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Negativa

CNBB nega envolvimento em polêmica sobre santa católica

Acusação foi feita pelo candidato à presidência Flávio Bolsonaro

Agência Brasil

29/09/2026 - 22h00
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A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) divulgou uma nota na qual nega ter produzido, autorizado ou participado da elaboração ou divulgação de informações falsas relacionadas ao atual processo eleitoral.

A declaração veio a público após o candidato do PL à Presidência da República, Flávio Bolsonaro, ter acusado “gente de dentro da CNBB” de ter ajudado na divulgação de que, se eleito, retiraria de Nossa Senhora da Aparecida o título de padroeira do Brasil.

“A maior fake news da campanha foi essa sobre Nossa Senhora Aparecida. Nunca existiu movimento para tirar dela o título de padroeira do Brasil”, disse o candidato.

A nota da CNBB informou que a entidade “repudia a produção e a utilização de informações falsas, independentemente de sua origem ou de quem possam beneficiar ou prejudicar”, e que não integra qualquer estrutura político-partidária, de partido ou candidatura.

Na sequência, informou que suas manifestações sobre as eleições “decorrem de sua missão pastoral e de princípios públicos expressos em seus documentos, orientados pela dignidade humana, pelo bem comum, pela democracia e pela liberdade de consciência”.

* Matéria atualizada para adequação de informações.

Habitação

União cede terreno para construção de 32 novas casas em MS

Moradias serão construídas em Dourados pelo Minha Casa, Minha Vida; programa já destinou 207 imóveis da União em 42 municípios do Estado

29/09/2026 18h56

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Imagem de empreendimento habitacional em Dourados; novo projeto prevê a construção de 32 moradias no Jardim Márcia.

Imagem de empreendimento habitacional em Dourados; novo projeto prevê a construção de 32 moradias no Jardim Márcia. Foto: Divulgação Governo Federal.

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Mato Grosso do Sul já teve 207 imóveis da União destinados a políticas públicas e programas estratégicos em 42 municípios por meio do programa Imóvel da Gente. Nesta quarta-feira (30), uma nova etapa da iniciativa será formalizada no Estado, com a concessão de um terreno federal para a futura construção de 32 unidades habitacionais em Dourados. 

A área será destinada ao Residencial Califórnia, empreendimento previsto para o Jardim Márcia. O terreno fica na Rua Gelcy Maria Teixeira Marcondes, na Chácara Califórnia, e será concedido ao Sistema Integrado de Economia Solidária, ligado à Confederação Nacional das Associações de Moradores (Conam). 

As 32 moradias serão construídas por meio da modalidade Minha Casa, Minha Vida Entidades (MCMV-E), voltada à produção de habitações de interesse social por entidades ligadas a movimentos de moradia.

No caso de Dourados, o terreno será concedido ao Sistema Integrado de Economia Solidária.

O documento divulgado pelo governo federal, porém, não informa se as 32 famílias que ocuparão o Residencial Califórnia já foram selecionadas nem detalha os critérios que serão adotados para definir os beneficiários.

A formalização ocorrerá por meio de uma Concessão de Direito Real de Uso (CDRU). Na prática, o instrumento permite que uma área pertencente à União seja destinada para determinada finalidade sem que o governo federal necessariamente deixe de ser proprietário do imóvel. Neste caso, o terreno será usado para habitação de interesse social.

A iniciativa faz parte de uma parceria entre os programas Imóvel da Gente, conduzido pela Secretaria do Patrimônio da União (SPU), e Minha Casa, Minha Vida, coordenado pelo Ministério das Cidades.

A previsão é de que as 32 moradias sejam construídas posteriormente no terreno destinado em Dourados. 

A modalidade utilizada é o Minha Casa, Minha Vida Entidades (MCMV-E), voltada à produção habitacional por meio de entidades ligadas a movimentos de moradia.

Segundo o governo federal, prédios que podem ser revitalizados e terrenos disponíveis para novas construções são concedidos a organizações previamente selecionadas em edital. 

207 imóveis em Mato Grosso do Sul

Os números divulgados pelo governo federal mostram que a atuação do Imóvel da Gente em Mato Grosso do Sul vai além da habitação. De acordo com dados do Painel Transparência Ativa da SPU citados no documento, 207 imóveis já foram destinados em 42 municípios sul-mato-grossenses.

As áreas atendem políticas e projetos relacionados à educação, assistência social, saúde, cultura, esporte e lazer, aquicultura, infraestrutura, segurança pública e povos e comunidades tradicionais, além de abrigarem sedes de órgãos públicos e entidades da sociedade civil. 

A assinatura referente ao empreendimento de Dourados será realizada às 13h desta quarta-feira, na sede da Superintendência do Patrimônio da União em Mato Grosso do Sul, localizada na Rua Joaquim Murtinho, nº 65, no Centro de Campo Grande.

A cerimônia ocorrerá simultaneamente em outras 12 superintendências regionais da SPU. A ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, participará presencialmente do evento realizado em São Paulo, com transmissão para as demais unidades. 

Mais de 3 mil moradias no país

A ação desta quarta-feira terá alcance nacional. Ao todo, estão previstas 28 concessões em 13 superintendências da SPU, destinadas à construção futura de 3.250 unidades habitacionais. Seis movimentos nacionais ligados à luta por moradia participam dos projetos. 

