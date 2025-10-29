Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Crime organizado

Chefão do Comando Vermelho preso em Campo Grande quer ser solto já em 2026

Justiça Federal, TRF3 e STJ rejeitaram pedido de Marcinho VP para descontar 8 anos de sua pena e colocá-lo no semiaberto

Eduardo Miranda

Eduardo Miranda

29/10/2025 - 05h00
Em meio à guerra na capital fluminense entre as forças policiais do Rio de Janeiro e a facção Comando Vermelho – uma das maiores e mais perigosas organizações criminosas do Brasil –, a pouco mais de 1,4 mil quilômetros de distância, na Penitenciária Federal de Campo Grande, um dos chefões da facção, Márcio Santos Nepomuceno, o Marcinho VP, briga na Justiça para progredir para o regime semiaberto e ser colocado em liberdade definitiva em dezembro de 2026.

Marcinho VP queria que a Justiça lhe conceda a detração de pouco mais de oito anos de prisão em que esteve preso preventivamente, na década passada, mas vem tendo seus pedidos negados pela Justiça Federal, em Campo Grande, em 2º Grau, no Tribunal Regional Federal da 3ª Região, e no Superior Tribunal de Justiça. 

A detração é o desconto na pena aplicada ao criminoso pelo período em que ele ficou preso temporariamente ou preventivamente.

No caso de VP, ele pleiteia desde 2019 uma detração de 8 anos, 5 meses e 13 dias, que alega ter sido reconhecida pelo Poder Judiciário no período em que estava na Penitenciária Federal de Catanduvas (PR).

Quando foi transferido para Campo Grande, o chefão do Comando Vermelho – condenado mais de uma vez por crimes como tráfico e homicídio doloso – não teve seu pleito atendido na primeira instância, na 5ª Vara Federal de Campo Grande, responsável pela execução penal dos detentos do presídio federal, nem tampouco no Tribunal Regional Federal da 3ª Região, em São Paulo (SP). No STJ, também vem colecionando derrotas.  

O parecer do Ministério Público Federal contra a concessão da detração da pena prevaleceu até agora, mas como a pena ainda está em cumprimento, há ainda processos tramitando com pedidos semelhantes. 

A justificativa do Ministério Público para a rejeição do pedido de VP é de que, no período entre 2011 e 2019, em que a detração foi reconhecida, o chefão do Comando Vermelho já cumpria pena por outra condenação, não sendo possível contar a pena em dobro.

Para piorar a situação do chefão do CV, os procuradores encontraram uma inconsistência nos pedidos da defesa, pois na data de lançamento de início de cumprimento da pena do réu, em 1988, o atual chefão do Comando Vermelho teria apenas 12 anos de idade. 

Quando o processo na Justiça Federal de Campo Grande teve início, no ano passado, a totalidade das ações penais de Marcinho VP – que passou a maior parte de sua vida atrás das grades desde a década de 1990 – chegava a 48 anos e oito meses de prisão. Uma decisão da semana passada, do juiz Luiz Augusto Iamassaki Fiorentini, da 5ª Vara Federal de Campo Grande, que negou outro pedido de detranção, cita uma pena ainda maior de VP: 55 anos e oito meses de prisão.

“Ressalte-se, ainda, que a detração penal deve ser aplicada durante a execução penal ao invés de noprocesso de conhecimento, justamente para que não ocorra a contagem em dobro, triplo, quádruplo, etc, para aqueles que respondem, preso, a vários processos criminais durante um mesmo período de tempo.Neste sentido, não existe amparo legal no pedido de detração penal, considerando que seria o mesmo que computar por duas ou mais vezes um mesmo período de prisão”, argumentou o juiz.

Em decisão de pedido anterior, com a mesma finalidade, também houve argumentação semelhante.

“Detraindo-se períodos de prisões provisórias em intervalos de cumprimento de pena definitiva, corre-se o risco de o apenado não cumprir, na íntegra, a pena que lhe foi imposta”, votou o desembargador do TRF3, Alexandre Nekatschalow, em agosto último.

Semiaberto?

No cálculo da defesa, caso a detração de pouco mais de oito anos da execução penal de Marcinho VP fosse aceita, ele seria colocado em liberdade. No pedido apresentado à 5ª Vara Federal de Campo Grande, a advogada de Marcinho VP, Kelli Hilário, lembra que seu cliente já havia cumprido, no ano passado, 23 anos e nove meses de sua pena.

