Como tirar o novo RG em Campo Grande: documentos e endereços

Nova Carteira de Identidade Nacional pode ser emitida em nove postos de atendimento espalhados por Campo Grande - Divulgação

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A nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), documento que substitui o antigo RG e utiliza o CPF como número único de identificação, já pode ser emitida em Campo Grande. O atendimento é realizado exclusivamente mediante agendamento pela internet e exige apresentação de documentos originais no dia marcado.

Confira abaixo o que é necessário para tirar a CIN na Capital:

Quem pode emitir a nova CIN?

Todos os cidadãos podem solicitar a nova Carteira de Identidade Nacional. A primeira emissão é gratuita para quem ainda não possui a CIN emitida em nenhuma unidade da federação.

Já a segunda emissão é cobrada, mesmo que o primeiro documento tenha sido feito em outro estado.

O atendimento é presencial?

Sim, mas o comparecimento ao posto de identificação só ocorre após agendamento on-line.

O atendimento sem agendamento não é realizado;

Quem faltar ao horário marcado precisará fazer um novo agendamento;

Ao final do agendamento, o sistema gera um protocolo com data, horário e local do atendimento;

O protocolo também pode ser enviado por e-mail.

Quais documentos são obrigatórios na 1ª emissão?

Para emitir a primeira via da CIN, é necessário apresentar:

Certidão de nascimento original, para solteiros;

Certidão de casamento atualizada, para casados, divorciados ou viúvos;

CPF com comprovante de situação cadastral;

Certificado de naturalização, quando necessário.

No caso de menores de 17 anos, também é obrigatório apresentar o CPF do responsável legal.

Quais documentos podem ser incluídos na CIN?

O cidadão também pode adicionar outras informações ao documento, como:

Título de eleitor;

CNH;

Carteira de Trabalho;

Cartão SUS;

NIS;

PIS/Pasep;

Documento profissional;

Certificado militar;

Nome social.

Para inclusão do tipo sanguíneo e fator RH, é obrigatório apresentar exame laboratorial com laudo comprobatório.

Quando a emissão é paga?

A taxa de 4 UFERMS é cobrada nos seguintes casos:

Segunda emissão;

Troca do nome de solteiro para casado;

Atualização de dados;

Mudança de foto;

Alteração de assinatura;

Extravio;

Correções feitas após 30 dias da entrega do documento.

A correção de erros identificados em até 30 dias após a entrega da carteira é gratuita.

Como pagar a taxa da 2ª emissão?

A guia DAEMS pode ser emitida:

Nos próprios postos de identificação;

Pelo site da Secretaria de Fazenda de Mato Grosso do Sul.

O pagamento pode ser feito em lotéricas, agências dos Correios e instituições conveniadas.

Quem optar pelo Pix deve apresentar a guia impressa e o comprovante de pagamento no dia do atendimento.

Como funciona a retirada do documento?

Após o atendimento presencial, o solicitante recebe um protocolo com a previsão de entrega da carteira.

A retirada só pode ser feita mediante apresentação do protocolo original.

O documento pode ser retirado:

Pelo próprio titular;

Por parentes de linha direta, como pais, mães, irmãos ou filhos.

Onde tirar o novo RG em Campo Grande?

Confira os postos de identificação disponíveis na Capital:

Posto de Identificação Itanhangá

Atendimento das 8h às 17h.

Posto de Identificação Área Central - PI02

Atendimento das 8h às 19h.

Posto de Identificação CAORC - PI91

Atendimento das 8h às 17h.

Posto de Identificação Fácil Aero Rancho

Atendimento das 8h às 17h.

Posto de Identificação Fácil Bosque dos Ipês

Atendimento das 10h às 19h.

Posto de Identificação Fácil Coronel Antonino

Atendimento das 8h às 17h.

Posto de Identificação Fácil Guaicurus

Atendimento das 8h às 17h.

Posto de Identificação Marrakech

Atendimento das 8h às 17h.

Posto de Identificação Shopping Norte Sul

Atendimento das 10h às 19h.

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