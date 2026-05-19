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TRÁFICO DE DROGAS

Operação da Polícia Federal desarticula facção criminosa em 3 cidades de MS

Ação cumpre 41 ordens judiciais em quatro estados contra organização criminosa baseada em Ponta Porã

João Pedro Flores

19/05/2026 - 07h55
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Na manhã desta terça-feira (19), a Polícia Federal deflagrou a Operação Lucis para desarticular uma organização criminosa voltada ao tráfico internacional de drogas, lavagem de capitais e delitos correlatos.

Ao todo, são cumpridos nove mandados de prisão preventiva e 32 mandados de busca e apreensão, além de medidas de sequestro de bens, valores e imóveis em desfavor de pessoas físicas e jurídicas investigadas.

Em Mato Grosso do Sul, as ordens judiciais são cumpridas nos municípios de Ponta Porã, Dourados e Campo Grande, além de outras cidades em três estados: São Paulo (SP), Guarulhos (SP), Peixoto de Azevedo (MT) e Porto Seguro (BA).

A operação conta com a participação de policiais federais lotados nos estados de Mato Grosso do Sul, São Paulo, Mato Grosso e Bahia, além do apoio do TOR/MS e do BOPE/MT.

A investigação teve início a partir da apreensão de 551,9 kg de cocaína, realizada no dia 19 dezembro de 2024 pelo Tático Ostensivo Rodoviário da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (TOR/MS), na MS-164, em Ponta Porã. A droga foi encontrada em um depósito após uma denúncia anônima. O valor estimado dos entorpecentes apreendidos é de R$ 41.392.500,00.

A equipe do TOR recebeu informações sobre um veículo Citroen/C3 que estaria transportando drogas. No local indicado, os policiais avistaram o carro e avistaram um casal de passageiros fugir para o interior de um depósito. O motorista do veículo tentou escapar em direção ao Paraguai, mas não conseguiu.

Um homem, de 39 anos, e uma mulher, de 29, ambos de Avaré (SP), foram detidos e informaram que haviam sido contratados para embalar e transportar a droga, mas não sabiam o destino final.

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Campo Grande

Condomínio de luxo está sobre duas áreas de preservação

Relatório do MPMS aponta série de irregularidades e solicita que medidas sejam tomadas

19/05/2026 08h00

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Condomínio de luxo com quase 400 lotes está em construção na saída para Três Lagoas, na Capital

Condomínio de luxo com quase 400 lotes está em construção na saída para Três Lagoas, na Capital Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

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Perícia realizada em março deste ano pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) constatou que o Condomínio de Luxo Soul Corpal Living Resort está ocupando duas áreas de preservação ambiental que terão de ser recuperadas e vão obrigar a incorporadora a reduzir o número de lotes. 

É que parte dos 395 lotes na área localizada na saída para Três Lagoas, nos limites do Bairro Maria Aparecida Pedrossian, está sobre uma área que deverá ter vegetação nativa.

Em relatório de vistoria técnica apresentado pela Secretaria de Desenvolvimento de Apoio às Atividades de Execução (Daex), vinculado ao MPMS, é afirmado que o condomínio tem “passivos ambientais em relação à conservação das faixas de APP [Área de Preservação Permanente] dos Córregos Estribo e Lajeado”, destacando que em torno das duas barragens existentes hoje no local quase não existe vegetação típica do Cerrado e que nas margens dos dois córregos esta vegetação também foi suprimida. 

Nas barragens o limite mínimo é de 30 metros a partir da margem. No caso dos cursos d’água, são 100 metros. 

Mas o geólogo Vitor Avila Barsotti, com a colaboração da geógrafa Flávia Reis Alves, enfatiza que embora a vegetação esteja ausente, foi constatado dano ambiental . 

Mesmo com o loteamento na fase inicial “parte do arruamento já incide tanto na APP projetada de 100 metros para o Córrego Estribo quanto na APP de 30 metros do barramento de jusante, sendo registrada, ainda, a presença de um processo erosivo nesse local”. 

Outra preocupação dos profissionais é com a ampliação destes dois espelhos de água, com um dos reservatórios passando de 0,3065 hectare para 4,7719 hectares [quase 15 vezes maior] e o outro de 1,1174 hectare para 2,2253 hectares [o dobro praticamente], que “implicará consequente aumento da faixa de proteção no entorno”.

