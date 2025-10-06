Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

INCÊNDIO FLORESTAL

Com fogo no Parque Estadual, Alcinópolis decreta emergência por 90 dias

Município está autorizado a penetrar nas casas para prestar socorro; mobilizar estruturas para atendimento à situação de emergência; priorizar os instrumentos orçamentários ordinários; entre outros

Naiara Camargo

Naiara Camargo

06/10/2025 - 12h00
Prefeitura Municipal de Alcinópolis decretou situação de emergência por 90 dias no município, em razão do incêndio que atinge o Parque Estadual das Nascentes do Rio Taquari (PENT).

Queimadas consumiram nove mil hectares do PENT desde 25 de setembro de 2025. As chamas atingem matas, fazendas, lavouras, morrarias e áreas de visitação/turismo.

O decreto nº206/2025, declarando situação de emergência, foi publicado no Diário Oficial Eletrônico, do município de Alcinópolis, nesta segunda-feira (6).

Com a medida, o município está autorizado:

  • Mobilizar toda a estrutura do Poder Executivo Municipal para atendimento à situação de emergência
  • Penetrar nas casas, para prestar socorro ou para determinar a pronta evacuação das mesmas
  • Usar da propriedade, inclusive particular, em circunstâncias que possam provocar danos ou prejuízos ou comprometer a segurança de pessoas, instalações, serviços e outros bens públicos ou particulares
  • Priorizar os instrumentos orçamentários ordinários (remanejamentos/suplementações/créditos especiais) para o enfrentamento da Situação de Emergência
  • Dispensar de licitação as contratações estritamente necessárias ao atendimento da situação emergencial, inclusive parcelas de obras e serviços, que possam ser concluídas em até um ano, contado da data de ocorrência do desastre, vedadas a prorrogação e a recontratação com base no mesmo fundamento

Confira o trecho redigido em Diário Oficial:

A medida ocorre após o 'pedido de socorro' feito pela prefeitura por meio de nota divulgada nas redes sociais.

O Poder Executivo Municipal solicita ajuda dos Governos Estadual e Federal no reforço das equipes de combate ao fogo. Veja:

Diante da gravidade da situação, a Administração Municipal, por meio do Executivo e da Secretaria de Desenvolvimento e Meio Ambiente, solicita reforços e apoio adicional a órgãos competentes e parceiros regionais, com o objetivo de ampliar a força de combate e proteger as áreas atingidas.

O incêndio no Parque Estadual das Nascentes do Rio Taquari chegou a um nível crítico.
Nossos brigadistas guerreiros, que há dias lutam incansavelmente contra as chamas, estão ficando encurralados pelo fogo. Para preservar suas vidas, precisam se retirar do local, levando às pressas os maquinários para que não sejam consumidos.Nossa fauna e flora choram diante dessa tragédia.
O fogo avança sem piedade, destruindo vidas e sonhos.
Pedimos, com urgência, o apoio do Governo Estadual e Federal.
O PENT não pode esperar. O PENT clama por ajuda!

A mobilização demonstra a força da união entre brigadistas, órgãos ambientais, instituições públicas e trabalhadores rurais. O esforço conjunto tem sido essencial para reduzir os impactos do fogo e preservar não apenas o PENT, mas também as áreas de pastagens e propriedades do entorno. As equipes permanecem em alerta e seguem atuando de forma integrada para conter o incêndio e minimizar danos ambientais e sociais.

 INCÊNDIO

Incêndio florestal de grandes proporções atinge, desde 25 de setembro, o Parque Estadual das Nascentes do Rio Taquari, próximo aos municípios de Alcinópolis e Costa Rica, localizado no extremo norte de Mato Grosso do Sul, divisa com os estados de Mato Grosso e Goiás.

De acordo com Parecer Técnico do Coordenador da Defesa Civil de Alcinópolis, o fogo já consumiu nove mil hectares do parque. 

As chamas começaram em área de mata, mas já avança para fazendas, lavouras, morrarias e áreas de visitação/turismo. Atualmente, o fogo se encontra no Lado do Lúcio e Rancho do Planalto, próximos à borda da serra.

