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Chuva em MS não ameniza altas temperaturas e causa estragos em Iguatemi

Ventos de 64 km/h destelhou creche de município, e apenas outras quatro cidades do Estado que estavam em rota de nuvem de chuva tiveram volume expressivo

Noysle Carvalho

29/09/2026 - 12h30
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Com falsas esperanças de amenizar as ondas de calores que estão previstas para durarem até hoje (29), a nuvem que se aproximou da Capital Morena não trouxe chuva que desse trégua nas altas temperaturas pelo Estado, mas foi o suficiente para causar estragos em Iguatemi.

Apesar de não ser o município que apresentou o maior volume registrado dentre as cidades que choveram, casas e creches ficaram destelhadas na cidade devido à tempestade, com árvores caídas e alagamento em algumas regiões.

 

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) foram 11,2 milímetros em apenas uma hora, das 17h às 18h, com rajadas de ventos de 64,4 km/h.

Em vídeo que circula nas redes sociais é possível ver o momento que uma árvore cai, devido aos fortes ventos, e em outro vídeo foi registrado os estragos em uma casa e toda a cobertura da Creche Rosa Vitorellido, do município.

Em nota, a Prefeitura de Iguatemi relatou que iniciou os trabalhos de recuperação da unidade escolar nesta manhã, com a contratação de uma empresa para realizar a "execução de reparos necessários para recuperar a estrutura afetada".

 

Chuva e ondas de calor

De acordo com o Inmet, das 16 cidades localizadas onde a nuvem se concentrava no mapa, apenas oito registraram volume de chuva, sendo apenas quatro destas cidades com volumes significativos, incluindo Iguatemi.

As que registraram chuvas sem volume expressivo foram Angélica, Ivinhema, Naviraí e Amambai, na região da Fazenda Novo Horizonte, com todas acumulando menos de 3 milímetros em cada cidade.

Já na Costa Leste, em Bataguassu foram 7,6 milímetros durante a madrugada de segunda para terça-feira, e 23,44 mm durante a noite em Santa Rita do Pardo. 

Em Água Clara foram registrados 13,4 mm de chuva na região urbana e 25,8 mm na Fazenda Peleja. Apesar dos volumes de água, no município estão previstos para hoje temperatura de 41,7°C. O mesmo ocorre em Três Lagoas, que registrou 27 mm durante o dia de ontem e hoje prevê 40ºC.

Por fim, com volume de chuva mais expressivo e fortes rajadas de ventos, Anaurilândia registrou 37,6 milímetros e ventania de até 106,9 km/h.

Outros municípios que estavam na rota da nuvem de chuvas como Aral Moreira, Caarapó, Deodápolis, Dourados, Fátima do Sul, Laguna Carapã, Nova Andradina e Ponta Porã, localizadas na Macroregião Sul do Estado, não tiveram chuvas e ainda registraram temperaturas acima de 29ºC atingindo até os 37ºC.

Na parte de cima do Estado, em que a nuvem não se aproximou tanto, também foram registrados grandes volumes de chuvas. Na região Norte foram 10,2 milímetros em Camapuã, e 37,2 milímetros em Paraíso das Águas.

No Pantanal sul-mato-grossense foram registrados 28,4 milímetros de chuva em Corumbá, que ao mesmo tempo acumula dias com temperaturas acima dos 40ºC e foi a segunda cidade mais quente do Brasil.

O Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS (CEMTEC MS) confirma as chuvas registradas nos municípios e também divulgou as rajadas de ventos acumuladas durante os dias de ontem e hoje até às 08h. Confira:

INTERIOR

Asfalto em rodovia no extremo norte de MS fica 6% mais barato

Com 200 quilômetros de extensão, os 20 km a serem pavimentados trata-se do trecho da MS-213 que fica entre a BR-163 e a MS-407

29/09/2026 13h33

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Ao longo dos 20 quilômetros não existe nenhum distrito ou povoado e, além de eucaliptos, o trecho a ser pavimentado também tem grandes fazendas ocupadas por cana-de-açúcar, soja e milho.

Ao longo dos 20 quilômetros não existe nenhum distrito ou povoado e, além de eucaliptos, o trecho a ser pavimentado também tem grandes fazendas ocupadas por cana-de-açúcar, soja e milho. Reprodução/Divulgação

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Conforme divulgado hoje (29) pela Diretoria de Licitação de Obras (DLO) da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), a licitação aberta com objetivo de asfaltar uma rodovia no extremo norte de MS, em Sonora, ficou aproximadamente 6% mais barata e deverá custar cerca de R$73 milhões. 

Como bem acompanhado pelo Correio do Estado, essa licitação foi anunciada em 22 de junho, no valor de R$78 milhões para pavimentação de 20 quilômetros da MS-213, no município distante aproximadamente 362 quilômetros da Capital. 

Segundo especificado pela Agesul, os 20 km objeto desta licitação trata-se do trecho da MS-213 que vai dos entroncamentos das rodovias BR-163 e MS-407. 

Na ponta do lápis, a queda de R$78.071.969,07 do valor inicial para os exatos R$73.375.423,50 representa um deságio de 6%, uma obra que deve sair mais de quatro milhões e meio (R$4.696.545,57) mais barata que o previsto. 

