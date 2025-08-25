Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

CIDADE MORENA

Choque prende 'descarregadores' e acha toneladas de drogas em casa de Campo Grande

Ação aconteceu na noite de domingo e substâncias foram encontradas em residência do bairro jardim Centro-Oeste, com homens que aguardavam carreta trazer um novo carregamento

Leo Ribeiro

Leo Ribeiro

25/08/2025 - 09h45
Responsáveis por "descarregarem" cargas de substâncias ilícitas, quatro homens foram presos pelo Batalhão de Choque na noite de domingo (24), em uma residência no bairro Jardim Centro-Oeste, em Campo Grande, local em que os agentes localizaram toneladas de drogas armazenadas.

Conforme divulgado pelo Batalhão, os policiais das Rondas Táticas Rotativas (Rotac) abordaram o grupo após receberem uma denúncia anônima de que quatro indivíduos estariam em atividade suspeita pela região do Anhanduizinho, com um deles pulando o muro de uma casa. 

Esse fato teria acontecido na Rua Gumercindo Garcia Barbosa, onde os agentes localizaram os quatro homens, o portão da casa já levantado e um tablete de maconha logo à vista, sobre o banco do Voyage que era usado pelos indivíduos. 

Logo que iniciada a abordagem, um dos homens empreendeu fuga pelos fundos da casa, sendo localizado pelos policiais após tentar se esconder, sem sucesso, no telhado. 

Toneladas de drogas

Ainda segundo o Batalhão de Choque, a residência em questão foi vistoriada e os policiais encontraram uma grande quantidade de substâncias entorpecentes guardadas em um dos cômodos. 

Somadas, as substâncias totalizaram 2.478 quilos de maconha e 1,096 quilo de cocaína, sendo que um novo carregamento deveria chegar em breve ao local, já que os homens afirmaram que receberiam cem reais para ajudar a descarregar uma carreta. 

Dada voz de prisão, os quatro indivíduos foram levados à delegacia, sendo que advogados desses suspeitos acompanharam os trabalhos policiais no local.

 

INFRAESTRUTURA

Solução para o Lago do Amor custa R$ 15 milhões e prefeitura busca recursos

No local, projeto prevê o desassoreamento e a construção de bacias de retenção de rejeito para impedir transbordamento

25/08/2025 10h30

Lago do Amor, na UFMS, está assoreado e corre risco de

Lago do Amor, na UFMS, está assoreado e corre risco de "morrer" Gerson Oliveira

Projeto que promete resolver o transbordo do Lago do Amor, localizado dentro da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), que ocorre em dias de chuvas intensas, deve custar cerca de R$ 15 milhões. A Prefeitura de Campo Grande, porém, ainda não tem esse recurso e busca formas de conseguir o financiamento.

De acordo com o titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), Marcelo Miglioli, o projeto executivo para a região está em construção.

“Temos aquele problema lá do Lago do Amor, que é um problema grave. Estamos construindo ali uma solução, já temos uma parte de engenharia formatada do que é preciso fazer ali, mas é uma obra cara. Hoje, para resolver definitivamente a questão do Lago do Amor, nós estamos falando em algo de R$ 15 milhões”, afirmou Miglioli.

O projeto deve ser dividido em três fases, o desassoreamento do Lago do Amor, o desassoreamento da bacia de contenção localizada nos fundos do Rádio Clube Campo e a construção de outras duas bacias, estas para contenção de materiais sólidos, “para que esse material sólido não volte”.

“Não adianta desassorear o Lago do Amor e, depois de um ano, dois anos, estar voltando tudo a como era. Então é um projeto que não é barato, mas a gente está tentando tabelar para ver como que a gente consegue resolver essa situação”, explicou o secretário.

DESMORONAMENTO

Nos últimos dois anos, a barragem do Lago do Amor desmoronou duas vezes após fortes chuvas na região.

A primeira ocorreu em março de 2023, quando o Lago do Amor transbordou durante a chuva e levou ao desmoronamento de parte da ciclovia localizada sobre a barragem do lago, no Córrego Bandeira. A calçada quebrou no espaço ocupado por dois vendedores.

Na época, a barragem já estava parcialmente interditada desde o dia 5 de janeiro, quando também sofreu avarias durante uma forte chuva.

A reforma, que na época custou R$ 3,8 milhões, por meio de contrato com a CCO Infraestrutura Ltda., não foi suficiente para suportar a quantidade de água, que invadiu a Avenida Filinto Müller após o transbordamento do Lago do Amor.

A obra era complexa, e envolvia a construção de um segundo vertedouro e a reestruturação da calçada, ciclovia e asfalto (avenida). As obras começaram em abril de 2023 e terminaram em setembro daquele ano.

Vertedouro é uma estrutura que permite o escoamento controlado de água em excesso, evitando enchentes. Ele permite que o excesso de água seja liberado de forma segura, prevenindo inundações e danos à estrutura. Sua função principal é garantir a segurança e a estabilidade da infraestrutura hídrica.

Entretanto, mesmo com essa solução, a barragem desmoronou novamente neste ano, após chuvas na região.

O segundo vertedouro deveria estar aberto durante as chuvas, mas estava fechado, o que contribuiu para o novo desabamento. Oficialmente, porém, a prefeitura informou que o fato ocorreu porque uma árvore estava caída em cima do vertedouro há dias, o que teria impedido a água de passar.

Os reparos, desta vez, foram refeitos pela prefeitura, já que a CCO Infraestrutura, que fez as obras de 2023, não pôde ser acionada por seguro.

Agora, segundo o secretário, novo problema como esse pode ser registrado, já que o lago está assoreado.

“Corre o risco de cair novamente da forma como está ali, não vou mentir. Ali tem um problema de engenharia que se junta a um problema ambiental”, contou Miglioli. 

“Quando foi feita uma solução de comporta, a intenção é de que, quando eu tenho uma previsão de que vai chover ou no período da chuva, eu deixo a comporta aberta, eu abaixo o lago e crio um reservatório no lago, só que, como o lago está muito assoreado, à medida que eu abaixo o lago, eu praticamente seco ele, aí eu tenho um problema ambiental. Se eu deixo a comporta fechada, eu preservo o lago, mas tem o problema da engenharia, então, como é que faz esse casamento? É complicado, então, a solução definitiva mesmo seria fazer uma obra mais complexa ali”, explicou o secretário ao Correio do Estado.

A prefeitura ainda procura parcerias para financiar essa obra.

INVESTIGAÇÃO

Por conta da situação em que se encontra a região, o Ministério Público Federal em Mato Grosso do Sul abriu um inquérito civil para investigar as causas do assoreamento do Lago do Amor e a segurança da barragem que dá origem ao lago, que sofreu esses rompimentos, conforme matéria do Correio do Estado de abril deste ano.

*SAIBA

O grupo de pesquisa Hidrologia, Erosão e Sedimentos (Heros), da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), estima que o Lago do Amor pode chegar ao fim em 2036, em função de seu assoreamento.

SAÚDE

Medo do retorno da raiva faz MS cruzar fronteira para dar vacina

Vigilância epidemiológica na região fronteiriça também está mobilizada contra o sarampo e coqueluche apresenta risco; vacinação evita todas essas doenças

25/08/2025 10h00

Agentes de Corumbá e Ladário estão vacinando pessoas na Bolívia

Agentes de Corumbá e Ladário estão vacinando pessoas na Bolívia Foto/ Divulgação Prefeitura de Corumbá

A raiva, vírus que pode ser transmitido por vetores como o cachorro e o morcego, está no centro de um esforço binacional. Mais de 100 pessoas foram mobilizadas para realizar a vacinação de mais de 2 mil animais domésticos em Puerto Quijarro e Puerto Suárez neste mês.

As prefeituras de Corumbá e Ladário ficaram responsáveis por atravessar a fronteira e participar da vacinação feita de porta em porta.

O último caso de raiva no Brasil foi registrado em Corumbá, em 2015, no Bairro Nova Corumbá, e por isso as ações seguem intensificadas desde então. Como não há cura para a doença, fatal para os seres humanos, só a prevenção pode salvar vidas. 

Além disso, um caso de doença que possa voltar recebe a classificação de “falência do sistema de saúde”, de acordo com as autoridades da área.

“Essa ação é um fortalecimento da vigilância na fronteira. Não há como separar essas realidades, já que a rotina e o fluxo de pessoas e animais entre as cidades são diários”, afirmou a gerente de Vigilância em Saúde de Corumbá, Walkíria Arruda da Silva.

SARAMPO

A raiva não é a única doença com esforços de combate na fronteira. Um surto de sarampo que vem se espalhando pela Bolívia, a Argentina e o México, bem como nos Estados Unidos, no Canadá e na Europa, ameaça o Brasil pelas fronteiras, como é o caso da região de Corumbá.

