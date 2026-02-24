Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Com os dias contados, supersalários beneficiam até novatos do MPMS

Promotores foram empossados no começo de novembro e em janeiros seus salários já foram de quase R$ 63 mil. O teto estadual é de R$ 41,8 mil

Neri Kaspary

Neri Kaspary

24/02/2026 - 14h46
Embora omitam os nomes dos promotores e procuradores na tabela dos salários, os dados da transparência do Ministério Público revelam que até promotores novatos, com menos de quatro meses de atuação, já recebem salários acima do teto constitucional, que é de R$ 46,3 mil. 

O salário-base pago no início de fevereiro aos nove promotores nomeados dia 3 de novembro do ano passado foi de R$ 33.988,99. Porém, por conta de uma série de auxílios, como acúmulo de acervo e licença compensatória, foi acrescido de outros R$ 28,9 mil e saltou para quase R$ 63 mil. 

Mas, estes são literalmente os "primos pobres" entre os membros ativos da instituição. Outros promotores que também ainda são relativamente novatos, uma vez que seguem como substitutos em diferentes comarcas, tiveram rendimentos bem melhores em janeiro. 

Um promotor substituto da comarca de Amambai, por exemplo, teve rendimento bruto de R$ 130 mil em janeiro. Deste montante, R$ 84,1 mil foram classificados como "outras remunerações temporárias/retroativas". Seus descontos somaram quase R$ 8,6 mil. Mas, nada disso é relativo ao chamado extra-teto, já que os pagamento são classificados como verbas indenizatórias, criadas exatamente para driblar o teto constitucional. 

Pelo fato de omitir os nomes dos promotores e procuradores, sob o argumento de que se trata de uma questão de segurança, é praticamente impossível descobrir o valor exato da remuneração destes servidores públicos. 

Porém, em média, no mês passado, os 233 membros da ativa tiveram rendimento da ordem de R$ 150 mil. No site da transparência os valores aparecem dispersos. Em uma das tabelas, o valor total da folha salarial somou R$ 30,6 milhões, já descontados os R$ 175,5 mil relativos ao extra-teto. Menos de um terço disso (R$ R$ 9,13 milhões) é relativo ao chamado salário-base 

Dividindo este valor pelos 233 promotores, a média salarial de janeiro foi da ordem de R$ 131,5 mil, embora o teto salarial do Ministério Público Estadual seja de R$ 41,845,48. Mas, em uma tabela separada, na qual promotores e procuradores aparecem misturados a outros servidores, tem procurador recebendo outros R$ 34.999,12. 

Mas, se forem levados em consideração somente os salários dos procuradores, que estão no topo da carreira, a média de rendimentos em janeiro ficou na casa dos R$ 200 mil. Pelo menos um deles teve rendimentos brutos pouco superiores a R$ 255 mil. 

DIAS CONTADOS

Parte destes pagamentos, contudo, está com os dias contados. Além da liminar emitida no começo de fevereiro pelo ministro Flávio Dino, agora o decano do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, deu prazo de 60 dias para que sejam suspensos pagamentos de "penduricalhos" a integrantes do Judiciário e do Ministério Público em todo o País que tenham como base leis estaduais, decisões internas e atos administrativos.

Tanto no caso Judiciário, que em janeiro pagou até R$ 281,2 mil a um desembargador de Mato Grosso do Sul, quanto no caso do Ministério Público, boa parte dos penduricalhos está baseada em leis estaduais que agora foram consideradas ilegais pelo ministro Gilmar Mendes. 

No caso da Justiça Federal e do Ministério Público da União, a ordem de Gilmar também prevê a interrupção de valores que não estejam amparados por lei aprovada pelo Congresso. Só poderão continuar a ser pagos verbas expressamente previstas na legislação federal.

Na avaliação de Gilmar Mendes, "dia após dia, são criadas inúmeras verbas travestidas de caráter indenizatório com o único objetivo de escamotear o manifesto descumprimento da Constituição Federal, notadamente do regime constitucional de subsídios".

"Não posso deixar de manifestar perplexidade quanto à desordem que vivenciamos no que diz respeito à remuneração dos agentes públicos de modo geral e, em particular, dos membros do Poder Judiciário e do Ministério Público", destacou o ministro.

