Caminhoneiro bêbado atropela mulher e arrasta moto por 3 km em rodovia de MS

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Na tarde desta terça-feira (19), uma mulher morreu após sua moto colidir com uma carreta e o veículo ser arrastado por três quilômetros, na rodovia MS-156, nas proximidades da Avenida Dom Redovino, em Dourados.

De acordo com o boletim de ocorrência, Mitla Machado, de 38 anos, conduzia a motocicleta pela Rua Presidente Vargas, sentido Aldeia Indígena Jaguapiru, onde residia, e levava na garupa seu filho, Shayd Machado, de 21 anos.

Nesse momento, o condutor da carreta, identificado como Anderson Chaves Bonza, 36 anos, não respeitou a sinalização de parada obrigatória existente no Anel Viário e colidiu lateralmente com a motocicleta.

Com o impacto, a motocicleta ficou presa sob a carreta, sendo arrastada por aproximadamente 3 km pelo Anel Viário. O condutor só parou a carreta após outros motoristas da via o avisarem que a motocicleta estava pegando fogo, perto do tanque de combustível. A moto ficou totalmente destruída.

Após a realização do teste de etilômetro no motorista da carreta, os policias militares constataram que o resultado foi de 0,85 mg/L, ou seja, ele estava sob efeito de álcool. Ainda conforme a PM, no interior da cabine do caminhão também foram encontradas 10 latas de cerveja vazias, armazenadas em um cooler.

Em entrevista informal aos policiais, Anderson alegou que não percebeu o momento da colisão, afirmando que trafegava com os vidros fechados. Ele relatou à equipe da Polícia Militar Rodoviária (PMR) que, na noite anterior, estava ingerindo bebida alcoólica em uma fazenda de seu patrão até aproximadamente às 23h. Devido ao seu estado de embriaguez, o autor não conseguiu relatar com clareza a dinâmica do sinistro.

O autor foi detido no local, entregue à equipe da PMR e levado à 1ª Delegacia de Polícia de Dourados. O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor sob a influência de álcool. Anderson também foi autuado pelo delito de lesão corporal culposa.

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