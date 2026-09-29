Chuva em MS não ameniza altas temperaturas e causa estragos em Iguatemi

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Com falsas esperanças de amenizar as ondas de calores que estão previstas para durarem até hoje (29), a nuvem que se aproximou da Capital Morena não trouxe chuva que desse trégua nas altas temperaturas pelo Estado, mas foi o suficiente para causar estragos em Iguatemi.

Apesar de não ser o município que apresentou o maior volume registrado dentre as cidades que choveram, casas e creches ficaram destelhadas na cidade devido à tempestade, com árvores caídas e alagamento em algumas regiões.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) foram 11,2 milímetros em apenas uma hora, das 17h às 18h, com rajadas de ventos de 64,4 km/h.

Em vídeo que circula nas redes sociais é possível ver o momento que uma árvore cai, devido aos fortes ventos, e em outro vídeo foi registrado os estragos em uma casa e toda a cobertura da Creche Rosa Vitorellido, do município.

Em nota, a Prefeitura de Iguatemi relatou que iniciou os trabalhos de recuperação da unidade escolar nesta manhã, com a contratação de uma empresa para realizar a "execução de reparos necessários para recuperar a estrutura afetada".

Chuva e ondas de calor

De acordo com o Inmet, das 16 cidades localizadas onde a nuvem se concentrava no mapa, apenas oito registraram volume de chuva, sendo apenas quatro destas cidades com volumes significativos, incluindo Iguatemi.

As que registraram chuvas sem volume expressivo foram Angélica, Ivinhema, Naviraí e Amambai, na região da Fazenda Novo Horizonte, com todas acumulando menos de 3 milímetros em cada cidade.

Já na Costa Leste, em Bataguassu foram 7,6 milímetros durante a madrugada de segunda para terça-feira, e 23,44 mm durante a noite em Santa Rita do Pardo.

Em Água Clara foram registrados 13,4 mm de chuva na região urbana e 25,8 mm na Fazenda Peleja. Apesar dos volumes de água, no município estão previstos para hoje temperatura de 41,7°C. O mesmo ocorre em Três Lagoas, que registrou 27 mm durante o dia de ontem e hoje prevê 40ºC.

Por fim, com volume de chuva mais expressivo e fortes rajadas de ventos, Anaurilândia registrou 37,6 milímetros e ventania de até 106,9 km/h.

Outros municípios que estavam na rota da nuvem de chuvas como Aral Moreira, Caarapó, Deodápolis, Dourados, Fátima do Sul, Laguna Carapã, Nova Andradina e Ponta Porã, localizadas na Macroregião Sul do Estado, não tiveram chuvas e ainda registraram temperaturas acima de 29ºC atingindo até os 37ºC.

Na parte de cima do Estado, em que a nuvem não se aproximou tanto, também foram registrados grandes volumes de chuvas. Na região Norte foram 10,2 milímetros em Camapuã, e 37,2 milímetros em Paraíso das Águas.

No Pantanal sul-mato-grossense foram registrados 28,4 milímetros de chuva em Corumbá, que ao mesmo tempo acumula dias com temperaturas acima dos 40ºC e foi a segunda cidade mais quente do Brasil.

O Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS (CEMTEC MS) confirma as chuvas registradas nos municípios e também divulgou as rajadas de ventos acumuladas durante os dias de ontem e hoje até às 08h. Confira: