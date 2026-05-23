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Como tirar o novo RG em Campo Grande: documentos e endereços

Primeira emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN) é gratuita; atendimento é feito apenas com agendamento pela internet em postos espalhados por Campo Grande

Alicia Miyashiro

Alicia Miyashiro

23/05/2026 - 15h30
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A nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), documento que substitui o antigo RG e utiliza o CPF como número único de identificação, já pode ser emitida em Campo Grande. O atendimento é realizado exclusivamente mediante agendamento pela internet e exige apresentação de documentos originais no dia marcado.

Confira abaixo o que é necessário para tirar a CIN na Capital:

Quem pode emitir a nova CIN?

Todos os cidadãos podem solicitar a nova Carteira de Identidade Nacional. A primeira emissão é gratuita para quem ainda não possui a CIN emitida em nenhuma unidade da federação.

Já a segunda emissão é cobrada, mesmo que o primeiro documento tenha sido feito em outro estado.

O atendimento é presencial?

Sim, mas o comparecimento ao posto de identificação só ocorre após agendamento on-line.

  • O atendimento sem agendamento não é realizado;
  • Quem faltar ao horário marcado precisará fazer um novo agendamento;
  • Ao final do agendamento, o sistema gera um protocolo com data, horário e local do atendimento;
  • O protocolo também pode ser enviado por e-mail.

Quais documentos são obrigatórios na 1ª emissão?

Para emitir a primeira via da CIN, é necessário apresentar:

  • Certidão de nascimento original, para solteiros;
  • Certidão de casamento atualizada, para casados, divorciados ou viúvos;
  • CPF com comprovante de situação cadastral;
  • Certificado de naturalização, quando necessário.

No caso de menores de 17 anos, também é obrigatório apresentar o CPF do responsável legal.

Quais documentos podem ser incluídos na CIN?

O cidadão também pode adicionar outras informações ao documento, como:

  • Título de eleitor;
  • CNH;
  • Carteira de Trabalho;
  • Cartão SUS;
  • NIS;
  • PIS/Pasep;
  • Documento profissional;
  • Certificado militar;
  • Nome social.

Para inclusão do tipo sanguíneo e fator RH, é obrigatório apresentar exame laboratorial com laudo comprobatório.

Quando a emissão é paga?

A taxa de 4 UFERMS é cobrada nos seguintes casos:

  • Segunda emissão;
  • Troca do nome de solteiro para casado;
  • Atualização de dados;
  • Mudança de foto;
  • Alteração de assinatura;
  • Extravio;
  • Correções feitas após 30 dias da entrega do documento.

A correção de erros identificados em até 30 dias após a entrega da carteira é gratuita.

Como pagar a taxa da 2ª emissão?

A guia DAEMS pode ser emitida:

  • Nos próprios postos de identificação;
  • Pelo site da Secretaria de Fazenda de Mato Grosso do Sul.

O pagamento pode ser feito em lotéricas, agências dos Correios e instituições conveniadas.

Quem optar pelo Pix deve apresentar a guia impressa e o comprovante de pagamento no dia do atendimento.

Como funciona a retirada do documento?

Após o atendimento presencial, o solicitante recebe um protocolo com a previsão de entrega da carteira.

A retirada só pode ser feita mediante apresentação do protocolo original.

O documento pode ser retirado:

  • Pelo próprio titular;
  • Por parentes de linha direta, como pais, mães, irmãos ou filhos.

Onde tirar o novo RG em Campo Grande?

Confira os postos de identificação disponíveis na Capital:

Posto de Identificação Itanhangá

  • Atendimento das 8h às 17h.

Posto de Identificação Área Central - PI02

  • Atendimento das 8h às 19h.

Posto de Identificação CAORC - PI91

  • Atendimento das 8h às 17h.

Posto de Identificação Fácil Aero Rancho

  • Atendimento das 8h às 17h.

Posto de Identificação Fácil Bosque dos Ipês

  • Atendimento das 10h às 19h.

Posto de Identificação Fácil Coronel Antonino

  • Atendimento das 8h às 17h.

Posto de Identificação Fácil Guaicurus

  • Atendimento das 8h às 17h.

Posto de Identificação Marrakech

  • Atendimento das 8h às 17h.

Posto de Identificação Shopping Norte Sul

  • Atendimento das 10h às 19h.

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REINCIDENTE

Mulher que matou homem incendiado já havia cometido crime semelhante

Câmera de segurança registrou o momento que Loara ateou fogo no banheiro do bar e matou Gilvan de Assis carbonizado, em Dourados

23/05/2026 12h30

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Loara de Oliveira Ansini teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva, neste sábado (23)

Loara de Oliveira Ansini teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva, neste sábado (23) Crédito: Dourados News

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Uma mulher, de 25 anos e gestante de oito meses, procurou a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) de Dourados, na tarde de ontem (22), para registrar uma ocorrência de lesão corporal dolosa contra Loara de Oliveira Ansini, de 36 anos, suspeita de incediar um homem dentro do banheiro de um bar, localizado no cruzamento das ruas dos Alpes e Belo Horizonte.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima relatou que foi agredida por Loara no dia 19 de abril. Após uma discussão, a autora jogou acetona sobre o corpo da gestante e, em seguida, ateou fogo.

A mulher sofreu queimaduras graves no braço direito e nas costas. Ela foi encaminhada, inicialmente até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Devido à gravidade dos ferimentos, precisou ser transferida para a Santa Casa de Campo Grande, onde permaneceu internada no setor de queimados.

