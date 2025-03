Campo Grande deve enfrentar nova escassez de chuvas no mês de março

Após período de chuvas a tendência da escassez de precipitação deve seguir para os próximos meses na maioria dos municípios do Mato Grosso do Sul. - Foto: Marcelo Victor / Arquivo Correio do Estado

Após período de chuvas que ocorrem no início do ano, o tempo no mês de março deve voltar a quente e seco, com nova escassez de chuvas.

É o que indica as previsões climáticas do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec) para decorrer do mês com temperaturas elevadas, acima da média histórica, e chuvas abaixo da média.

“Deve seguir o mesmo cenário que aconteceu no mês, no ano passado, de chuvas irregulares, abaixo da média e temperaturas mais elevadas. Em março de 2024 a precipitação em Campo Grande foi muito irregular e abaixo da média, e neste ano deve seguir nesse cenário infelizmente”, declarou o meteorologista do Cemtec, Vinícius Sperling.

O mês de março do ano passado foi o menos chuvoso do ano, em 31 dias choveu apenas 19 mm em um período de 10 dias do mês de acordo com os dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Nesta primeira semana de março, segundo os dados do Inmet, a precipitação acumulada foi de 6.8 mm em Campo Grande.

A chuva acumulada ficou 87% abaixo do que era esperado para o mês de março, que de acordo com os dados do Cemtec, a média esperada de precipitação neste período é de 149 mm.

O ano de 2024 terminou com um deficit hídrico de -600mm em Campo Grande, dado preocupante já que o ano fechou com umidade do solo muito abaixo do que era esperado.

Em fevereiro segundo dados do Inmet choveu 116mm na capital, e no mês de janeiro, apenas 50,8mm.

Segundo a evolução do monitoramento das condições de secas do Cemtec, no Estado, os índices de seca em Campo Grande no início deste ano estão classificadas como graves, sendo este o 3º grau de intensidade ficando abaixo da seca extrema e excecional (que não estão presentes em Mato Grosso do Sul).

A tendência da escassez de chuvas deve seguir para os próximos meses na maioria dos municípios do Mato Grosso do Sul.

Devido as previsões meteorológicas para os próximos meses indicarem temperaturas elevadas, acima da média histórica, e chuvas abaixo da média, o Governo do Estado já antecipa as medidas preventivas e estruturação das equipes para combate no Pantanal sul-mato-grossense, já que a mudança no clima deve aumentar a possibilidade de incêndios no bioma.

O Governo deve reeditar a operação realizada no ano passado para o Pantanal. Embora tenham ocorridos incêndios tendo 17% do bioma destruído pelo fogo, não se repetiu a catástrofe verificada em 2020 quando mais de 4 milhões de hectares foram queimados.

SECA HISTÓRICA

Marcado por longos períodos sem chuvas, 2024 foi o ano com o menor acumulo de chuva da história em Campo Grande de acordo com dados anuais da estação meteorológica do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).

Em 12 meses, choveu apenas 780mm na capital, este quantitativo está 45% baixo do que era esperado no ano, que tem como base a média histórica anual da cidade de 1,455mm (período de referência de 1981 a 2010).

O cenário de seca em 2024 é tratado como preocupante, já que conforme os dados pluviométricos da capital dos últimos 23 anos, o ano de 2024 é o único com precipitação abaixo dos 1.000mm anuais.

O menor quantitativo de precipitação acumulada era de 1.003mm, dado registrado em 2019, a seis anos atrás, o maior é de 2013 quando choveu no ano 1.732mm.

A seca histórica aconteceu devido a atuação de fenômenos climáticos na região centro-oeste do país, entre eles está a atuação natural do fenômeno El Niño que foi considerada de grande intensidade globalmente nos anos de 2023 e 2024, alterando o regime das chuvas.

Além do El Niño, conforme explica o meteorologista Vinícius Sperling, outros fenômenos impactaram para escassez de chuvas em Campo Grande neste ano.

“A situação meteorológica que levou a esta seca foi a concentração de massas quentes na região central, que atuaram como bloqueio atmosférico. Essas massas quentes se intensificaram ao longo dos dias, impedindo a entrada de frentes frias, que são responsáveis pela formação de nuvens e chuvas”, explicou Vinícius.

As temperaturas acima da média registradas em Campo Grande, conforme informou o meteorologista à reportagem, também aceleram os processos de evaporação e evapotranspiração das plantas, o que amplifica o cenário de seca por conta da perda rápida de água do solo.

“Outra coisa que também acarreta este cenário sem chuvas são os incêndios, vimos que neste ano Campo Grande teve muitos focos de incêndios em terrenos, principalmente ao longo de julho, setembro e outubro. E tudo isso interliga com as fumaças de incêndios vindas do pantanal, prolongando a seca”, acrescentou o meteorologista do Cemtec.

Dados mensais do Inmet sobre o acumulado de chuvas em Campo Grande mostram que apenas o mês de abril em 2024 superou a média mensal esperada de precipitação, registrando 138.6mm sendo que a média esperada para o mês é de 100mm.