Se descontados os oito anos de detração sobre a maior condenação – de 31 anos e oito meses –, mais a segunda pena mais grave, de cinco anos, sobrariam 2.499 dias para o chefão do CV. No mesmo pedido, a advogada dividiu o período remanescente por 1/6, e sobraram 416 dias. Na sequência, pediu a remição de outros 722 dias – período em que o detento desconta da sua pena com trabalhos e serviços.

O resultado seria a progressão para o regime semiaberto quase imediata e Marcinho VP nas ruas em 19 de dezembro de 2026.

A tese vem sendo rejeitada em 1º e 2 de jurisdição, mas há recursos pendentes no STJ.

Saúde

Enquanto seus pedidos não são julgados, Marcinho VP segue a rotina de detento no presídio federal de Campo Grande. No mês passado, o Correio do Estado apurou com funcionários da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Bairro Leblon que ele precisou de socorro médico no local. Foi levado e trazido sob escolta no mesmo dia.

No início do ano, o filho, o rapper Oruam – nome de registro Mauro Davi dos Santos Nepomuceno – era visita frequente ao pai na capital sul-mato-grossense. As visitas cessaram depois que o rapper foi preso no Rio de Janeiro. 

No ano passado, Marcinho VP chegou a escrever, de próprio punho, um habeas corpus para ter direito a banho de sol no presídio federal. Na ocasião, a Justiça lhe negou o pedido.

Cidades

E se o cometa 3I/ATLAS caísse na Terra? Prepare-se para saber a verdade

O fator mais devastador não seria apenas o tamanho, mas a velocidade extrema

28/10/2025 17h14

Rprodução IA

Na vastidão do cosmos, a imaginação humana é frequentemente capturada por cenários de cataclismos. O mais recente protagonista dessas fantasias apocalípticas é o 3I/ATLAS, um cometa interestelar que atravessa nosso Sistema Solar a uma velocidade estonteante. A pergunta, que ecoa em manchetes e conversas, é direta e aterrorizante: "E se o 3I/ATLAS batesse na Terra?"

Como jornalistas, nosso dever é equilibrar o fascínio do mistério com a solidez da ciência. A verdade é que, embora o cenário de impacto seja um exercício sombrio de física e extinção, a realidade do 3I/ATLAS é muito mais segura.

O Mensageiro Interestelar: um gigante que não nos toca

O cometa 3I/ATLAS é um viajante de outro sistema estelar, o terceiro objeto interestelar (daí o prefixo "3I") já confirmado a visitar nossa vizinhança cósmica. Sua mera existência é um tesouro científico, um fragmento de um mundo distante que nos oferece pistas sobre a formação de outros sistemas planetários.

Ele é um gigante. Observações do Telescópio Espacial Hubble sugerem que seu núcleo gelado pode ter um diâmetro de até 5,6 quilômetros, embora o tamanho mais provável seja inferior a 1 km, similar ao seu antecessor, o 2I/Borisov. Para fins de comparação, um objeto de 5 a 10 km é o tamanho associado ao evento que extinguiu os dinossauros.

Sua velocidade é igualmente impressionante. O 3I/ATLAS viaja a cerca de 58 quilômetros por segundo (mais de 210.000 km/h) em relação ao Sol, uma velocidade que o coloca em uma trajetória hiperbólica . Isso significa que ele não está preso à gravidade solar e, após sua passagem, será ejetado de volta ao espaço interestelar.

A Boa Notícia: O Risco é Zero

Apesar de seu tamanho colossal e velocidade vertiginosa, a ciência é categórica: o cometa 3I/ATLAS não representa ameaça de colisão com a Terra.

Segundo cálculos da NASA e da Agência Espacial Europeia (ESA), o ponto de máxima aproximação do cometa com o Sol (periélio, em 29 de outubro de 2025) o colocará a uma distância segura, entre as órbitas da Terra e de Marte.


"O cometa não se aproximará a menos de 240 milhões de km - o que é mais de 1,5 vezes a distância entre a Terra e o Sol. Durante sua aproximação máxima da Terra, ele estará do outro lado do Sol. Não representa perigo para o nosso planeta ou para qualquer outro do Sistema Solar."

A trajetória do 3I/ATLAS está bem mapeada e confirmada. O planeta está seguro.

