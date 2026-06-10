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SURPRESA

Com Éderson, Brasil reúne representantes de 78 clubes em Copas

O volane nascido em Campo Grande foi convocado no último domingo, depois da lesão do lateral direito Wesley

Agência Brasil

10/06/2026 - 07h41
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A convocação do volante Éderson para o lugar do lateral-direito Wesley, cortado por contusão, incluiu a Atalanta na história de participações da seleção brasileira em Mundiais. O clube italiano se tornou o 78º a ter um jogador representando o Brasil em Copa do Mundo. A lista completa reúne 23 equipes do país e 55 do exterior.

O elenco atual do técnico italiano Carlo Ancelotti inseriu seis novos clubes na estatística. A lista com os 26 nomes originalmente chamados pelo treinador já contava com representantes inéditos dos sauditas Al-Ahli (o zagueiro Ibañez) e Al-Ittihad (o volante Fabinho), dos ingleses Brentford (Igor Thiago) e Bournemouth (o também atacante Rayan) e do turco Fenerbahçe (o goleiro Ederson).

Se seguisse entre os convocados, Wesley seria o 11º atleta da Roma a vestir a camisa do Brasil em uma Copa. Entre os estrangeiros, o time italiano é o terceiro com mais representantes, ao lado do francês Paris Saint-Germain (PSG) e atrás somente dos espanhóis Real Madrid (14) e Barcelona (12). A Inter de Milão, também da Itália (nove), completa o top-5. 

Considerando as ligas do exterior que cederam jogadores à seleção brasileira, a troca de Wesley por Éderson não impacta a liderança, que segue com a Itália. São 44 convocados desde 1982, quando o ex-volante Paulo Roberto Falcão, à época na Roma, abriu a porteira.

Para 2026, porém, o Campeonato Inglês foi o que mais teve jogadores chamados para vestir a camisa do Brasil: oito. A liga chegou a 34 convocados mundialistas pela seleção verde e amarela e assumiu o segundo lugar, ultrapassando a Espanha (33), que teve somente os atacantes Raphinha (Barcelona) e Vinícius Júnior (Real Madrid) lembrados desta vez.

As presenças de Ibañez e Fabinho incluíram a liga saudita entre as que tiveram jogadores chamados para representar a seleção brasileira em Copas. São 17 países diferentes. Além da Arábia e do trio que lidera a estatística, aparecem França (18), Alemanha (14), Portugal (nove), Japão, Ucrânia, Rússia (três cada), Turquia (dois), China, Uruguai, Grécia, Holanda, México e Canadá (um cada).

Domínio glorioso

Entre os clubes brasileiros, o Botafogo segue como o que mais teve nomes defendendo a Amarelinha em Mundiais. O volante Danilo Santos se tornou a 48º convocação do Glorioso, que é seguido pelo São Paulo (46).

O Flamengo, com as presenças dos zagueiros Danilo e Léo Pereira, do lateral-esquerdo Alex Sandro e do meia Lucas Paquetá na edição deste ano, aparece em terceiro, com 39 representantes, abrindo vantagem para os rivais Vasco, com 35, e Fluminense, com 32.

Outras 19 equipes do país tiveram atletas defendendo o Brasil em Copas desde 1930. O Santos, graças ao atacante Neymar, chegou a 25 nomes e ultrapassou o Palmeiras (24).

Sem representantes no elenco de 2026, Corinthians (23), Atlético-MG (12) e Cruzeiro (11) completam o top-10. E a lista ainda reúne Grêmio (nove), Internacional (oito), Portuguesa (seis), Ponte Preta (cinco), Bangu, São Cristóvão (ambos quatro), América-RJ (três), Guarani, Ypiranga-RJ (dois), Americano-RJ, Americano-RS, Athletico-PR e Portuguesa Santista (um cada).

Irregularidade

Em decisão unanime, TJMS suspende contrato ilegal em Corumbá

O Tribunal acatou o recurso interposto pelo MPMS, determinando a suspensão imediata do contrato

10/06/2026 10h10

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Divulgação

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O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), determinou a anulação imediata de um contrato administrativo firmado pela Prefeitura de Corumbá com uma empresa privada. 

