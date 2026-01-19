Cidade de Mato Grosso do Sul é a segunda mais quente do País

Aquidauana registrou a segunda maior temperatura do Brasil neste domingo - Divulgação / Prefeitura Municipal de Aquidauana

O município de Aquidauana registrou a segunda maior temperatura do Brasil neste domingo (18). Conforme dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a cidade sul-mato-grossense registrou a máxima de 37,1°C, atrás apenas do município de Pão de Açúcar, em Alagoas.

Aquidauana é a única cidade sul-mato-grossense no top 10 do ranking das mais quentes do País. O segundo lugar estadual é ocupado por Miranda, que registrou 35,6°C, sendo a 20ª com maior temperatura do Brasil.

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), além das altas temperaturas, em algumas regiões há a sensação de abafamento devido à alta umidade.

Em Campo Grande, a máxima foi de 32,2°C.

Temperaturas altas e ar abafado são características do verão, com predomínio de ar quente e úmido, especialmente em janeiro.

Conforme o Climatempo, também são comuns as chuvas rápidas e por vezes forte, que refrescam o ar, mas apenas por alguns dias.

Previsão

Conforme reportagem do Correio do Estado, o calor deve continuar durante a semana em Mato Grosso do Sul, com temperaturas acima de 30°C em vários municípios.

O Inmet prevê que a semana deve começar com chuva nesta segunda-feira (19), podendo haver tempestade em algumas regiões.

Conforme alerta do órgão, há previsão de chuvas de até 50 mm/dia e ventos intensos entre 40 e 60 km/h para vários municípios, incluindo Campo Grande, onde também há chance de queda de granizo.

Já na terça-feira (21), a chuva deve ser mais isolada, com queda nos índices de umidade relativa do ar.

Calor acima da média

Prognóstico do verão elaborado pelo Cemtec já apontava que a tendência climática para a estação é de temperaturas acima da média histórica, ou seja, a previsão aponta para um trimestre com condições mais quentes que o normal no Estado.

"Essa condição favorece a ocorrência de períodos mais quentes, sobretudo em dias com menor nebulosidade e ausência de precipitação", diz o documento.

Quanto as temperaturas, a média da estação varia entre 24°C a 26°C. A previsão para o trimestre janeiro-fevereiro-março de 2026 indica que as temperaturas ficarão ligeiramente acima da média histórica, com máximas acima de 30°C.

Segundo o Climatempo, o verão tem maior influência da Alta Subtropical do Atlântico Sul (ASAS) e a estação terá períodos de veranico, quando várias áreas do País terão dias mais quentes do que o normal, com menos chuva do que o normal para o período.

O Sul do Brasil e as áreas de fronteira de Mato Grosso do Sul com o Paraguai devem enfrentar períodos de calor intenso, que eventualmente poderão ser considerados como onda de calor, segundo o Climatempo.

Dessa forma, até o dia 20 de março, a previsão é de condições mais quentes que o normal em Mato Grosso do Sul.

