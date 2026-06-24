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BURAQUEIRA

Chuva acima da média piora buraqueira do asfalto em Campo Grande

A Prefeitura prorrogou, por mais um ano, o contrato com a Empresa RR Barros Serviços e Construções Ltda, responsável pelos serviços de manutenção do asfalto

João Pedro Flores

24/06/2026 - 11h30
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A madrugada de frio rigoroso e chuva em Campo Grande,  piorou a situação dos asfaltos. Com o acumulado de 21 milímetros de precipitação que atingiu a Capital durante a madrugada de terça para quarta-feira, o Município chega aos 119,3 mm no mês de junho, segundo o meteorologista Natálio Abrahão. Segundo ele, o esperado para o período era de 43,6mm.

Em algumas áreas da Capital, as chuvas foram mais intensas, como nos bairros Santa Fé, na altura do Shopping Campo Grande, e no Carandá Bosque, onde os acumulados registraram 152,2mm.

Em meio a estas constantes chuvas, o caos dos buracos na cidade piorou, como é o caso da rua Delegado Alfredo Hardman, no trecho entre a Jorge Salvador Nessimian e a Jaguar, no bairro Jardim Paulo Coelho Machado. Os carros e motos precisam desviar dos buracos ou passar em baixa velocidade para não danificar os pneus.

Dona Maria, que possui uma conveniência na região, conta que já presenciou inúmeros casos de veículos estragados, devido aos buracos. 

"Tem uns quatro, cinco meses que está assim. E não passou a operação tapa-buraco por aqui. O pessoal, às vezes, joga uns sacos de areia ali. Já vi bastante carro quebrado. E com essa chuva piora a situação". 

Como precisa abastecer sua conveniência, dona Maria conta que dirige todos os dias para ir ao mercado e acaba passando por cima destes buracos que ficam em frente à sua casa.

"Cada dia o buraco está maior, né? O prejuízo é no bolso do povo, pneu que fura, carro que quebra. Mas vai fazer o que? A cidade inteira está assim", desabafa a senhora. Ela complementa relatando que "o pessoal estava preferindo passar pela estrada de chão, porque pelo menos tem as lagoas, mas não tem os buracos".

Contratos prorrogados

Enquanto a situação dos buracos piora com as chuvas intensas, que atingem Campo Grande desde o fim de semana, a Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (SISEP), prorrogou, por mais um ano, dois contratos com a Empresa RR Barros Serviços e Construções Ltda, responsável pelos serviços de manutenção do asfalto na região do Centro e do Prosa. Agora, o vínculo será até 3 de julho de 2027.

Ao todo, apenas nestes dois contratos, já foram gastos R$ 98.328.029,80, sendo R$ 47.406.332,74 destinados a manutenção do asfalto no Centro e R$ 50.921.697,06 para região do Prosa.

Situação da rua Delegado Alfredo Hardman, no bairro Jardim Paulo Coelho Machado / Foto: Marcelo Vitor/Correio do Estado

Além destes, a RR Barros Serviços e Construções Ltda. tem mais dois contratos com a Prefeitura de Campo Grande. Na última quarta-feira (17), o Município reajustou um dos vínculos em 49% sobre o valor original, apenas quatro meses após a assinatura.

A assinatura ocorreu no dia 5 de janeiro deste ano, pelo valor de R$ 4.832.984,29. Em 17 de junho, o diário oficial de Campo Grande (Diogrande) informou que no dia 28 de abril foi concedido um aditivo e o valor original saltou para R$ 5.786.083,88, representando acréscimo da ordem 19,7%.

Antes disso, porém, em 12 de fevereiro, este mesmo contrato já havia sido corrigido, por apostilamento, em 29,4%, sofrendo um acréscimo superior a R$ 1,4 milhão. Este aumento, conforme o site da transparência da própria prefeitura, foi retroativo a dezembro de 2025.

Mesmo que este acréscimo inicial de R$ 1,4 milhão tenha sido para corrigir a inflação de 2022 para cá, quando teria sido feita a licitação, um segundo reajuse foi concecido quatro meses após o aumento inicial e agora o contrato está em R$ 7.210.847,64. 

E, embora ainda faltem mais de seis meses para o término do primeiro ano de vigência, mais de 76% do valor total já foram empenhados, R$ 5.494.763,76 e R$ 3,5 milhões efetivamente pagos à empreiteira para fazer a manutenção do asfalto em bairros como Tijuca, Coophavila, Buriti, Santa Emília e outros da região sudoeste de Campo Grande.

O outro contrato é referente a manutenção do asfalto na região do bandeira, no valor de R$ 6,199 milhões. Este tem prazo até 30 de abril de 2027.

CAMPO GRANDE

MS divulga mais R$11 milhões para passe de estudantes da Capital

Após alteração na lei em 2022, para que governo pague tarifa dos estudantes da rede estadual, subsídios são constantes e já resolveram até greve dos motoristas do Consórcio Guaicurus

24/06/2026 12h40

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Neste 2026 teve início processo de intervenção na concessão do transporte coletivo da Capital, mesma data que o TJMS determinou bloqueio de R$ 46 milhões das empresas que compõem a concessionária. 

