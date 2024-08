Casal de MS que morreu em acidente aéreo será sepultado no Rio Grande do Sul

TEMPO

Frio permanece até terça-feira (13); já na quarta-feira (14), o calor volta com tudo

Dados divulgados em tempo real pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) apontam que 13 municípios de Mato Grosso do Sul registraram temperaturas inferiores a 10ºC às 7 horas desta segunda-feira (12).

O dia amanheceu extremamente gelado em todas as regiões do Estado. Quem saiu cedo de casa para trabalhar teve que se agasalhar bem.

Inmet divulgou alerta amarelo de declínio de temperatura para o sul de Mato Grosso do Sul. Isto significa que os termômetros estarão de 3ºC a 5ºC abaixo da média, com leve risco à saúde.

A frente fria trouxe chuva e derrubou as temperaturas em Mato Grosso do Sul.

A chuva foi suficiente para aumentar a umidade relativa do ar, melhorar a qualidade de respiração, provocar leve queda nas temperaturas e “reanimar” plantações. O Estado estava há aproximadamente um mês sem chuva.

Confira as temperaturas mínimas às 7 horas da manhã desta segunda-feira (12):

MUNICÍPIO TEMPERATURA (ºC) Água Clara 5,7ºC Amambai 5,4ºC Aquidauana 8,3ºC Campo Grande 10,2ºC Chapadão do Sul 9,3ºC Corumbá 13,2ºC Dourados 7,1ºC Itaquiraí 7,9ºC Jardim 4,3ºC Miranda 10,3ºC Ponta Porã 9,4ºC Porto Murtinho 8ºC Rio Brilhante 2,9ºC Ponta Porã 9,4ºC Sete Quedas 8,6ºC Sonora 14ºC Três Lagoas 9,6ºC

*Fonte: Inmet

De acordo com o meteorologista, Campo Grande registrou a menor temperatura do ano neste sábado (10), quando os termômetros alcançaram 4,8 , com sensação de -0,5. Conforme noticiado pelo Correio do Estado, um homem em situação de rua faleceu vítima de hipotermia na rua Vaz de Caminha, no Jardim Noroeste, em Campo Grande.

TCHAU FRIO, OI CALOR

Semana começou gelada de “trincar os dentes” em Mato Grosso do Sul, mas vai terminar com um calorão “de rachar”. Ao longo da semana, o sul-mato-grossense vai ter que trocar o mate pelo tereré e o casaco pela blusa de regata.

Domingo (11) e segunda-feira (12) serão de frio, baixas temperaturas, clima gelado e céu parcialmente nublado. Na terça-feira (13), o clima congelante se despede, o sol reaparece e o tempo começa a esquentar.

Na quarta-feira (14), o calor “volta com tudo” e a quinta-feira (15), sexta-feira (16) e sábado (17) serão dias extremamente quentes e secos em Mato Grosso do Sul.

"Temperaturas entram em elevação partir segunda feir, mas aquele friozinho pela manhã continua. Alerta que a umidade deve cair em níveis críticos abaixo de 12%, além disso a temperatura deve disparar e valores acima de 35 graus deve ocorrer no norte e oeste do estado. Não há previsão de chuvas e nem de nuvens decorrer da semana. Muita poeira, areia e fumaça na semana que vem", detalhou o meteorologista Natálio Abrahão, ao Correio do Estado.

INVERNO

O inverno começou às 16h51min de 20 de junho e terminará às 8h44min de 22 de setembro de 2024.

É caracterizada por clima gelado, tempo frio/fresco, temperaturas baixas e em queda, tempo seco, baixa umidade relativa do ar, pouca chuva e ocorrência de geadas/nevoeiros.

De acordo com o meteorologista Natálio Abrahão, apesar de ser caracterizada pelo frio, haverá muito mais dias quentes do que frios, nesta estação de inverno, em Mato Grosso do Sul.

Isto significa que haverá dias seguidos de sol, céu limpo, calor e temperaturas mais altas que o normal no Estado. Portanto, este inverno será mais quente e mais seco em comparação ao dos últimos anos.

Mas, como típico da estação, também haverá alguns dias frios e avanço de frentes frias, com temperaturas próximas aos 5ºC e 10ºC. Mas, de fato, as massas de ar frias serão de baixa intensidade, ou seja, haverá pouco frio.

Haverá pouca chuva neste inverno em Mato Grosso do Sul. Chuvas tendem a ficar abaixo do esperado, principalmente entre julho e agosto, no Estado. O índice pluviométrico será irregular, fraco e mal distribuído em Mato Grosso do Sul.