Esse risco para a saúde pública em Mato Grosso do Sul envolve uma mobilização binacional entre Brasil e Bolívia, com participação do Fundo Rotatório da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas). 

Em julho, 600 mil doses de vacinas contra o sarampo foram doadas para o país vizinho, sendo metade dos imunizantes a vacina tríplice viral (sarampo, rubéola e caxumba) e outros 300 mil a vacina dupla viral (sarampo e rubéola). O trabalho é para imunizar crianças e adolescentes bolivianos com idade entre 1 ano e 14 anos, especialmente em Santa Cruz de la Sierra.

Mas, apesar dessas doses de vacinas, a Opas emitiu um comunicado no 15 para alertar novamente que haja reforço da vacinação e aumento da vigilância sobre a doença, para que haja intervenções rápidas por conta da escalada no número de casos. 

Uma mensagem direta que orienta as ações em Mato Grosso do Sul, principalmente em Corumbá e em cidades de fronteira com Paraguai. No sábado, a prefeitura de Corumbá realizou mobilização na cidade para a aplicação de vacinas, começando no Bairro Ernesto Sassida. A ação vai se espalhar por outros bairros.

“A Organização Pan-Americana da Saúde pediu aos países das Américas que reforcem as atividades de vacinação, melhorem a vigilância de doenças e agilizem as intervenções de resposta rápida, diante do aumento de casos de sarampo na região. Até 8 de agosto de 2025, foram confirmados 10.139 casos de sarampo e 18 mortes relacionadas em 10 países, o que representa um aumento de 34 vezes, em comparação com o mesmo período de 2024”, divulgou a autoridade internacional.

Os estudos da Opas mostraram que a falta de vacinação está contribuindo com esse cenário em outros países. “Os surtos estão relacionados principalmente à baixa cobertura vacinal: 71% dos casos ocorreram em pessoas não vacinadas e 18% em indivíduos com situação vacinal desconhecida”. 

Os esforços de imunização em 2024 alcançaram 89% de cobertura da primeira dose da vacina tríplice viral (MMR) na região, enquanto a cobertura da segunda dose aumentou de 76% para 79%. O nível recomendado, principalmente por conta do surto, é de 95%.

Conforme apurado com a equipe da Secretaria Municipal de Saúde de Corumbá, além das 600 mil doses distribuídas para a Bolívia em 12 de julho, em uma operação de grande porte que envolveu Ministério da Saúde, Ministério da Saúde e Esportes da Bolívia, Agência Brasileira de Cooperação do Ministério das Relações Exteriores, Opas, bem como governo do Estado e prefeitura de Corumbá, já houve a distribuição de mais 20 mil doses de vacina para o país vizinho neste mês.

Até o fim deste ano, a informação dos bastidores é de que serão 1 milhão de doses doadas. Todos esses esforços significam mais de R$ 11 milhões investidos para tentar brecar o início de surto na Bolívia. 

CASOS NO PAÍS VIZINHO

O cenário de surto nas Américas apresenta esses números: 4.548 casos no Canadá, 3.911 casos no México e 1.356 casos nos Estados Unidos, os três países com situações mais graves.

Depois, aparecem na lista Bolívia (229), Argentina (35), Belize (34), Brasil (17), Paraguai (4), Peru (4) e Costa Rica (1). Conforme a Opas, o Paraguai foi o último país a notificar um surto neste ano. 

Com o aumento de casos, os registros de mortes acabaram aumentando. O México teve 14 óbitos, seguido por Estados Unidos, com 3, e Canadá, com 1. No México, autoridades de saúde informaram que a maioria das mortes ocorreu entre pessoas indígenas com idade entre 1 ano e 54 anos. O Canadá notificou um caso fatal de sarampo congênito em um recém-nascido.

Mato Grosso do Sul, com os esforços locais e estadual, vem conseguindo parcialmente frear o surto. Os casos identificados no Brasil atualmente se concentram no Tocantins (12). 

“Os surtos atuais estão associados a dois genótipos do vírus do sarampo. Um deles foi identificado especialmente em comunidades menonitas, que estão presentes no Canadá, Estados Unidos, México, Belize, Argentina, Bolívia, Brasil e Paraguai. Como o sarampo é altamente contagioso, ele se propaga rapidamente entre populações não vacinadas”, detalhou a Opas.