Desde 2023, segundo o governo federal, 55 imóveis da União foram destinados especificamente para habitação em todo o país.

Outros 79 imóveis, entre terrenos e edifícios, estão selecionados e em processo de destinação. Juntos, eles têm potencial para viabilizar aproximadamente 19 mil unidades habitacionais. 

Furto Relâmpago

Dupla furta 38 iPhones em 1 minuto e deixa prejuízo de R$ 140 mil em MS

Criminosos arrombaram loja durante a madrugada, levaram dezenas de aparelhos e fugiram antes da chegada do proprietário

29/09/2026 18h02

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Câmera de segurança flagrou dupla dentro da loja durante furto de celulares em Costa Rica.

Câmera de segurança flagrou dupla dentro da loja durante furto de celulares em Costa Rica. Foto: Reprodução/Câmera de segurança da Store House Importados

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Uma loja de celulares novos e seminovos foi invadida por dois criminosos na madrugada desta terça-feira (29), no Centro de Costa Rica, município localizado na região norte de Mato Grosso do Sul. Em aproximadamente um minuto, os suspeitos conseguiram furtar 38 iPhones e outros aparelhos, provocando um prejuízo estimado em R$ 140,6 mil, conforme levantamento realizado pelo proprietário do estabelecimento.

O crime aconteceu na Store House Importados, situada na Avenida José Ferreira da Costa, enquanto chovia na cidade.

Toda a movimentação foi registrada pelo sistema de videomonitoramento do comércio, que flagrou desde o arrombamento da entrada até a fuga dos envolvidos.

Segundo informações repassadas pelo proprietário à polícia, a movimentação suspeita começou a ser percebida por volta das 23h50 de segunda-feira (28).

Pouco depois da meia-noite, às 0h20, os dois homens conseguiram romper a grade de proteção e quebrar a porta de vidro, momento em que o alarme de segurança foi acionado.

As imagens mostram que, assim que tiveram acesso ao interior do estabelecimento, os criminosos passaram a recolher rapidamente os celulares disponíveis nas prateleiras.

Na sequência, avançaram até o escritório, onde encontraram outros aparelhos armazenados sobre uma mesa e dentro de um armário.

Os produtos foram colocados em uma mochila utilizada pela dupla para transportar os equipamentos. Além dos 38 iPhones, os suspeitos levaram celulares seminovos de menor valor comercial. Alguns aparelhos Android ainda lacrados permaneceram no estabelecimento.

Apesar da quantidade de produtos furtados, a ação foi executada em aproximadamente 60 segundos. Após recolherem os equipamentos, os dois homens deixaram a loja e desapareceram antes que alguém pudesse impedir a fuga.

O proprietário chegou ao endereço cerca de seis minutos depois do acionamento do alarme. Quando entrou no estabelecimento, encontrou a estrutura danificada e constatou a retirada de parte do estoque.

A Polícia Militar foi acionada e realizou buscas nas proximidades na tentativa de localizar os responsáveis. Entretanto, até o momento, não há informações sobre a identificação ou prisão dos envolvidos.

Equipes da Polícia Civil e da perícia também estiveram no endereço para realizar os levantamentos necessários. O caso foi registrado na delegacia de Costa Rica e segue sob investigação.

As gravações do sistema de segurança deverão auxiliar os investigadores na identificação dos suspeitos e na reconstrução do percurso utilizado durante a fuga.

Proprietário alerta sobre venda dos aparelhos

Diante do prejuízo, os responsáveis pela Store House Importados recorreram às redes sociais para divulgar as imagens do furto e solicitar a colaboração da população na identificação dos criminosos.

Na publicação, o estabelecimento informou que os equipamentos levados incluem aparelhos novos e seminovos, de diferentes modelos e valores.

Os proprietários também afirmaram que os números de identificação dos celulares, conhecidos como IMEIs, já foram encaminhados às autoridades policiais e bloqueados.

O Imei funciona como uma identificação individual de cada aparelho, permitindo que as autoridades relacionem os equipamentos furtados aos registros da ocorrência e auxiliando na identificação dos produtos caso sejam encontrados.

Além de pedir informações que possam contribuir com a investigação, os responsáveis alertaram para a possibilidade de os celulares serem oferecidos por valores muito inferiores aos praticados no mercado.

A orientação é para que consumidores desconfiem de ofertas consideradas incompatíveis com o preço habitual dos equipamentos, especialmente quando não houver comprovação da procedência.

A loja também destacou que a aquisição de produtos de origem criminosa, quando o comprador tem conhecimento dessa condição, pode configurar o crime de receptação.

Em mensagem publicada nas redes sociais, os proprietários solicitaram ajuda para identificar os responsáveis.

"Se alguém reconhecer alguma pessoa ou tiver vídeos ou informações que possam ajudar, por favor, me chame no privado ou procure a polícia", diz um trecho da publicação.

O estabelecimento reforçou ainda que os celulares possuem restrições e pediu que possíveis informações sobre a localização dos equipamentos ou a identidade dos suspeitos sejam comunicadas às autoridades.

A Polícia Civil permanece responsável pela investigação, que busca identificar os dois homens envolvidos no arrombamento e localizar os aparelhos furtados.

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