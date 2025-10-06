Com fogo no Parque Estadual, Alcinópolis decreta emergência por 90 dias

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Prefeitura Municipal de Alcinópolis decretou situação de emergência por 90 dias no município, em razão do incêndio que atinge o Parque Estadual das Nascentes do Rio Taquari (PENT).

Queimadas consumiram nove mil hectares do PENT desde 25 de setembro de 2025. As chamas atingem matas, fazendas, lavouras, morrarias e áreas de visitação/turismo.

O decreto nº206/2025, declarando situação de emergência, foi publicado no Diário Oficial Eletrônico , do município de Alcinópolis, nesta segunda-feira (6).

Com a medida, o município está autorizado:

Mobilizar toda a estrutura do Poder Executivo Municipal para atendimento à situação de emergência

Penetrar nas casas, para prestar socorro ou para determinar a pronta evacuação das mesmas

Usar da propriedade, inclusive particular, em circunstâncias que possam provocar danos ou prejuízos ou comprometer a segurança de pessoas, instalações, serviços e outros bens públicos ou particulares

Priorizar os instrumentos orçamentários ordinários (remanejamentos/suplementações/créditos especiais) para o enfrentamento da Situação de Emergência

Dispensar de licitação as contratações estritamente necessárias ao atendimento da situação emergencial, inclusive parcelas de obras e serviços, que possam ser concluídas em até um ano, contado da data de ocorrência do desastre, vedadas a prorrogação e a recontratação com base no mesmo fundamento

Confira o trecho redigido em Diário Oficial:

A medida ocorre após o 'pedido de socorro' feito pela prefeitura por meio de nota divulgada nas redes sociais.

O Poder Executivo Municipal solicita ajuda dos Governos Estadual e Federal no reforço das equipes de combate ao fogo. Veja:

Diante da gravidade da situação, a Administração Municipal, por meio do Executivo e da Secretaria de Desenvolvimento e Meio Ambiente, solicita reforços e apoio adicional a órgãos competentes e parceiros regionais, com o objetivo de ampliar a força de combate e proteger as áreas atingidas.

O incêndio no Parque Estadual das Nascentes do Rio Taquari chegou a um nível crítico.

Nossos brigadistas guerreiros, que há dias lutam incansavelmente contra as chamas, estão ficando encurralados pelo fogo. Para preservar suas vidas, precisam se retirar do local, levando às pressas os maquinários para que não sejam consumidos.Nossa fauna e flora choram diante dessa tragédia.

O fogo avança sem piedade, destruindo vidas e sonhos.

Pedimos, com urgência, o apoio do Governo Estadual e Federal.

O PENT não pode esperar. O PENT clama por ajuda!

A mobilização demonstra a força da união entre brigadistas, órgãos ambientais, instituições públicas e trabalhadores rurais. O esforço conjunto tem sido essencial para reduzir os impactos do fogo e preservar não apenas o PENT, mas também as áreas de pastagens e propriedades do entorno. As equipes permanecem em alerta e seguem atuando de forma integrada para conter o incêndio e minimizar danos ambientais e sociais.

INCÊNDIO

Incêndio florestal de grandes proporções atinge, desde 25 de setembro, o Parque Estadual das Nascentes do Rio Taquari, próximo aos municípios de Alcinópolis e Costa Rica, localizado no extremo norte de Mato Grosso do Sul, divisa com os estados de Mato Grosso e Goiás.

De acordo com Parecer Técnico do Coordenador da Defesa Civil de Alcinópolis, o fogo já consumiu nove mil hectares do parque.

As chamas começaram em área de mata, mas já avança para fazendas, lavouras, morrarias e áreas de visitação/turismo. Atualmente, o fogo se encontra no Lado do Lúcio e Rancho do Planalto, próximos à borda da serra.

As queimadas transformam cenários verdes e cheios de vida em cinzas e mortes. O fogo destrói matas, áreas verdes, vegetações, florestas, biodiversidade e espécies nativas de Mato Grosso do Sul.

Ao todo, 60 pessoas estão mobilizadas no combate às chamas, sendo integrantes da:

Funcionários da Fazenda Terra Santa;

Equipe Adriano Fazendas Sr. Saturnino Fernandes (maquinários, homens e recursos financeiros);

Brigada de Incêndios de Alcinópolis;

Brigada do ICMBio Parque das Emas;

Equipes do setor agro (Adriano, Dae, Renato Rezende, Ronaldo, Eduardo Tramonte, Adroaldo Guzella);

Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMDEMA);

Secretaria Municipal de Obras.

O local é de difícil acesso e, na maioria das vezes, só é possível chegar no ponto de avião.

De acordo com o Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (IMASUL), as visitas turísticas estão suspensas no local por tempo indeterminado. A medida garante a segurança dos visitantes e funcionários, além de permitir que as equipes de combate ao fogo atuem com máxima eficiência.

As queimadas são extremamente nocivas ao meio ambiente, pois emitem poluentes atmosféricos, reduzem a biodiversidade, destroem matas, devastam a vegetação, prejudicam a fauna e flora, eliminam a cobertura vegetal nativa, comprometem florestas, campos e savanas e matam o ecossistema.

Mudanças climáticas, calor excessivo, escassez de chuvas e baixa umidade relativa do ar favorecem a ocorrência de queimadas no Estado.

PARQUE ESTADUAL DAS NASCENTES DO RIO TAQUARI

Parque Estadual das Nascentes do Rio Taquari está localizado nos municípios de Alcinópolis e Costa Rica, divisa com os estados de Mato Grosso e Goiás, na região nordeste de Mato Grosso do Sul.

Possui 30.618,9636 hectares e forma um corredor ecológico entre Cerrado e Pantanal.

Tem florestas, cachoeiras, morrarias, sítios arqueológicos e cavernas.

A unidade de conservação é gerida pelo Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (IMASUL).