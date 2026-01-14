Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

SAÚDE

Caneta emagrecedora pode afetar a testosterona e desempenho sexual, alerta urologista

No Paraguai, fácil acesso às mercadorias mais baratas e sem prescrição médica impulsionam o uso irregular em MS

João Pedro Flores

14/01/2026 - 18h15
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O uso de canetas emagrecedoras como Mounjaro e Wegovy cresce em ritmo acelerado no Brasil. Em Mato Grosso do Sul, a facilidade de compra irregular, especialmente por conta da proximidade com o Paraguai, favorece a automedicação e o uso sem qualquer acompanhamento médico.

Dr. Henrique Coelho, médico urologista

O urologista e especialista em saúde do homem Dr. Henrique Coelho esclarece que o problema não está exatamente no medicamento, mas na forma como ele vem sendo utilizado. 

“O vilão não é a caneta emagrecedora, mas o uso sem prescrição, sem exames prévios e sem monitoramento dos impactos que pode causar no organismo”, alerta.

Efeito rebote: o peso volta e mais rápido

Uma pesquisa recente publicada na revista científica britânica British Medical Journal (BMJ) chama atenção para um dado preocupante: pessoas que interrompem o uso das canetas emagrecedoras podem recuperar o peso perdido até quatro vezes mais rápido do que aquelas que emagrecem por meio de alimentação equilibrada e atividade física.

De acordo com o estudo, pacientes com sobrepeso chegam a perder cerca de 20% do peso corporal durante o uso das injeções. Após a interrupção do tratamento, a recuperação média é de 0,8 kg por mês, caracterizando o chamado efeito sanfona, quando o peso volta de forma rápida e progressiva.

“O corpo não entende esse processo como algo saudável. Ele reage tentando recuperar o peso perdido, o que gera frustração e novos riscos à saúde. É por isso que é fundamental o acompanhamento médico”, explica o urologista.

Impactos diretos na saúde masculina

Segundo o Dr. Henrique Sherer, o organismo masculino depende de um equilíbrio hormonal delicado, especialmente da testosterona. Mudanças bruscas no peso e na nutrição podem desregular esse sistema de diversas formas.

“A restrição calórica severa pode sinalizar ao corpo um estado de ‘fome’, levando à diminuição da produção de testosterona. Essa desregulação hormonal pode causar queda da libido, disfunção erétil e até redução da qualidade do esperma”, pontua.

O especialista alerta também que o ciclo de emagrecimento acelerado seguido de ganho rápido de peso pode trazer impactos importantes, tanto no curto quanto no longo prazo.

No curto prazo, os principais efeitos incluem:

  • Deficiências nutricionais (vitamina D, B12, zinco, magnésio)
  • Perda de massa muscular
  • Cansaço excessivo
  • Queda da libido
  • Alterações de humor e disposição

No médio e longo prazo, os riscos aumentam:

  • Desregulação hormonal, com possível queda da testosterona
  • Disfunção erétil
  • Redução da fertilidade masculina
  • Maior risco metabólico
  • Dificuldade em manter o peso a longo prazo
  • Possível sobrecarga renal em pacientes predispostos

Para o urologista, a orientação é clara: não existe atalho seguro quando o assunto é saúde. “Quando há indicação médica, o tratamento pode ser feito, mas sempre com acompanhamento, exames e mudanças reais no estilo de vida. O homem precisa entender que emagrecer rápido demais pode custar caro no futuro”, conclui.

Assine o Correio do Estado

APREENSÃO

Adolescente é preso com carregamento de droga em ônibus que seguia para Dourados

As autoridades perceberam o nervosismo do jovem que transportava 8,3 kg de maconha no transporte coletivo, na rodovia MS-156

14/01/2026 16h08

Compartilhar
O jovem transportava duas bolsas carregadas de tabletes de maconha

O jovem transportava duas bolsas carregadas de tabletes de maconha Divulgação: Departamento de Operações de Fronteira

Continue Lendo...

Um adolescente de 16 anos foi preso por policiais militares do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), nesta quarta-feira (14), em Amambai. O jovem transportava 8,3 kg de maconha em um ônibus, na rodovia MS-156.

Os militares realizavam bloqueio na região, entre os municípios de Amambai e Caarapó, quando abordaram o coletivo. Segundo as autoridades, durante o processo de entrevista dos passageiros, o adolescente apresentou excesso de nervosismo.

