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IMUNIZAÇÃO

Quase 3 meses de imunização e cobertura vacinal é de 43,85% em Mato Grosso do Sul

Estado antecipou a vacinação para antes do período de maior circulação do vírus, e ainda não alcançou metade da população na proteção contra a Influenza; registro é de 67 mortes

Noysle Carvalho

12/06/2026 - 10h30
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Apesar de iniciar a imunização contra a Influenza e outras possíveis doenças respiratórias antes do período de maior circularção dos vírus, a cobertura vacinal em Mato Grosso do Sul ainda está em menos da metade da população.

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) divulgou que até o momento 43,85% da população está imunizada e com o período de tempo mais ameno e a transição do outono para o inverno no dia 21 de junho acende alerta para maior propagação dos vírus com as mudanças no tempo.

Isso acontece porque com as baixas temperaturas a propensão é que as casas e ambientes fiquem mais tempo fechados e com pouco, ou nenhuma ventilação, de forma que o vírus se dissemine mais fácil.

Ainda de acordo com a SES, em municípios que utilizam estratégias de: busca ativa da população não vacinada e extramuros, com ações em distritos, zonas rurais, escolas, locais de longa permanência e de grande circulação, a ampliação desse acesso tem contribuído para a aumentar a cobertura.

No Estado, os municípios com maiores indíces de vacinação na população são:

  • Japorã, com 75,09%
  • Vicentina, com 71,70%
  • e Jateí, com 64,88%

Mas apesar dessa grande cobertura vacinal, a maioria dos municípios de MS estão distantes da meta recomendada.

Por isso, a coordenadora de Imunização da SES, Ana Paula Goldfinger reforça a necessidade de que a população procure pela dose da vacina, pois é a forma mais eficaz de prevenção e amenização de possíveis sintomas da gripe.

"A vacinação é uma ferramenta fundamental para proteger a população, especialmente neste período de maior circulação de vírus respiratórios. Quanto maior a cobertura vacinal, menor será o impacto das doenças respiratórias nos serviços de saúde e, principalmente, menor o risco de complicações para os grupos mais vulneráveis".

A coordenadora ressalta que a vacina é segura, gratuita e está disponível em todas as unidades de saúde dos municípios de Mato Grosso do Sul, e reduz significativamente riscos maiores, como hospitalizações e mortes devido à doença.

Histórico vacinação

Em março deste ano, no dia 28, o Estado iniciou o período de imunização nacional, no chamado Dia D, que antecipou a aplicação das vacinas destinando inicialmente aos grupos prioritários, como bebês acima de 6 meses, idosos, gestantes, entre outros, com término da ação até o fim do mês.

Depois, em 15 de maio foi liberada a vacinação para toda a população do Estado, que até o momento mantinha a cobertura vacinal em 31,11%, muito abaixo da meta estabelecida anteriormente de vacinar 90% do grupo prioritário.

Até então, a pouco mais de uma semana de iniciar o maior período de circulação, no inverno a cobertura aumentou apenas 12,74 pontos percentuais. E com a baixa adesão da população a vacina, os efeitos passam a aparecer.

Conforme o último boletim epidemiológico de Influenza, o Estado contabiliza 3.523 notificações de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) de pessoas que foram hospitalizadas em 2026.

Desses número total, 525 casos confirmados são de Influenza, 378 de Influenza A e 147 de Influenza B. Além de 67 mortes relacionadas à ela neste ano.

No ano passado, como noticiou o Correio do Estado, Mato Grosso do Sul registrou o maior número de mortes por Influenza depois de 16 anos, quando ainda era junho de 2025.

Conforme os dados da época, a maior parte até aquele momento eram pacientes com mais de 80 anos, com 46 mortes. Seguido de pessoas entre 60 a 69 e 70 a 79, com 39 mortes de cada faixa etária. E oito crianças de 0 e 9 anos também morreram de Influenza.

A cobertura vacinal do Estado na época era parecida com a atual, mas um pouco melhor, correspondendo a 48,12% de toda a população. No final de 2025 foram registrados 192 mortes por Influenza.

Neste ano, o último boletim epidemiológico da semana 22 de 2026, (25 a 31 de maio) apontou que o Estado tem 67 mortes devido a Influenza.

Prevenção

A imunização é o principal e mais eficaz metódo de prevenção, mas outras medidas cotidianas e simples são recomendadas para reduzir a transmissão e contágio dos vírus respiratórios.

  • Uso de máscara
  • Uso de álcool gel
  • Lavagem das mãos com água e sabão
  • Evitar tocar nos olhos, nariz e boca
  • Não compartilhar objetos pessoais
  • Ventilar ambientes
  • Evitar aglomerações e espaços fechados

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COPA DO MUNDO 2026

Na véspera do jogo do Brasil, verde e amarelo tomam conta das ruas da Capital

Ruas se transformam em uma verdadeira obra de arte feita pelas mãos de crianças, jovens e adultos, com uma explosão de cores e símbolos do Brasil

12/06/2026 08h45

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Rua pintada de verde, amarelo e azul, em celebração a Copa do Mundo, na rua Brasília, Jardim Imá

Rua pintada de verde, amarelo e azul, em celebração a Copa do Mundo, na rua Brasília, Jardim Imá MARCELO VICTOR

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Brasil estreia neste sábado (13) e o clima de Copa do Mundo é perceptível antes mesmo do apito do árbitro.

Lojas estão decoradas com bandeiras, campo-grandenses vestem a blusa da Seleção Brasileira e o noticiário está recheado de matérias jornalísticas sobre a copa.

