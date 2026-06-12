Quase 3 meses de imunização e cobertura vacinal é de 43,85% em Mato Grosso do Sul

Apesar de iniciar a imunização contra a Influenza e outras possíveis doenças respiratórias antes do período de maior circularção dos vírus, a cobertura vacinal em Mato Grosso do Sul ainda está em menos da metade da população.
A Secretaria de Estado de Saúde (SES) divulgou que até o momento 43,85% da população está imunizada e com o período de tempo mais ameno e a transição do outono para o inverno no dia 21 de junho acende alerta para maior propagação dos vírus com as mudanças no tempo.
Isso acontece porque com as baixas temperaturas a propensão é que as casas e ambientes fiquem mais tempo fechados e com pouco, ou nenhuma ventilação, de forma que o vírus se dissemine mais fácil.
Ainda de acordo com a SES, em municípios que utilizam estratégias de: busca ativa da população não vacinada e extramuros, com ações em distritos, zonas rurais, escolas, locais de longa permanência e de grande circulação, a ampliação desse acesso tem contribuído para a aumentar a cobertura.
No Estado, os municípios com maiores indíces de vacinação na população são:
- Japorã, com 75,09%
- Vicentina, com 71,70%
- e Jateí, com 64,88%
Mas apesar dessa grande cobertura vacinal, a maioria dos municípios de MS estão distantes da meta recomendada.
Por isso, a coordenadora de Imunização da SES, Ana Paula Goldfinger reforça a necessidade de que a população procure pela dose da vacina, pois é a forma mais eficaz de prevenção e amenização de possíveis sintomas da gripe.
"A vacinação é uma ferramenta fundamental para proteger a população, especialmente neste período de maior circulação de vírus respiratórios. Quanto maior a cobertura vacinal, menor será o impacto das doenças respiratórias nos serviços de saúde e, principalmente, menor o risco de complicações para os grupos mais vulneráveis".
A coordenadora ressalta que a vacina é segura, gratuita e está disponível em todas as unidades de saúde dos municípios de Mato Grosso do Sul, e reduz significativamente riscos maiores, como hospitalizações e mortes devido à doença.
Histórico vacinação
Em março deste ano, no dia 28, o Estado iniciou o período de imunização nacional, no chamado Dia D, que antecipou a aplicação das vacinas destinando inicialmente aos grupos prioritários, como bebês acima de 6 meses, idosos, gestantes, entre outros, com término da ação até o fim do mês.
Depois, em 15 de maio foi liberada a vacinação para toda a população do Estado, que até o momento mantinha a cobertura vacinal em 31,11%, muito abaixo da meta estabelecida anteriormente de vacinar 90% do grupo prioritário.
Até então, a pouco mais de uma semana de iniciar o maior período de circulação, no inverno a cobertura aumentou apenas 12,74 pontos percentuais. E com a baixa adesão da população a vacina, os efeitos passam a aparecer.
Conforme o último boletim epidemiológico de Influenza, o Estado contabiliza 3.523 notificações de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) de pessoas que foram hospitalizadas em 2026.
Desses número total, 525 casos confirmados são de Influenza, 378 de Influenza A e 147 de Influenza B. Além de 67 mortes relacionadas à ela neste ano.
No ano passado, como noticiou o Correio do Estado, Mato Grosso do Sul registrou o maior número de mortes por Influenza depois de 16 anos, quando ainda era junho de 2025.
Conforme os dados da época, a maior parte até aquele momento eram pacientes com mais de 80 anos, com 46 mortes. Seguido de pessoas entre 60 a 69 e 70 a 79, com 39 mortes de cada faixa etária. E oito crianças de 0 e 9 anos também morreram de Influenza.
A cobertura vacinal do Estado na época era parecida com a atual, mas um pouco melhor, correspondendo a 48,12% de toda a população. No final de 2025 foram registrados 192 mortes por Influenza.
Neste ano, o último boletim epidemiológico da semana 22 de 2026, (25 a 31 de maio) apontou que o Estado tem 67 mortes devido a Influenza.
Prevenção
A imunização é o principal e mais eficaz metódo de prevenção, mas outras medidas cotidianas e simples são recomendadas para reduzir a transmissão e contágio dos vírus respiratórios.
- Uso de máscara
- Uso de álcool gel
- Lavagem das mãos com água e sabão
- Evitar tocar nos olhos, nariz e boca
- Não compartilhar objetos pessoais
- Ventilar ambientes
- Evitar aglomerações e espaços fechados