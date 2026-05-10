Casal é detido seminu após tentativa de sexo em voo que pousou na Argentina

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Um casal foi detido neste sábado, 9, após tentar manter relações sexuais em seus assentos durante um voo da companhia Copa Airlines que partiu do Panamá e pousou na madrugada no aeroporto de Rosário, na Argentina, conforme informações do jornal La Nacion.

Os envolvidos - um homem de 55 anos e uma mulher de 60 - estavam seminus nos assentos da fileira F do voo CM 836, proveniente da capital panamenha, quando foram denunciados por outros passageiros, conforme confirmaram fontes do aeroporto ao periódico.

Diante das reclamações, a chefe de cabine da aeronave informou ao supervisor que desejava iniciar uma ação penal “por exibicionismo” contra os dois passageiros.

De acordo com o protocolo vigente, foi estabelecida comunicação com o Ministério Público de Acusação de Rosario, que determinou que os acusados fossem encaminhados, após o pouso, à delegacia responsável pela jurisdição do aeroporto internacional localizado no bairro de Fisherton, para a realização dos procedimentos de praxe, após obtenção de impressões digitais e fotos.

O Código Aeronáutico da Administração Nacional de Aviação Civil (ANAC) não possui uma norma específica para pessoas que tentam manter relações sexuais em uma aeronave. No entanto, isso viola as normas de conduta dos passageiros e dificulta a capacidade do comandante para manter a ordem e a segurança a bordo.

É essa autoridade que pode tomar medidas contra pessoas que prejudiquem a segurança, a disciplina ou o andamento normal do voo. Nos casos de exibicionismo, a situação pode resultar em processos contravencionais ou criminais alheios ao Código Aeronáutico. Também podem ser aplicados os regulamentos de segurança operacional da ANAC relativos a condutas que alterem as condições normais do voo.

Em paralelo, a companhia aérea pode aplicar sanções ou até proibi-los de viajar com ela no futuro.

Detidos por fazer sexo no banheiro

No ano passado, um episódio semelhante ocorreu em um voo da companhia aérea EasyJet que fazia a rota Londres-Luton-Alicante. Um casal britânico de cerca de 30 anos ficou embriagado e gritou para os passageiros que iria participar do “high mile club”, uma expressão usada em inglês para se referir a pessoas que fazem sexo durante um voo.

Em seguida, eles se trancaram no banheiro e começaram a se ouvir ruídos. Os passageiros ficaram incomodados e pediram a intervenção da tripulação. Foi então que revelaram que o casal já havia causado problemas antes de embarcar no avião, uma vez que haviam consumido uma quantidade excessiva de álcool.

Uma comissária de bordo se aproximou do banheiro e pediu que saíssem, mas não recebeu resposta. Os barulhos continuavam e, então, as autoridades espanholas do aeroporto de Alicante foram notificadas.

Dois anos antes, outro caso ocorreu na mesma companhia aérea quando um casal se trancou em um banheiro no voo de Luton para Ibiza para manter relações sexuais. No entanto, naquela ocasião, foram descobertos por um membro da tripulação que abriu a porta. Ao desembarcarem do avião, foram presos.