Segundo o registro policial, o incidente colocou em risco a vida da gestante e do bebê. A vítima informou que não procurou a delegacia anteriormente por conta do período de internação e recuperação médica.

Incêndio em bar

Na madrugada desta sexta-feira (22), um homem, identificado como Gilvan de Assis Figueiredo, morreu carbonizado dentro do banheiro de um bar, localizado na esquina das ruas Alpes e Belo Horizonte, no Jardim Itália, em Dourados. Loara de Oliveira Ansini foi presa em flagrante pelo crime de homicídio qualificado. Câmera de segurança registrou o momento que a mulher cometeu o crime.

Segundo o boletim de ocorrência, o homem foi encontrado agachado sobre o vaso sanitário, coberto por fuligem, com o corpo parcialmente carbonizado. 

Um vizinho relatou que por volta das 4h30 ouviu um forte grito e, ao sair para verificar, percebeu que o banheiro do estabelecimento estava em chamas. Informou ainda que arrombou a porta e iniciou o combate ao incêndio com água até a chegada do Corpo de Bombeiros.

Um outro morador vizinho informou que viu, através de câmeras de segurança instaladas em sua residência, o momento em que a vítima, aparentemente um morador de rua, entrou no banheiro para se abrigar do frio. Além disso, relatou que uma mulher teria ateado fogo no local e posteriormente fugido.

Neste sábado (23), O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul converteu a prisão em flagrante de Loara de Oliveira Ansini em preventiva.

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Cursos Profissionalizantes

Investimento de R$ 230 milhões, é o primeiro passo para "Prouni" Estadual

Após a conclusão do ensino médio, o estudante poderá ingressar no ensino superior, com o estudo arcado pelo Estado

23/05/2026 12h00

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Além dos cursos profissionalizantes, o Estado irá custear a entrada dos estudantes no Ensino Superior

Além dos cursos profissionalizantes, o Estado irá custear a entrada dos estudantes no Ensino Superior Fotos: Bruno Rezende/Governo do Estado

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A Secretaria de Estado de Educação (SED) fez um investimento de cerca de R$ 230 milhões em cursos profissionalizantes para a Rede Estadual de Ensino, através do Programa de Verticalização da Educação Profissional, o Provert. 

O Provert é um programa que visa implementar cursos profissionalizantes em escolas estaduais para que haja um melhor preparo do jovem para o mercado de trabalho, buscando uma melhor capacitação. 

A para entregar cursos de qualidade aos estudantes, foram firmados contratos com oito empresas privadas do ramo educacional para realizarem a capacitação dos alunos. 

As empresas que firmaram contratos com o Secretaria de Educação foram: 

  • Instituto de Inovação, Tecnologia e Desenvolvimento Educacional - Inovativa;
  • Instituto Sul-mato-grossense de Ensino Superior LTDA;
  • Frime Faculdade Prime LTDA; 
  • Unifran Educacional LTDA; 
  • FACINTEC - Instituto de Educação Técnica e Ensino Superior Ltda;
  • Central de Compras; Centro Educacional Diofanto LTDA;
  • Gradual Estudo e Gestão LTDA;
  • Unigran Educacional.

O valor de R$ 230 milhões, será diluído ao longo dos três anos de contrato, tendo um custo anual de cerca de R$ 77 milhões. 

Ao todo essas empresas irão atuar em 177 escolas de 49 municípios destinos para abranger todas as áreas do estado.

Porém o investimento não ficará restrito apenas no ensino médio, um dos benefícios do Provert é o ingresso imediato ao ensino superior para dar continuidade ao itinerário que ele iniciou. 

Em conversa com o Correio do Estado, o Secretário Estadual de Educação, Hélio Daher, explicou melhor como funcionará a entrada desses jovens no ensino superior, que será custeado pelo Estado. 

“A introdução do estudante no ensino superior é financiada pelo Estado, justamente para dar continuidade ao estudo. Pois há um problema que é a descontinuidade do estudo. O estudante termina o ensino médio técnico e depois ele não vai para o ensino superior. Então, a gente criou esse programa justamente para fazer com que o estudante faça o ensino médio técnico e já tenha esse incentivo para que ele permaneça fazendo o curso técnico ligado ao curso que ele fez”, explicou o Secretário. 

Hélio também explica que a oferta dos cursos para os alunos irá acontecer de acordo com a demanda da região em que ele está situado, pois de acordo com ele,  “todos os cursos técnicos do estado têm que conversar com as necessidades do mundo do trabalho. Porque não faz sentido sentar curso técnico para o aluno ficar desempregado”. 

SEM LICITAÇÃO ?

Para realizar a assinatura e o fechamento dos contratos não foi feita nenhuma licitação legal, porém Hélio Daher explicou que pela legislação não é necessário ter licitação para o Ensino Médio e a Educação Profissional.

Para fechar com as empresas foi aberto um edital de concorrência livre, em que as instituições têm que estar credenciadas no Conselho Estadual de Educação para estarem aptas para concorrer ao edital. 

O foco é trabalhar com empresas que já possuem atuação ativa no ramo da Educação Profissional. 

O Secretário ainda completa dizendo, “então, não é necessário que se faça uma licitação, mas é necessário que se faça um edital  para a concorrência com a análise da proposta”.

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