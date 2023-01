Campo Grande retoma a vacinação contra a Covid-19 para crianças a partir de 3 anos

As 1,7 doses que a Capital recebeu fazem parte do lote de 6,5 mil doses da Coronavac, distribuídas pelo Ministério da Saúde ao MS - Myke Sena / Ministério da Saúde

Campo Grande retoma a vacinação contra Covid-19 para crianças que possuem entre 3 e 5 anos de idade. A retomada da vacinação foi anunciada pela prefeitura de Campo Grande nesta quinta-feira (19), após a Capital receber um lote de 1,7 mil doses da vacina Coronavac, que estava em falta desde novembro de 2022.

Os imunizantes serão destinados exclusivamente para crianças. A Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) informa que, para evitar o desperdício das doses, o imunizante será distribuído nas mesmas dez unidades que realizam a vacinação de bebês.

A Secretaria estima que existem cerca de 11 mil crianças, de idades entre 3 e 5 anos, que estão aguardando pela segunda dose da vacina para que o esquema de imunização seja completado.

“Iremos referenciar unidades para que o maior número possível de crianças receba a dose, e é necessário atenção, neste momento, para quem irá se vacinar”, explica a superintendente de vigilância em saúde, Veruska Lahdo.

A Sesau conta que Campo Grande estava sem a Coronavac desde novembro de 2022, um cenário que acompanha a situação nacional.

Além disso, a Prefeitura de Campo Grande informa que o quantitativo de doses ainda é inferior ao necessário para alcançar a cobertura vacinal da população da Capital e, portanto, “será preconizada a utilização deste imunizante nas crianças que já receberam a primeira dose. Para quem ainda não tomou nenhuma dose, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) liberou a aplicação da Pfizer baby”.

Ainda conforme a prefeitura, o último carregamento do imunizante Coronavac recebido por Campo Grande foi no início do mês de dezembro, após todas as doses disponíveis terem sido aplicadas.

“A responsabilidade do abastecimento de vacinas é do Ministério da Saúde, nós não temos autonomia para comprarmos o imunobiológico”, comenta Veruska.

Onde se vacinar?

Unidades de saúde: 7h30 às 11h – 13h às 16h45

Centro - UBS 26 de Agosto

Bandeira - USF Moreninha

Anhanduizinho - UBS Dona Neta e USF Paulo Coelho Machado

Prosa - USF Noroeste

Imbirussu - UBS Silvia Regina e USF Aero Itália

Lagoa - UBS Caiçara e USF Santa Emília

Segredo - USF São Francisco

Dados Epidemiológicos

Conforme noticiado pelo Corrieo do Estado, o Boletim Epidemiológico Covid-19 semanal, divulgado na última terça-feira (17), registrou 1.873 casos confirmados em Mato Grosso do Sul.

Na prática, Mato Grosso do Sul registrou 40 mortes e 7.949 casos confirmados, já na primeira quinzena de 2023.

Além disso, o Boletim informa que foram 25 óbitos causados pela Covid-19 em uma semana, totalizando 10.969 mortes no estado desde o início da pandemia.

Campo Grande mantém-se como o município que registrou o maior número de casos confirmados, 163 novas confirmações em uma semana, seguido de Dourados, com 133 e, por fim, a cidade de Chapadão do Sul registrou 122 casos.

A Capital sul mato grossense registrou 13, dos 25 óbitos registrados.

Ainda conforme o Boletim, existem pouco mais de 2000 pessoas em isolamento domiciliar, além de 49 vítimas hospitalizadas, sendo 15 em UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