Neste 2026 teve início processo de intervenção na concessão do transporte coletivo da Capital, mesma data que o TJMS determinou bloqueio de R$ 46 milhões das empresas que compõem a concessionária.  Gerson Oliveira/Correio do Estado

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Através da edição desta quarta-feira (24) de seu Diário Oficial Eletrônico (DOE), o Governo do Mato Grosso do Sul anunciou mais uma transferência de recursos (mais de R$11 milhões) para custear o passe dos estudantes da rede estadual de Campo Grande. 

Conforme o documento, a assinatura deste termo de convênio foi feita ontem (23), entre o secretário de Estado de Educação, Hélio Queiroz Daher, e a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP). 

Essa transferência voluntária de recursos financeiros, com o intuito de custear o passe estudantil de alunos da rede estadual na Capital, soma um repasse de exatos: R$11.577.608,06. 

Como também consta no extrato divulgado hoje (24), esse termo de convênio é voltado para o custeio de matriculados na Rede Estadual de Ensino (REE) no ano de 2026, com uma vigência estipulada para 12 meses contados a partir da data de assinatura do acordo. 

Vale lembrar que, após alteração em lei no ano de 2022, pela qual os vereadores da Capital permitiram que o Governo de Mato Grosso do Sul pague a tarifa dos estudantes, os subsídios têm sido constantes, servindo até mesmo para pôr fim à greve de motoristas na Capital em um passado recente. 

Relembre

Através da alteração na lei do passe do estudante, feita pela Câmara Municipal de Campo Grande em 28 de junho de 2022, o Governo do Estado do Mato Grosso do Sul ficou apto a subsidiar a gratuidade da tarifa do transporte público dos estudantes da REE. 

"Fizemos a abertura mudando o artigo, o primeiro, que, 'para concessão do benefício instituído, o município poderá realizar convênio, parceria, com o poder público estadual para a subvenção da gratuidade na rede estadual de ensino' e com a união nas instituições de ensino federais", declarou o então presidente da Casa de Leis campo-grandense em 2022, Carlos Augusto "Carlão" Borges. 

Esse apoio do Governo de MS, para gratuidades de alunos da rede estadual em Campo Grande, começou após um primeiro convênio firmado em 29 de junho que duraria inicialmente até 31 de dezembro de 2022. 
 
Quanto aos valores, somente o primeiro convênio o Governo do Estado do Mato Grosso do Sul já estipulava um montante de R$7,2 milhões à época.

A ideia inicial era que a medida obedecesse um teto de um milhão de reais mensais, o que dependeria principalmente do volume de passes gratuitos municipais utilizados. Já em 2024, esse montante saiu de dez milhões de reais para R$13 mi.

Também cabe rememorar que, ainda no ano passado, a antecipação do repasse milionário referente à essas gratuidades dos alunos da rede estadual serviu até mesmo para "salvar" a Capital do Mato Grosso do Sul de uma greve dos motoristas do Consórcio Guaicurus. 

Em 2026, o ano letivo na Rede Estadual de Ensino do Mato Grosso do Sul (REE) começou com um total de 190 mil alunos nas 352 escolas estaduais do MS, com apenas dez mil desses correspondendo à estudantes da zona rural. 

Além disso, neste 2026 houve processo de intervenção na concessão do transporte cletivo da Capital. Na mesma data, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) determinou o bloqueio de R$ 46 milhões das empresas que compõem a concessionária. 

Na manhã do último dia 16 foi publicado decreto de intervenção na concessão do transporte coletivo de Campo Grande. Conforme a prefeita da Capital, a medida não irá trazer alterações para usuários e funcionários durante o período de 180 dias. 

 

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risco

Mau tempo leva Campo Grande a cancelar a Cidade da Copa

Termômetros podem marcar até 10 graus no horário do jogo. Durante a madrugada a temperatura tende a cair para apenas 8 graus na cidade

24/06/2026 12h34

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Cidade da Copa foi funcionou nos dois primeiros confrontos e deve voltar a ser aberta na próxima segunda-feira (29)

Cidade da Copa foi funcionou nos dois primeiros confrontos e deve voltar a ser aberta na próxima segunda-feira (29)

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Por conta do frio e da possibilidade de chuva, a programação da Cidade da Copa, que seria realizada nesta quarta-feira (24), na Esplanada Ferroviária, foi cancelada por recomendação da Defesa Civil de Campo Grande.

Institutos de meteorologia prevêem que os termômetros marque 10 graus no final do confronto. Os mesmos institutos, porém, não estão prevendo chuva entre 18 e 20 horas.

De acordo com a Fundação Municipal de Esportes (Funesp), a decisão tem caráter preventivo e visa garantir a segurança do público, trabalhadores e demais envolvidos na realização do evento, que receberia torcedores para acompanhar a partida da Seleção Brasileira pela Copa do Mundo de 2026 contra a Escócia.

A Cidade da Copa tem reunido centenas de pessoas na Esplanada Ferroviária para acompanhar os jogos do Brasil em telão de alta definição, além de oferecer atrações culturais e espaço de convivência para os torcedores.

A Funesp informou que seguirá acompanhando a participação da Seleção Brasileira na competição. Caso a equipe avance para a próxima fase em primeiro lugar, a próxima transmissão pública está prevista para segunda-feira (29), a partir das 13h, novamente na Cidade da Copa, montada na Esplanada Ferroviária. Se passar em segundo lugar, o jogo da seleção brasileira acontece às 20 horas, também na segunda-feira. 

A orientação é para que a população acompanhe os canais oficiais da Prefeitura de Campo Grande para novas informações sobre a programação. 

 

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