Conanda propõe Programa Nacional para o Combate à Letalidade Policial

Oportunidade

Bolsa de Estudos Chevening é 100% gratuita e oferece auxílio financeiro para os mestrandos se instalarem no país

Em setembro, o Chevening Scholarships, iniciativa que concede bolsas de estudo no Reino Unido para alunos de mais de 160 países (incluindo o Brasil), abre suas inscrições para programas de mestrado com um ano de duração em diversas universidades dos quatro países que compõem o Reino Unido: Inglaterra, Escócia, Irlanda do Norte e País de Gales.

O processo seletivo tem apenas duas fases. Na primeira, o candidato faz a inscrição (no site do programa), preenchendo um formulário online com os cursos que gostaria de fazer.

Em seguida, envia a documentação exigida, que inclui diplomas, histórico acadêmico, carta de aceite das universidades e cartas de recomendação. O prazo para entrega de alguns desses documentos se estende até bem depois do encerramento da primeira fase de inscrições.

Na segunda etapa, os candidatos são convidados para uma entrevista em inglês na Embaixada Britânica e em capitais brasileiras de todas as regiões do país. Em 2022, mais de 50 brasileiros foram contemplados com a bolsa.

As bolsas cobrem as passagens de ida e volta para o Reino Unido, a anuidade do curso escolhido, as taxas administrativas da universidade e ainda incluem uma quantia mensal em dinheiro para as despesas pessoais do aluno. Também estão cobertos o valor da emissão do visto para o Reino Unido e um auxílio financeiro para instalação no país.

James Edward, diretor do Chevening no Brasil, afirma que o programa busca estudantes dispostos a melhorar as relações entre britânicos e brasileiros.

"Candidatos devem ser capazes de mostrar o impacto que eles irão causar", afirma o diretor.

Outras características esperadas de um bolsista são:

Ter experiência profissional de, pelo menos, dois anos (aqui também se aplicam trabalho voluntário e estágio remunerado ou não-remunerado);

Desejar retornar ao país de origem após concluir os estudos para aplicar os conhecimentos adquiridos no Reino Unido;

Possuir um histórico profissional de excelência e conquistas, além de apresentar capacidade para se tornar um grande líder em sua área;

Demonstrar que possui as qualidades pessoais necessárias para se beneficiar da bolsa de estudos e utilizá-la em sua carreira;

Desejar se conectar a outros bolsistas Chevening enquanto estiver estudando no Reino Unido e também depois que retornar ao país de origem;

Possuir uma ideia bastante clara de como o curso que irá fazer poderá beneficiar seu país.



De dezembro a janeiro, o comitê de avaliação revisa as aplicações, nos meses de março e abril, os candidatos realizam entrevistas. O resultado deve ser divulgado em junho, e as aulas começam em setembro. Confira o cronograma:

Para mais informações, acesse o site do Chevening Scholarships: https://www.chevening.org/

