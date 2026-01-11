Com 114 postes derrubados em 2025, mais dois carros avariam estruturas em menos de 6 horas - Divulgação Energisa

Após 2025 registrar 114 colisões envolvendo veículos que bateram em postes de energia no Estado, dois carros, em regiões distintas, colidiram contra postes de energia neste domingo (11), em Campo Grande.

Um dos registros ocorreu no bairro Jardim Veraneio, durante a madrugada, quando a condutora de um Chevrolet Corsa, a vítima que não teve a idade divulgada, precisou ser retirada do veículo com auxílio do Corpo de Bombeiros.

Com o impacto, o veículo ficou atravessado na pista e a estrutura do poste de energia quebrou. Uma equipe da concessionária precisou ir até o local devido à parte da região apresentar oscilação no fornecimento.

Em outro ponto da cidade, na região do Parque dos Girassóis, no início da manhã, um carro em que seguiam dois homens também bateu contra um poste, que não chegou a ceder, ficando parcialmente avariado.

Uma das vítimas precisou receber atendimento médico e foi levada ao hospital; o outro ocupante não sofreu maiores ferimentos.

A reportagem entrou em contato com a assessoria do Corpo de Bombeiros para obter informações sobre o estado de saúde das vítimas e aguarda retorno o de saúde da mulher, quando houver atualizações será atualizado no texto.



Acidentes

Em relatório divulgado pela Energisa, 114 veículos colidiram com postes de energia elétrica em Mato Grosso do Sul. Já em Campo Grande, os números indicam que, em média, um poste foi derrubado a cada três dias.

O maior número de acidentes desse tipo aconteceu em Campo Grande, com 17 registros.

Em seguida aparecem Dourados, com 10 postes derrubados, e Coxim, com cinco. Outros municípios, como Aquidauana, Ribas do Rio Pardo, Nioaque e Paranaíba, registraram quatro casos cada, enquanto Jardim, Amambai e Caracol tiveram três ocorrências cada.

Conforme os dados da Energisa, nos últimos três anos os números se mantêm altos. Em 2023, foram 106 ocorrências; em 2024, o número subiu para 119 e, em 2025, chegou a 114.

Além da quantidade de acidentes, o impacto financeiro também chama atenção, segundo a concessionária. Em 2025, o custo médio por poste abalroado foi de R$ 8.211,67.

Conforme regulação da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), o custo pelos danos causados e pela substituição das estruturas avariadas, como postes, transformadores e rede, é cobrado do condutor do veículo causador do sinistro.

Riscos

“Esse tipo de ocorrência não apenas coloca vidas em risco, como também provoca interrupções no fornecimento de energia na região, impactando serviços essenciais, como escolas, hospitais e o comércio”, diz a concessionária, em nota.

O coordenador de Construção e Manutenção da Energisa MS, João Ricardo Nascimento, alerta para os riscos que esses acidentes representam e reforça orientações de segurança.

“Em caso de colisão com poste, é fundamental não tentar sair do veículo nem tocar em suas partes metálicas. Não encostar no poste e em cabos da rede de energia, que ainda podem estar energizados e provocar descargas elétricas, gerando incêndio e até acidentes fatais. É fundamental ligar imediatamente para o Corpo de Bombeiros e para a Energisa”, explica.

** Colaborou Glaucea Vaccari