Ele transportava duas bolsas, onde foram localizados 16 embalagens da droga. Questionado, o menor confessou que pegou o entorpecente no município de Coronel Sapucaia e que o destino final seria a cidade de Dourados.

A droga e o adolescente foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil de Amambai.

A ação ocorreu no âmbito do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, uma parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) com o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

Assine o Correio do Estado

Campo Grande

Suspeito de tráfico de drogas é morto pelo Batalhão de Choque dentro de condomínio

Roger da Costa Gonçalves usava tornozeleira eletrônica e foi atingido com ao menos seis tiros dentro de casa

14/01/2026 15h15

Compartilhar
Policias dentro do condomínio, na tarde desta quarta-feira (14)

Policias dentro do condomínio, na tarde desta quarta-feira (14) Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

Continue Lendo...

Roger Costa Gonçalves, de 31 anos, morreu na tarde desta quarta-feira (14) após embate com policiais do Batalhão de Choque da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, dentro do Residencial Reinaldo Busanelli, condomínio em que vivia junto da mãe, no Jardim Campo Nobre, em Campo Grande.

Morto no horário de almoço, o homem era monitorado por meio de tornozeleira eletrônica. Conforme apurou o Correio do Estado, os disparos ocorreram no 3°andar do condomínio, localizado na Rua Cláudio Coutinho. Em meio ao ocorrido, a versão dada pelos moradores é diferente da repassada pelos policiais. 

Na versão dos moradores, não houve confronto. Uma moradora que não quis se identificar disse à reportagem que os policiais chegaram por volta do horário de almoço e questionaram uma condômina para que abrisse o portão. Sem dar muitas explicações, ela teria dito que a autorização deveria ser concedida pela portaria do local, o que ocorreu. 

Após entrar, os policiais teriam permanecido cerca de 15 minutos no local, disparado ao menos seis vezes contra Roger e só após o ocorrido, decidiram ligar a sirene da viatura e se dirigiram à Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) do Bairro Universitário, onde Roger morreu. 

"Subiram na maldade, foi papo de 6 tiros. Só estava a polícia lá em cima, nem a mãe deixaram subir. Não veem nada e já chegam atirando. Deram o primeiro tiro e um monte em seguida, um tiro atrás do outro, não dá para justificar", disse a mulher. 

Policias dentro do condomínio, na tarde desta quarta-feira (14)

Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado 

Versão da polícia 

Roger respondia por associação criminosa e respondia por tráfico de drogas. Anos atrás, teria sido responsável por levar celulares à presos faccionados ao Primeiro Comando da Capital (PCC), facção de São Paulo com ramificação em Mato Grosso do Sul.  Sem dar detalhes, a polícia disse que dentro da casa de Roger foram encontradas porções de maconha e cocaína. 

Assine o Correio do Estado 

 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Vereadores derrubam aumento do IPTU em Campo Grande
sessão extraordinária

/ 1 dia

Vereadores derrubam aumento do IPTU em Campo Grande

2

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3585, segunda-feira (12/01): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3585, segunda-feira (12/01): veja o rateio

3

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3586, terça-feira (13/01)
Loterias

/ 22 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3586, terça-feira (13/01)

4

Para superar crise, Estado tenta vender "cheque frio" de R$ 19 bilhões
ARRECADAÇÃO

/ 1 dia

Para superar crise, Estado tenta vender "cheque frio" de R$ 19 bilhões

5

Resultado da Quina de hoje, concurso 6926, terça-feira (13/01)
Loterias

/ 22 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6926, terça-feira (13/01)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Autônomo, mesmo em férias não se esqueça da contribuição previdenciária em 2026
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 5 dias

Juliane Penteado: Autônomo, mesmo em férias não se esqueça da contribuição previdenciária em 2026
Leandro Provenzano: Saldo devedor no boleto da loteadora ou incorporadora?
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

Leandro Provenzano: Saldo devedor no boleto da loteadora ou incorporadora?

Juliane Penteado: MEI em 2026
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 semana

Juliane Penteado: MEI em 2026
Juliane Penteado: Cuidados com a Previdência Social para quem pretende se aposentar em 2026
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 2 semanas

Juliane Penteado: Cuidados com a Previdência Social para quem pretende se aposentar em 2026