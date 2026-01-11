Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Com 114 postes derrubados em 2025, mais dois carros avariam estruturas em menos de 6 horas

Relatório divulgado indica que o maior número de ocorrências foi registrado em Campo Grande, com média de um poste derrubado a cada três dias; somente neste domingo (11) foram duas batidas

Laura Brasil

11/01/2026 - 10h22
Continue lendo...

Após 2025 registrar 114 colisões envolvendo veículos que bateram em postes de energia no Estado, dois carros, em regiões distintas, colidiram contra postes de energia neste domingo (11), em Campo Grande.

Um dos registros ocorreu no bairro Jardim Veraneio, durante a madrugada, quando a condutora de um Chevrolet Corsa, a vítima que não teve a idade divulgada, precisou ser retirada do veículo com auxílio do Corpo de Bombeiros.

Com o impacto, o veículo ficou atravessado na pista e a estrutura do poste de energia quebrou. Uma equipe da concessionária precisou ir até o local devido à parte da região apresentar oscilação no fornecimento.

Em outro ponto da cidade, na região do Parque dos Girassóis, no início da manhã, um carro em que seguiam dois homens também bateu contra um poste, que não chegou a ceder, ficando parcialmente avariado.

Uma das vítimas precisou receber atendimento médico e foi levada ao hospital; o outro ocupante não sofreu maiores ferimentos. 

A reportagem entrou em contato com a assessoria do Corpo de Bombeiros para obter informações sobre o estado de saúde das vítimas e aguarda retorno o de saúde da mulher, quando houver atualizações será atualizado no texto.
 

Acidentes

Em relatório divulgado pela Energisa, 114 veículos colidiram com postes de energia elétrica em Mato Grosso do Sul. Já em Campo Grande, os números indicam que, em média, um poste foi derrubado a cada três dias.

O maior número de acidentes desse tipo aconteceu em Campo Grande, com 17 registros.

Em seguida aparecem Dourados, com 10 postes derrubados, e Coxim, com cinco. Outros municípios, como Aquidauana, Ribas do Rio Pardo, Nioaque e Paranaíba, registraram quatro casos cada, enquanto Jardim, Amambai e Caracol tiveram três ocorrências cada.

Conforme os dados da Energisa, nos últimos três anos os números se mantêm altos. Em 2023, foram 106 ocorrências; em 2024, o número subiu para 119 e, em 2025, chegou a 114.

Além da quantidade de acidentes, o impacto financeiro também chama atenção, segundo a concessionária. Em 2025, o custo médio por poste abalroado foi de R$ 8.211,67.

Conforme regulação da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), o custo pelos danos causados e pela substituição das estruturas avariadas, como postes, transformadores e rede, é cobrado do condutor do veículo causador do sinistro.

Riscos

“Esse tipo de ocorrência não apenas coloca vidas em risco, como também provoca interrupções no fornecimento de energia na região, impactando serviços essenciais, como escolas, hospitais e o comércio”, diz a concessionária, em nota.

O coordenador de Construção e Manutenção da Energisa MS, João Ricardo Nascimento, alerta para os riscos que esses acidentes representam e reforça orientações de segurança.

“Em caso de colisão com poste, é fundamental não tentar sair do veículo nem tocar em suas partes metálicas. Não encostar no poste e em cabos da rede de energia, que ainda podem estar energizados e provocar descargas elétricas, gerando incêndio e até acidentes fatais. É fundamental ligar imediatamente para o Corpo de Bombeiros e para a Energisa”, explica.

** Colaborou Glaucea Vaccari

Cidades

Morre farmacêutica que lutava contra o câncer em Campo Grande

O Conselho Regional de Farmácia de Mato Grosso do Sul lamentou a partida da jovem de 38 anos, que não resistiu

11/01/2026 08h14

Reprodução Redes Sociais

Continue Lendo...

O Conselho Regional de Farmácia (CRF-MS) emitiu nota de pesar, na manhã deste domingo (11), pela morte da farmacêutica Gabrielly Ciconini Prado, de 38 anos, que lutava contra o câncer.

A jovem foi diagnosticada com câncer de mama e teve complicações neurológicas. O diagnóstico veio em agosto de 2025 e apontava metástase óssea, que evoluiu para metástase na medula, o que agravou o quadro de saúde.

O velório ocorre na manhã deste domingo (11), no Cemitério Jardim das Palmeiras, em Campo Grande. O enterro está previsto para as 9h45.


Confira a nota do CRF-MS:

 “Com profundo pesar, o Conselho Regional de Farmácia de Mato Grosso do Sul (CRF-MS) comunica o falecimento da farmacêutica Gabrielly Ciconini Prado, de 38 anos. Gabrielly atuava no HU de Campo Grande.

 Neste momento de dor, nos solidarizamos com a família, desejando força, paz e conforto aos corações.”

No Facebook, o Humap-UFMS Esbert lamentou o falecimento da profissional, classificado como “irreparável”, e se solidarizou com familiares e amigos que passam pela dor da perda.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um post compartilhado por CRF-MS (@crfms)

 

Cidades

Criminoso rende motoentregadora e rouba motocicleta em Campo Grande

A trabalhadora de 32 anos foi cercada por um homem armado, na noite deste sábado (10), ao estacionar a moto para fazer uma entrega

11/01/2026 08h00

Imagem Divulgação

Continue Lendo...

Uma mulher de 32 anos foi cercada por um criminoso quando estacionou a moto para fazer uma entrega, na noite deste sábado (10), e teve o veículo, o celular e a bag roubados em Campo Grande.

A vítima relatou à equipe do Choque que o homem se aproximou armado e anunciou o assalto. O criminoso levou uma moto Mottu/Sport, de cor preta, além de pertences usados pela trabalhadora nas entregas.

O homem, que até o momento não foi identificado, levou também os documentos da mulher.

Por meio de denúncia anônima, a equipe recebeu a informação de que o suspeito entrou em uma área de mata com a moto e a caixa de entrega nas costas.

Os policiais do Choque foram até o local e localizaram a moto abandonada em um terreno baldio, com o capacete e a bag cor-de-rosa.

A equipe fez buscas na região, mas o autor do roubo não foi encontrado. Após o encerramento das buscas, a moto e os pertences da vítima foram entregues na Defurv para o registro de praxe.

