Ladrões de caminhonete são presos e polícia investiga atuação interestadual

Operação investiga furto de caminhonetes de alto valor e possível atuação em outros estados - Divulgação/PCMS

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A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, através da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (DEFRON) prenderam dois suspeitos de furtarem uma caminhonete Toyota Hilux SW4 em Amambai, a cerca de 354 quilômetros de Campo Grande.

Os homens, um de 31 anos e outro de 40 anos, foram localizados em Joinville (SC) e a polícia procura um terceiro suspeito.

O crime aconteceu na noite do dia 20 de junho, próximo à Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, cidade de Amambai. Pelo menos três pessoas e um carro de apoio teriam feito parte da ação.

Segundo as investigações, o crime se assemelha a outras práticas recentes ocorridas no Estado envolvendo o furto de caminhonetes de alto valor. As características semelhantes, como a forma de planejamento e execução da ação (divisão de funções, veículos de apoio e fuga rápida em direção à fronteira) fazem a Polícia acreditar que o grupo atue de forma especializada no crime.

Além disso, também é investigada a atuação do grupo em mais de um estado, especialmente Santa Catarina e Paraná, e se existe uma estrutura organizada para transportar e receptar os veículos furtados.

Um dos investigados foi preso em Santa Catarina apenas 8 dias após a ação, por furto de caminhonete, reforçando a suspeita da atuação especializada do grupo no crime.

Os policiais devem cumprir mais dois mandados de busca e apreensão em busca de celulares, computadores e dispositivos de armazenamento, ferramentas e equipamentos eletrônicos, documentos, anotações e demais itens.

"A DEFRON segue trabalhando para identificar o terceiro suspeito envolvido no furto de Amambai e verificar se outras pessoas prestaram apoio logístico ao grupo, seja fornecendo equipamentos, seja auxiliando no transporte e na receptação dos veículos. A polícia também investiga se os suspeitos têm ligação com outros casos semelhantes em Mato Grosso do Sul e em outros estados", afirmou a organização em nota.

Outro caso

No dia 21 deste mês, a Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Furtos e Roubos de Veículos (DEFURV) prendeu um homem de 29 anos suspeito de integrar uma organização criminosa dedicada ao roubo e furto de veículos, que posteriormente eram enviados para Bolívia, com o intuito de serem vendidos ou trocados ilegalmente.

Segundo as investigações, o suspeito teve participação direta em um crime ocorrido na noite de 5 de abril de 2026.

De acordo com a polícia, a vítima do roubo estava em uma conveniência no bairro Guanandi quando passou a interagir com duas mulheres.

O grupo seguiu para um motel no bairro Caiçara, onde continuou consumindo bebidas alcóolicas. Em depoimento, a vítima afirma que, em determinado momento, começou a passar mal, perdeu a consciência e desmaiou.

A suspeita é que ela tenha sido dopada com o golpe popularmente conhecido como "Boa Noite, Cinderela". Quando recuperou a consciência, percebeu que teve seu carro e celular levados.

Imagens de segurança do motel revelaram que um terceiro indivíduo entrou no quarto para ajudar no crime.

De acordo com a DEFURV, o homem que foi preso não atuava sozinho e faz parte de um esquema maior de tráfico internacional de veículos. Ele também era suspeito pelo roubo de outros veículos com o mesmo objetivo.