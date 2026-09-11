Chuva e vendaval deixam rastro de destruição em Campo Grande

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O fim da tarde de ontem em Campo Grande foi marcado por chuva e fortes ventos, com rajadas que chegaram a quase 84 km/h, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A tempestade resultou em diversas árvores caídas, telhados despedaçados e até o letreiro de um atacadista na Avenida Ernesto Geisel foi derrubado pelo vento.

O temporal que estava previsto pela meteorologia chegou no fim da tarde, acompanhado de granizo.

A mudança no tempo foi rápida, com nuvens carregadas encobrindo o céu acompanhadas de ventania e, na sequência, a chuva de forte intensidade e a queda de granizo. Segundo dados do Inmet, as rajadas de vento chegaram a 83,88 km/h entre as 17h e 18h.

Em poucos minutos, alguns transtornos já foram registrados, como semáforos desligados, queda de energia em diversos bairros e alagamentos.

Nas redes sociais, há registro de destalhamento de casas e comércio. Na Esplanada Ferroviária, parte do Armazém Cultural foi totalmente destelhada.

Telhado da Esplanada Ferroviária foi arrancado pela força dos ventos - Foto: Paulo Ribas

Na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Universitário, parte do teto de vidro desabou durante a tempestade e parte da estrutura caiu na área da recepção. Informações iniciais são de que nenhum paciente foi atingido.

Quedas de árvores ocorreram em vários locais, dentre eles, houve registro na Avenida Capital, na Avenida Bandeirantes, na Avenida Hiroshima, dentre outros.

No Fort Atacadista da Avenida Ernesto Geisel, quase esquina com a Avenida Manoel da Costa Lima, um letreiro caiu sobre a via, ficando atravessado e dificultando a passagem de carros. Não há informação de vítimas.

Segundo o meteorologista Natálio Abrahão, da Uniderp, caíram 3.095 raios em 36 minutos, em Campo Grande, durante a chuva.

Em nota, a concessionária de energia elétrica Energisa informou que há várias demandas pela cidade e que as equipes já foram acionadas e estão nas ruas. Até o fechamento desta edição, não havia informação de quantos bairros estavam com problemas de energia.

ALERTA

O risco de tempestade havia sido alertado pelo Inmet e pela Defesa Civil Municipal. Ontem, o risco aumentou e o alerta evoluiu para laranja, com vigência para até as 23h59min de hoje.

Conforme o comunicado, há riscos de chuvas entre 30 milímetros e 60 milímetros por hora, ou de 50 milímetros a 100 milímetros em um único dia, além de ventos intensos. O risco de corte de energia, estrago em plantações, quedas de árvores e alagamentos também aumentou em decorrência da atualização do aviso.

A Defesa Civil orienta que, com a chegada de uma tempestade, a população deve procurar um local seguro, distante de árvores, postes, fiações elétricas e objetos que possam ser arremessados pelo vento. Também é importante não tentar atravessar ruas, avenidas ou áreas inundadas, mesmo que esteja em algum veículo.

Em áreas de encosta, é fundamental observar rachaduras no solo, inclinação de árvores e postes, estalos ou movimentações no terreno. Em caso de emergência, acione a Defesa Civil local pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros, pelo 193.

* Saiba

A temperatura máxima ontem foi de 33,9°C em Campo Grande, às 13h; a previsão para hoje na Capital indica que a temperatura deve variar entre 22°C e 34°C e ainda há possibilidade de chuva pela manhã e noite.