Quase 3 meses de imunização e cobertura vacinal é de 43,85% em Mato Grosso do Sul - Arquivo Correio do Estado / Noysle Carvalho

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Apesar de iniciar a imunização contra a Influenza e outras possíveis doenças respiratórias antes do período de maior circularção dos vírus, a cobertura vacinal em Mato Grosso do Sul ainda está em menos da metade da população.

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) divulgou que até o momento 43,85% da população está imunizada e com o período de tempo mais ameno e a transição do outono para o inverno no dia 21 de junho acende alerta para maior propagação dos vírus com as mudanças no tempo.

Isso acontece porque com as baixas temperaturas a propensão é que as casas e ambientes fiquem mais tempo fechados e com pouco, ou nenhuma ventilação, de forma que o vírus se dissemine mais fácil.

Ainda de acordo com a SES, em municípios que utilizam estratégias de: busca ativa da população não vacinada e extramuros, com ações em distritos, zonas rurais, escolas, locais de longa permanência e de grande circulação, a ampliação desse acesso tem contribuído para a aumentar a cobertura.

No Estado, os municípios com maiores indíces de vacinação na população são:

Japorã, com 75,09%

Vicentina, com 71,70%

e Jateí, com 64,88%

Mas apesar dessa grande cobertura vacinal, a maioria dos municípios de MS estão distantes da meta recomendada.

Por isso, a coordenadora de Imunização da SES, Ana Paula Goldfinger reforça a necessidade de que a população procure pela dose da vacina, pois é a forma mais eficaz de prevenção e amenização de possíveis sintomas da gripe.

"A vacinação é uma ferramenta fundamental para proteger a população, especialmente neste período de maior circulação de vírus respiratórios. Quanto maior a cobertura vacinal, menor será o impacto das doenças respiratórias nos serviços de saúde e, principalmente, menor o risco de complicações para os grupos mais vulneráveis".

A coordenadora ressalta que a vacina é segura, gratuita e está disponível em todas as unidades de saúde dos municípios de Mato Grosso do Sul, e reduz significativamente riscos maiores, como hospitalizações e mortes devido à doença.

Histórico vacinação

Em março deste ano, no dia 28, o Estado iniciou o período de imunização nacional, no chamado Dia D, que antecipou a aplicação das vacinas destinando inicialmente aos grupos prioritários, como bebês acima de 6 meses, idosos, gestantes, entre outros, com término da ação até o fim do mês.

Depois, em 15 de maio foi liberada a vacinação para toda a população do Estado, que até o momento mantinha a cobertura vacinal em 31,11%, muito abaixo da meta estabelecida anteriormente de vacinar 90% do grupo prioritário.

Até então, a pouco mais de uma semana de iniciar o maior período de circulação, no inverno a cobertura aumentou apenas 12,74 pontos percentuais. E com a baixa adesão da população a vacina, os efeitos passam a aparecer.

Conforme o último boletim epidemiológico de Influenza, o Estado contabiliza 3.523 notificações de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) de pessoas que foram hospitalizadas em 2026.

Desses número total, 525 casos confirmados são de Influenza, 378 de Influenza A e 147 de Influenza B. Além de 67 mortes relacionadas à ela neste ano.

No ano passado, como noticiou o Correio do Estado, Mato Grosso do Sul registrou o maior número de mortes por Influenza depois de 16 anos, quando ainda era junho de 2025.

Conforme os dados da época, a maior parte até aquele momento eram pacientes com mais de 80 anos, com 46 mortes. Seguido de pessoas entre 60 a 69 e 70 a 79, com 39 mortes de cada faixa etária. E oito crianças de 0 e 9 anos também morreram de Influenza.

A cobertura vacinal do Estado na época era parecida com a atual, mas um pouco melhor, correspondendo a 48,12% de toda a população. No final de 2025 foram registrados 192 mortes por Influenza.

Neste ano, o último boletim epidemiológico da semana 22 de 2026, (25 a 31 de maio) apontou que o Estado tem 67 mortes devido a Influenza.

Prevenção

A imunização é o principal e mais eficaz metódo de prevenção, mas outras medidas cotidianas e simples são recomendadas para reduzir a transmissão e contágio dos vírus respiratórios.

Uso de máscara

Uso de álcool gel

Lavagem das mãos com água e sabão

Evitar tocar nos olhos, nariz e boca

Não compartilhar objetos pessoais

Ventilar ambientes

Evitar aglomerações e espaços fechados

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