20 km de 200

Com 200 quilômetros de extensão, a rodovia em questão corta a região norte de leste a oeste, ligando a BR-163, cerca de seis quilômetros ao sul da área urbana de Sonora, aos municípios mato-grossenses de Itiquira e Alto Araguaia. 

Entretanto, como evidenciado em edital, apenas 20 quilômetros, entre a BR-163 e a MS-407, receberão asfalto nesta primeira etapa.

Vale lembrar que, nos anos de 2023 e 2024 essa mesma rodovia já havia recebido uma força-tarefa composta pela a prefeitura de Sonora, o Governo do Estado e a empresa Suzano para melhorar as condições de tráfego da estrada, com colocação de pedra britada sobre a pista.

Nessa região, cabe frisar, há grandes plantações de eucaliptos que passaram a ser extraídas pela fabricante de celulose que tem unidades em Três Lagoas e Ribas do Rio Pardo.

Ao longo dos 20 quilômetros não existe nenhum distrito ou povoado e, além de eucaliptos, o trecho a ser pavimentado também tem grandes fazendas ocupadas por cana-de-açúcar, soja e milho.

No termo de referência consta a justificativa de que a rodovia seria "estratégica" para o escoamento da produção local. A própria Agesul explica que "a rodovia MS-213 representa a integração da região produtiva do município de Sonora à sede do município, bem como ao eixo viário central do Estado, fazendo a ligação com a rodovia federal BR-163/MS, importante rota de escoamento de toda a produção com o estado vizinho Mato Grosso/MT".

"Este crescimento e desenvolvimento regional faz com que seja um desafio cada vez maior para a Gerência de Conservação de Rodovias, manter sua condição de servicibilidade, porque mesmo com as manutenções periódicas realizadas, os problemas e custos de uma rodovia não pavimentada são recorrentes", argumenta a Pasta ao indicar a necessidade de asfalto em uma rodovia em meio a uma região desabitada. 

 
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VALORIZAÇÃO

Campo Grande oficializa reajuste para professores às vésperas da eleição

Reposição correspondente à atualização anual do Piso Salarial Profissional Nacional do Magistério do exercício de 2026 foi oficializada, mas deve acontecer de forma escalonada até 2027

29/09/2026 13h03

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Reposição de 5,4% deveria ter ocorrido em maio e descumprimento levou inclusive à paralisação em 207 unidades da rede municipal. 

Reposição de 5,4% deveria ter ocorrido em maio e descumprimento levou inclusive à paralisação em 207 unidades da rede municipal.  Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

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Através da edição de hoje (29) do Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande), foi publicada a atualização das tabelas de vencimento dos profissionais da educação parte do quadro permanente de pessoal do magistério da Capital, oficializando o reajuste de 5,4% para professores às vésperas da eleição. 

Essa proposta assinada pela prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP), já havia sido aprovado na Câmara Municipal, com a própria Associação Campo-Grandense de Professores (ACP) indicando em paralisação que era obrigação da prefeitura repor esse percentual que é referente ao índice do piso nacional do magistério. 

Por outro lado, essa reposição de 5,4% deveria ter ocorrido em maio, com justificativas apresentadas à categoria pelo Executivo após o descumprimento, o que não evitou paralisação em 207 unidades da rede municipal. 

Agora a reposição que corresponde à atualização anual do Piso Salarial Profissional Nacional do Magistério referentes ao exercício de 2026 foi oficializada, mas deve acontecer de forma escalonada até o próximo ano. 

Reajuste escalonado

Pelo texto oficializado hoje, as atualizações das tabelas de vencimentos fica atualizadas conforme os seguintes percentuais e períodos: 

  1. Tabela salarial referente à competência de setembro de 2026: implementação de 2%, com efeitos financeiros a partir de 1º de setembro de 2026;
     
  2. Tabela salarial referente à competência de dezembro de 2026:implementação de 1,40%, com efeitos financeiros a partir de 1º de dezembro de 2026;
     
  3. Tabela salarial referente à competência de janeiro de 2027: implementação da parcela final de 2%, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2027.

Vale lembrar que não são todos os docentes da Rede Municipal de Ensino (Reme) que estão enquadrados na carga horária de 40 horas semanais, na qual um professor ainda em início de carreira passará a receber R$10.129,52 pelos valores atualizados. 

Já para aqueles que possuem mestrado (PH-4) e doutorado (PH-5), nessas mesmas 40 horas, os salários variam entre R$11 mil e R$11.970,77 nas classes mais baixas, até R$20.359,32 e R$22.055,23 respectivamente.

Porém, boa parte dos docentes desempenham suas funções com a carga horária de 20 horas semanais, na qual um professor em início de carreira passará a ser remunerado com R$5.064,77; com os valores giram entre R$5.525,14 a R$10.179,64 na progressão horizontal para os que possuem mestrado, enquanto aqueles que possuem doutorado enquadrados nas quantias entre R$5.985,37 até R$11.027,59.

Dos pontos considerados mais importantes para a categoria, a ACP já havia destacado justamente a inclusão de convocados e profissionais que possuem aulas nessa recomposição. Confira abaixo uma versão PDF das tabelas atualizadas hoje (29) pelo Executivo de Campo Grande. 

Reposição de 5,4% deveria ter ocorrido em maio e descumprimento levou inclusive à paralisação em 207 unidades da rede municipal. 

 

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