Esta ampliação fez com no relatório fosse destacado que nos autos não foram incluídas plantas técnicas com delimitação precisa das áreas inundadas projetadas e nem esta demarcação in loco no terreno. 

“Frisa-se que as plantas constantes no processo indicam a previsão de APP no entorno dos barramentos, porém sem explicação das metragens adotadas”, afirma Barsotti.

O geólogo que esteve no dia 29 de janeiro no local determinou que a incorporadora faça a adequação do arruamento de modo a não incidir sobre as APPs existentes no imóvel. Hoje parte das ruas estão em área que serão de preservação.

Também que seja feita a recuperação do processo erosivo existente à margem da barragem do Córrego Estribo, que a empresa apresente o Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (Prada) para recuperação das APPs dos Córregos Estribo e Lajeado e dos barramentos existentes no imóvel, de forma a atender a Lei Federal 12.651/2012 e no Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental (APA) do Lajeado.

Além disso, demarque in loco os limites da APPs dos córregos Estribo e Lajeado (100 metros) e dos barramentos ( 30 metros já considerando as áreas ampliadas dos reservatórios, conforme previsto no projeto do empreendimento), promovendo ações para conservação e recuperação das faixas degradadas.

Além desta questão ambiental, a criação do condomínio está repleta de irregularidades, segundo o relatório do MPMS. A incorporadora responsável pelo loteamento desrespeitou questões urbanísticas, fez obras antes do registro no Cartório de Imóveis, invadiu área da linha férrea Malha Oeste, mesmo sabendo que havia impedimentos legais. 

O empreendimento chegou a ser embargado e a Procuradoria do Município recomendou a anulação de sua criação.

* Saiba 

A irregularidade ambiental é apenas um dos problemas apontados pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) sobre o condomínio Soul Corpal Living Resort.

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Levantamento

Segurança pública: apenas 32% se sentem seguros na cidade onde vivem

Pesquisa aponta ainda que 82% apoiam câmeras corporais em policiais

18/05/2026 23h00

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Divulgação / PMMS

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Pesquisa do Instituto Sou da Paz sobre segurança pública mostra que a maioria da população brasileira defende propostas que priorizam eficiência, prevenção, uso de tecnologia e respeito à lei. O estudo mostra ainda que os a maior parte dos entrevistados não se sente segura na cidade onde, especialmente as mulheres. 

A pesquisa revela, por exemplo, que a frase “bandido bom é bandido morto” não encontra adesão ampla na sociedade – apenas 20% concordam com ela. No entanto, 73% acreditam que os criminosos devem ser julgados e presos pelos seus crimes.

“A sociedade brasileira está cansada de promessas antiquadas e deseja outras formas de pensar esse tema, para além dos radicalismos cristalizados que não têm trazido resultados reais no dia a dia das pessoas. Há uma maioria silenciosa que busca resultados e eficácia, por isso apoia novas ideias sobre a segurança pública”, destacou a diretora-executiva do Instituto Sou da Paz, Carolina Ricardo.

Realizado pela Oma Pesquisa, o estudo divulgado nesta segunda-feira (18) foi realizado de novembro a dezembro de 2025, com abrangência nacional e contou com 1.115 entrevistas presenciais, pessoais e domiciliares. 

De acordo com o estudo, a maior parte da população (55%) acredita que o país precisa aplicar as leis já existentes a todos os criminosos, enquanto apenas uma parcela (39%) acredita na necessidade do aumento das penas. 

A pesquisa revela também que 77% da população entendem que armas legalmente compradas também podem ser utilizadas em atos violentos quando são roubadas; e 73% afirmam que ter mais armas em circulação gera mais violência. 

Sobre atuação policial, 82% são favoráveis ao uso de câmeras corporais como tecnologias protetivas e 65% acreditam que é preciso uma polícia melhor e mais preparada.

Mulheres
A pesquisa demonstra ainda que apenas 32% das pessoas se sentem seguras na cidade onde moram, índice que cai para 26% entre as mulheres. O levantamento mostra também que 83% das pessoas identificaram a violência contra a mulher presente em suas cidades.

Para transformar a segurança pública nos próximos anos, o Instituto Sou da Paz recomenda cinco prioridades: proteger meninas e mulheres, fortalecer polícias mais preparadas e valorizadas, enfrentar o crime organizado, reduzir roubos e retirar armas ilegais de circulação.

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