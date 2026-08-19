Com 2° reajuste em 2026, ampliação do Hospital Regional de Dourados fica 28% mais cara

Através de seu Diário Oficial Eletrônico, o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul divulgou nesta quarta-feira (19) o terceiro reajuste ao contrato para obra de ampliação do Hospital Regional de Dourados, sendo o segundo publicado neste 2026 já deixa o acordo 28% mais caro que o valor firmado originalmente.
Vale lembrar que, como bem acompanha o Correio do Estado, a ampliação do Hospital Regional de Dourados já havia ficado 11,5% mais cara em março deste ano, quando o acordo recebeu um aditivo de R$4.080.638,70.
Pelos valores divulgados hoje através da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), o termo aditivo salta o valor do contrato firmado em 2023 de atuais R$40.466.377,68, para R$44.330.291,07.
Em outras palavras, foram acrescidos exatos R$3.863.913,39, o que representa um reajuste próximo da casa de 9,5%.
Se considerado o investimento inicial firmado em 2023, de R$34.494.777,06, os três termos aditivos feitos ao contrato já alcançam a casa de 28,5% de aumento ao acordo.
"Fica prorrogado o período de execução do Contrato n. 114/2023, por mais 244 (duzentos e quarenta e quatro) dias, contados de 30/04/2026 a 29/12/2026, conforme cronograma físico-financeiro readequado, aprovado pela fiscalização, o qual passa a fazer parte integrante do presente termo", complementa o texto oficial.
Hospital Regional DDO
Sendo esta a terceira etapa, a fase em questão trata da construção do chamado "Bloco D", o intuito do acordo é viabilizar 110 leitos, sendo 20 de Unidade de Terapia Intensiva (UTI).
Este bloco será dividido em dois pavimentos, com o primeiro, o térreo, onde estarão as alas de internação com 60 leitos. Já no superior haverá uma unidade de tratamento intensivo com mais 20 leitos de UTI e 30 salas de internação.
Também fica englobada nesta etapa a construção de uma passarela que fará a interligação entre os blocos A, B e C, que fazem parte das duas etapas anteriores da obra.
A segunda, por exemplo, abordou a construção do Centro de Diagnóstico e Especialidades Médicas, com investimento inicial de outros R$17,5 milhões.
A unidade com capacidade para atender a 34 municípios da macrorregião Cone Sul conta ainda com quatro salas cirúrgicas, além da capacidade para procedimentos de média e alta complexidade em diversas especialidades, com uma expansão já prevista desde o ano passado para acontecer gradualmente neste 2026.
Através dessa expansão gradual, a intenção é que a unidade do Hospital Regional de Dourados (HRD) alcance o total de 192 leitos e a digitalização completa dos processos.
Ainda em março a equipe da Secretaria de Estado de Saúde (SES) pôde tecer um comparativo com base no trabalho da unidade, registrando crescimento na produção assistencial, um aumento acima de 430 atendimentos mensais anotados pelo Hospital Regional de Dourados.