 e previu que o leilão aconteceria antes do final do ano. 

Nesta quinta-feira, porém, durante nova apresentação da agenda de leilões do setor, o Secretário Nacional de Hidrovias e Navegação, Otto Burlier, apresentou uma agenda que indica a estimativa de uma nova data do leilão e afirmou que seguem trabalhando para a viabilidade do remate. No cronograma divulgado pela secretaria, a previsão é de que o leilão ocorra no primeiro semestre de 2027.

Em entrevista ao Correio do Estado no começo da semana, Otto Burlier atribuiu o atraso no leilão a impasse diplomático entre Brasil, Paraguai e Bolívia. Porém, ele não chegou a anunciar A continuidade do processo de concessão, interrompido em dezembro do ano passado, depende agora da construção e aprovação de um acordo internacional entre os três países, o que ainda não ocorreu.

Em despacho publicado em 18 de dezembro, o ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Benjamin Zymler ressaltou que essas definições podem exigir “adequações na documentação, na matriz de riscos, na modelagem econômico-financeira e nos instrumentos convocatórios”, justificando a suspensão do processo até a consolidação do acordo.

O TCU já analisava a minuta do contrato de concessão e precisa aprovar o texto para que o edital seja publicado e o certame retomado oficialmente.

Segundo Otto Burlier, quando o projeto começou a ser estruturado, em 2024, a avaliação era de que não seria necessário um acordo específico entre os três países. O cenário, porém, mudou após alterações políticas no Paraguai e na Bolívia.

“O próprio governo paraguaio nos procurou e falou: ‘A gente precisa, se possível, ter algo um pouco mais robusto, não adianta só ter a opinião do Brasil sobre a hidrovia’”, afirmou Burlier.

A proposta em discussão prevê a criação de um comitê trinacional para acompanhar a concessão. A ideia é que a futura concessionária preste contas a esse grupo, formado pelos três países, enquanto a gestão operacional e a fiscalização ficariam sob responsabilidade da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq).

E conforme os dados da Antaq, nos dois primeiros dois primeiros meses de 2016, apesar escassez de água no Rio Paraguai, que na maior parte do primeiro bimestre ficou com o nível abaixo de um metro na régua de Ladário, o volume transportado pela hidrovia bateu recorde histórico, chegando a 1,403 milhão de toneladas de minérios. 

Os dados revelam que o volume foi 15,5% maior que no primeiro bimestre do ano passado, quando foram escoadas 1,215 milhão de toneladas. Em 2025, porém, o nível do Rio Paraguai já estava em 1,14 metro no primeiro dia do ano. Em 2026, por conta das chuvas abaixo da média história, este nível só foi alcançado no dia 27 de fevereiro. 

Para evitar a suspensão do transporte nos períodos de estiagem, o projeto de concessão prevê que pelo menos 18 pontos sejam submetidos a trabalhos de dragagem de manutenção. Esse tipo de intervenção equivale à remoção de terra no fundo do leito, sem retirada da areia acumulada nestes locais. 

Volume transportado pela hidrovia nos dois primeiros meses deste ano chegou a 1,4 milhão de toneladas, montante recorde para o períodoCRONOGRAMA OFICIAL DO MINISTÉRIO DOS PORTOS

 

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