As queimadas transformam cenários verdes e cheios de vida em cinzas e mortes. O fogo destrói matas, áreas verdes, vegetações, florestas, biodiversidade e espécies nativas de Mato Grosso do Sul.

Ao todo, 60 pessoas estão mobilizadas no combate às chamas, sendo integrantes da:

  • Funcionários da Fazenda Terra Santa;
  • Equipe Adriano Fazendas Sr. Saturnino Fernandes (maquinários, homens e recursos financeiros);
  • Brigada de Incêndios de Alcinópolis;
  • Brigada do ICMBio Parque das Emas;
  • Equipes do setor agro (Adriano, Dae, Renato Rezende, Ronaldo, Eduardo Tramonte, Adroaldo Guzella);
  • Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMDEMA);
  • Secretaria Municipal de Obras.

O local é de difícil acesso e, na maioria das vezes, só é possível chegar no ponto de avião.

De acordo com o Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (IMASUL), as visitas turísticas estão suspensas no local por tempo indeterminado. A medida garante a segurança dos visitantes e funcionários, além de permitir que as equipes de combate ao fogo atuem com máxima eficiência.

As queimadas são extremamente nocivas ao meio ambiente, pois emitem poluentes atmosféricos, reduzem a biodiversidade, destroem matas, devastam a vegetação, prejudicam a fauna e flora, eliminam a cobertura vegetal nativa, comprometem florestas, campos e savanas e matam o ecossistema.

Mudanças climáticas, calor excessivo, escassez de chuvas e baixa umidade relativa do ar favorecem a ocorrência de queimadas no Estado.

PARQUE ESTADUAL DAS NASCENTES DO RIO TAQUARI

Parque Estadual das Nascentes do Rio Taquari está localizado nos municípios de Alcinópolis e Costa Rica, divisa com os estados de Mato Grosso e Goiás, na região nordeste de Mato Grosso do Sul.

Possui 30.618,9636 hectares e forma um corredor ecológico entre Cerrado e Pantanal.

Tem florestas, cachoeiras, morrarias, sítios arqueológicos e cavernas.

A unidade de conservação é gerida pelo Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (IMASUL).

DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO

Após troca de diretoria, Agraer recebe quase R$ 15 milhões em novos equipamentos

O investimento já estava previsto, apesar da mudança recente de gestão que ocorreu após rompimento político entre Riedel e o Partido dos Trabalhadores (PT)

06/10/2025 11h30

Após troca de diretoria, Agraer recebe quase R$ 8 milhões em novos equipamentos

Após troca de diretoria, Agraer recebe quase R$ 8 milhões em novos equipamentos FOTO: Marcelo Victor

Na manhã desta segunda-feira (6), a Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural - (Agraer), recebeu quase R$ 15 milhões em equipamentos novos entre veículos e máquinas agrícolas para fortalecer a agricultura familiar e modernizar a infraestrutura de municípios do Estado.

O investimento contou com   recursos federais e estaduais, além de indicação da senadora Tereza Cristina (PP), e tem o objetivo de ampliar o apoio à agricultura familiar, setor responsável por grande parte da produção de alimentos no Estado.

Após troca de diretoria, Agraer recebe quase R$ 8 milhões em novos equipamentosA aplicação de R$ 7,9 milhões - FOTO: Marcelo Victor

A aplicação de R$ 15 milhões conta com 14 tratores, nove caminhonetes, um rolo compactador, uma pá carregadeira e cinco caminhões, que serão distribuídos em 28 municípios. Anastácio, Caarapó, Douradina, Jaraguari, Costa Rica, Eldorado, Anaurilândia, Aparecida do Taboado, Cassilândia, Itaporã, Ponta Porã e Sidrolândia estão entre as cidades contempladas.