"A audácia institucional salta aos olhos: trata-se de uma tentativa de colher apenas os bônus do sistema, buscando contornar os ônus que lhe são inerentes, o que revela uma postura incompatível com lealdade que se espera ao texto constitucional", disse o decano.

Sinônimos de bagunça também foram utilizados pelo ministro Flávio Dino em decisão na última quinta, 19, quando ele proibiu expressamente a edição de qualquer nova lei que autorize a inclusão e o pagamento de "parcelas remuneratórias ou indenizatórias" nos salários de servidores públicos que ultrapassem o teto constitucional.

Em uma cruzada sem precedentes contra os contracheques milionários do funcionalismo, Dino sustenta que o País vive uma "mixórdia" de pagamentos de penduricalhos aos juízes e que "é um dever básico de quem manuseia dinheiro público" agir dentro da Constituição.

NOVATOS

Os nove promotores foram empossados em novembro após uma série de polêmicas durante o concurso. Inicialmente, 1.950 pessoas se inscreveram. Destas, somente 202 passaram na prova objetiva. Destes, 186 fizeram a segunda etapa e inicialmente todos foram reprovados. 

Porém, depois de uma série de recursos e revisão das provas, nove das dez vagas que haviam sido oferecidas acabaram sendo preenchidas. 

TRAGÉDIA EM BONITO (MS)

Tirolesa que causou duas mortes tinha fios antigos e desencapados, diz polícia

Polícia Científica e Polícia Civil, com apoio de materiais técnicos da Energisa, vistoriaram tirolesa e aguardam laudos periciais e necroscópicos para conclusão

24/02/2026 11h50

Açude em que ocorreu a tragédia

Polícia Científica e Polícia Civil, com apoio de materiais técnicos da Energisa, realizaram medições e exames preliminares, nesta terça-feira (24), na tirolesa que matou dois homens em uma estância localizada a 20 quilômetros de Bonito (MS).

Os trabalhos constataram que a tirolesa é metálica e, no topo, havia um sistema de iluminação com fiação antiga e pontos desencapados.

Isto signfica que, possivelmente, a tirolesa estava energizada por conta de algum fio elétrico desencapado que encostou na parte metálica. O metal e a água são capazes de distribuir a carga elétrica facilmente, sendo condutores perigosos, ampliando o alcance de choques.

O serviço ocorreu integralmente na área interna da chácara, sem relação aparente com a rede pública de energia.

As informações são preliminares e as investigações continuam. A autoridade policial aguarda laudos periciais e necroscópicos aos autos para conclusão técnica sobre a dinâmica do fato e eventuais responsabilidades criminais.

TRAGÉDIA

Gustavo Henrique Camargo dos Santos, de 32 anos e Pedro Henrique de Jesus, de 20 anos faleceram após pularem de uma tirolesa, neste domingo (22), durante uma festa de casamento, em uma estância localizada a 20 quilômetros de Bonito (MS), a 276 quilômetros de Campo Grande (MS).

Eles morreram eletrocutados e não afogados. Possivelmente, a tirolesa estava energizada por conta de algum fio elétrico desencapado que encostou na parte metálica. O metal e a água são capazes de distribuir a carga elétrica facilmente, sendo condutores perigosos, ampliando o alcance de choques.

Eles eram residentes em Vicentina (MS). A prefeitura do município lamentou a morte dos jovens nas redes sociais.

A Prefeitura Municipal de Vicentina manifesta, com profundo pesar, o falecimento dos jovens Gustavo Henrique Camargo dos Santos e Pedro Henrique de Jesus. Por meio do Decreto nº 045/2026, o prefeito Cleber Dias da Silva decretou Luto Oficial por 03 (três) dias no município de Vicentina, em sinal de respeito e solidariedade às famílias, amigos e a toda a comunidade vicentinense. Neste momento de imensa dor, nos unimos em oração e prestamos nossas mais sinceras condolências, desejando que Deus conforte o coração de todos. Vicentina está de luto”.

A estância, local da festa de casamento, não possuía alvará e foi interditada pelos bombeiros.

