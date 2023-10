Onda de calor continua provocando temperaturas extremas em Mato Grosso do Sul. Neste domingo (22), Campo Grande voltou a atingir recorde de calor de 2023, chegando a marca de 38,1ºC. O pico histórico de calor em Campo Grande havia chegado a 37,8ºC no dia 18 deste mês.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), até as 15h deste domingo, sete municípios do Estado registraram temperatura máxima acima de 40ºC. A região de Nhumirim em Corumbá, foi a mais quente, chegando a 41.4ºC, Porto Murtinho (41.1ºC), Aquidauana (40.5ºC), Corumbá (40.4ºC), Pedro Gomes (40.3ºC), Miranda (40.2ºC) e Coxim (40ºC).

Além disso, a região de Nhumirim e os municípios de Miranda e Porto Murtinho estavam entre as mais quentes do Brasil na tarde de ontem, de acordo com o Inmet, em segundo, quarto e oitavo lugar, respectivamente.

O calor extremo continua sendo esperado para esta segunda-feira (23). Em Campo Grande, as temperaturas máximas devem ficar entre 30ºC e 36ºC ao longo da semana.

A previsão para o Estado indica tempo estável com sol e variação de nebulosidade. Porém há probabilidade para chuvas e tempestades com destaque nas regiões sul/sudeste do estado devido ao deslocamento de cavados em níveis médios da atmosfera, aliado ao aquecimento diurno.

Também é esperado temperaturas máximas com valores próximos aos 40ºC e 42°C, principalmente nas regiões pantaneira e norte.

Aliado às altas temperaturas, esperam-se baixos valores de umidade relativa do ar, entre 20-40%.

O Cemtec recomenda que nesta semana de calor, as pessoas bebam bastante líquido, além de umidificar os ambientes e evitar exposição ao sol nos horários mais quentes e secos do dia, principalmente na região pantaneira que terá tempo muito quente e seco, sem previsões de ocorrência de chuvas.

ALERTA

Por causa da onda de calor, o Inmet emitiu um alerta de perigo que vai até o início da noite de hoje (23) na região Centro-Oeste.

Existe a possibilidade de os termômetros marcarem até 5ºC acima da média durante cinco dias.

Segundo o instituto, há risco à saúde por causa da temperatura alta em quase todo o estado de Mato Grosso, para a porção norte de Mato Grosso do Sul, para a fatia sul do Amazonas e para trechos próximos às divisas de Mato Grosso com Tocantins e Goiás.

Segundo Climatempo, o calorão é provocado pela intensificação de um sistema de alta pressão atmosférica sobre o interior do Brasil, que já vem ocorrendo desde o início desta semana.

O sistema de alta pressão atmosférica, explica, inibe a formação de grandes nuvens e a ocorrência de chuva, permitindo o maior número de horas com sol forte sobre a superfície.

