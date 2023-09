Cerca de 4 mil pessoas participarão do desfile cívico-militar da independência na Capital

Nesta quinta-feira (7), é celebrado o Dia da Independência do Brasil e, em Campo Grande, a comemoração acontecerá com desfile cívico-militar, contando com a presença de mais de 4 mil participantes.

Entre os que vão desfilar, estarão alunos da rede pública de ensino estadual e municipal, além das forças de Segurança Pública, militares das Forças Armadas e integrantes de entidades assistenciais e de projetos sociais de Mato Grosso do Sul.

Conforme divulgado pelo Governo do Estado, o desfile começará às 8h10, com revista – honras militares – à tropa militar, na Rua 14 de Julho (após a Avenida Mato Grosso), pelo governador Eduardo Riedel, acompanhado do chefe do Comando Militar do Oeste, general de Exército Luiz Fernando Estorilho Baganha.

Em seguida, as autoridades dirigem-se para o palanque oficial, localizado na Rua 13 de Maio (esquina com Avenida Afonso Pena), onde acontecerá o desfile.

Conforme previsto, estudantes da rede pública de ensino acenderão a pira da cerimônia.

Atrações

Entre as atrações, haverá um desfile aéreo com aeronaves do Exército e da Força Aérea Brasileira, que irão sobrevoar a Rua 13 de Maio.

Os estudantes, adolescentes e crianças de projetos sociais do Governo do Estado serão os primeiros a desfilar, encerrando com a passagem de veículos e viaturas das forças de Segurança Pública e das Forças Armadas.

Este ano, estima-se que aproximadamente 15 mil pessoas acompanhem o desfile na Capital.

Os organizadores pedem para que a população chegue com antecedência para garantir um bom lugar. “As crianças e idosos devem ter um cuidado especial, como o uso de bonés, chapéus, sombrinhas e ingestão de líquidos para assegurar uma boa hidratação”, informou o governo.

Trânsito

A Avenida Afonso Pena será interditada em ambos sentidos a partir das 20h de quarta-feira (6), entre a Rua Rui Barbosa e a Avenida Calógeras.

As ruas 13 de Maio (entre as ruas Dom Aquino e 15 de Novembro) e 14 de Julho também serão bloqueadas a partir deste horário.

Na quinta-feira (7), a partir das 5h, a Rua 13 de Maio, onde ocorre o desfile, será totalmente interditada, entre as avenidas Mato Grosso e Fernando Corrêa da Costa, assim como a Rua 14 de Julho, entre a Avenida Fernando Corrêa da Costa e a Eça de Queirós.

A previsão é de que as vias sejam liberadas, após o desfile de 7 de setembro, a partir das 13h.

Comércio

Enquanto isso, a previsão é que o comércio funcione normalmente, em função do ponto facultativo.

O comércio de Campo Grande poderá abrir as portas, entretanto, algumas regras foram estabelecidas para o funcionamento.

Segundo a Fecomércio-MS, uma delas define que os empresários que queiram abrir seu empreendimento terão que compensar o empregado pelo dia trabalhado com uma folga a ser concedida, preferencialmente, na semana seguinte e no intervalo máximo de 15 dias.

Quanto à jornada de trabalho, fica estipulada das 09h às 18h, com intervalo intrajornada mínimo de 1 hora. A exceção são as lojas que estão estabelecidas em shopping centers.

Segundo o gerente sindical da Fecomércio MS, Fernando Camilo, os empresários também devem ter comunicado antecipadamente a intenção de abrir os comércios.

Os empregados contribuintes ao sindicato laboral terão direito também a uma indenização no valor de 7% do valor do piso salarial, que será paga até o final do expediente, além da remuneração de eventuais despesas com refeição.