O Cenário Hipotético: O Pesadelo do "Inverno de Impacto"

Mas e se, por um desvio improvável da física, o 3I/ATLAS, com seu limite superior de 5,6 km, estivesse em rota de colisão? O que a ciência nos diz sobre as consequências de um impacto de um objeto interestelar tão rápido?

O fator mais devastador não seria apenas o tamanho, mas a velocidade extrema. Um objeto interestelar atinge o Sistema Solar com uma velocidade de entrada muito maior do que um cometa ou asteroide nativo. Essa velocidade mais alta se traduz em uma energia cinética exponencialmente maior no impacto.

O cenário seria o de uma extinção em massa:

 


A velocidade do 3I/ATLAS, se direcionada à Terra, tornaria este evento um dos mais energéticos já concebidos. Seria o fim da civilização, como sugerem alguns cientistas ao discutir o cenário de impacto de objetos dessa magnitude.

A Importância da Vigilância

Apesar de o 3I/ATLAS estar em uma trajetória segura, a histeria em torno de um possível impacto serve como um lembrete valioso. A Terra está constantemente sujeita a ameaças cósmicas. É por isso que projetos como o próprio ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System), que descobriu o cometa, são cruciais.

O 3I/ATLAS, em vez de ser um arauto do apocalipse, é uma oportunidade de ouro para a ciência. Ele é um laboratório de química cósmica, rico em compostos orgânicos e dióxido de carbono, potencialmente mais velho que nosso próprio Sol [4]. Estudar sua composição e comportamento nos ajuda a entender melhor a diversidade de materiais que vagam pela Via Láctea.

Portanto, durma tranquilo. O cometa 3I/ATLAS passará por nós como um fantasma, um gigante silencioso em sua jornada de volta ao espaço profundo. Seu legado não será a destruição, mas sim a expansão do nosso conhecimento sobre o universo.

Cidades

Farmácia é interditada por vender remédio tarja preta sem receita em Campo Grande

No local, flagraram alimentos vencidos e medicação mantida em local inadequado, sem controle de temperatura

28/10/2025 17h05

Crédito: Paulo Ribas / Correio do Estado

A denúncia levou órgãos de fiscalização até uma farmácia, onde verificaram a venda de remédios tarja preta sem receita médica, no comércio localizado na rua dos Cafezais, no Jardim Centro-Oeste, em Campo Grande.

Participaram da ação o Conselho Regional de Farmácia (CRF-MS), a Vigilância Sanitária e a Secretaria Executiva de Orientação e Defesa do Consumidor (Procon-MS).

Além da venda de remédios que só podem ser adquiridos com prescrição médica, a denúncia indicava que o estabelecimento estava comercializando anabolizantes e esteroides.

Foram apreendidas aproximadamente 500 caixas de medicamentos, que estavam armazenadas de maneira irregular em um anexo utilizado como depósito, onde não havia controle de temperatura e não se respeitavam normas básicas de condições sanitárias.

Crédito: Paulo Ribas / Correio do Estado

Denúncia

No local, foram verificados alimentos vencidos dispostos para venda. Essa não é a primeira vez que o comércio passa por um 'pente-fino': em 2019, a fiscalização já havia apontado irregularidades.

O CRF-MS recebeu uma denúncia anônima sobre possíveis irregularidades no estabelecimento.

"O CRF-MS ressalta a necessidade do cumprimento das legislações, do código de ética e de demais práticas que garantam a legalidade do exercício profissional e o funcionamento dos estabelecimentos farmacêuticos. O CRF-MS tem atuado de forma eficiente para manter no mercado de trabalho os bons profissionais, o que garante a defesa da profissão, bem como uma melhor proteção à sociedade.

O Conselho acompanhará a conclusão dos fatos para dar prosseguimento aos trâmites legais previstos na legislação da profissão", diz a nota do CRF.

Veja a nota da prefeitura

"A Secretaria Municipal de Saúde informa que a interdição da drogaria em questão foi resultado de uma ação conjunta da Vigilância Sanitária, Procon, Decon e Conselho Regional de Farmácia, realizada após denúncia de comercialização de medicamentos controlados sem a devida prescrição médica. Durante a fiscalização, foram constatadas diversas irregularidades, entre elas a venda irregular de medicamentos, já que o estabelecimento não possuía alvará para essa atividade, além da presença de produtos sem comprovação de origem e armazenados de forma inadequada. Todos os medicamentos foram apreendidos e o local permanece interditado".