Conforme apurado pela reportagem, Gustavo desceu a tirolesa, recebeu um choque elétrico, caiu na água e submergiu.

Em seguida, Henrique entrou na água para salvar o amigo, mas também acabou levando o choque.

Ambos foram socorridos por convidados da festa e levados até o hospital pelo Corpo de Bombeiros (CBMMS).

Henrique não resistiu e faleceu na manhã de domingo (22). O corpo dele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Aquidauana.

Já Gustavo teve que ser transferido para a Santa Casa de Campo Grande devido à gravidade do caso, mas, também não resistiu e faleceu na noite de domingo (22).

As causas da morte serão apuradas pelas autoridades competentes. A Polícia Civil e Polícia Científica estiveram no local para apurar os fatos e realizar levantamentos técnicos.

MORTE

Suspeitos de matar mulher a facada têm prisão mantida por 30 dias

Laudo confirma que vítima morreu por choque hemorrágico após golpe de faca; investigação passa a ser conduzida pela Delegacia da Mulher

24/02/2026 11h47

Nilza foi encontrada caída sobre um colchão na sala da residência onde morava

A prisão temporária dos dois suspeitos de envolvimento no feminicídio de Nilza de Almeida Lima, de 50 anos, foi deferida pelo Poder Judiciário pelo prazo de 30 dias. Com a decisão, ambos permanecerão presos enquanto avançam as investigações sobre o crime ocorrido na madrugada de domingo (22), no bairro Senhor Divino, em Coxim.

A partir de agora, o inquérito policial passa a ser conduzido pela Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Coxim, que dará sequência às oitivas, diligências e análise dos laudos periciais.

De acordo com o laudo do exame necroscópico, a causa da morte foi choque hemorrágico, em decorrência de ação de agente perfurocortante. A vítima apresentava uma perfuração na região do abdômen.

Nilza foi encontrada caída sobre um colchão na sala da residência onde morava. Equipes da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e perícia técnica atenderam a ocorrência. O óbito foi confirmado ainda no local.

Versões contraditórias e suspeita

No dia do crime, o companheiro da vítima, de 46 anos, apresentou versões divergentes aos policiais. Inicialmente, afirmou ter saído da casa por cerca de 40 minutos para buscar gelo na residência de uma filha e que, ao retornar por volta das 4h30, encontrou Nilza ferida, pedindo socorro. Posteriormente, alterou o relato e disse que o fato teria ocorrido por volta das 20h do dia anterior.

Conforme o boletim de ocorrência, ele apresentou comportamento agressivo durante o atendimento da equipe policial, sendo necessário o uso de algemas para garantir a segurança dos envolvidos.

O filho do casal, de 22 anos, também é apontado como suspeito de ter desferido o golpe. Segundo o relato do pai, mãe e filho permaneceram na residência após uma discussão verbal e os conflitos entre ambos seriam frequentes. Quando ele retornou ao imóvel, o jovem já não estava mais no local.

Dentro da casa, os policiais identificaram sinais de luta, o que reforça a hipótese de confronto antes do crime. A dinâmica dos fatos e a motivação ainda serão esclarecidas ao longo da investigação.

Terceiro caso no Estado

O boletim de ocorrência classifica o caso como feminicídio, tipificação aplicada quando o homicídio é cometido contra a mulher em razão da condição de sexo feminino, especialmente em contexto de violência doméstica e familiar.

Se confirmado ao fim do inquérito, este será o terceiro feminicídio registrado em Mato Grosso do Sul em 2026.

O primeiro caso ocorreu em 16 de janeiro, quando Josefa dos Santos, de 44 anos, foi morta pelo companheiro com um disparo de espingarda na zona rural de Bela Vista. Após o crime, o autor tirou a própria vida.

O segundo foi registrado em 24 de janeiro, em Corumbá, onde Rosana Candia, de 62 anos, foi morta a pauladas pelo ex-companheiro no bairro Guarani.

Dados do painel estatístico da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) indicam que, em janeiro de 2025, não houve registro de feminicídio no Estado. Naquele ano, os casos começaram a ser contabilizados a partir de fevereiro.

Assim que os demais laudos periciais forem concluídos ou o inquérito policial finalizado, novas informações devem ser divulgadas pelas autoridades.