Após troca de diretoria, Agraer recebe quase R$ 8 milhões em novos equipamentosFOTO: Marcelo Victor

Na ocasião da entrega, o governador Eduardo Riedel destacou a parceria do Ministério do Desenvolvimento Agrário, do Ministério da Agricultura, com a gestão da senadora Tereza Cristina. "Os equipamentos são destinados à agricultura familiar, melhoria e manutenção de estradas rurais, e ao transporte de produtos agrícolas. Além disso, visam proporcionar melhores condições e ferramentas de trabalho, contribuindo para o aumento da produção no Estado", afirmou.

Sobre a escolha dos municípios beneficiados, Riedel ressaltou  participação da senadora Tereza Cristina. "Ela indicou 28 municípios que já tinham demanda, outros já foram entregues e outros serão entregues ainda para todos os municípios do Mato Grosso do Sul. Então, a gente vai atender conforme a demanda", disse.

Após troca de diretoria, Agraer recebe quase R$ 8 milhões em novos equipamentosFOTO: Marcelo Victor

Presente no ato, a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, afirmou que os equipamentos entregues podem transformar a vida das pessoas, principalmente na Capital. "Campo Grande recebe uma picape que vai ajudar na assessoria técnica, levando os nossos serviços das nossas secretarias até as comunidades. Essa parceria construída do governo federal, governo estadual e municípios faz toda a ponto onde nós estamos atendendo diariamente os agricultores, os pequenos agricultores e as pessoas que produzem e colocam alimento na mesa dos brasileiros", destacou.

Após troca de diretoria, Agraer recebe quase R$ 8 milhões em novos equipamentosFOTO: Marcelo Victor

Responsável por viabilizar parte do valor do convênio, através de emendas de comissão, Tereza Cristina ressaltou a importância do diálogo entre as esferas de poder, federal, estadual e municipal, para sanar os verdadeiros problemas das cidades sul mato-grossenses. 

"A gente vê a importância de cada dia mais continuar trocando os tratores, aqueles que já não estão mais em condições de uso, estão dando despesas. O que interessa é atender a necessidade de cada município. Não adianta eu achar que o município quer, é importante saber. A gente não vai dar pra ele uma moto niveladora se, às vezes, o mais importante naquele momento é ele ter o rolo compactador porque ele fica faltando na sua patrulha mecanizada pra poder atender o município".

Após troca de diretoria, Agraer recebe quase R$ 8 milhões em novos equipamentosFOTO: Marcelo Victor

O secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Jaime Verruck também  destacou a importância e a relevância da parceria com o Governo Federal. "É um momento de uma entrega importante, não só para os municípios, mas para o setor agropecuário do estado de Mato Grosso do Sul, tanto para a agricultura familiar e também dentro do Programa Pros Solos, de toda a estrutura que nós estamos olhando para que a gente possa efetivamente melhorar a produção e a produtividade no estado de Mato Grosso do Sul".

NOVA GESTÃO

A entrega acontece três semanas após a nomeação de Fernando Luiz Nascimento como novo diretor-presidente da Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer). Fernando substituiu Washington Willeman de Souza, que estava na gestão desde 2023 e foi exonerado no mês passado após rompimento político de governo Riedel com o Partido dos Trabalhadores (PT).

O rompimento aconteceu após o governador Eduardo Riedel (PSDB), diretamente da Ásia, criticar publicamente a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A fala do governador, feita em suas redes sociais, foi interpretada pela sigla como um alinhamento com pautas e posturas da extrema direita, o que rompe com os princípios acordados entre as partes desde o segundo turno das eleições de 2022, quando os petistas declararam apoio a Riedel por considerá-lo um representante da centro-direita "sensata e democrática".

A partir de então, o governador começou a demitir petistas que ocupavam cargos de diretoria e cadeiras importantes no governo de Mato Grosso do Sul, entre eles, estava o nome de Washington. Logo na sequência, Riedel nomeou substituto para o cargo de Diretor-Presidente da Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer).

Diante disso, Riedel aproveitou a oportunidade para se despedir do ex-chefe da agência, agradecer pelo trabalho enquanto estava na diretoria, e dar as boas-vinda para o novo diretor.

Essa foi a primeira entrega de equipamentos após a mudança de gestão, mas de acordo com o secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Jaime Verruck, o investimento já estava previsto e encaminhado antes da alteração.