A empresa foi contratada para a prestação de serviços de consultoria e assessoria contábil-tributária, com um custo anual de R$ 600 mil. A decisão foi tomada pela 2ª Câmara Cível, em primeira instância. 

De acordo com o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) as atividades contratadas junto à empresa, conflitam diretamente com cargos que são efetivos e estão previstos para ser ocupados através de concursos e não por fixação de contrato. 

Segundo o do processo o relator, Desembargador José Eduardo Neder Meneghelli, o contrato fere diretamente os princípios do concurso público além de ferir ideias fundamentais da legalidade, impessoalidade e moralidade administrativa.

Tradição

Cem fiéis estão 'com a mão na massa' para confeccionar bolo de Santo Antônio

São utilizados mais de mil quilos de farinha de trigo, mil quilos de açúcar, mil quilos de fermento, 8 mil ovos, mil quilos de recheio, mil litros de leite e mil litros de óleo para fazer o bolo

10/06/2026 09h10

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Cada grupo tem seu papel a confecção do bolo de Santo Antônio: produção, montagem, logística, compra e armazenamento

Cada grupo tem seu papel a confecção do bolo de Santo Antônio: produção, montagem, logística, compra e armazenamento Naiara Camargo

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A receita do bolo de Santo Antônio já saiu do papel e está com a mão na massa.

Ao todo, 100 fiéis voluntários trabalham dividos, em três turmas (7h às 12h, 13h às 18h e 18h às 21h), na parte de produção, montagem, logística, compra e armazenamento, para confeccionar o bolo de Santo Antônio, em Campo Grande.

A fabricação do bolo começou em 1° de junho e vai até o dia 12. São utilizados mais de mil quilos de farinha de trigo, mil quilos de açúcar, mil quilos de fermento, 8 mil ovos, mil quilos de recheio, mil litros de leite e mil litros de óleo.

“A gente recebe muita doação de alimentos também dos paroquianos. Tem tanto aquele que doa fardos de trigo, como aquele que traz uma caixinha de ovos, um quilinho de açúcar e a gente usa tudo. Então assim, é muito bonito de ver a movimentação dos paroquianos nessa época”, explicou a coordenadora de produção do bolo, Fernanda Corrêa.

A receita é a mesma todos os anos – bolo pão de ló, creme de baunilha, creme de chocolate, chantilly e calda. Os bolos são armazenados em um container refrigerado.

Em 2026, o bolo de Santo Antônio tem 17 mil pedaços, 3 mil alianças, um par de aliança de ouro e TV de 60 polegadas. As milhares de alianças e o prêmio da TV (escrito em um papelzinho) estarão espalhados pelos 17 mil pedaços. O valor de cada pote é R$ 15.

A entrega será no sábado (13), das 6h30min às 13h30min, em sistema drive-thru, na Catedral Nossa Senhora da Abadia - Santo Antônio de Pádua, localizada na travessa Lydia Bais, Centro, em Campo Grande.

As sobras serão vendidas no arraía de Santo Antônio, em 13 e 14 de junho, na Praça do Rádio Clube, situada na avenida Afonso Pena, centro, em Campo Grande.

O bolo é motivo de emoção para a coordenadora de produção do bolo, Fernanda Corrêa, que é confeiteira de profissão e dedica algumas semanas de seu ano para este trabalho voluntário.

“Eu tirar duas semanas do meu ano para devolver na minha paróquia a minha experiência, o meu conhecimento do que eu faço, para mim é muito gratificante. Então por isso que eu fiquei emocionada. Acho que uma semaninha que você tira não faz falta no bolso. É uma festa bonita, é um trabalho que a gente faz com o maior carinho do mundo”, disse, com lágrimas nos olhos.

Padroeiro de Campo Grande, Santo Antônio é conhecido popularmente como "Santo Casamenteiro", porque acredita-se que uma moça, em Nápoles, conseguiu, por intercessão dele, o dote necessário para se casar.

Muitos fiéis compram o bolo com esperança do Santo abençoar ou até mesmo adiantar o matrimônio.

Além disso, Santo Antônio era conhecido como protetor das coisas perdidas, protetor dos pobres e o Santo dos milagres. Durante suas pregações nas praças e igrejas, muitos doentes e pessoas com deficiência eram curadas.

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