Além disso, uma tradição voltou a tomar conta dos bairros: ruas pintadas de verde e amarelo colorem as ruas de Campo Grande.

Moradores, de diferentes regiões da Capital, se reúnem para pintar bandeira do Brasil, mascotes, taça, símbolos e frases como “rumo ao hexa” e “mostra tua força Brasil” no asfalto.

A rua se transforma em uma verdadeira obra de arte feita pelas mãos de crianças, jovens e adultos, com uma explosão de cores e símbolos relacionados a Seleção Brasileira.

A pintura atrai olhares e chama atenção de quem passa pelo local, além de render vários cliques fotográficos.

Mecânico de moto, Matheus Viana da Rocha, de 26 anos, é apaixonado por futebol e pintou sozinho a bandeira do Brasil no asfalto da rua Carlos de Carvalho, no bairro Coronel Antonino.

"Esou pintando sozinho. Comprei a tinta com o meu próprio dinheiro. Decidi pintar porque eu gosto do Brasil. Estou animado para a Copa do Mundo. Estou pintando uma bandeira do Brasil em uma ponta da quadra e outra em outra ponta. Foi rápido para pintar, aquela bandeira ali eu demorei [algumas horas] da noite. Moro aqui nessa rua mesmo", contou à reportagem.  

O Correio do Estado esteve em quatro endereços, nesta quinta-feira (11), de ruas pintadas de verde e amarelo em celebração a Copa do Mundo.

Veja:

Rua Brasília, Jardim Imá

Rua pintada de verde, amarelo e azul, em celebração a Copa do Mundo, na rua Brasília, Jardim ImáFoto: Marcelo Victor
Rua pintada de verde, amarelo e azul, em celebração a Copa do Mundo, na rua Brasília, Jardim ImáFoto: Marcelo Victor

Rua Oscar Freire, vila Nasser

Rua pintada de verde, amarelo e azul, em celebração a Copa do Mundo, na rua Brasília, Jardim ImáFoto: Marcelo Victor

Rua Carlos de Carvalho, bairro Coronel Antonino

Rua pintada de verde, amarelo e azul, em celebração a Copa do Mundo, na rua Brasília, Jardim ImáFoto: Marcelo Victor
Rua pintada de verde, amarelo e azul, em celebração a Copa do Mundo, na rua Brasília, Jardim ImáFoto: Marcelo Victor

Rua Rio Doce, Parque dos Poderes

Rua pintada de verde, amarelo e azul, em celebração a Copa do Mundo, na rua Brasília, Jardim ImáFoto: Marcelo Victor
Rua pintada de verde, amarelo e azul, em celebração a Copa do Mundo, na rua Brasília, Jardim ImáFoto: Arquivo Pessoal
Rua pintada de verde, amarelo e azul, em celebração a Copa do Mundo, na rua Brasília, Jardim ImáFoto: Arquivo Pessoal

COPA DO MUNDO - FIFA 2026

Copa do Mundo 2026 ocorre de 11 de junho a 19 de julho, com 48 seleções e 104 partidas. Pela primeira vez na história, a competição é sediada em três países diferentes: Canadá, México e Estados Unidos.

Confira os Jogos do Brasil:

  • 13 de junho (sábado): Brasil x Marrocos, às 18H, em New Jersey, USA
  • 19 de junho (sexta-feira): Brasil x Haiti, às 20h30, em Filadélfia, USA
  • 24 de junho (quarta-feira): Brasil x Escócia, às 18H, em Miami, USA

O Brasil está no Grupo C, junto com Marrocos, Haiti e Escócia. Se avançar em primeiro lugar do grupo, o Brasil poderá jogar a próxima fase em 29 de junho. 

 

ACIDENTE

Adolescente atropelado no Nova Lima completaria 15 anos no fim do mês

Sidnei Felipe da Silva morreu no local após ser atingido por um carro na Avenida Cândido Garcia de Lima

12/06/2026 08h30

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Sidnei Felippe da Silva, de 15 anos, morreu no local do acidente

Sidnei Felippe da Silva, de 15 anos, morreu no local do acidente Reprodução: redes sociais

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No início da tarde desta quinta-feira (11), um adolescente, de 14 anos, identificado como Sidnei Felippe da Silva, morreu após ser atropelado na Avenida Cândido Garcia de Lima, no bairro Nova Lima, em Campo Grande. O jovem completaria 15 anos no próximo dia 26 de junho.

Apesar dos atendimentos de equipes do Samu, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar, a vítima não resistiu ao impacto do acidente e morreu no local.

Ao chegar no local, os policiais perceberam que o jovem estava caído na pista e apresentava sangramento pela boca e pelo ouvido.

Uma câmera de segurança registrou o momento que Sidnei foi atingido pelo Volkswagen Gol. É possível perceber que ele estava acompanhado de mais duas pessoas, que escaparam do acidente.

As imagens veiculadas mostram que, após o acidente, o carro que atingiu Sidnei, ficou com a frente danificada, com o para-brisa e o para-choque quebrados. O corpo do adolescente ficou a alguns metros do carro, em uma das faixas da avenida, enquanto a área permanecia isolada para os trabalhos da perícia.

A motorista do carro permaneceu no local após o atropelamento. De acordo com as testemunhas que estavam no local, a mulher estava em estado de choque e recebeu apoio das pessoas que estavam por perto.

A Polícia Civil ainda apura para saber quais foram as circunstâncias que levaram ao atropelamento.

O caso será investigado pelas autoridades para determinar a dinâmica do acidente e as responsabilidades envolvidas.

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